Здравоохранение Эпидемиология Самоизоляция, Self-isolation Карантин, Quarantine Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан
Комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 26
|Мишустин Михаил 376 7
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Малышев Сергей 49 2
|Горелкин Антон 38 2
|Помозов Алексей 10 2
|Хинштейн Александр 68 2
|Кравченко Евгений 11 1
|Ильин Денис 4 1
|Круглов Алексей 21 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Клишас Андрей 45 1
|Генс Елена 3 1
|Обухов Александр 18 1
|Федоров Алексей 60 1
|Покровский Иван 67 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Малых Дмитрий 28 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Машин Дмитрий 17 1
|Гринис Диана 4 1
|Половников Сергей 11 1
|Сентябрев Евгений 10 1
|Жаров Александр 171 1
|Березин Максим 70 1
|Волин Алексей 114 1
|Решетин Олег 42 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 42 1
|Лукашкин Сергей 25 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Щиров Илья 28 1
|Воронин Андрей 7 1
|Добродеев Борис 92 1
|Лысенко Эдуард 238 1
|Печатников Анатолий 28 1
|Шатковская Валерия 9 1
|Морозова Анастасия 34 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
|SAS Academy 4 1
|Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
|Ростелеком - Азбука интернета 23 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
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