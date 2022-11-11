Российский неон больше не нужен. Крупнейший поставщик микросхем придумал, как обойтись без него

TSMC в течение трех-пяти лет начнет закупать основные объемы высокочистого неона для производства микросхем в пределах своей страны – Тайваня. Раньше основным поставщиком была Украина, но теперь ее заводы стоят. Россия намерена в течение года нарастить выпуск неона до 25% мировых объемов, но захочет ли TSMC покупать его – большой вопрос.

Импортозамещение по-тайваньски

Тайваньская компания TSMC намерена в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от поставок украинского неона и перейти на продукцию местных компаний, пишет Nikkei Asian Review. Это позволит ей не рисковать своим бизнесом и не ждать, пока поставки украинского газа вернутся хотя бы к уровню начала февраля 2022 г.

В данном случае речь идет исключительно о высокочистом неоне. До февраля 2022 г. Украина поставляла более 50% его мирового объема благодаря всего двум заводам. В свете актуальных событий его производство в стране полностью прекращено.

Другими словами, TSMC, являясь крупнейшим контрактным производителем полупроводников в мире, хочет как можно скорее отказаться от украинского неона, который стал настоящим дефицитом вследствие событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. и продолжающихся по сей день. Для реализации этого плана TSMC начала пересматривать цепочку поставок неона, чтобы закольцевать основную ее часть на территории Тайваня.

Зависеть от других стран и рисковать своим производством микросхем TSMC не желает

Неон очень нужен компаниям, выпускающих микросхемы. Он играет очень важную роль в производственном процессе – газ используется в лазерных установках, без которых выпуск чипов невозможен.

У России есть несколько лет

По информации издания, руководство TSMC выделило несколько лет на импортозамещение неона высокой степени очистки. Прямо сейчас компания ведет переговоры с местными компаниями, занимающихся синтезом газов, чтобы начать закупать у них требуемые объемы неона.

По предварительным подсчетам, процесс завершится в течение трех-пяти лет. Однако TSMC не планирует полностью отказываться от закупок газа за пределами Тайваня. Во-первых, компания располагает фабриками не только в этой стране (сейчас она готовится к постройке нового завода в США), во-вторых, по словам ее представителей, получить неон в нужных объемах от тайваньских поставщиков все равно не получится, и обращаться к иностранным производителям все-таки придется.

Таким образом, основная цель TSMC – укрепление своего тыла. Если поставки нужного ей сырья из Украины не возобновятся, она сможет пережить это и продолжить работу.

В теории, поставлять TSMC высокочистый неон может и Россия. Как сообщал CNews, страна намерена обеспечить синтез 25% необходимого мирового объема этого газа уже в 2023 г.

Согласится ли TSMC сотрудничать с Россией, пока неясно. Компания находится под неусыпным наблюдением со стороны американских властей и из-за них даже не может выпускать российские процессоры – «Байкал» и «Эльбрус».

Есть, что терять

TSMC выпускает процессоры для многих крупных компаний. Ее услугами пользуются, в том числе, AMD, Apple и Qualcomm с MediaTek. Остановка фабрик может повлечь за собой дефицит CPU этих вендоров, что может привести к нехватке смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров.

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TSMC на протяжении почти трех лет сталкивается со сбоями в цепочках поставок необходимого ей сырья. Началось все в конце 2019 г. с пандемии коронавируса, спровоцировавшей локдауны во многих странах мира. Теперь же на ее бизнесе отражается СВО.

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Однако, несмотря на все проблемы, тайваньский техногигант сообщил об увеличении выручки в своем отчете за октябрь 2022 г. Выручка за этот месяц достигла приблизительно $6,64 млрд, что на 1% больше показателей за сентябрь 2022 г., но в то же время на 56,3% процента больше, нежели в октябре 2021 г.

Выручка TSMC за период с января по октябрь 2022 г. составила $58,63 млрд. Прирост составил 44% год к году. Руководство TSMC заинтересовано в поддержании темпов роста выручки и намерено устранить если не все, то хотя бы основные факторы риска и снизить свою зависимость от иностранных контрагентов.

Дело не только в Украине

Как сообщал CNews, нынешние события на Украине привели к полной остановке производства неона на двух крупнейших украинских заводах по синтезу этого газа – на «Криоине» и «Ингазе». Вдвоем они закрывали 54% мировых потребностей в высокочистом неоне. Это колоссальные объемы – для примера, только за 2021 г. потребление этого газа в масштабах всего мира достигло 540 тонн.

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Производственные цеха «Криоина» располагались в Мариуполе. О степени их сохранности на 11 ноября 2022 г. известно не было. «Ингаз» находится в Одессе. 75% его продукции отгружалось именно производителям микросхем.

Синтезом оставшихся 50% мирового объема неона высокой степени очистки занимаются компании из других стран. В частности, в этой сфере трудятся китайские заводы, которые моментально отреагировали на происходящее на Украине, взвинтив цены на свою продукцию благодаря их «усилиям» высокочистый неон подорожал на 600%. У TSMC нет желания переплачивать за него, и это еще одна причина, по которой она хочет закупать газ в пределах своей страны.