Т2 Т2 Мобайл Tele2 Миа Виртуальный помощник


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.01.2026 Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
29.08.2025 T2 запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в Max 1
30.06.2025 T2 отказалась от IVR и перевела звонки на интерактивного ассистента на базе ИИ 1
20.06.2025 Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно всем абонентам для защиты от спама и телефонного мошенничества 1
29.05.2025 Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз 1
02.02.2024 Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
16.12.2020 Tele2 предлагает абонентам стать Сантой и порадовать близких подарками 2
09.12.2020 Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от виртуального помощника «Миа» 2
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 1
20.08.2020 Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik 1
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 1
08.04.2020 Gett и Tele2 объявили о скидках для тех, кто в самоизоляции 1
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции 1
20.08.2019 PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
08.04.2019 «Искусственный интеллект» Tele2 подберет параметры тарифа 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
08.11.2018 МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект 1
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ» 1
19.01.2016 DKV - всему голова! 1
29.12.2015 В госпрограмму «Информационное общество» добавят 22,7 млрд на пропаганду 1
24.09.2015 AT Consulting разработала ИТ-системы для Чемпионата мира по водным видам спорта 1
11.07.2014 ASUS ZenFone приедет в Россию в июле 1
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
17.01.2008 СЭД «Дело» внедрили в «Московском ипотечном агентстве» 1
31.01.2003 В Китае нарастает кризис перепроизводства мобильников 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3142 8
Google LLC 12311 3
Ростелеком 10381 2
Google Russia - Гугл Россия 221 2
X Corp - Twitter 2913 2
Крок - Croc 1816 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 161 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 99 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 406 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 1
Нанософт разработка 18 1
MIND Software - Майнд Софт 49 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
Novo BI - Ново Биай 25 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 205 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 1
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3150 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Microsoft Corporation 25298 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 1
Apple Inc 12704 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2108 1
InfoWatch - Инфовотч 1097 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
9070 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 84 1
Нанософт 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1056 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 2
NanduQ - Qiwi 1006 2
GFG - Lamoda - Купишуз 197 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Обнажённые сердца - фонд 9 1
Дирекция спортивных и социальных проектов АНО 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
ГПБ - Газпромбанк 1183 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
Gett 86 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 230 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1350 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 137 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 278 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3559 3
Судебная власть - Judicial power 2410 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 43 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1092 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3489 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1143 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
МИК - Московский инновационный кластер 170 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5757 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8963 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2132 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3974 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12030 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3559 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 614 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7643 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 162 2
Google YouTube - Видеохостинг 2907 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 16 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 TV 13 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 83 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 948 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
Veritas Infoscale 11 1
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform - Veritas Data Insight 5 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Atlassian - Confluence 156 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 1
Yandex DDoS Protection 2 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 63 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 1
Basis - Базис.Workplace 65 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 15 1
CSoft ReCloudS 1 1
СSoft TechnologiCS 7 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 71 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 23 1
НКТ - Р7-Почта 4 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DataMapper 7 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 65 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 8 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 14 1
Т1 Интеграция - Таумерикс 6 1
Скала^р МИИ - Машина искусственного интеллекта 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Новые облачные технологии - МойОфис 904 1
Нанософт - nanoCAD 116 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 1
Лосева Наталья 7 2
Мизулина Елена 24 2
Путин Владимир 3376 2
Решетин Олег 45 2
Чурсин Дмитрий 84 1
Васильев Сергей 66 1
Хомяков Сергей 62 1
Сысоев Александр 46 1
Кирьянова Александра 160 1
Кардаш Александр 1 1
Азимов Александр 1 1
Прянишников Николай 311 1
Сазонов Дмитрий 5 1
Боярский Сергей 38 1
Водянова Наталья 5 1
Ашманов Игорь 42 1
Врублевская Светлана 4 1
Смирнова Авдотья 2 1
Архипова Лина 9 1
Гндолян Роберт 3 1
Абдрахманов Рустам 38 1
Мизулина Екатерина 16 1
Слащева Юлиана 6 1
Имаева Гузелия 7 1
Фисенко Лев 55 1
Хомич Игорь 34 1
Пушков Алексей 12 1
Павлов Александр 116 1
Трошин Александр 16 1
Малькевич Александр 3 1
Пуртов Кирилл 52 1
Гуральник Павел 31 1
Юрина Елена 11 1
Ерофеев Максим 29 1
Карасев Алексей 18 1
Телевинов Сергей 33 1
Демедюк Сергей 3 1
Вышинский Кирилл 2 1
Кузина Юлия 1 1
Вахремеев Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 3
Азия - Азиатский регион 5754 3
Украина 7803 3
Казахстан - Республика 5825 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3299 2
Германия - Федеративная Республика 12950 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Европа 24660 1
Беларусь - Белоруссия 6059 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8190 1
Сингапур - Республика 1910 1
Европа Восточная 3124 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Франция - Французская Республика 7988 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Китай - Тайвань 4141 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 841 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Узбекистан - Республика 1881 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1705 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Нидерланды 3639 1
Россия - СЗФО - Псковская область 673 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
США - Техас - Даллас 180 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Английский язык 6881 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5890 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 11 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1765 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Аренда 2582 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1153 3
РИА Новости 997 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 3
Sputnik 59 2
Regnum - Регнум 112 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 2
Звезда - Телеканал 1 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Царьград - телеканал 29 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
РБК Украина 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 157 1
Рен ТВ - телеканал 79 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 210 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Fortune Global 500 288 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Red Dot Design Award 57 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

