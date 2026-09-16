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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201243
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TUD TU Dortmund Technical University of Dortmund Технический университет Дортмунда

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Российские ученые придумали, как использовать гибридные частицы света для сверхбыстрых оптических чипов 1
17.09.2019 DB Schenker протестировал экзоскелеты для работников склада 1
27.10.2010 Энергопотребление электроники может снизиться в 10 раз 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

TUD и организации, системы, технологии, персоны:

GlobalFoundries - GF 103 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4833 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3743 1
Экзоскелет - Exoskeleton 114 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 16 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8867 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3444 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2501 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1183 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1517 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 700 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5029 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 1
Тауриньш Айварс 4 1
Макаров Сергей 14 1
Германия - Федеративная Республика 13279 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2618 2
Швейцария - Лозанна 71 1
Италия - Итальянская Республика 4517 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 1
Япония 13837 1
Франция - Французская Республика 8194 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 2
Энергетика - Energy - Energetically 5933 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3412 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3073 1
Физика - Physics - область естествознания 2961 1
Ergonomics - Эргономика 1762 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 35 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 581 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1020 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 309 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6844 1
Science Advances 36 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1252 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
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