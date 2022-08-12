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Индексная книга CNews*
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Здравоохранение Эпидемиология Самоизоляция, Self-isolation Карантин, Quarantine Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан

Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан

Комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания


12.08.2022 Продажи процессоров для ПК обрушились до 30-летнего минимума. AMD успешно отбирает рынок у Intel 1
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 1
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать 1
05.04.2022 СК «Альфастрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной выдачи агентам мобильной подписи и обмена документами со смартфона 1
01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022 1
01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года 1
31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж 2
20.01.2022 Родители московских школьников против введения дистанционного обучения 1
19.01.2022 Россиян вынудят переплачивать за связь. Операторы взвинчивают цены в архивных тарифах 1
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

 1
22.12.2021 ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК 1
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 1
10.12.2021 Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться 1
06.12.2021 Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK 1
23.11.2021 Опрос Skipp: 88% разработчиков предпочтут удаленку соцпакету 1
19.11.2021 Евгений Колбин -

Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии

 1
12.11.2021 «Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа 1
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 1
25.10.2021 Платформа кадрового электронного документооборота HRlink включена в реестр отечественного ПО 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 2
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
19.08.2021 Крошечное обновление намертво лишает связи iPhone. Под угрозой десятки миллионов устройств 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 1
20.05.2021 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии 1
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 1

Публикаций - 469, упоминаний - 509

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 41
Apple Inc 10683 38
Samsung Electronics 9333 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 26
Huawei 3222 24
Microsoft Corporation 22497 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 21
VK - Mail.ru Group 3057 20
Xiaomi 1095 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
Lenovo Group 2077 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Крок - Croc 1616 11
Telegram Group 805 11
Cisco Systems 4720 10
Meta Platforms - Facebook 4267 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Softline - Софтлайн 1870 8
Intel Corporation 11262 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 7
Nvidia Corp 3118 5
BBK OPPO Electronics 281 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
SAP SE 4595 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 3
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
HP Inc. 5313 3
Vodafone Group 1318 3
ФОРС - Центр разработки 390 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 26
Почта России ПАО 1853 11
Связной ГК 1190 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 8
О2О Delivery club 171 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 7
Ситимобил - Служба такси 136 7
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Яндекс.Еда 490 7
X5 Group 709 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Wildberries - Вайлдберриз 185 5
Альфа-Банк 1476 4
ВкусВилл - Избёнка 68 4
AliExpress 327 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Совкомбанк ПАО 171 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
Татнефть 182 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 2
Ренессанс Страхование 83 2
Hyundai Motor 316 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Точка 1820 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Синара Банк - СКБ-банк 110 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 1
Visa International 1809 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 1
Stockmann - Стокманн 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 74
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 31
Президент Российской Федерации 3770 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Правительство Москвы 1640 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 5 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Счётная палата РФ 628 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 131
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 104
Мобильное приложение - Mobile app 4966 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 61
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 60
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 59
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 56
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 52
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 50
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 44
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 41
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 40
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 30
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 27
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 23
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 20
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 14
Google Android 11959 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 32
Apple iOS 6422 23
WhatsApp Messenger 745 13
Microsoft Windows 2000 2856 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 10
Microsoft Teams 309 10
Linux OS 7669 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 6
Honor - серия смартфонов 138 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 5
Depositphotos - фотобанк 385 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 4
Microsoft Windows 10 11713 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 4
Apple macOS 1457 3
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 3
Яндекс.Плюс 83 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 44 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Apple - App Store 2437 3
Яндекс.Почта 118 3
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 63 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 3
Rakuten Viber 491 2
Microsoft Windows 7 1780 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 2
Google Gmail 802 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 2
Яндекс.Шеф 11 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 2
Путин Владимир 2542 26
Мишустин Михаил 376 7
Чернышенко Дмитрий 320 6
Малышев Сергей 49 2
Горелкин Антон 38 2
Помозов Алексей 10 2
Хинштейн Александр 68 2
Кравченко Евгений 11 1
Ильин Денис 4 1
Круглов Алексей 21 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Клишас Андрей 45 1
Генс Елена 3 1
Обухов Александр 18 1
Федоров Алексей 60 1
Покровский Иван 67 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Малых Дмитрий 28 1
Коробкина Оксана 18 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Гришин Дмитрий 185 1
Машин Дмитрий 17 1
Гринис Диана 4 1
Половников Сергей 11 1
Сентябрев Евгений 10 1
Жаров Александр 171 1
Березин Максим 70 1
Волин Алексей 114 1
Решетин Олег 42 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 42 1
Лукашкин Сергей 25 1
Паршиков Сергей 10 1
Овчинникова Евгения 10 1
Щиров Илья 28 1
Воронин Андрей 7 1
Добродеев Борис 92 1
Лысенко Эдуард 238 1
Печатников Анатолий 28 1
Шатковская Валерия 9 1
Морозова Анастасия 34 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 35
Россия - РФ - Российская федерация 108428 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Россия - СФО - Новосибирск 3269 14
Казахстан - Республика 4467 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 11
Россия - ПФО - Казань 2085 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 10
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 8
Япония 10069 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 8
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Африка - Африканский регион 2928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Узбекистан - Республика 1285 5
Нидерланды 2197 5
Армения - Республика 1112 5
Европа 12319 5
Европа Восточная 2927 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Румыния 592 4
Америка 2011 4
Украина 6212 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - Сибирь 1579 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Польша - Республика 1559 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 272
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 81
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 52
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 19
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
Юриспруденция 1629 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 7
Образование в России 460 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 4
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 3
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 3
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Forbes - Форбс 591 3
РИА Новости 766 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Tom’s Hardware 127 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Известия ИД 307 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Content-Review 4 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
SAS Academy 4 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
Ростелеком - Азбука интернета 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
GeekBrains 49 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Effie Awards 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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