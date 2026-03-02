Разделы

Китай Цзянсу

Китай - Цзянсу

СОБЫТИЯ


02.03.2026 Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские 1
25.04.2025 Популярнейший в России бренд смартфонов превратил сотрудников в рабов. За отпуска штрафуют, домой из офиса не отпускают. Опрос 1
18.06.2024 Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год 1
23.05.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России 1
16.06.2023 Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели 1
03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung 1
01.09.2022 Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
18.09.2020 Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone 1
16.07.2020 Какие задачи 5G ставит перед телеком-операторами и как их решать 1
03.04.2020 Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов 1
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН 1
10.07.2019 Личные данные 50 млн граждан Китая выложили на общедоступный сервер 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
05.02.2019 Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС 1
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone 2
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае 1
18.08.2016 Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети 1
16.08.2016 China Mobile пятикратно повышает эффективность O&M благодаря инструментам PTN сети доставки информации ZTE 1
05.08.2014 На заводе в Китае прогремел взрыв. Запуск iPhone 6 может быть отложен 1
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы 1
22.05.2012 Партнер Apple - Foxconn - потратит $210 млн на строительство новой линии 1
12.05.2012 Huawei сменил президента в России 1
12.05.2012 Назначен новый президент регионального отделения Huawei по России, Украине, Белоруссии и Армении 1
28.02.2012 Китайский город Чжэньцзян и IBM сотрудничают в создании «Разумного города» 1
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 1
11.01.2011 Марк Шаттлворт хочет сделать Ubuntu национальной операционной системой КНР 1
09.03.2010 В Китае создан первый крупный вертолёт 1
21.10.2009 Школьное СПО: пропаганда и продвижение сдулись 1
20.01.2009 Китайские власти запретили публиковать личную информацию в Сети 1
17.12.2008 Из-за вируса птичьего гриппа в Китае уничтожено почти 400 тыс. домашних птиц 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
30.07.2008 От тайфуна "Феникс" пострадали более 1,5 млн. китайцев 1
04.02.2008 Китайские любители астрономии обнаружили новую комету 1
30.01.2008 В Китае продолжают бушевать снежные бури 1
18.12.2007 Китай увеличивает экспорт продукции высоких и новых технологий 1
18.12.2007 В Китае обнаружены самые древние весовые золотые монеты 1
12.09.2007 Тяньваньская АЭС: принят второй энергоблок 1
20.06.2007 Ericsson заключил крупное рамочное соглашение с China Unicom 1
20.06.2007 Huawei популяризирует услуги передачи данных в сетях China Mobile 1

Публикаций - 70, упоминаний - 73

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 424 9
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 6
Lenovo Motorola 3532 6
Huawei 4306 5
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 4
Motorola Inc 1150 4
Apple Inc 12787 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
Samsung Electronics 10742 3
Microsoft Corporation 25361 3
Intel Corporation 12598 3
IBM - International Business Machines Corp 9570 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 428 3
China Netcom Group Corporation Limited 63 2
Netcom 53 2
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 39 2
JSMCC - Jiangsu Mobile Communication Company 5 2
Lenovo Group 2376 2
ZTE Corporation 776 2
Loongson Technology 69 2
Google LLC 12363 2
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Huawei Technologies 405 1
AdAstra - АдАстра 16 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
Nikon 636 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Compal Electronics 135 1
VAIO 475 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Kometa - Комета 157 1
Globecast 8 1
Night Lion Security 1 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 3
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 3
Microsoft - LinkedIn 691 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 1
Index Ventures 50 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Unilever Lipton 9 1
Силовые машины 146 1
Grundig 42 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Prudential Financial 52 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
AVIC - Aviation Industry Corporation of China - Китайская корпорация авиационной промышленности - Guizhou Aircraft Industry Corporation, GAIC - Авиационная промышленность КНР 7 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Менатеп - Menatep 39 1
Suzhou Industrial Park - Индустриальный парк Сучжоу 1 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Этажи 0 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Администрация Гонконга 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 12
Apache Software Foundation - ASF 224 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11223 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4563 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8419 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5717 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9915 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9624 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 4
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 154 3
Linux OS 11067 3
Microsoft Windows 16467 3
Microsoft Windows 2000 8679 2
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 955 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 7 287 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 2
SoundCloud 29 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
Linux - Debian GNU 543 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Nokia Alcatel-Lucent TCA SGSN 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Mandriva Linux 85 1
Microsoft Office 2003 123 1
Nokia 7650 63 1
Apple iAd 49 1
Audacity GNU GPL 15 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
IBM I2 - IBM Smarter Cities 12 1
IBM Smarter Tourism - Разумный туризм 1 1
Jain Sanyam - Джаин Саньям 2 2
Houghton Chris - Хогхтон Крис 2 2
Jain Avinash - Джайн Авинаш 1 1
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Troia Vinny - Троя Винни 2 1
Wethington John - Уэтингтон Джон 1 1
Алкснис Виктор 70 1
Гребнев Егор 41 1
Кашицин Владимир 9 1
Жуков Виктор 11 1
Киселев Дмитрий 12 1
Кузьмин Андрей 11 1
Фомичева Татьяна 4 1
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
Haibo Zhang - Хайбо Чжан 4 1
Мельникова Анастасия 433 1
Мылицын Роман 111 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Прянишников Николай 311 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 634 1
Анзимиров Лев 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 67
Россия - РФ - Российская федерация 159042 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 13
Китай - Шанхай 814 13
Япония 13582 11
Китай - Ляонин 30 7
Китай - Чжэцзян 32 7
Китай - Шаньдун 30 7
Китай - Тайвань 4155 7
Китай - Пекин - Beijing 1059 7
Китай - Уси 14 5
Китай - Хунань 22 5
Китай - Цзилинь 14 5
Китай - Шаньси 29 5
Европа 24708 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 5
Южная Корея - Республика 6891 5
Китай - Сычуань 96 4
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 4
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 4
Китай - Восточный 20 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3608 4
Африка - Африканский регион 3583 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 4
Испания - Королевство 3776 4
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 4
Китай - Тяньцзинь 46 4
Китай - Аньхой 16 3
Азия - Азиатский регион 5780 3
Швеция - Королевство 3721 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 3
Канада 5002 3
Франция - Французская Республика 8015 3
Бразилия - Федеративная Республика 2462 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 109 3
Азия Северо-Восточная - Дальний Восток России 20 2
Китай - Чунцин 23 2
Китай - Цзянсу - Сучжоу 27 2
Китай - Дунтай 2 2
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 33 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 4
Энергетика - Energy - Energetically 5546 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1336 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 2
Английский язык 6904 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 336 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2195 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 978 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1543 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7834 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 3
DigiTimes - Издание 1327 3
China Daily 71 2
Commercial Times 104 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
South China Morning Post 82 1
The China Times 11 1
GizmoChina 158 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Times 645 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
SCMP - South China Morning Post 33 1
Phoenix Media - Phoenix Television 2 1
Bloomberg 1563 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Tom’s Hardware 541 1
The Guardian - Британская газета 387 1
PhoneArena 74 1
IDC - International Data Corporation 4950 2
TrendForce 151 2
Synergy Research Group 47 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
Fortune Global 500 291 1
IBM Research 108 1
GSMA Intelligence 11 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
