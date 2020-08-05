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China Unicom Китайская телекоммуникационная компания

China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания

СОБЫТИЯ

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05.08.2020 ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае

ZTE Corporation совместно с шаньдунским подразделением China Unicom завершила первую в Китае коммерческую верификацию сквозного решения для автономной архитектуры (SA) на 2,1 ГГц, тем самым заложив прочную основу для будущей коммерциализации 5G на

09.07.2019 Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G

Beijing Unicom (филиал China Unicom в Пекине) и Huawei объявили об успешном проведении первого в мире теста технолог
18.01.2019 China Unicom и ZTE протестировали прототипа 5G-смартфона в сети 5G

ZTE Corporation объявила о том, что гуандунское подразделение China Unicom и ZTE совершили звонок в сети 5G с использованием прототипа 5G смартфона ZTE в рамках полевых испытаний 5G в городе Шэньчжэнь. В ходе тестирований была завершена верификация различ
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае

Ericsson и оператор China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае. Сеть обеспечивает абонентам высокие скорости передачи данных, а оператору – возможность более полного использования

18.08.2016 China Unicom и ZTE подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для совместных инноваций в сфере 5G и IoT

Корпорация ZTE заявила о том, что в офисе компании China Unicom прошла церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве для совместных инноваций в сфере 5G и интернета вещей (IoT). Г-н Шао Гуанлу, заместитель генерального директо
08.07.2016 ZTE и China Unicom совместно продемонстрировали приложение виртуальной реальности на базе 5G MEC

Корпорация ZTE анонсировала на Азиатском мобильном когрессе в Шанхае совместную с China Unicom демонстрацию решения мобильных периферийных вычислений (MEC) на базе архитектуры 5G, а также обозначила влияние, которое мобильные периферийные вычисления будут оказывать на эволюц
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent

Два крупнейших оператора связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизаторы 7950 XRS IP Core Router для создания

20.07.2015 Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G

Huawei, Shanghai Shendi Group, генеральный агент Disney China, и China Unicom Shanghai подписали первое соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве

26.05.2011 Huawei заключила контракт на обслуживание сети China Unicom в Шанхае

Компания Huawei стала партнером по предоставлению услуг управления сетью (Managed Service) компании Shanghai Unicom, дочернему предприятию China Unicom. Согласно договору, Huawei будет обслуживать более 50% базовых станций Shanghai Unicom, которые покрывают 11 районов Шанхая. Huawei собирается провести плановые профилактические, к
02.03.2011 Китайцы создали новую ОС для защиты от Android и iOS

операционной системы для смартфонов WoPhone, сообщает China.org.cn. Разработка WoPhone, базирующейся на ядре Linux 2.6, началась в 2008 г. Команда разработчиков состояла из 200 человек, а инвестиции China Unicom в проект составили 35 млн юаней (около $5 млн). Также был сформирован фонд для дальнейшего развития платформы в размере 50 млн юаней ($7,6 млн), выделяемых ежегодно. Кроме того, пр
30.03.2010 «Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд

Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские операторы связи

08.08.2008 Celltick запустила новый медиа-сервис для China Unicom

Компания Celltick официально объявила о запуске нового мобильного медиа-сервиса для сети China Unicom. Сервис начинает свою работу в день открытия Олимпийских игр 2008. Разработанный и реализованный как управляемая услуга на базе платформы Celltick LiveScreen Media, новый сервис об
02.06.2008 China Unicom приобретет Netcom: сумма сделки $56,3 млрд

Второй по величине в Китае оператор мобильной связи China Unicom приобретет оператора стационарной связи Netcom путем обмена акций, сообщает РБК. Сделка по поглощению Netcom оценивается в $56,3 млрд. Кроме того, в том же пресс-релизе подтвердили
02.06.2008 China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд

По неофициальным данным, китайская телекоммуникационная компания China Telecom и ее материнская госкомпания приобретут сеть множественного доступа с кодовым разделением, принадлежащую China Unicom, за сумму более чем в 100 млрд юаней ($14 млрд), сообщает РБК. Советником China Unicom выступает американская Lehman Brothers, а советником China Telecom - швейцарская UBS.
20.06.2007 Ericsson заключил крупное рамочное соглашение с China Unicom

Компания Ericsson была выбрана оператором China Unicom в качестве партнера по проведению модернизации сетей GSM в шести провинциях Китая, что позволит предоставить абонентам современные услуги по передаче данных. Это рамочное соглашени
24.08.2006 Чистая прибыль China Unicom выросла на 20

Чистая прибыль компании China Unicom, второго по величине оператора мобильной связи в Китае, в 1 полугодии 2006 г. выросла на 20% - до 2,8 млрд. юаней ($351,77 млн.) по сравнению с 2,33 млрд. юаней ($292,72 млн.) за а
21.06.2006 SK Telecom скооперируется с China Unicom

м быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Telecom, компания намерена купить конвертируемые об
06.08.2004 China Unicom начала эксплуатацию GSM/CDMA-телефонов

Второй по величине китайский оператор мобильной связи China Unicom официально начал эксплуатацию в своей сети CDMA/GSM-телефонов. Несколько моделей, выпущенных под брендом World Wind, обеспечивает бесшовный роуминг между сетями разных стандартов.

24.05.2004 Lucent поставит China Unicom оборудование CDMA2000 на $120 млн.

Lucent Technologies подписал ряд контрактов общей стоимостью более $120 млн. на поставку китайскому оператору связи China Unicom оборудования CDMA2000 1X (включая базовые станции и коммутаторы), программного обеспечения и услуг для расширения операторской сети CDMA в четырех провинциях Китая. Как сообщили РБ
29.12.2003 "МегаФон" планирует создать СП в Китае

гаФон" планирует создать совместное предприятие в Китае, которое будет предоставлять услуги мобильной связи в стандарте GSM. С китайской стороны соучредителем СП могут стать компании China Mobile или China Unicom. Сроки появления новой компании пока неясны, но в феврале 2004 г. состоится заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в телекоммуникационной сфере, которая, на
02.10.2003 Сетевые гиганты взялись за сеть China Unicom

Во вторник, 30 сентября, состоялось подписание контракта между корпорациями Siemens и China Unicom. Согласно условиям контракта, Siemens займется расширением GSM-сети в Пекине и трех северных провинциях Китая. Сумма сделки составила $84 млн. Другой крупный игрок рынка телекоммун
29.08.2003 Motorola выпустила 3G-смартфон для "3", Nokia - CDMA-модель для China Unicom

и в других странах. Стоимость телефона с субсидиями оператора в зависимости от тарифного плана составляет £49-£199.  В свою очередь, компания Nokia выпустила специально для сети китайского оператора China Unicom CDMA1X-телефон Nokia 2280. В июне текущего года Nokia получила лицензию на производство CDMA-телефонов в Китае. Модель весит 99 гр., имеет 3 встроенные игры и сменные лицевые панел
21.06.2003 China Unicom: 9,22 млн. CDMA-абонентов в мае

Второй по величине оператор мобильной связи в Китае China Unicom сообщил на днях, что по состоянию на конец мая его база пользователей услуг связи стандарта CDMA составила 9,22 млн. против 8,58 млн. в апреле. Данное заявление вызвало рост акций

18.04.2003 China Unicom владеет мобильниками на сумму $285 млн.

По данным инвентаризации, проведенной в компании China Unicom, на балансе второго по величине китайского оператора мобильной связи в 2002 году находились телефоные аппараты, общая стоимость которых составляет $285 млн. В результате инвентариз
11.04.2003 China Unicom продолжает популяризацию CDMA

Китайский оператор сотовой связи China Unicom объявил о наборе абонентов CDMA с предоплатными тарифными планами. С 10 апреля услуга откроется в шести провинциях страны. Стоимость пользования предоплатным сервисом будет на 20-5
02.04.2003 Чистая прибыль China Unicom составила $585 млн.

Корпорация China Unicom Limited получила по итогам 2002 года 4,57 млрд. юаней ($585 млн.) чистой прибыли
01.04.2003 China Unicom запускает в эксплуатацию сеть CDMA 1X

Корпорация China Unicom, второй по величине в Китае оператор сотовой связи, ради укрепления своих позиций на одном из наиболее перспективных телекоммуникационных рынков мира собирается начать работу в ста
26.03.2003 China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие

Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарт
25.02.2003 China Unicom запустит видеотелефонную сеть

Один из крупнейших китайских операторов сотовой связи компания China Unicom завершила отладку видеотелефонной широкополосной сети. По словам представителя компании, "сеть официально предоставит услуги видеотелефонной связи абонентам в более чем 330 городах
25.02.2003 China Unicom запустит видеотелефонную сеть

Один из крупнейших китайских операторов сотовой связи компания China Unicom завершила отладку видеотелефонной широкополосной сети. По словам представителя компании, "сеть официально предоставит услуги видеотелефонной связи абонентам в более чем 330 городах
21.01.2003 SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский беспроводной рынок". Доля участия в СП рас
10.01.2003 China Unicom приобрела мобильные СDMA-телефоны на сумму $30 млн.

Гонконгский оператор мобильной связи China Unicom Ltd. сообщил сегодня, что его родительская компания China United Telecommunicati
10.01.2003 China Unicom планирует в марте провести эксплуатационные испытания 3G-сети стандарта CDMA2000

China United Telecommunications Corp. (China Unicom), второй по объему услуг китайский оператор сотовой связи, планирует в наступившем году провести эксплуатационные испытания 3G-сети стандарта CDMA2000. По сообщению пресс-службы

10.12.2002 China Unicom по просьбе конкурента согласился не снижать цены на услуги мобильной связи

Китайский сотовый CDMA-оператор China Unicom согласился не снижать цены на услуги после жалоб со стороны своего конкурента China Mobile, работающего в стандарте GSM. Вместо этого он пообещал заняться поиском путей повышения п
02.12.2002 China Unicom продлила договор аренды CDMA-мощностей с родительской компанией

Сегодня утром представители второго по величине оператора мобильной связи в Китае China Unicom Ltd. сообщили о продлении контракта с родительской компанией China United Teleco
22.11.2002 Число абонентов CDMA-cети China Unicom быстро увеличивается

hina United Telecommunications сообщила, что рост абонентской базы её подразделения мобильной связи China Unicom Ltd. в октябре текущего года был на 29,8% больше, чем в тот же период предыдущег
18.11.2002 China Unicom ведёт переговоры с родительской компанией о выкупе активов

Гонконгский оператор мобильной связи China Unicom Ltd сообщил в субботу, что ведёт переговоры с родительской государственной компа
23.10.2002 Lucent, Nortel и Motorola заработают $1,2 млрд. на модернизации сети China Unicom

орудования и исполнителей работ фигурируют компании Lucent, Nortel и Motorola. C Nortel заключен контракт стоимостью $280 млн., доля Lucent составит $400 млн., Motorola заработает на сотрудничестве с China Unicom $446 млн. Модернизированная сеть компании вступит в коммерческую эксплуатацию в январе 2003 года. Источник: Telecom Daily News
22.10.2002 Ericsson проведёт модернизацию сетей China Unicom

Пресс-служба компании Ericsson сообщила о подписании компанией контракта стоимостью более $150 млн. с китайским оператором мобильной связи China Unicom. Предметом контракта стала модернизация всех обслуживаемых China Unicom сетей мобильной связи со стандарта cdmaOne на CDMA2000 1X. Работы по модернизации начнутся немедленно
03.10.2002 Hanaro Telecom поможет China Unicom в развитии широкополосного интернета в Китае

Hanaro Telecom, второй по величине корейский провайдер широкополосного доступа в интернет, объявил о достижении предварительной договоренности с китайским оператором China Netcom, филиалом China Unicom. Согласно документу, компании будут совместно работать на рынке широкополосного интернета в Китае. Hanaro обеспечит China Netcom техническими и маркетинговыми ноу-хау. Кроме скорос

Публикаций - 291, упоминаний - 324

China Unicom и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 436 104
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 82
Huawei 4677 35
Lenovo Motorola 3566 31
ZTE Corporation 800 26
Qualcomm Technologies 1974 25
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 39 22
China Netcom Group Corporation Limited 64 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Deutsche Telekom 954 19
Samsung Electronics 11065 18
Motorola Inc 1156 17
Vodafone Group 1412 17
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 16
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
МегаФон 10742 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
AT&T Inc 1726 13
Google LLC 12690 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Apple Inc 13156 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
Netcom 53 7
Ростелеком 10948 7
Cisco Systems 5372 7
Intel Corporation 12811 7
America Movil 55 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 6
Lenovo Group 2447 6
SoftBank Group 284 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Bharti Enterprises Group 57 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
Merrill Lynch 454 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Walt Disney Company 647 3
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 2
Россети Ленэнерго 1699 2
SK Group 18 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
101Hotels.com 456 2
УБЖД - Улан-Баторская железная дорога 4 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Русский стандарт Банк 509 1
Carrefour 23 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Coca-Cola Company 261 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Barclays 122 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
UMA - United Music Agency 40 1
Europcar 7 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
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Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 2
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
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U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 73
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OpenChain 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 127
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 98
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 56
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 33
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Стандартизация - Standardization 2339 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Пропускная способность - Bandwidth 1907 9
Google Android 15244 14
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Linux OS 11533 7
Apple iPhone 6 4861 7
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 3
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 3
Apple iOS 8583 3
Mozilla Firefox OS 93 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
HTC One - серия смартфонов 187 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 2
Nokia 7650 63 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 2
Microsoft Windows 16882 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 35 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Кельшев Игорь 5 3
Путин Владимир 3454 3
Кудрявцев Максим 43 2
Брюквин Юрий 300 2
Быков Сергей 34 2
Кочетков Владислав 248 2
Ющенко Александр 29 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Солонин Виталий 90 2
Липатов Сергей 34 2
Рыжак Николай 10 2
Матвеев Николай 5 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Xiaochu Wang - Сяочу Ван 2 2
Parker Jake - Паркер Джек 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Залманов Дмитрий 22 1
Романенко Андрей 94 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Дмитриев Алексей 85 1
Котов Виталий 41 1
Гончарук Александр 92 1
Климов Андрей 88 1
Соломатин Евгений 9 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Li Richard - Ли Ричард 16 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Корчагин Павел 18 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Сюй Виктор 30 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 270
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 70
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Европа 24964 39
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 36
Южная Корея - Республика 7052 35
Япония 13807 35
Китай - Пекин - Beijing 1096 32
Китай - Шанхай 833 27
Азия - Азиатский регион 5920 26
Индия - Bharat 5870 21
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Сингапур - Республика 1953 13
Китай - Тайвань 4245 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Швеция - Королевство 3782 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Китай - Цзянсу 71 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Испания - Королевство 3840 8
Китай - Ляонин 30 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Казахстан - Республика 6048 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Малайзия 922 6
Европа Западная 1496 6
Китай - Хунань 22 5
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 45
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
Total Telecom 613 12
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 10
Computer.Tradeshow.Ru 59 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Bloomberg 1627 5
FT - Financial Times 1296 4
AP - Associated Press 2007 3
Dow Jones Business News 88 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
GizmoChina 171 2
Cellular News 234 2
Maeil Business Newspaper 90 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
GizChina - Издание 84 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
The Washington Post 350 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Telegraph 199 1
South China Morning Post 93 1
China Daily 71 1
Yonhap News Agency 43 1
Dow Jones - Barron's 26 1
ABC News 52 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Newsbytes News Network 379 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Рустелеком ТК 305 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat/MDR 74 2
Juniper Research 131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
GSMA Intelligence 11 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Internet Stock Report 994 1
In-Stat 115 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
Analysys International 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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