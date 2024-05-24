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Электроника Дисплей Монитор Display Monitor

Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor


24.05.2024 Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России

Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисплеев в России. Расширение сотрудничества открывает дополнительные возможности для бизнеса и доступ к передовым технологиям для потребителей. Новые коммерческие дисплеи Hisense 24/7 DM Serie
18.04.2024 Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО

ководитель отдела графических подсистем «Атома». Электромобиль «Атом» будет оборудован проекционным дисплеем AR HUD. Эта технология синхронизируется со всеми системами «Атома» и отображает на л
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов

скитных нанокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стать основой для создания RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов с более качественной цветопередачей, при этом они будут дешевле, чем аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces
14.03.2024 Мир переходит на новый тип гаджетов с экраном, безопасным для глаз и качеством не хуже, чем на планшетах. Число устройств растет стремительно

а минувшие 24 часа сразу две не связанные между собой компании выпустили два устройства – мобильный дисплей для подключения, к примеру, к смартфону или небольшому настольному ПК, умещающемуся в
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM

. Качественная IPS-матрица предлагает яркую и четкую картинку с широкими углами обзора. Кроме того, дисплей имеет матовое покрытие — оно меньше бликует, чем глянцевое, и не так сильно собирает

07.09.2023 «Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой»

Стартовал предзаказ на «Умный дисплей» Xiaomi с «Алисой» — это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а главное — не только

14.08.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar

Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на ИТ-рынке. В этом статусе компания начинает активно продвигать среди
11.08.2023 Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen

контроль осуществляется через ПК. Также присутствует асинхронная система контроля, где светодиодный дисплей работает самостоятельно, а управление контентом производится через интернет. В линейк
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

, скошенные углы, выделенный на задней панели блок камер. Модель получила яркий (1200 кд/м2) AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления кадров 120 Гц.  За производительность

19.06.2023 Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone

99 и описывает технологию под названием «Пиксельная схема устройства с органическим светоизлучающим дисплеем и способ управления» (Organic Light Emitting Display (OLED) Device Pixel Circuit and
14.06.2023 Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП

ветах «Сияние звезд» и «Мерцающее золото». Об этом CNews сообщили представители Vivo. 6,64-дюймовый дисплей сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете, а функция Audio Booste
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux

чки зрения характеристик и габаритов. Отличительная черта Unihiker – это встроенный большой цветной дисплей, к тому же сенсорный. У Raspberry Pi нет ни одной модели такого рода, да и другие про
02.06.2023 Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео

е больше 120 Гц, а то и вовсе 90 Гц. Два экрана вместо одного Дополнительно у смартфона есть второй дисплей, в данном случае исключительно номинальный. Это небольшая панель с диагональю 1,5 дюй
30.05.2023 Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов

дится работать над адаптацией экранов. Студенты Пермского Политеха разработали переносной матричный дисплей на адресных светодиодах, который можно использовать для игр, работы или прикрепить, н
24.05.2023 Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России

е продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Он сочетает в себе большой вертикальный внешний дисплей, автономность, достаточную для целого дня использования, и аккумулятор с поддержкой б
14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь

Plastic Logic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполне
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России

смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+. Realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, узкой рамкой и ШИМ 2160 Гц. Он отличается легким, камер
20.12.2022 ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов

ртному предприятию в Германии, создать офис нового поколения, предоставив 216-дюймовый светодиодный дисплей All-in-One Direct View. Установленное устройство превратило конференц-зал компании на
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

Amazfit Band 7 В октябре этого года в России стартовали продажи фитнес-браслета Amazfit Band 7. По сравнению с предыдущей версией, AMOLED-дисплей стал больше — вырос с 1,1" до 1,47". Количество циферблатов тоже выросло — теперь у пользователя свыше 50 вариантов, в том числе для режима Always-On-Display. Также на заставку можно ст
23.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Absen

Merlion и Absen, поставщик светодиодных дисплеев для внутреннего, наружного и арендного применения, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Соглашение вступило в силу 1 августа 2022 г., срок действия – год с возможностью

07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов

овенно увеличится до почти 99%, обеспечивая полное погружение в огромное изображение. Помимо этого, дисплей можно переключить в портретный режим для гибкого использования в творческом окружении
21.06.2022 Как получить доступ к Android-смартфону с разбитым экраном

па к данным. Если смартфон не поддерживает OTG, но на экране информация отображается, установите на дисплей пленку из закаленного стекла. Это даст возможность еще какое-то время использовать ус
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

едачи и четкостью изображения, но основаны на одной и той же технологии. А в смартфонах с изогнутым дисплеем применяется P-OLED: та же OLED-матрица, но с пластиковой подложкой, которая позволяе
05.05.2022 LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев

ть, насколько удачно визуально он интегрирован в помещение. Также можно оценить, насколько эффектно дисплей LG будет выглядеть на фасаде здания: для этого также требуется загрузить нужное вам и
21.04.2022 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем

с диагональю 6,6 дюйма. В его левом углу расположена селфи-камера на 16 МП с диафрагмой f/2,1. Сам дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (2412х1080 точек) и располагает высокой частотой обн
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет

Уникальный отечественный дисплей Специалисты российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработали пер
09.02.2022 Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных

инистративных зданий и бизнес-центров, клиентских зон и т.д. В состав комплекса входят светодиодный дисплей, контроллер и крепление (настенный кронштейн или напольная стойка). В отличие от моду
05.01.2022 Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео

точек топе и 1920х1200 точек в двух других комплектациях. В основе лежит матрица IPS формата 16:10. Дисплей сенсорный, имеет яркость до 500 нит и частоту обновления 120 Гц, хотя по неизвестным

29.11.2021 Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

в частности, используются люминофоры. У нового же подхода есть явные преимущества благодаря прямому генерированию красного, зеленого и синего света. Эту особенность можно использовать в производстве дисплеев и коммерческих источников света. Светоизлучающие диоды на основе нитрида индия-галлия (InGaN) впервые были созданы более 20 лет назад. С тех пор технология эволюционировала, стала эффе
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

дсветки изображения. Заряд используется только тогда, когда пользователь перелистывает страницы – а дисплей генерирует новое изображение. Благодаря этому сами аккумуляторы книг с экранами E Ink
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен

Компания EliteBoard, производитель профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет собой базовую бюджетную линейку дисплеев с диагоналями 49 и 55 дюймов, суммарной толщиной рамок 3,5
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото

ет беспроводную проекцию и сенсорное управление. Игровой монитор Huawei Mateview GT имеет изогнутый дисплей с частотой обновления 165 Гц и инновационную встроенную звуковую панель. Монитор Huaw
01.07.2021 Чтобы не «сломать» глаза: какой экран смартфона безопасен для игр

портит зрение пользователя, то вызывает сухость, «рябь» в глазах и головные боли. Разберемся, какой дисплей смартфона безопасен для игр: диагональ, разрешение, тип матрицы, настройки. Начнем с

30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена

зрешением, что позволяет добиться более высокого показателя FPS при меньшей нагрузке на видеокарту. Дисплей Nitro XV252QF соответствует цветовому пространству sRGB на 99% и имеет сертификат VES
22.06.2021 На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка

рофсоюз. Они устроили ее на заводе Samsung Display в южнокорейском Асане, расположенном в 100 км от столичного Сеула. По данным издания The Korea Times, Samsung Display – это крупнейший производитель дисплеев во всем мире. Выпущенные ею панели используются во многих популярных устройствах, в том числе в современных смартфонах Apple iPhone. В число клиентов компании до американских санкций в
02.06.2021 Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить

т определять равномерность подсветки при «офисном» освещении 150 лк. Но мы им не поверим и проверим дисплей в режиме демонстрации в темном помещении, чтобы блики от внешних источников света не

12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео

крытия и закрытия экрана интерфейс ОС Android постепенно масштабируется, притом в реальном времени. Дисплей увеличивается в размерах не самопроизвольно – на ролике видно, что для этого нужно ко
01.02.2021 Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес

ен почти на полгода, а до России смартфон добрался и вовсе к середине осени 2019 г. Растягивающийся дисплей Samsung может появиться в телевизорах этой марки. LG тоже экспериментирует на своих с
25.01.2021 Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

юймовым дисплеем казался огромной и несуразной лопатой. Но время идет, и спустя 10 лет 5.3-дюймовый дисплей кажется не просто компактным, а очень маленьким. Крупные дисплеи предлагают гораздо б
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена

Планшет с дисплеем нового уровня Компания TCL анонсировала первое в мире устройство с экраном совершенн

Публикаций - 12218, упоминаний - 16215

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

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HP Inc. 5639 566
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Zoom Int - Zoom Video Communications 1402 519
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 493
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Toshiba Corporation 2919 426
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1854 8
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U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 195 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6197 583
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 390
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 126
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 118
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 21
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 15
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 15
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 11
OLPC - One Laptop per Child 81 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 87 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 6
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 4
OMA - Open Mobile Alliance 26 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 110 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 3
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
Linux Foundation 179 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20152 4433
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23140 4118
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9230 3468
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8940 3220
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24092 3059
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12165 3037
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23088 2949
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9721 2904
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46368 2668
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7017 2652
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13941 2588
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5906 2524
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5954 2514
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13417 2252
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11867 2135
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5831 2087
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6302 2026
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27192 1705
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23643 1661
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7138 1660
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16649 1598
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9892 1522
Наушники - Headphones 3792 1510
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3657 1475
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2622 1345
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10496 1333
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15735 1325
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6937 1297
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3361 1270
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4604 1230
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2775 1226
Контрастность 2746 1143
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2327 1128
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4580 1126
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1983 1078
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5585 1030
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3263 1030
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2287 1014
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7466 974
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13640 974
Google Android 13571 2074
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4881 1224
Microsoft Windows 15219 1080
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 1048
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 771
Apple iPad 3819 605
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1265 558
Apple iOS 7455 538
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 499
Intel Core - Семейство процессоров 1171 492
Apple iPhone 6 4862 476
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 767 463
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 447
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 668 435
Samsung Galaxy 926 425
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 398
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2620 370
Microsoft Windows 10 1692 361
Microsoft Windows 2000 8661 359
Samsung Galaxy Note 692 351
Linux OS 9336 349
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 425 329
Google Play - Google Store - Android Market 3188 317
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 480 309
Apple MacBook - серия ноутбуков 905 306
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 492 304
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 286
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1408 277
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 267
Microsoft Windows 7 1963 259
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 254
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 252
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 607 252
Microsoft Office 3601 248
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 887 247
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 832 245
Intel Core i - Cерия процессоров 501 241
Google YouTube - Видеохостинг 2609 240
Apple iPhone 5 772 236
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 432 234
Ксенин Алекс 311 254
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 137
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 71
Сергеев Иван 74 45
Газаров Артур 77 43
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 41
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 41
Лаптева Марина 114 40
Наумов Максим 98 30
Малафеев Андрей 51 30
Кожевников Алексей 65 28
Симонов Игорь 102 28
Ерофеева Мария 31 28
Бровкин Дмитрий 55 27
Путин Владимир 3012 25
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 25
Принцевская Людмила 34 24
Набоков Сергей 27 23
Константинов Константин 31 23
Гордеева Анна 36 22
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 21
Jun Lei - Цзунь Лей 45 21
Клинаичев Андрей 33 21
Blass Evan - Бласс Эван 33 19
Ширшов Павел 76 18
Лахова Олеся 35 16
Чубайс Анатолий 209 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 391 15
Буров Олег 25 14
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 14
Никитин Николай 22 13
Попова Мария 140 13
Rubin Andy - Рубин Энди 61 12
Медведев Дмитрий 1645 12
Борушевский Денис 37 12
Демидов Михаил 133 11
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 11
Мартынов Владислав 113 11
Головин Даниил 34 11
Речменский Игорь 20 11
Россия - РФ - Российская федерация 136455 4371
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51271 1776
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16318 1323
Япония 13158 1057
Европа 21494 964
Южная Корея - Республика 6521 911
Солнце - звезда Солнечной системы 5044 800
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41493 608
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13993 600
Германия - Федеративная Республика 12455 470
Китай - Тайвань 3884 426
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13169 385
Азия - Азиатский регион 5343 297
Финляндия - Финляндская Республика 3563 258
Индия - Bharat 5301 238
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 232
Франция - Французская Республика 7726 225
Италия - Итальянская Республика 4292 171
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16604 171
Земля - планета Солнечной системы 10220 152
Канада 4805 136
Швеция - Королевство 3591 127
Америка Северная - Североамериканский регион 3293 119
США - Калифорния 4565 116
Испания - Каталония - Барселона 742 115
Испания - Королевство 3675 108
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 106
Африка - Африканский регион 3403 103
Нидерланды 3447 103
США - Нью-Йорк 3075 100
Германия - Берлин 707 99
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1699 91
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 84
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 83
Украина 7485 83
Беларусь - Белоруссия 5428 82
США - Калифорния - Купертино 254 80
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2455 79
США - Калифорния - Сан-Франциско 1402 75
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 75
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4702 1416
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22815 1310
Ergonomics - Эргономика 1537 709
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12991 673
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10631 653
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5210 631
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1324 476
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5411 437
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17299 432
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46030 420
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27250 397
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4692 392
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5460 340
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2624 340
Английский язык 6439 305
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4623 302
Видеокамера - Видеосъёмка 682 284
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48494 274
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3755 267
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8043 264
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2406 218
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6630 200
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2726 196
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9239 183
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1725 168
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15683 164
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1998 162
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1005 158
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 869 157
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3798 154
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 565 152
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 297 150
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5451 146
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3610 145
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1508 145
Металлы - Серебро - Silver 733 145
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4632 142
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10486 142
Здравоохранение - Офтальмология 415 141
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1218 140
CNews - ZOOM.CNews 1818 949
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IHS Markit 22 3
Synergy Research Group 42 3
Philips Research 19 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 3
NPD Group 140 3
BlueFin Research 5 3
Consumer Reports 38 3
IBM Research 107 3
WitsView Technology Coperation 6 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 26
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 22
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 16
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 15
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 152 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 8
University of Manchester - Манчестерский университет 76 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 903 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 197 6
University of Oxford - Оксфордский университет 197 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 329 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 116 5
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 5
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 5
University of Bristol - Бристольский университет 80 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 5
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 4
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 68 4
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 79 4
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 18 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 4
РАН - Российская академия наук 1789 4
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 24 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 3
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 3
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 3
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 18 3
Columbia University - Колумбийский университет 154 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 232
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 184
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 174
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 139
CeBIT 611 89
День молодёжи - 27 июня 749 62
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 46
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 42
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 33
Международный женский день - 8 марта 321 28
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 26
Red Dot Design Award 55 24
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 24
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 20
Samsung Unpacked 32 20
Photokina 59 18
iF Design Awards 25 17
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 16
ISE - Integrated Systems Europe 46 15
Intel Developer Forum - IDF 276 14
CEATEC 45 12
Samsung Forum 14 10
FPD International 17 9
Связь-Экспокомм 113 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 366 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 6
Microsoft Build - конференция 36 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1011 4
MacWorld Expo 35 4
PC Expo 36 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 4
Фотофорум 48 3
ИнфоКом 93 3
День знаний - 1 сентября 32 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
Lenovo Tech World 4 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291452, в очереди разбора - 802486.
Создано именных указателей - 147952.
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