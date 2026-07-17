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Kotaku

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов 1
01.12.2023 $40 млн тайно утекли со счетов российского стартапа. Узнавшего об этом топ-менеджера моментально уволили 1
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве 1
18.04.2017 Главной причиной поломок Sony PlayStation 4 оказались тараканы 1
27.12.2013 10 человек сели в тюрьму за кражу золота и вещей в World of Warcraft 1
26.08.2013 Razer DeathAdder - лучшая мышь по мнению народного опроса 1
15.06.2013 Конвейер Assassin’s Creed 1
17.04.2012 Источник подтвердил слухи о сроке выхода и цене iPad Mini 1
19.03.2012 Microsoft: никакой новой Xbox в ближайшем будущем 1
21.10.2011 Разработка Doom 4 приостановлена 1
02.02.2011 PC-демоверсия Dragon Age 2 до релиза 1
09.12.2010 Ключевой сотрудник Apple счел, что работать на себя выгоднее, чем на компанию 1
15.11.2010 Nintendo не планирует выпускать новую домашнюю игровую приставку в 2011 г. 1
08.10.2010 Батарея Nintendo 3DS будет садиться быстрее, предупредили в компании 1
18.06.2010 Стала известна стоимость Microsoft Kinect, она составит $150 1
14.04.2010 Исход из Infinity Ward продолжается 1
02.03.2010 Проблемы в PlayStation 3 были вызваны ошибкой типа Y2K 1
01.03.2010 Пользователи PlayStation 3 оказались отрезанными от сети 1
29.12.2009 PlayStation 4 могут лишить главного преимущества 1
15.09.2009 Nintendo: мы не планируем снижать цену Wii 1
25.06.2009 Джон Кармак: "Мы устали бороться с издателями" 1
24.03.2009 Японцы заставили Sony прекратить поставки PlayStation 3 в Южную Корею 1
19.01.2009 Rockstar: Новая часть GTA не в этом году 1
09.07.2008 Цена Xbox 360 будет снижена 13 июля 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Kotaku и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6728 7
Microsoft Corporation 25732 5
Nintendo 819 3
EA - BioWare 205 2
Apple Inc 13106 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
NetEase 36 1
Infinity Ward 86 1
Pandemic Studios 30 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Hands-On Mobile - Mforma - nGame 8 1
Razer Inc 85 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 437 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 1
Blizzard Entertainment 343 1
J2MSoft 1 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
GameStop 30 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5946 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 777 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1888 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8578 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1103 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3034 1
Док-станция - Docking station 555 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13197 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5486 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2520 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1961 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2396 1
Вентилятор - Fan 1072 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3223 1
Манипулятор - Manipulator 364 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 569 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9871 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5145 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8199 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34658 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64656 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7828 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16939 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10155 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4191 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2346 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13565 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1056 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1421 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 437 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1926 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1304 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8473 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2753 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4156 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1929 4
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Apple iPad 4001 2
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 2
Razer DeathAdder - игровая мышь 6 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 72 1
Sony PlayStation Move 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
EA - Tiburon Entertainment - EA Tiburon Zubo - EA Tiburon Mercenaries - EA Tiburon Skate It 3 1
Razer Naga 4 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
IBM Cell BE - IBM Cell/B.E. - IBM Cell Broadband Engine 24 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7598 1
Apple iOS 8555 1
Apple - App Store 3095 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPad mini 429 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 269 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 68 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Apple iPod Touch 747 1
Statista 262 1
iFixit 33 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 385 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1029 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 261 1
Microsoft Kinect 201 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 134 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Titanfall - компьютерная игра 12 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 13 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Fukuda Steve - Фукуда Стив 1 1
Iwata Satoru - Ивата Сатора 16 1
Aliyev Emil - Алиев Эмиль 1 1
West Jason - Уэст Джейсон 14 1
West Jason - Вест Джейсон 10 1
Guillemot Yves - Гилемот Ювес 15 1
Агапитов Александр 8 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54598 5
Россия - РФ - Российская федерация 165313 4
Япония 13776 4
Европа 24921 2
Китай - Чжэцзян 33 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13786 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1680 1
США - Калифорния 4820 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1782 1
Япония - Токио 1019 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8187 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4792 1
Blacklist - Чёрный список 708 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6530 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4630 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3141 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 237 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5877 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7752 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8041 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57405 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11668 1
GI - Game Informer 36 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Reddit 395 1
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AP - Associated Press 2007 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День молодёжи - 27 июня 1076 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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