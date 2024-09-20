Получите все материалы CNews по ключевому слову
Энергетика Энергообеспечение Энергопотребление обеспечение и потребление энергии
СОБЫТИЯ
|20.09.2024
|
Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется
er can process a query that fast when loads are light. And, yet, it happens all the time). Не все так очевидно Как пишет Бизо, можно утверждать, что чем быстрее завершаются вычисления, тем ниже будет потребление энергии. Это действительно звучит логично, но лишь при первом приближении – например, потребление 500 Вт энергии для выполнения задачи за минуту – это в целом меньше потребления 300
|14.01.2008
|
Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников
Siemens GS 40NA31 отличные «замораживающие» возможности, электричества он при этом тратит немного: класс энергопотребления А+. Аппарат имеет электронное управление — это современно и удобно, м
|19.11.2007
|
Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой
ашине присвоен класс стирки А) она экономно тратит электроэнергию (класс энергопотребления также А; потребление энергии за цикл всего 0,85 кВт/ч). Порадует её владельцев и то, что они смогут уп
|23.10.2007
|
Hitachi Deskstar P7K500: самое маленькое потребление энергии
tachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске самого энергоэффективного жесткого диска в мире – Deskstar P7K500. Эта модель разработана на основе ряда технологий, которые снизили потребление энергии до 40% по сравнению с моделями предыдущего поколения. Диски обеспечивают самый низкий среди аналогов показатель энергопотребления для однопластинных моделей и значительную э
|04.09.2007
|
Лучшие фотопринтеры формата А4
174 x 51,8 мм. Лоток для автоматической подачи бумаги рассчитан на 30 листов. Производитель гарантирует устойчивость фотографий к выцветанию в течение 100 лет при хранении в фотоальбоме. Максимальное потребление энергии – 10 Вт. Canon PIXMA iP2500 Разрешение у Canon PIXMA iP2500 такое же, как и у предыдущей модели – портативного Canon PIXMA iP90v. Картридж FINE использует отдельную чернильн
|23.06.2005
|
Микрокомпьютер Epson сократит потребление энергии на две трети
пьютера S1C63708 с низким энергопотреблением. Эта модель, по словам представителей компании, найдет применение в таких устройствах как часы. В S1C63708 использована специальная схема, которая снижает потребление энергии. При 0,15 мА (3 В) и выключенном ЖК-дисплее он потребляет на две трети меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями. В микрокомпьютер встроен 4-битный CMOS чип. В прод
|23.06.2005
|
Микрокомпьютер Epson сократит потребление энергии на две трети
пьютера S1C63708 с низким энергопотреблением. Эта модель, по словам представителей компании, найдет применение в таких устройствах как часы. В S1C63708 использована специальная схема, которая снижает потребление энергии. При 0,15 мА (3 В) и выключенном ЖК-дисплее он потребляет на две трети меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями. В микрокомпьютер встроен 4-битный CMOS чип. В прод
Энергетика и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420875, в очереди разбора - 726257.
Создано именных указателей - 190861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.