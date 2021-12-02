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Здравоохранение Эпидемиология Самоизоляция, Self-isolation Карантин, Quarantine Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан

Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан

Комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания

СОБЫТИЯ


02.12.2021 17% малых компаний не знали, что могут рассчитывать на господдержку за ноябрьский локдаун

дауна. Примечательно, что 17,1% (94) даже не знали, что могли рассчитывать на господдержку. На какие льготы смогли претендовать компании? Из числа компаний, которым были положены льготы за ноябрьский локдаун, большинство — 73,8% (90) — смогли претендовать на безвозмездные субсидии по 12 792 рублей на каждого сотрудника. 9% (11) компаний смогли воспользоваться льготным кредитом для бизнеса.

26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции

, с помощью технологии больших данных (big data) проанализировал активность своих клиентов за время пандемии. Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 г. клиенты скачали на 130% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года. В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интер
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции

в дома увеличилась на 46%, а на 24% стали чаще смотреть выставки и концерты онлайн. На фоне снижения на 31% посещений спортзалов, увеличился спрос на сервисы для тренировок и онлайн марафоны на 150%. Самоизоляция и переход на удаленную работу вызвали настоящий «бум» онлайн-коммуникаций, наибольший прирост интенсивности использования видеоконференций (+277%). Что касается покупок, то в онлай
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных

я и связи Новосибирской области. — Поэтому когда перед нами встала задача по обеспечению соблюдения карантинных мер пациентами на самоизоляции, решение сделать это в виде мобильного приложения,
10.09.2020 Райффайзенбанк: онлайн-банк стал самой популярной цифровой услугой в период самоизоляции

зультаты опроса, проведенного Райффайзенбанком среди полутора тысяч жителей крупных городов России. Режим самоизоляции мотивировал россиян впервые воспользоваться цифровыми финансовыми сервисам
18.08.2020 На российском рынке смартфонов жуткий обвал. И заодно сменился лидер

рую четверть 2020 г. пришлась мировая пандемия коронавируса, спровоцировавшая в России многодневный режим самоизоляции – Президент России Владимир Путин ввел его 28 марта 2020 г. и впоследствии
24.07.2020 «Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции

спасали рыбки (+105%), ящерицы (+63%), птицы (+47%), грызуны (+22%), собаки (+21%) и кошки (+16%). Самоизоляция стала для многих временем экспериментов. Спрос на услуги мастеров по пирсингу (+
03.07.2020 Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции

чше. 37% по-прежнему не высыпаются, зато 20% наконец-то смогли предоставить себе достаточный отдых. Самоизоляция для многих – еще и возможность (или необходимость) проводить больше времени с се
02.07.2020 «Ростелеком»: во время карантина объем DDoS-атак в Рунете вырос в пять раз

ствиям. Самым сложным для владельцев онлайн-ресурсов стал апрель, когда в России действовал жесткий режим самоизоляции. В мае интенсивность DDoS постепенно начала спадать. Этот тренд сохранится
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

а? Андрей Комогоров: Совершенно верно. Для использования сервиса пользователь может приобрести премиум-подписку на месяц за 999 рублей, на полгода — за 4999 рублей, на год — за 9999 рублей. На период самоизоляции мы также ввели бесплатную подписку, чтобы поддержать тех, кто остался дома, она доступна всем без предварительных условий. При этом премиум-подписка дает приоритет в очереди на сер
29.06.2020 Check Point: среднее число кибератак в неделю выросло на 18%

Point, число фишинговых атак, связанных с темой коронавируса, значительно выше в тех регионах, где режим самоизоляции не отменен. Так, в Европе и Северной Америке, где бизнес возвращается к но
10.06.2020 TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции

и на TrueConf Server на 1000 пользователей, чтобы оперативно помочь отечественным предприятиям организовать процесс дистанционной работы, сохранить свою эффективность и не допустить простоев в период самоизоляции. Такой подход позволил обеспечить более 3 миллионов сотрудников возможностью проводить видеоконференции и совместно работать на расстоянии, не покидая собственных домов. В период к
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции

аил Гусев: Крупные предприятия непрерывного цикла вообще не останавливали производство и не вводили режим самоизоляции для сотрудников выпускающих подразделений. Так что это история только про

05.06.2020 Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино

йский оператор мобильной связи, с помощью технологий больших данных проанализировал популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых петербургские клиенты проводили время во время самоизоляции. Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов – 69% абонентов в Северной столице посещали онлайн-кинотеатры. Число пользователей образовательных сервисов оказалось в три
03.06.2020 На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино

йский оператор мобильной связи, с помощью технологий больших данных проанализировал популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых столичные клиенты оператора проводили время на самоизоляции. Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов – 65,9% столичных клиентов Tele2 посещали онлайн-кинотеатры. Число пользователей образовательных сервисов оказалось в три р
02.06.2020 Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

и в любой последовательности. О том, как работает такая сеть, ZOOM рассказывал в отдельной статье. Сетевые хранилища NAS – сетевое хранилище данных (network attached storage) может выручить, если на карантине ваша семья смотрит много кино и сериалов онлайн. Просмотр видео онлайн в высоком качестве серьезно загружает Wi-Fi, и во многих случаях кино и мультфильмы лучше перенести в локальную

29.05.2020 Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, провел исследование о киберугрозах на фоне пандемии, с которыми столкнулись пользователи во время самоизоляции. Согласно данным мультивариантного опроса, спам на тему коронавируса затронул более трети (36%) респондентов. Распространение вредоносных программ, в том числе, троянов и вирусов,

27.05.2020 Число групповых видеозвонков через «Битрикс24» с начала самоизоляции выросло в 18,5 раз

Аналитики «Битрикс24» сравнили активность своих клиентов с 30 марта по 12 апреля с «докарантинным» периодом — со 2 по 16 февраля. Самый большой рост показали видеозвонки. Количество групповых видеозвонков от 3 человек увеличилось в 18,5 раз. Сильно выросло количество аудио- и

21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции

ентов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из режима самоизоляции, и расскажут об инструментах самоподдержки в трудных ситуациях. Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка сказал: «Мы хотим поддержать

13.05.2020 В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое

Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным кабинетом воспользовались 255 тыс. клиентов, что в 2,6 раза больше, чем месяцем ра
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей

авкой апреля стал заказ весом 9 тонн и стоимостью более 800 тыс. руб. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения закупил продукты в общежитие для студентов, которые находились на самоизоляции и дистанционном обучении. Показатель LFL (like-for-like, сопоставимые продажи) за указанный период вырос на 200%: с 206 млн до 614 млн руб. Также растет трафик через сервис Joom fr
28.04.2020 Аналитика «Яндекс.Маркета»: сегодня россияне готовы потратить на ноутбук на 20% меньше, чем до самоизоляции

тала «базовая» модель для решения повседневных задач Asus Vivobook 15 X512 со средней стоимостью около 40 тыс. руб. Игровой вариант опустился в рейтинге на седьмое место. Также в топ-10 ноутбуков «на самоизоляции» вошли игровые модели, которые ранее в него не попадали: MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU (средняя стоимость 60 тыс. руб.) и Asus M570DD-E4065 (средняя стоимость 49 тыс. руб.). Целиком ре
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции

играции жителей столицы – абонентов МТС, в спальные районы Москвы и Подмосковье, на период действия карантинных мер, пик которой пришелся на 28 марта. Двумя новыми центрами притяжения активност
23.04.2020 App Annie рассказала о мобильных предпочтениях россиян на самоизоляции

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, назвала самые популярные приложения среди россиян в период с января по апрель 2020 г. Самоизоляция и переход на удаленную работу закономерно повысили количество скачиваний приложений для бизнеса – в первую неделю апреля 2020 г. пользователи загружали их на 80% больше, чем в янва
23.04.2020 ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на фоне введения режима самоизоляции

Число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля 2020 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка. Более 90% случаев п
22.04.2020 Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40%

ечено очевидное смещение продаж из офлайн-канала в онлайн. Оно спровоцировано всеобщей самоизоляцией и закрытием ТЦ и магазинов, считают в «Aliexpress Россия». Эксперты компании отметили, что на фоне самоизоляции стали заметно расти некоторые категории компьютерной техники. Одна из самых быстрорастущих категорий — мониторы. В апреле их продажи выросли практически вдвое по сравнению с прошлы
17.04.2020 В облаке «Яндекса» открыт доступ к анализу данных по самоизоляции и распространению коронавируса

На платформе «Яндекс.Облако» открыт доступ к инструменту для работы с данными по распространению коронавируса и индексу самоизоляции. С помощью технологии Yandex DataLens для визуализации и анализа данных, в единую информационно-аналитическую панель (дашборд) собрана информация из трех источников: статистика Рос
10.04.2020 Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Период самоизоляции – неплохое время для того, чтобы не только поклонники здорового образа жизни организовали нужный режим тренировок у себя дома, но и те, кто раньше спортом пренебрегал, сделали шаг

08.04.2020 Worki запустил раздел для вакансий, востребованных на карантине

нно меняться вслед за изменениями интереса работодателей. В категории также доступны фильтры района поиска, удалённости вакансий, суммы зарплаты за месяц/час/смену, график и условия работы. Запуская «Работу на карантине», Worki помогает бизнесу решить проблему с резко возросшей потребностью во время карантина в наборе линейного персонала на определенные позиции. Например, за последнюю недел
08.04.2020 Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции

Gett и Tele2 объединились, чтобы помочь своим клиентам комфортно пережить период самоизоляции. Искусственный интеллект Миа в приложении «Мой Tele2» сформирует для абонентов индивидуальные предложения согласно их интересам, среди таких бонусов — индивидуальные для каждого аб
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

лу заскучать без прогулок, можно, конечно, делать по утрам базовую гимнастику, но через пару недель самоизоляции вам наверняка захочется разнообразия. Некоторые фитнес-клубы сейчас предлагают к
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам подключить полезные сервисы, которые помогут сохранить привычный быт и стиль жизни в период самоизоляции. Искусственный интеллект сформирует для каждого абонента индивидуальные онлайн-предложения. Они включают подарки от партнеров оператора, скидки и акции, а также тарифы и услуги, со
31.03.2020 «ЭР-Телеком» обеспечит бесперебойный доступ к услугам связи в условиях режима всеобщей самоизоляции

С учетом введения для жителей ряда регионов России режима полной самоизоляции, «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес») продолжит работу и обслуживание клиентов в особом режиме. Принимая во внимание, что операторы связи относятся к непрерывно дейс
30.03.2020 Tele2 начислит гигабайты соблюдающим режим самоизоляции

нее Tele2 максимально способствовала просвещению этих абонентов в части использования онлайн-услуг. Режим карантина и самоизоляции – лучшее время, чтобы продолжить освоение цифровых сервисов. Г
24.03.2020 Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине

регатор запустила и компания «Яндекс». Проект получил название «Лучше дома», и в его состав, по утверждению представителей компании, вошли сервисы, которые могут пригодиться россиянам, находящимся на карантине или вынужденным работать из дома. Агрегатор доступен по адресу «yandex.ru/doma». Собственный агрегатор «Яндекса» На момент запуска «Лучше дома» предлагал четыре основные категории сер

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Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 42
Microsoft Corporation 25774 42
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VK - Mail.ru Group 3602 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 35
Huawei 4675 34
Google LLC 12687 33
Xiaomi - Сяоми 2231 29
МегаФон 10742 28
Cisco Systems 5372 26
9594 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Lenovo Group 2446 20
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HP Inc. 5883 19
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SAP SE 5601 15
Softline - Софтлайн 3743 15
Acer Group - Acer Inc 2776 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
TrueConf - ТруКонф 453 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
Dell EMC 5180 9
X Corp - Twitter 2938 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
Почта России ПАО 2370 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
Связной ГК 1401 12
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 10
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Союз пенсионеров России 9 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Российский социально-экологический союз 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 243
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 215
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 208
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 143
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 136
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 120
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 120
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 99
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 99
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 98
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 94
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 88
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 70
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 66
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 64
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 63
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 56
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 54
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 44
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 42
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 42
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 46
Google Android 15243 44
Apple iOS 8583 31
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 21
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Linux OS 11533 21
Microsoft Windows 16882 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 18
Microsoft Teams - MS Teams 670 18
Apple - App Store 3109 16
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 15
Depositphotos - фотобанк 405 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
Apple iPhone 11 290 11
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 11
Statista 263 11
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 10
Rakuten Viber 665 9
Microsoft Office 365 1042 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Apple iPhone 6 4861 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Apple macOS 2419 7
Honor - серия смартфонов 246 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 7
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 206 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Путин Владимир 3454 34
Шадаев Максут 1210 22
Мишустин Михаил 787 15
Собянин Сергей 538 9
Суровец Дмитрий 115 7
Чернышенко Дмитрий 580 7
Добродеев Борис 97 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 7
Демидов Сергей 129 6
Нуйкин Андрей 50 6
Цыганов Вячеслав 79 6
Борисов Илья 27 6
Гущин Александр 16 6
Мусич Роман 28 6
Курбатов Владимир 35 6
Трояновский Владимир 63 6
Сычев Артем 79 6
Калинкин Алексей 16 6
Контемиров Юрий 32 6
Чугунов Никита 81 6
Скородумов Анатолий 65 6
Варназов Лев 10 6
Тараторин Александр 58 5
Чернышев Андрей 74 5
Дилбарян Павел 26 5
Палей Лев 58 5
Горбатько Александр 105 5
Остапенко Григорий 28 5
Натрусов Артем 313 5
Гоц Роман 57 5
Оганесян Ашот 152 5
Сотин Денис 216 5
Одинцов Дмитрий 119 5
Гуцериев Михаил 114 5
Галкин Николай 140 5
Ильин Алексей 25 5
Кирьянова Александра 169 5
Лысенко Юрий 33 5
Шинкарев Александр 33 4
Истомин Константин 58 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 574
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 109
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Европа 24962 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Южная Корея - Республика 7051 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 25
Германия - Федеративная Республика 13220 20
Россия - СФО - Новосибирск 4875 19
Япония 13807 18
Франция - Французская Республика 8176 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 17
Казахстан - Республика 6047 16
Китай - Тайвань 4245 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Ближний Восток 3154 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Африка - Африканский регион 3640 13
Украина 7928 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Индия - Bharat 5869 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Европа Восточная 3138 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Канада 5081 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 9
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 217
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 152
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AP - Associated Press 2007 2
Российская газета 290 1
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Лаборатория Артимовича 9 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
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IDC - International Data Corporation 4975 44
Gartner - Гартнер 3658 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
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Forrester Research 834 4
TrendForce 187 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
IDC EMEA 19 4
Jon Peddie Research 46 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
SimilarWeb 62 3
Counterpoint Research 110 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 3
Synergy Research Group 47 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Markets&Markets Research 113 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Mordor Intelligence 35 2
Grand View Research 25 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
ТИАР-Центр 3 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
CNews Телеком 1 1
AdIndex 13 1
CNews Tenders 18 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
Открытое образование 12 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
TED Talks 36 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
ВШМ - Высшая школа методологии 2 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
Туран Университет 4 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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