Китай Чжэцзян


СОБЫТИЯ


17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
18.06.2024 Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год 1
08.11.2021 Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото 1
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
23.08.2017 Китайские компании переходят в облако SAP 1
09.06.2017 В Китае массово арестовывают продавцов iPhone 1
17.10.2016 HP и Alibaba выпустили ноутбук на национальной китайской ОС 1
21.12.2015 Представитель России вошел в Экспертно-консультационный Совет высокого уровня при Всемирной конференции по управлению интернетом 1
27.12.2013 10 человек сели в тюрьму за кражу золота и вещей в World of Warcraft 1
26.03.2013 Китайцы создали вещество легче воздуха 1
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы 1
11.08.2009 Тайфун "Моракот" нанес Китаю и Тайваню существенный ущерб 1
20.04.2009 Китай начал строительство АЭС третьего поколения, работающей на тяжелой воде 1
29.09.2008 В Китае объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
21.12.2007 В Китае проходит конференция математиков 1
06.12.2007 Значительно возросли расходы на науку в Китае 1
05.12.2007 В Китае обнаружен город, которому более 4 тыс. лет 1
05.10.2007 Тайфун "Кроса" приближается к Китаю 1
20.02.2007 Голографическая криптография: подробности 1
10.11.2006 Alcatel расширяет свое присутствие в Китае 1
05.04.2004 Китай: вопреки цензуре число веб-сайтов растёт 1
29.10.2003 Alcatel построит сети мобильной связи в трех провинциях Китая 1
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks 1
11.10.2002 Nokia открыла исследовательский центр в Ханьчжоу 1
09.10.2002 Motorola поставит оборудование для региональных отделений China Mobile на сумму $68 млн. 1
04.09.2002 Nikon инвестировала деньги в свой китайский филиал 1
14.08.2000 Китайская провинция Чжэцзян намерена привлечь иностранных инвесторов для развития информационных технологий 1
22.06.2000 Nokia заключила четыре новых соглашения с China Unicom по поставке WAP-услуг 1

