Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor

Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисплеев в России. Расширение сотрудничества открывает дополнительные возможности для бизнеса и доступ к передовым технологиям для потребителей. Новые коммерческие дисплеи Hisense 24/7 DM Serie

Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО ководитель отдела графических подсистем «Атома». Электромобиль «Атом» будет оборудован проекционным дисплеем AR HUD. Эта технология синхронизируется со всеми системами «Атома» и отображает на л

В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов скитных нанокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стать основой для создания RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов с более качественной цветопередачей, при этом они будут дешевле, чем аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces

Мир переходит на новый тип гаджетов с экраном, безопасным для глаз и качеством не хуже, чем на планшетах. Число устройств растет стремительно а минувшие 24 часа сразу две не связанные между собой компании выпустили два устройства – мобильный дисплей для подключения, к примеру, к смартфону или небольшому настольному ПК, умещающемуся в

Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM . Качественная IPS-матрица предлагает яркую и четкую картинку с широкими углами обзора. Кроме того, дисплей имеет матовое покрытие — оно меньше бликует, чем глянцевое, и не так сильно собирает

«Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой» Стартовал предзаказ на «Умный дисплей» Xiaomi с «Алисой» — это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а главное — не только

Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на ИТ-рынке. В этом статусе компания начинает активно продвигать среди

Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen контроль осуществляется через ПК. Также присутствует асинхронная система контроля, где светодиодный дисплей работает самостоятельно, а управление контентом производится через интернет. В линейк

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM , скошенные углы, выделенный на задней панели блок камер. Модель получила яркий (1200 кд/м2) AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления кадров 120 Гц. За производительность

Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone 99 и описывает технологию под названием «Пиксельная схема устройства с органическим светоизлучающим дисплеем и способ управления» (Organic Light Emitting Display (OLED) Device Pixel Circuit and

Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП ветах «Сияние звезд» и «Мерцающее золото». Об этом CNews сообщили представители Vivo. 6,64-дюймовый дисплей сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете, а функция Audio Booste

Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux чки зрения характеристик и габаритов. Отличительная черта Unihiker – это встроенный большой цветной дисплей, к тому же сенсорный. У Raspberry Pi нет ни одной модели такого рода, да и другие про

Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео е больше 120 Гц, а то и вовсе 90 Гц. Два экрана вместо одного Дополнительно у смартфона есть второй дисплей, в данном случае исключительно номинальный. Это небольшая панель с диагональю 1,5 дюй

Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов дится работать над адаптацией экранов. Студенты Пермского Политеха разработали переносной матричный дисплей на адресных светодиодах, который можно использовать для игр, работы или прикрепить, н

Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России е продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Он сочетает в себе большой вертикальный внешний дисплей, автономность, достаточную для целого дня использования, и аккумулятор с поддержкой б

В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь Plastic Logic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполне

Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+. Realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, узкой рамкой и ШИМ 2160 Гц. Он отличается легким, камер

ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов ртному предприятию в Германии, создать офис нового поколения, предоставив 216-дюймовый светодиодный дисплей All-in-One Direct View. Установленное устройство превратило конференц-зал компании на

Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM Amazfit Band 7 В октябре этого года в России стартовали продажи фитнес-браслета Amazfit Band 7. По сравнению с предыдущей версией, AMOLED-дисплей стал больше — вырос с 1,1" до 1,47". Количество циферблатов тоже выросло — теперь у пользователя свыше 50 вариантов, в том числе для режима Always-On-Display. Также на заставку можно ст

Merlion стала официальным дистрибьютором Absen Merlion и Absen, поставщик светодиодных дисплеев для внутреннего, наружного и арендного применения, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Соглашение вступило в силу 1 августа 2022 г., срок действия – год с возможностью

Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов овенно увеличится до почти 99%, обеспечивая полное погружение в огромное изображение. Помимо этого, дисплей можно переключить в портретный режим для гибкого использования в творческом окружении

Как получить доступ к Android-смартфону с разбитым экраном па к данным. Если смартфон не поддерживает OTG, но на экране информация отображается, установите на дисплей пленку из закаленного стекла. Это даст возможность еще какое-то время использовать ус

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? едачи и четкостью изображения, но основаны на одной и той же технологии. А в смартфонах с изогнутым дисплеем применяется P-OLED: та же OLED-матрица, но с пластиковой подложкой, которая позволяе

LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев ть, насколько удачно визуально он интегрирован в помещение. Также можно оценить, насколько эффектно дисплей LG будет выглядеть на фасаде здания: для этого также требуется загрузить нужное вам и

Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем с диагональю 6,6 дюйма. В его левом углу расположена селфи-камера на 16 МП с диафрагмой f/2,1. Сам дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (2412х1080 точек) и располагает высокой частотой обн

В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет Уникальный отечественный дисплей Специалисты российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработали пер

Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных инистративных зданий и бизнес-центров, клиентских зон и т.д. В состав комплекса входят светодиодный дисплей, контроллер и крепление (настенный кронштейн или напольная стойка). В отличие от моду

Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео точек топе и 1920х1200 точек в двух других комплектациях. В основе лежит матрица IPS формата 16:10. Дисплей сенсорный, имеет яркость до 500 нит и частоту обновления 120 Гц, хотя по неизвестным

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа в частности, используются люминофоры. У нового же подхода есть явные преимущества благодаря прямому генерированию красного, зеленого и синего света. Эту особенность можно использовать в производстве дисплеев и коммерческих источников света. Светоизлучающие диоды на основе нитрида индия-галлия (InGaN) впервые были созданы более 20 лет назад. С тех пор технология эволюционировала, стала эффе

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM дсветки изображения. Заряд используется только тогда, когда пользователь перелистывает страницы – а дисплей генерирует новое изображение. Благодаря этому сами аккумуляторы книг с экранами E Ink

EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен Компания EliteBoard, производитель профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет собой базовую бюджетную линейку дисплеев с диагоналями 49 и 55 дюймов, суммарной толщиной рамок 3,5

Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото ет беспроводную проекцию и сенсорное управление. Игровой монитор Huawei Mateview GT имеет изогнутый дисплей с частотой обновления 165 Гц и инновационную встроенную звуковую панель. Монитор Huaw

Чтобы не «сломать» глаза: какой экран смартфона безопасен для игр портит зрение пользователя, то вызывает сухость, «рябь» в глазах и головные боли. Разберемся, какой дисплей смартфона безопасен для игр: диагональ, разрешение, тип матрицы, настройки. Начнем с

Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена зрешением, что позволяет добиться более высокого показателя FPS при меньшей нагрузке на видеокарту. Дисплей Nitro XV252QF соответствует цветовому пространству sRGB на 99% и имеет сертификат VES

На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка рофсоюз. Они устроили ее на заводе Samsung Display в южнокорейском Асане, расположенном в 100 км от столичного Сеула. По данным издания The Korea Times, Samsung Display – это крупнейший производитель дисплеев во всем мире. Выпущенные ею панели используются во многих популярных устройствах, в том числе в современных смартфонах Apple iPhone. В число клиентов компании до американских санкций в

Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить т определять равномерность подсветки при «офисном» освещении 150 лк. Но мы им не поверим и проверим дисплей в режиме демонстрации в темном помещении, чтобы блики от внешних источников света не

Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео крытия и закрытия экрана интерфейс ОС Android постепенно масштабируется, притом в реальном времени. Дисплей увеличивается в размерах не самопроизвольно – на ролике видно, что для этого нужно ко

Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес ен почти на полгода, а до России смартфон добрался и вовсе к середине осени 2019 г. Растягивающийся дисплей Samsung может появиться в телевизорах этой марки. LG тоже экспериментирует на своих с

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM юймовым дисплеем казался огромной и несуразной лопатой. Но время идет, и спустя 10 лет 5.3-дюймовый дисплей кажется не просто компактным, а очень маленьким. Крупные дисплеи предлагают гораздо б