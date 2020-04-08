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Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Gett и Tele2 объединились, чтобы помочь своим клиентам комфортно пережить период самоизоляции. Искусственный интеллект «Миа» в приложении Tele2 сформирует для каждого абонента индивидуальные предложения по скидкам на поездки с Gett.

Gett и Tele2 поддерживают россиян, которые остаются дома и соблюдают рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции. В период самоизоляции многие воздерживаются от поездок на общественном транспорте и такси эконом-класса, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности заражения, а также страдают от недостатка общения. Виртуальный помощник «Миа» в приложении для абонентов Tele2 составит компанию сознательным горожанам, порекомендует выгодные тарифы и подберет индивидуальные скидки на поездки с Gett.

В зависимости от стиля жизни, интересов и потребностей клиентам предложат 40% скидку на поездки на Maybach, скидки на такси комфорт-класса, повышение статуса в программе лояльности до уровня «Король Лев» и скидку на все поездки до 10%, а также 1000 баллов лояльности за любую поездку в классе «Комфорт» до 31 мая.

«Гибкость и лояльность — качества, которые становятся особенно важными в кризис. В партнерстве с Tele2 мы нашли способ индивидуально подойти к каждому клиенту и поддержать всех, кто остается с нами в это сложное время», — сказал генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

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