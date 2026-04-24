Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Пользователи ностальгируют по классическим моделям сотовых телефонов йн-ритейлера электроники «Дубайский экспресс», почти 80% пользователей до сих пор скучает по классическим мобильным телефонам, которые больше не выпускаются — кнопочным Nokia, Siemens, Motorola, Sony Ericsson и LG из «нулевых» годов. Об этом CNews сообщили представители «Дубайский экспресс». В ходе опроса респонденты называли самые запомнившиеся модели сотовых, которыми они когда-то сами по

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson -импортозамещение в России В 2022 г. ключевые иностранные производители ИТ-оборудования для базовых станций прекратили поставки в Россию. Речь идет в первую очередь о производителях продукции Nokia и Ericsson. Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 г. в России дол

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе Отказ от оборудования Китай усиливает ограничения на оборудование Nokia и Ericsson в телеком-сетях, пишет Reuters. С октября 2025 г. закупающие ИТ-оборудование компании с государственным участием, в том числе сотовые операторы, начнут тщательнее анализировать и отсеи

Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G вных сценариев. Рассказывают Александр Романов, директор направления технологических сетей компании Ericsson, и Георгий Джабиев, директор департамента продаж цифровых решений МТС. 15.12.2021 По

Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G Михаил Филимончик директор Центра 5G инноваций

Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот Себастиан Толстой президент Ericsson в России Уже сейчас в зоне 5G-покрытия живут 15% населения планеты. Крупнейшие корпо

Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире Михаил Филимончик директор Центра 5G инноваций Ericsson 5G будут использовать самые разные индустрии, и на большинство из них новый стандарт окажет критическое влияние, навсегда изменив целые сектора экономики и пользовательский опыт. О сло

«Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts ик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил платформу СКАТ DPI в сеть ростовского интернет-провайдера «Элит-ТВ». Решение полностью заменило иностранное оборудование Ericsson. В результате система обеспечила стабильность сети и расширила возможность управления трафиком на ежедневной основе. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Сеть «Элит-ТВ» до

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю собственности (Роспатент) передала бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании. Этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану това

Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков телекоммуникационной компании Ericsson из-за неиспользования, пишет «Коммерсант». В материале отмечается, что речь идет об

Базовые станции Nokia и Ericsson изгоняют из российских сотовых сетей. Им найдена замена, хоть и не отечественная Вместо Nokia и Ericsson По меньшей мере один крупный российский сотовый оператор ведет переговоры с китайским производителем базовых станций BeijingTech, пишут «Известия». Российский рынок привлек очень прист

Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны ам. Ответчиком выступает шведское юридическое лицо производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, компания Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Организация «Р-климат» просит доср

МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций частот и различные технологии сотовой связи: GSM (второе поколение, 2G), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G). Также применялось оборудование производителей шведского концерна Ericsson, финской Nokia (с 2022 г. они прекратили прямые поставки в Россию). Дополнительно применялось оборудование малоизвестного китайского производителя небольших базовых станций Baicells. Т

В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei нкции управления сетью и безопасности сети и абонентов. Чаще всего оно разворачивается в центрах обработки данных мобильных операторов. Сейчас операторы используют решения иностранных производителей: Ericsson, Nokia и Huawei. «Сейчас, пожалуй, единственным разработчиком в России, который успешно продвигается в направлении создания отечественного оборудования для ядра сетей, является компани

Власти Швеции запретили Ericsson выполнять обязательства по поставкам базовых станций в Россию Невыполненные контракты Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылко

Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими и ведущих мировых производителей, которые сейчас установлены в России, вряд ли получится. Кто ушел из России Напомним, в 2022 г. после специальной военной операции на Украине финская Nokia и шведская Ericsson остановили официальные поставки в Россию своих базовых станций. Поддержку уже установленного оборудования они оставили. Китайская Huawei весь 2022 г. последовательно сокращала свой биз

Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден ераторы годами обращались за такой техподдержкой, поскольку почти вся их инфраструктура построена на и зарубежном «железе». 60% - это европейские базовые станции производства финской Nokia и шведской Ericsson. Обе компании ушли из России еще в 2022 г. и возвращаться пока не планируют. Их уход, к слову, еще летом 2022 г. мог начать провоцировать массовые сбои в российских сетях связи, но пок

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях еализовать оборудование сетей радиодоступа в виде ПО, работающего на открытых, аппаратно-независимых платформах. Это актуально на фоне ухода из России ключевых вендоров телеком-оборудования — Nokia и Ericsson, а также в связи с ограничениями поставок Huawei. О том, что такая платформа должна появиться в России, упоминалось также в паспорте дорожной карты «Современные и перспективные сети мо

Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде У всего есть последствия Шведская компания Ericsson стала фигурантом судебного разбирательства из-за отказа поставлять телекоммуникацион

Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены Ericsson покидает Россию Шведская компания Ericsson решила полностью ликвидировать свое представительство в России, пишет «Коммерсант».

Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи и против России США и Евросоюз из-за начала спецоперации на Украине. В российском представительстве Ericsson подтвердили CNews приостановку поставки своей продукции в России: компания сейчас ан

Ericsson представила возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection риятий в различных вертикальных отраслях, отличающихся специальными требованиями к сети, отмечают в Ericsson. Участники экосистемы абонентских устройств также параллельно занимаются разработкой

Ericsson признался в возможных выплатах террористам Ericsson связался с террористами Шведская телеком-компания Ericsson могла финансировать террористов из ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта» – з

Ericsson Mobility Report: за 10 лет мобильный трафик вырос в 300 раз Ericsson представила десятый, юбилейный, выпуск своего ежегодного отчета Ericsson Mobility Report, посвященного основным тенденциям развития отрасли телекоммуникаций.

Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества Kcell, казахстанский провайдер мобильных телекоммуникационных услуг и Ericsson, эксперт в сфере информационно-коммуникационных технологий, развивают стратегическое

МТС и Ericsson договорились о сотрудничестве по созданию выделенных сетей 5G-ready для промышленности МТС и Ericsson объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в создании выделенн

МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть ации процессов по извлечению, транспортировке и переработке руды, а также решения по сбору, обработке, хранению и визуализации данных. Выделенная технологическая сеть связи будет построена на решении Ericsson Dedicated Network, включающее в себя облачное пакетное ядро сети операторского класса Ericsson Enterprise Core. Сеть будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перех

МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц МТС, MediaTek, Inc и Ericsson впервые в мире продемонстрировали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4,8-5,0 ГГц) в пилотной сети 5G. В результате тестирования агрегации спектра 5G общей шириной 180 МГц в сочета

МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Ericsson, поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных технологий, развернули в Р

Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson Tele2, российский оператор мобильной связи, выбрал новейшее оборудование компании Ericsson для модернизации сети с учетом экспоненциального роста трафика. В рамках новых догов

Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei Китайские власти намерены значительно усложнить деятельность шведской телекоммуникационной компании Ericsson в ответ на европейские санкции против Huawei. Как сообщает The Wall Street Journal (

МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» ровизации производственных процессов на предприятии. Сеть будет развернута на оборудовании компании Ericsson. По условиям контракта, МТС развернет в 2021 году в горных выработках шахты «Шерегеш

Ericsson представила новое решение для сегментации 5G-сети радиодоступа ополнительного дохода от новых моделей бизнеса. Кроме того, новое решение может успешно применяться для оказания критически важных услуг, требовательных к времени задержки и скорости передачи данных. Ericsson совместно с партнерами из разных стран мира работает над технологиями слайсинга в стандарте 5G, включая сеть радиодоступа, транспортную и опорную сеть. Используя преимущества слайсинга

МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm Technologies развернула в г. Уфе на действующей коммерческой сети 4G пилотную зону пятого поколения на основе технологии динамического перераспределения частотного ресурса м

Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий Tele2, российский оператор мобильной связи, провел комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети компании Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучше

Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г. миру придется на сети связи пятого поколения (5G). Такие данные содержатся в ежегодном исследовании Ericsson Mobility Report за ноябрь 2020 г. Эксперты делают вывод, что 5G станет самой быстро

МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть отушения и видеомониторинга. Помимо оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности. Выделенная технологическая сеть 5G-ready c использованием решений Ericsson на первом этапе будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G. «МТС в числе первых в стране успешно реализовала ряд пилотных проектов с ведущими россий

Ericsson: рынок потребительских 5G-услуг достигнет $31 трлн к 2030 году ng the 5G Consumer Potential”, опубликованном исследовательским подразделением ConsumerLab компании Ericsson. По данным исследования, 5G-услуги могут принести операторам $3,7 трлн, причем доход

Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой ономной архитектурой (SA). Сеть развернута на территории центра 5G-инноваций, расположенного в штаб-квартире компании в Москве в БЦ «Метрополис». Сеть построена на оборудовании радиодоступа семейства Ericsson Radio System и новейшем контейнеризированном ядре и поддерживает частотные диапазоны 2100 МГц, 1800 МГц, 3500 МГц, в будущем также появится поддержка миллиметрового диапазона. Сеть гот