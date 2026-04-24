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Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) представляет собой шведскую телекоммуникационную компанию, которая специализируется на производстве и разработке оборудования и программного обеспечения для сетей связи. Компания была основана в 1876 году и на протяжении десятилетий занимала заметное место на мировом рынке телекоммуникационных решений. В России Ericsson была одним из ключевых поставщиков оборудования для сотовых сетей, доля компании на российском рынке составляла около 20%. Вместе с финской Nokia и китайской Huawei эти компании формируют группу основных поставщиков базовых станций для российских операторов связи. Однако ситуация изменилась в 2022 году, когда Ericsson, наряду с другими западными компаниями, прекратила свою деятельность в России.

Технологии и продукты Ericsson включают в себя  спектр решений для мобильных сетей, начиная от 2G и заканчивая 5G. Компания разрабатывает базовые станции, программное обеспечение для управления сетями, решения для ядра сети, а также различные сервисы технической поддержки. Особое внимание уделяется развитию технологий OpenRAN, которые позволяют операторам связи использовать оборудование разных производителей в единой сети.

Судебные разбирательства коснулись Ericsson в контексте российского рынка. В 2022 году компания стала ответчиком в иске со стороны российского оператора Tele2, который обвинил шведского производителя в отказе от выполнения обязательств по поставкам оборудования. Позже выяснилось, что шведское правительство запретило Ericsson поставлять оборудование в Россию. В 2023 году произошел прецедент, когда российский производитель кондиционеров "Русклимат" добился отмены правовой охраны товарного знака Ericsson в России из-за неиспользования бренда.

Технологические разработки Ericsson включают использование языка программирования Erlang, созданного специально для распределенных вычислительных систем с повышенной отказоустойчивостью. Компания также  участвует в разработке стандартов мобильной связи нового поколения и внедряет решения для повышения энергоэффективности сетей.

Важно отметить, что уход Ericsson из России привел к определенным последствиям для отечественного телеком-сектора. Российские операторы связи столкнулись с необходимостью поиска альтернативных решений для поддержания и развития сетевой инфраструктуры.

Список компаний-конкурентов Ericsson на мировом рынке телекоммуникационного оборудования:

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рой (SA). Она развернута на территории Центра 5G инноваций, расположенного в штаб-квартире компании Ericsson в Москве. В компании отмечают, что сеть поддерживает частотные диапазоны 2100 МГц, 1

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Ericsson и организации, системы, технологии, персоны:

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Apache Software Foundation - ASF 231 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
WiMAX Forum 69 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 3
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1358
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 880
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 575
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 515
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 472
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 423
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 301
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 301
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 282
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 238
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 236
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 232
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 230
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 225
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 222
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 222
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 219
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 212
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 209
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 203
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 193
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 191
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 180
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 168
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 161
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 159
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 158
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 157
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 153
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 152
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 152
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 145
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 142
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 139
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 137
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 137
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 133
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 133
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 127
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 125
Google Android 15243 139
Nokia Symbian OS 1411 131
Sony Walkman 285 120
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 97
Microsoft Windows 2000 8678 85
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 84
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 72
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 72
Oracle Java - язык программирования 3469 64
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 62
Nokia Nseries 538 60
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 58
Microsoft Windows 16882 58
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 50
Linux OS 11533 50
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 44
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 43
Ericsson Radio System - ERS 74 42
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 42
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 40
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 40
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 37
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 37
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 35
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 33
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 32
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 32
Apple iPhone 6 4861 27
Apple iOS 8583 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 24
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 23
Sony Bravia 251 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
Rakuten Viber 665 23
Microsoft Office 4170 23
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 30
Симонов Игорь 103 29
Ермолаев Артем 379 22
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 21
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 20
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 19
Путин Владимир 3454 19
Кожевников Алексей 66 18
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 17
Ушацкий Андрей 105 16
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 16
Солонин Виталий 90 15
Масельский Дмитрий 15 15
Попов Алексей 339 14
Москалева Татьяна 73 14
Nordberg Bert - Нордберг Берт 16 14
Юнов Константин 46 13
Тюркин Михаил 45 13
Широких Алексей 72 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Меднов Сергей 124 12
Туркот Александр 39 12
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 12
Wareby Jan - Вареби Ян 16 12
Гуральников Сергей 164 11
Сапельников Сергей 109 11
Микоян Александр 44 11
Свириденко Андрей 99 10
Ледовская Татьяна 12 10
Набоков Сергей 27 10
Пушкарич Роберт 10 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Ulf Ewaldsson - Эвалдссон Ульф 11 10
Шадаев Максут 1210 9
Генс Георгий 79 9
Катамадзе Анна 133 9
Кузьмин Алексей 38 9
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 9
Громов Иван 102 9
Ксенин Алекс 311 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 947
Швеция - Королевство 3782 658
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 585
Европа 24964 416
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 386
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 385
Япония 13807 273
Финляндия - Финляндская Республика 3697 269
Южная Корея - Республика 7052 194
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 190
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 186
Германия - Федеративная Республика 13221 183
Азия - Азиатский регион 5920 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 124
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 107
Индия - Bharat 5869 97
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 89
Украина 7928 86
Франция - Французская Республика 8177 86
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 76
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 74
Италия - Итальянская Республика 4508 74
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 69
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 68
Европа Восточная 3138 67
Канада 5081 66
Китай - Тайвань 4245 64
Испания - Каталония - Барселона 752 61
Африка - Африканский регион 3641 60
Испания - Королевство 3840 59
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 59
Швеция - Стокгольм 410 58
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 57
Америка - Американский регион 2206 56
Европа Западная 1496 55
Нидерланды 3746 53
Норвегия - Королевство 1858 52
Земля - планета Солнечной системы 10865 51
Бразилия - Федеративная Республика 2520 51
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МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 2
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 2
UNICAMP - State University of Campinas - Государственный университет Кампинаса 2 2
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III 8 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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