Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Публикаций - 2709, упоминаний - 3451
Ericsson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ермолаев Артем 348 22
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 21
|Ушацкий Андрей 102 16
|Исанин Антон 9311 15
|Ekholm Börje - Экхольм Берье 15 15
|Масельский Дмитрий 15 15
|Симонов Игорь 100 14
|Солонин Виталий 89 14
|Попов Алексей 329 14
|Тюркин Михаил 45 13
|Юнов Константин 36 13
|Широких Алексей 71 13
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 12
|Туркот Александр 36 12
|Меднов Сергей 121 12
|Сапельников Сергей 107 11
|Микоян Александр 43 11
|Гуральников Сергей 162 11
|Путин Владимир 2539 10
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
|Кожевников Алексей 61 10
|Кузьменко Павел 40 9
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 9
|Громов Иван 101 9
|Ледовская Татьяна 10 9
|Кузьмин Алексей 38 9
|Свириденко Андрей 95 9
|Лановенко Валерий 45 9
|Рейман Леонид 1009 9
|Катамадзе Анна 74 9
|Генс Георгий 72 9
|Лихарев Сергей 24 8
|Медведев Дмитрий 1603 8
|Прянишников Николай 285 8
|Никифоров Николай 1161 8
|Ксенин Алекс 311 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
|Кусков Денис 212 7
|Гаттаров Руслан 141 7
|Клебанова Юлия 19 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru