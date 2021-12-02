17% малых компаний не знали, что могут рассчитывать на господдержку за ноябрьский локдаун дауна. Примечательно, что 17,1% (94) даже не знали, что могли рассчитывать на господдержку. На какие льготы смогли претендовать компании? Из числа компаний, которым были положены льготы за ноябрьский локдаун, большинство — 73,8% (90) — смогли претендовать на безвозмездные субсидии по 12 792 рублей на каждого сотрудника. 9% (11) компаний смогли воспользоваться льготным кредитом для бизнеса.

Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции , с помощью технологии больших данных (big data) проанализировал активность своих клиентов за время пандемии. Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 г. клиенты скачали на 130% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года. В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интер

«Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции в дома увеличилась на 46%, а на 24% стали чаще смотреть выставки и концерты онлайн. На фоне снижения на 31% посещений спортзалов, увеличился спрос на сервисы для тренировок и онлайн марафоны на 150%. Самоизоляция и переход на удаленную работу вызвали настоящий «бум» онлайн-коммуникаций, наибольший прирост интенсивности использования видеоконференций (+277%). Что касается покупок, то в онлай

В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных я и связи Новосибирской области. — Поэтому когда перед нами встала задача по обеспечению соблюдения карантинных мер пациентами на самоизоляции, решение сделать это в виде мобильного приложения,

Райффайзенбанк: онлайн-банк стал самой популярной цифровой услугой в период самоизоляции зультаты опроса, проведенного Райффайзенбанком среди полутора тысяч жителей крупных городов России. Режим самоизоляции мотивировал россиян впервые воспользоваться цифровыми финансовыми сервисам

На российском рынке смартфонов жуткий обвал. И заодно сменился лидер рую четверть 2020 г. пришлась мировая пандемия коронавируса, спровоцировавшая в России многодневный режим самоизоляции – Президент России Владимир Путин ввел его 28 марта 2020 г. и впоследствии

«Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции спасали рыбки (+105%), ящерицы (+63%), птицы (+47%), грызуны (+22%), собаки (+21%) и кошки (+16%). Самоизоляция стала для многих временем экспериментов. Спрос на услуги мастеров по пирсингу (+

Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции чше. 37% по-прежнему не высыпаются, зато 20% наконец-то смогли предоставить себе достаточный отдых. Самоизоляция для многих – еще и возможность (или необходимость) проводить больше времени с се

«Ростелеком»: во время карантина объем DDoS-атак в Рунете вырос в пять раз ствиям. Самым сложным для владельцев онлайн-ресурсов стал апрель, когда в России действовал жесткий режим самоизоляции. В мае интенсивность DDoS постепенно начала спадать. Этот тренд сохранится

Андрей Комогоров - В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза а? Андрей Комогоров: Совершенно верно. Для использования сервиса пользователь может приобрести премиум-подписку на месяц за 999 рублей, на полгода — за 4999 рублей, на год — за 9999 рублей. На период самоизоляции мы также ввели бесплатную подписку, чтобы поддержать тех, кто остался дома, она доступна всем без предварительных условий. При этом премиум-подписка дает приоритет в очереди на сер

Check Point: среднее число кибератак в неделю выросло на 18% Point, число фишинговых атак, связанных с темой коронавируса, значительно выше в тех регионах, где режим самоизоляции не отменен. Так, в Европе и Северной Америке, где бизнес возвращается к но

TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции и на TrueConf Server на 1000 пользователей, чтобы оперативно помочь отечественным предприятиям организовать процесс дистанционной работы, сохранить свою эффективность и не допустить простоев в период самоизоляции. Такой подход позволил обеспечить более 3 миллионов сотрудников возможностью проводить видеоконференции и совместно работать на расстоянии, не покидая собственных домов. В период к

Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции аил Гусев: Крупные предприятия непрерывного цикла вообще не останавливали производство и не вводили режим самоизоляции для сотрудников выпускающих подразделений. Так что это история только про

Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино йский оператор мобильной связи, с помощью технологий больших данных проанализировал популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых петербургские клиенты проводили время во время самоизоляции. Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов – 69% абонентов в Северной столице посещали онлайн-кинотеатры. Число пользователей образовательных сервисов оказалось в три

На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино йский оператор мобильной связи, с помощью технологий больших данных проанализировал популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых столичные клиенты оператора проводили время на самоизоляции. Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов – 65,9% столичных клиентов Tele2 посещали онлайн-кинотеатры. Число пользователей образовательных сервисов оказалось в три р

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM и в любой последовательности. О том, как работает такая сеть, ZOOM рассказывал в отдельной статье. Сетевые хранилища NAS – сетевое хранилище данных (network attached storage) может выручить, если на карантине ваша семья смотрит много кино и сериалов онлайн. Просмотр видео онлайн в высоком качестве серьезно загружает Wi-Fi, и во многих случаях кино и мультфильмы лучше перенести в локальную

Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, провел исследование о киберугрозах на фоне пандемии, с которыми столкнулись пользователи во время самоизоляции. Согласно данным мультивариантного опроса, спам на тему коронавируса затронул более трети (36%) респондентов. Распространение вредоносных программ, в том числе, троянов и вирусов,

Число групповых видеозвонков через «Битрикс24» с начала самоизоляции выросло в 18,5 раз Аналитики «Битрикс24» сравнили активность своих клиентов с 30 марта по 12 апреля с «докарантинным» периодом — со 2 по 16 февраля. Самый большой рост показали видеозвонки. Количество групповых видеозвонков от 3 человек увеличилось в 18,5 раз. Сильно выросло количество аудио- и

Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции ентов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из режима самоизоляции, и расскажут об инструментах самоподдержки в трудных ситуациях. Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка сказал: «Мы хотим поддержать

В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным кабинетом воспользовались 255 тыс. клиентов, что в 2,6 раза больше, чем месяцем ра

Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей авкой апреля стал заказ весом 9 тонн и стоимостью более 800 тыс. руб. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения закупил продукты в общежитие для студентов, которые находились на самоизоляции и дистанционном обучении. Показатель LFL (like-for-like, сопоставимые продажи) за указанный период вырос на 200%: с 206 млн до 614 млн руб. Также растет трафик через сервис Joom fr

Аналитика «Яндекс.Маркета»: сегодня россияне готовы потратить на ноутбук на 20% меньше, чем до самоизоляции тала «базовая» модель для решения повседневных задач Asus Vivobook 15 X512 со средней стоимостью около 40 тыс. руб. Игровой вариант опустился в рейтинге на седьмое место. Также в топ-10 ноутбуков «на самоизоляции» вошли игровые модели, которые ранее в него не попадали: MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU (средняя стоимость 60 тыс. руб.) и Asus M570DD-E4065 (средняя стоимость 49 тыс. руб.). Целиком ре

Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции играции жителей столицы – абонентов МТС, в спальные районы Москвы и Подмосковье, на период действия карантинных мер, пик которой пришелся на 28 марта. Двумя новыми центрами притяжения активност

App Annie рассказала о мобильных предпочтениях россиян на самоизоляции App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, назвала самые популярные приложения среди россиян в период с января по апрель 2020 г. Самоизоляция и переход на удаленную работу закономерно повысили количество скачиваний приложений для бизнеса – в первую неделю апреля 2020 г. пользователи загружали их на 80% больше, чем в янва

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на фоне введения режима самоизоляции Число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля 2020 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка. Более 90% случаев п

Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40% ечено очевидное смещение продаж из офлайн-канала в онлайн. Оно спровоцировано всеобщей самоизоляцией и закрытием ТЦ и магазинов, считают в «Aliexpress Россия». Эксперты компании отметили, что на фоне самоизоляции стали заметно расти некоторые категории компьютерной техники. Одна из самых быстрорастущих категорий — мониторы. В апреле их продажи выросли практически вдвое по сравнению с прошлы

В облаке «Яндекса» открыт доступ к анализу данных по самоизоляции и распространению коронавируса На платформе «Яндекс.Облако» открыт доступ к инструменту для работы с данными по распространению коронавируса и индексу самоизоляции. С помощью технологии Yandex DataLens для визуализации и анализа данных, в единую информационно-аналитическую панель (дашборд) собрана информация из трех источников: статистика Рос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома Период самоизоляции – неплохое время для того, чтобы не только поклонники здорового образа жизни организовали нужный режим тренировок у себя дома, но и те, кто раньше спортом пренебрегал, сделали шаг

Worki запустил раздел для вакансий, востребованных на карантине нно меняться вслед за изменениями интереса работодателей. В категории также доступны фильтры района поиска, удалённости вакансий, суммы зарплаты за месяц/час/смену, график и условия работы. Запуская «Работу на карантине», Worki помогает бизнесу решить проблему с резко возросшей потребностью во время карантина в наборе линейного персонала на определенные позиции. Например, за последнюю недел

Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции Gett и Tele2 объединились, чтобы помочь своим клиентам комфортно пережить период самоизоляции. Искусственный интеллект Миа в приложении «Мой Tele2» сформирует для абонентов индивидуальные предложения согласно их интересам, среди таких бонусов — индивидуальные для каждого аб

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы лу заскучать без прогулок, можно, конечно, делать по утрам базовую гимнастику, но через пару недель самоизоляции вам наверняка захочется разнообразия. Некоторые фитнес-клубы сейчас предлагают к

Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам подключить полезные сервисы, которые помогут сохранить привычный быт и стиль жизни в период самоизоляции. Искусственный интеллект сформирует для каждого абонента индивидуальные онлайн-предложения. Они включают подарки от партнеров оператора, скидки и акции, а также тарифы и услуги, со

«ЭР-Телеком» обеспечит бесперебойный доступ к услугам связи в условиях режима всеобщей самоизоляции С учетом введения для жителей ряда регионов России режима полной самоизоляции, «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес») продолжит работу и обслуживание клиентов в особом режиме. Принимая во внимание, что операторы связи относятся к непрерывно дейс

Tele2 начислит гигабайты соблюдающим режим самоизоляции нее Tele2 максимально способствовала просвещению этих абонентов в части использования онлайн-услуг. Режим карантина и самоизоляции – лучшее время, чтобы продолжить освоение цифровых сервисов. Г