ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае ZTE Corporation совместно с шаньдунским подразделением China Unicom завершила первую в Китае коммерческую верификацию сквозного решения для автономной архитектуры (SA) на 2,1 ГГц, тем самым заложив прочную основу для будущей коммерциализации 5G на

Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G Beijing Unicom (филиал China Unicom в Пекине) и Huawei объявили об успешном проведении первого в мире теста технолог

China Unicom и ZTE протестировали прототипа 5G-смартфона в сети 5G ZTE Corporation объявила о том, что гуандунское подразделение China Unicom и ZTE совершили звонок в сети 5G с использованием прототипа 5G смартфона ZTE в рамках полевых испытаний 5G в городе Шэньчжэнь. В ходе тестирований была завершена верификация различ

Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае Ericsson и оператор China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае. Сеть обеспечивает абонентам высокие скорости передачи данных, а оператору – возможность более полного использования

China Unicom и ZTE подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для совместных инноваций в сфере 5G и IoT Корпорация ZTE заявила о том, что в офисе компании China Unicom прошла церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве для совместных инноваций в сфере 5G и интернета вещей (IoT). Г-н Шао Гуанлу, заместитель генерального директо

ZTE и China Unicom совместно продемонстрировали приложение виртуальной реальности на базе 5G MEC Корпорация ZTE анонсировала на Азиатском мобильном когрессе в Шанхае совместную с China Unicom демонстрацию решения мобильных периферийных вычислений (MEC) на базе архитектуры 5G, а также обозначила влияние, которое мобильные периферийные вычисления будут оказывать на эволюц

China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent Два крупнейших оператора связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизаторы 7950 XRS IP Core Router для создания

Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G Huawei, Shanghai Shendi Group, генеральный агент Disney China, и China Unicom Shanghai подписали первое соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве

Huawei заключила контракт на обслуживание сети China Unicom в Шанхае Компания Huawei стала партнером по предоставлению услуг управления сетью (Managed Service) компании Shanghai Unicom, дочернему предприятию China Unicom. Согласно договору, Huawei будет обслуживать более 50% базовых станций Shanghai Unicom, которые покрывают 11 районов Шанхая. Huawei собирается провести плановые профилактические, к

Китайцы создали новую ОС для защиты от Android и iOS операционной системы для смартфонов WoPhone, сообщает China.org.cn. Разработка WoPhone, базирующейся на ядре Linux 2.6, началась в 2008 г. Команда разработчиков состояла из 200 человек, а инвестиции China Unicom в проект составили 35 млн юаней (около $5 млн). Также был сформирован фонд для дальнейшего развития платформы в размере 50 млн юаней ($7,6 млн), выделяемых ежегодно. Кроме того, пр

«Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские операторы связи

Celltick запустила новый медиа-сервис для China Unicom Компания Celltick официально объявила о запуске нового мобильного медиа-сервиса для сети China Unicom. Сервис начинает свою работу в день открытия Олимпийских игр 2008. Разработанный и реализованный как управляемая услуга на базе платформы Celltick LiveScreen Media, новый сервис об

China Unicom приобретет Netcom: сумма сделки $56,3 млрд Второй по величине в Китае оператор мобильной связи China Unicom приобретет оператора стационарной связи Netcom путем обмена акций, сообщает РБК. Сделка по поглощению Netcom оценивается в $56,3 млрд. Кроме того, в том же пресс-релизе подтвердили

China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд По неофициальным данным, китайская телекоммуникационная компания China Telecom и ее материнская госкомпания приобретут сеть множественного доступа с кодовым разделением, принадлежащую China Unicom, за сумму более чем в 100 млрд юаней ($14 млрд), сообщает РБК. Советником China Unicom выступает американская Lehman Brothers, а советником China Telecom - швейцарская UBS.

Ericsson заключил крупное рамочное соглашение с China Unicom Компания Ericsson была выбрана оператором China Unicom в качестве партнера по проведению модернизации сетей GSM в шести провинциях Китая, что позволит предоставить абонентам современные услуги по передаче данных. Это рамочное соглашени

Чистая прибыль China Unicom выросла на 20 Чистая прибыль компании China Unicom, второго по величине оператора мобильной связи в Китае, в 1 полугодии 2006 г. выросла на 20% - до 2,8 млрд. юаней ($351,77 млн.) по сравнению с 2,33 млрд. юаней ($292,72 млн.) за а

SK Telecom скооперируется с China Unicom м быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Telecom, компания намерена купить конвертируемые об

China Unicom начала эксплуатацию GSM/CDMA-телефонов Второй по величине китайский оператор мобильной связи China Unicom официально начал эксплуатацию в своей сети CDMA/GSM-телефонов. Несколько моделей, выпущенных под брендом World Wind, обеспечивает бесшовный роуминг между сетями разных стандартов.

Lucent поставит China Unicom оборудование CDMA2000 на $120 млн. Lucent Technologies подписал ряд контрактов общей стоимостью более $120 млн. на поставку китайскому оператору связи China Unicom оборудования CDMA2000 1X (включая базовые станции и коммутаторы), программного обеспечения и услуг для расширения операторской сети CDMA в четырех провинциях Китая. Как сообщили РБ

"МегаФон" планирует создать СП в Китае гаФон" планирует создать совместное предприятие в Китае, которое будет предоставлять услуги мобильной связи в стандарте GSM. С китайской стороны соучредителем СП могут стать компании China Mobile или China Unicom. Сроки появления новой компании пока неясны, но в феврале 2004 г. состоится заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в телекоммуникационной сфере, которая, на

Сетевые гиганты взялись за сеть China Unicom Во вторник, 30 сентября, состоялось подписание контракта между корпорациями Siemens и China Unicom. Согласно условиям контракта, Siemens займется расширением GSM-сети в Пекине и трех северных провинциях Китая. Сумма сделки составила $84 млн. Другой крупный игрок рынка телекоммун

Motorola выпустила 3G-смартфон для "3", Nokia - CDMA-модель для China Unicom и в других странах. Стоимость телефона с субсидиями оператора в зависимости от тарифного плана составляет £49-£199. В свою очередь, компания Nokia выпустила специально для сети китайского оператора China Unicom CDMA1X-телефон Nokia 2280. В июне текущего года Nokia получила лицензию на производство CDMA-телефонов в Китае. Модель весит 99 гр., имеет 3 встроенные игры и сменные лицевые панел

China Unicom: 9,22 млн. CDMA-абонентов в мае Второй по величине оператор мобильной связи в Китае China Unicom сообщил на днях, что по состоянию на конец мая его база пользователей услуг связи стандарта CDMA составила 9,22 млн. против 8,58 млн. в апреле. Данное заявление вызвало рост акций

China Unicom владеет мобильниками на сумму $285 млн. По данным инвентаризации, проведенной в компании China Unicom, на балансе второго по величине китайского оператора мобильной связи в 2002 году находились телефоные аппараты, общая стоимость которых составляет $285 млн. В результате инвентариз

China Unicom продолжает популяризацию CDMA Китайский оператор сотовой связи China Unicom объявил о наборе абонентов CDMA с предоплатными тарифными планами. С 10 апреля услуга откроется в шести провинциях страны. Стоимость пользования предоплатным сервисом будет на 20-5

Чистая прибыль China Unicom составила $585 млн. Корпорация China Unicom Limited получила по итогам 2002 года 4,57 млрд. юаней ($585 млн.) чистой прибыли

China Unicom запускает в эксплуатацию сеть CDMA 1X Корпорация China Unicom, второй по величине в Китае оператор сотовой связи, ради укрепления своих позиций на одном из наиболее перспективных телекоммуникационных рынков мира собирается начать работу в ста

China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарт

China Unicom запустит видеотелефонную сеть Один из крупнейших китайских операторов сотовой связи компания China Unicom завершила отладку видеотелефонной широкополосной сети. По словам представителя компании, "сеть официально предоставит услуги видеотелефонной связи абонентам в более чем 330 городах

China Unicom запустит видеотелефонную сеть Один из крупнейших китайских операторов сотовой связи компания China Unicom завершила отладку видеотелефонной широкополосной сети. По словам представителя компании, "сеть официально предоставит услуги видеотелефонной связи абонентам в более чем 330 городах

SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский беспроводной рынок". Доля участия в СП рас

China Unicom приобрела мобильные СDMA-телефоны на сумму $30 млн. Гонконгский оператор мобильной связи China Unicom Ltd. сообщил сегодня, что его родительская компания China United Telecommunicati

China Unicom планирует в марте провести эксплуатационные испытания 3G-сети стандарта CDMA2000 China United Telecommunications Corp. (China Unicom), второй по объему услуг китайский оператор сотовой связи, планирует в наступившем году провести эксплуатационные испытания 3G-сети стандарта CDMA2000. По сообщению пресс-службы

China Unicom по просьбе конкурента согласился не снижать цены на услуги мобильной связи Китайский сотовый CDMA-оператор China Unicom согласился не снижать цены на услуги после жалоб со стороны своего конкурента China Mobile, работающего в стандарте GSM. Вместо этого он пообещал заняться поиском путей повышения п

China Unicom продлила договор аренды CDMA-мощностей с родительской компанией Сегодня утром представители второго по величине оператора мобильной связи в Китае China Unicom Ltd. сообщили о продлении контракта с родительской компанией China United Teleco

Число абонентов CDMA-cети China Unicom быстро увеличивается hina United Telecommunications сообщила, что рост абонентской базы её подразделения мобильной связи China Unicom Ltd. в октябре текущего года был на 29,8% больше, чем в тот же период предыдущег

China Unicom ведёт переговоры с родительской компанией о выкупе активов Гонконгский оператор мобильной связи China Unicom Ltd сообщил в субботу, что ведёт переговоры с родительской государственной компа

Lucent, Nortel и Motorola заработают $1,2 млрд. на модернизации сети China Unicom орудования и исполнителей работ фигурируют компании Lucent, Nortel и Motorola. C Nortel заключен контракт стоимостью $280 млн., доля Lucent составит $400 млн., Motorola заработает на сотрудничестве с China Unicom $446 млн. Модернизированная сеть компании вступит в коммерческую эксплуатацию в январе 2003 года. Источник: Telecom Daily News

Ericsson проведёт модернизацию сетей China Unicom Пресс-служба компании Ericsson сообщила о подписании компанией контракта стоимостью более $150 млн. с китайским оператором мобильной связи China Unicom. Предметом контракта стала модернизация всех обслуживаемых China Unicom сетей мобильной связи со стандарта cdmaOne на CDMA2000 1X. Работы по модернизации начнутся немедленно