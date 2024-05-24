Электроника Дисплей Монитор Display Monitor
|24.05.2024
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Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России
Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисплеев в России. Расширение сотрудничества открывает дополнительные возможности для бизнеса и доступ к передовым технологиям для потребителей. Новые коммерческие дисплеи Hisense 24/7 DM Serie
|18.04.2024
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Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО
ководитель отдела графических подсистем «Атома». Электромобиль «Атом» будет оборудован проекционным дисплеем AR HUD. Эта технология синхронизируется со всеми системами «Атома» и отображает на л
|28.03.2024
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В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов
скитных нанокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стать основой для создания RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов с более качественной цветопередачей, при этом они будут дешевле, чем аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces
|14.03.2024
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Мир переходит на новый тип гаджетов с экраном, безопасным для глаз и качеством не хуже, чем на планшетах. Число устройств растет стремительно
а минувшие 24 часа сразу две не связанные между собой компании выпустили два устройства – мобильный дисплей для подключения, к примеру, к смартфону или небольшому настольному ПК, умещающемуся в
|30.12.2023
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Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM
. Качественная IPS-матрица предлагает яркую и четкую картинку с широкими углами обзора. Кроме того, дисплей имеет матовое покрытие — оно меньше бликует, чем глянцевое, и не так сильно собирает
|07.09.2023
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«Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой»
Стартовал предзаказ на «Умный дисплей» Xiaomi с «Алисой» — это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а главное — не только
|14.08.2023
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Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar
Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на ИТ-рынке. В этом статусе компания начинает активно продвигать среди
|11.08.2023
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Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen
контроль осуществляется через ПК. Также присутствует асинхронная система контроля, где светодиодный дисплей работает самостоятельно, а управление контентом производится через интернет. В линейк
|27.06.2023
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Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM
, скошенные углы, выделенный на задней панели блок камер. Модель получила яркий (1200 кд/м2) AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления кадров 120 Гц. За производительность
|19.06.2023
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Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone
99 и описывает технологию под названием «Пиксельная схема устройства с органическим светоизлучающим дисплеем и способ управления» (Organic Light Emitting Display (OLED) Device Pixel Circuit and
|14.06.2023
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Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП
ветах «Сияние звезд» и «Мерцающее золото». Об этом CNews сообщили представители Vivo. 6,64-дюймовый дисплей сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете, а функция Audio Booste
|14.06.2023
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Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux
чки зрения характеристик и габаритов. Отличительная черта Unihiker – это встроенный большой цветной дисплей, к тому же сенсорный. У Raspberry Pi нет ни одной модели такого рода, да и другие про
|02.06.2023
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Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео
е больше 120 Гц, а то и вовсе 90 Гц. Два экрана вместо одного Дополнительно у смартфона есть второй дисплей, в данном случае исключительно номинальный. Это небольшая панель с диагональю 1,5 дюй
|30.05.2023
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Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов
дится работать над адаптацией экранов. Студенты Пермского Политеха разработали переносной матричный дисплей на адресных светодиодах, который можно использовать для игр, работы или прикрепить, н
|24.05.2023
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Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России
е продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Он сочетает в себе большой вертикальный внешний дисплей, автономность, достаточную для целого дня использования, и аккумулятор с поддержкой б
|14.03.2023
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В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь
Plastic Logic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполне
|08.02.2023
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Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России
смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+. Realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, узкой рамкой и ШИМ 2160 Гц. Он отличается легким, камер
|20.12.2022
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ViewSonic снабдила Stadtwerke Krefeld решением для конференций со светодиодным дисплеем All-in-One диагональю 216 дюймов
ртному предприятию в Германии, создать офис нового поколения, предоставив 216-дюймовый светодиодный дисплей All-in-One Direct View. Установленное устройство превратило конференц-зал компании на
|02.11.2022
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Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM
Amazfit Band 7 В октябре этого года в России стартовали продажи фитнес-браслета Amazfit Band 7. По сравнению с предыдущей версией, AMOLED-дисплей стал больше — вырос с 1,1" до 1,47". Количество циферблатов тоже выросло — теперь у пользователя свыше 50 вариантов, в том числе для режима Always-On-Display. Также на заставку можно ст
|23.08.2022
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Merlion стала официальным дистрибьютором Absen
Merlion и Absen, поставщик светодиодных дисплеев для внутреннего, наружного и арендного применения, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Соглашение вступило в силу 1 августа 2022 г., срок действия – год с возможностью
|07.07.2022
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Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов
овенно увеличится до почти 99%, обеспечивая полное погружение в огромное изображение. Помимо этого, дисплей можно переключить в портретный режим для гибкого использования в творческом окружении
|21.06.2022
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Как получить доступ к Android-смартфону с разбитым экраном
па к данным. Если смартфон не поддерживает OTG, но на экране информация отображается, установите на дисплей пленку из закаленного стекла. Это даст возможность еще какое-то время использовать ус
|10.05.2022
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Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?
едачи и четкостью изображения, но основаны на одной и той же технологии. А в смартфонах с изогнутым дисплеем применяется P-OLED: та же OLED-матрица, но с пластиковой подложкой, которая позволяе
|05.05.2022
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LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев
ть, насколько удачно визуально он интегрирован в помещение. Также можно оценить, насколько эффектно дисплей LG будет выглядеть на фасаде здания: для этого также требуется загрузить нужное вам и
|21.04.2022
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Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем
с диагональю 6,6 дюйма. В его левом углу расположена селфи-камера на 16 МП с диафрагмой f/2,1. Сам дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (2412х1080 точек) и располагает высокой частотой обн
|04.04.2022
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В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет
Уникальный отечественный дисплей Специалисты российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработали пер
|09.02.2022
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Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных
инистративных зданий и бизнес-центров, клиентских зон и т.д. В состав комплекса входят светодиодный дисплей, контроллер и крепление (настенный кронштейн или напольная стойка). В отличие от моду
|05.01.2022
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Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео
точек топе и 1920х1200 точек в двух других комплектациях. В основе лежит матрица IPS формата 16:10. Дисплей сенсорный, имеет яркость до 500 нит и частоту обновления 120 Гц, хотя по неизвестным
|29.11.2021
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Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа
в частности, используются люминофоры. У нового же подхода есть явные преимущества благодаря прямому генерированию красного, зеленого и синего света. Эту особенность можно использовать в производстве дисплеев и коммерческих источников света. Светоизлучающие диоды на основе нитрида индия-галлия (InGaN) впервые были созданы более 20 лет назад. С тех пор технология эволюционировала, стала эффе
|28.10.2021
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Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM
дсветки изображения. Заряд используется только тогда, когда пользователь перелистывает страницы – а дисплей генерирует новое изображение. Благодаря этому сами аккумуляторы книг с экранами E Ink
|24.09.2021
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EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен
Компания EliteBoard, производитель профессионального мультимедийного оборудования, выпустила на российский рынок обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен серий Standard, Advanced и Premium. Серия Standard представляет собой базовую бюджетную линейку дисплеев с диагоналями 49 и 55 дюймов, суммарной толщиной рамок 3,5
|26.07.2021
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Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото
ет беспроводную проекцию и сенсорное управление. Игровой монитор Huawei Mateview GT имеет изогнутый дисплей с частотой обновления 165 Гц и инновационную встроенную звуковую панель. Монитор Huaw
|01.07.2021
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Чтобы не «сломать» глаза: какой экран смартфона безопасен для игр
портит зрение пользователя, то вызывает сухость, «рябь» в глазах и головные боли. Разберемся, какой дисплей смартфона безопасен для игр: диагональ, разрешение, тип матрицы, настройки. Начнем с
|30.06.2021
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Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена
зрешением, что позволяет добиться более высокого показателя FPS при меньшей нагрузке на видеокарту. Дисплей Nitro XV252QF соответствует цветовому пространству sRGB на 99% и имеет сертификат VES
|22.06.2021
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На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка
рофсоюз. Они устроили ее на заводе Samsung Display в южнокорейском Асане, расположенном в 100 км от столичного Сеула. По данным издания The Korea Times, Samsung Display – это крупнейший производитель дисплеев во всем мире. Выпущенные ею панели используются во многих популярных устройствах, в том числе в современных смартфонах Apple iPhone. В число клиентов компании до американских санкций в
|02.06.2021
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Утечка подсветки на дисплее — что это и как исправить
т определять равномерность подсветки при «офисном» освещении 150 лк. Но мы им не поверим и проверим дисплей в режиме демонстрации в темном помещении, чтобы блики от внешних источников света не
|12.02.2021
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Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео
крытия и закрытия экрана интерфейс ОС Android постепенно масштабируется, притом в реальном времени. Дисплей увеличивается в размерах не самопроизвольно – на ролике видно, что для этого нужно ко
|01.02.2021
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Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес
ен почти на полгода, а до России смартфон добрался и вовсе к середине осени 2019 г. Растягивающийся дисплей Samsung может появиться в телевизорах этой марки. LG тоже экспериментирует на своих с
|25.01.2021
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Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM
юймовым дисплеем казался огромной и несуразной лопатой. Но время идет, и спустя 10 лет 5.3-дюймовый дисплей кажется не просто компактным, а очень маленьким. Крупные дисплеи предлагают гораздо б
|12.01.2021
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Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена
Планшет с дисплеем нового уровня Компания TCL анонсировала первое в мире устройство с экраном совершенн
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