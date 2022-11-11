Российский неон больше не нужен. Крупнейший поставщик микросхем придумал, как обойтись без него
TSMC в течение трех-пяти лет начнет закупать основные объемы высокочистого неона для производства микросхем в пределах своей страны – Тайваня. Раньше основным поставщиком была Украина, но теперь ее заводы стоят. Россия намерена в течение года нарастить выпуск неона до 25% мировых объемов, но захочет ли TSMC покупать его – большой вопрос.
Импортозамещение по-тайваньски
Тайваньская компания TSMC намерена в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от поставок украинского неона и перейти на продукцию местных компаний, пишет Nikkei Asian Review. Это позволит ей не рисковать своим бизнесом и не ждать, пока поставки украинского газа вернутся хотя бы к уровню начала февраля 2022 г.
В данном случае речь идет исключительно о высокочистом неоне. До февраля 2022 г. Украина поставляла более 50% его мирового объема благодаря всего двум заводам. В свете актуальных событий его производство в стране полностью прекращено.
Другими словами, TSMC, являясь крупнейшим контрактным производителем полупроводников в мире, хочет как можно скорее отказаться от украинского неона, который стал настоящим дефицитом вследствие событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. и продолжающихся по сей день. Для реализации этого плана TSMC начала пересматривать цепочку поставок неона, чтобы закольцевать основную ее часть на территории Тайваня.
Неон очень нужен компаниям, выпускающих микросхемы. Он играет очень важную роль в производственном процессе – газ используется в лазерных установках, без которых выпуск чипов невозможен.
У России есть несколько лет
По информации издания, руководство TSMC выделило несколько лет на импортозамещение неона высокой степени очистки. Прямо сейчас компания ведет переговоры с местными компаниями, занимающихся синтезом газов, чтобы начать закупать у них требуемые объемы неона.
По предварительным подсчетам, процесс завершится в течение трех-пяти лет. Однако TSMC не планирует полностью отказываться от закупок газа за пределами Тайваня. Во-первых, компания располагает фабриками не только в этой стране (сейчас она готовится к постройке нового завода в США), во-вторых, по словам ее представителей, получить неон в нужных объемах от тайваньских поставщиков все равно не получится, и обращаться к иностранным производителям все-таки придется.
Таким образом, основная цель TSMC – укрепление своего тыла. Если поставки нужного ей сырья из Украины не возобновятся, она сможет пережить это и продолжить работу.
В теории, поставлять TSMC высокочистый неон может и Россия. Как сообщал CNews, страна намерена обеспечить синтез 25% необходимого мирового объема этого газа уже в 2023 г.
Согласится ли TSMC сотрудничать с Россией, пока неясно. Компания находится под неусыпным наблюдением со стороны американских властей и из-за них даже не может выпускать российские процессоры – «Байкал» и «Эльбрус».
Есть, что терять
TSMC выпускает процессоры для многих крупных компаний. Ее услугами пользуются, в том числе, AMD, Apple и Qualcomm с MediaTek. Остановка фабрик может повлечь за собой дефицит CPU этих вендоров, что может привести к нехватке смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров.
TSMC на протяжении почти трех лет сталкивается со сбоями в цепочках поставок необходимого ей сырья. Началось все в конце 2019 г. с пандемии коронавируса, спровоцировавшей локдауны во многих странах мира. Теперь же на ее бизнесе отражается СВО.
Однако, несмотря на все проблемы, тайваньский техногигант сообщил об увеличении выручки в своем отчете за октябрь 2022 г. Выручка за этот месяц достигла приблизительно $6,64 млрд, что на 1% больше показателей за сентябрь 2022 г., но в то же время на 56,3% процента больше, нежели в октябре 2021 г.
Выручка TSMC за период с января по октябрь 2022 г. составила $58,63 млрд. Прирост составил 44% год к году. Руководство TSMC заинтересовано в поддержании темпов роста выручки и намерено устранить если не все, то хотя бы основные факторы риска и снизить свою зависимость от иностранных контрагентов.
Дело не только в Украине
Как сообщал CNews, нынешние события на Украине привели к полной остановке производства неона на двух крупнейших украинских заводах по синтезу этого газа – на «Криоине» и «Ингазе». Вдвоем они закрывали 54% мировых потребностей в высокочистом неоне. Это колоссальные объемы – для примера, только за 2021 г. потребление этого газа в масштабах всего мира достигло 540 тонн.
Производственные цеха «Криоина» располагались в Мариуполе. О степени их сохранности на 11 ноября 2022 г. известно не было. «Ингаз» находится в Одессе. 75% его продукции отгружалось именно производителям микросхем.
Синтезом оставшихся 50% мирового объема неона высокой степени очистки занимаются компании из других стран. В частности, в этой сфере трудятся китайские заводы, которые моментально отреагировали на происходящее на Украине, взвинтив цены на свою продукцию благодаря их «усилиям» высокочистый неон подорожал на 600%. У TSMC нет желания переплачивать за него, и это еще одна причина, по которой она хочет закупать газ в пределах своей страны.