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Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson


01.03.2022 Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи
22.02.2022 Ericsson представила возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection
16.02.2022 Ericsson признался в возможных выплатах террористам
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G
30.11.2021 Ericsson Mobility Report: за 10 лет мобильный трафик вырос в 300 раз
02.11.2021 Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества
28.10.2021 МТС и Ericsson договорились о сотрудничестве по созданию выделенных сетей 5G-ready для промышленности
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть
20.07.2021 МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа»
26.01.2021 Ericsson представила новое решение для сегментации 5G-сети радиодоступа
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий
30.11.2020 Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г.
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть
17.11.2020 Ericsson: рынок потребительских 5G-услуг достигнет $31 трлн к 2030 году
11.11.2020 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой
11.11.2020 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья
14.09.2020 «Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге
26.08.2020 Ericsson и ЮНИСЕФ подключат к интернету все школы в 35 странах
18.08.2020 Tele2 установила 25 тыс. новейших базовых станций Ericsson
12.08.2020 Ericsson заключил соглашения о развертывании коммерческих 5G-сетей со 100 операторами
14.07.2020 Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson
10.06.2020 Ericsson поставит МТС радиорелейные линии
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО
10.03.2020 МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
17.02.2020 Ericsson представила четыре новых решения для сетей 5G
13.02.2020 Ericsson представила сервисы обслуживания сетей на основе ИИ
28.01.2020 ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole

Публикаций - 2709, упоминаний - 3451

Ericsson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 598
Sony Ericsson 1107 487
Sony 6141 448
Lenovo Motorola 3459 323
Samsung Electronics 9325 240
Siemens AG - Siemens Group 2306 222
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 210
Microsoft Corporation 22476 201
Huawei 3216 177
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 173
Cisco Systems 4715 145
Intel Corporation 11251 134
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 124
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1497 119
IBM - International Business Machines Corp 8934 113
LG Electronics 3369 112
Nortel Networks 1287 112
Apple Inc 10673 102
Qualcomm Technologies 1639 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 90
Oracle Corporation 6026 81
NEC 1739 79
Vodafone Group 1318 74
NTT DoCoMo 1109 72
ZTE Corporation 684 72
AT&T Inc 1562 71
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 69
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 68
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2573 67
HP Inc. 5306 63
Google LLC 10316 60
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 60
Avaya Inc - Avaya СНГ 967 51
TI - Texas Instruments Incorporated 808 51
HP - Hewlett-Packard 3567 50
HTC Corporation 1424 50
China Mobile 368 48
HP Compaq Computer Corp 1904 47
Telia Company - TeliaSonera 801 47
Toshiba Corporation 2830 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 82
eBay Inc 1576 25
Merrill Lynch 427 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 23
Volvo Cars 243 20
Dixis - Диксис 343 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 19
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 17
Альфа-Банк 1470 16
Евросеть 1393 15
ГПБ - Газпромбанк 840 15
UBS AG 294 14
Citi - Citigroup 283 13
GM - General Motors 434 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 12
Открытие ФК 2657 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 11
Связной ГК 1177 11
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 10
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 604 10
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 10
РЖД - Российские железные дороги 1457 9
Coca-Cola Company 240 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 9
Bank of America - Банк Америки 219 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 327 9
Boeing 956 8
Carl Zeiss 294 8
BMW Group 392 8
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 8
Ford 385 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 8
Expedia Group 132 7
Lockheed Martin 730 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 7
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 7
Полиметалл - Polymetal 20 6
Северсталь ПАО 305 6
Deutsche Bank - Дойчебанк 339 6
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 63 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 55
Правительство РФ 8171 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 34
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 571 26
Президент Российской Федерации 3713 25
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 19
Правительство Москвы 1629 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 18
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 16
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 607 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 14
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 12
Федеральное казначейство России 1331 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 822 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1112 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 7
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 6
Администрация Президента РФ 902 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 707 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 5
World Bank Group - Всемирный банк 278 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 445 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 165
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 86
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 62
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 19
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 12
Symbian Foundation 38 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 6
Greenpeace - Гринпис 115 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 46 4
WiMAX Forum 66 4
OSI - Open Source Initiative 58 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 2
Демократическая политическая партия США 91 2
Linux Foundation 167 2
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 224 1
DVD Forum 18 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 79 1
Руссофт - Russoft 375 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 209 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Eclipse Foundation 25 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 381
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 284
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5130 275
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 208
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 168
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 145
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 142
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 142
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 141
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1158 140
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 128
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 128
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 110
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 106
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 100
Gen V - кибератаки пятого поколения 943 80
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 78
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4028 71
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 66
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1763 65
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 498 61
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 61
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3394 60
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 713 58
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 234 48
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 47
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 938 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 2011 45
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 43
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 540 43
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 42
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 530 41
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 4814 39
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3454 39
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2196 39
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 348 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 38
QWERTY-клавиатура 1435 36
Google Android 11952 102
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 101
Nokia Symbian OS 1388 91
Sony Walkman 232 74
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 60
Oracle Java - язык программирования 2550 44
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 43
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 43
Ericsson Radio System - ERS 58 37
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Linux OS 7656 30
Microsoft Skype 1937 30
Microsoft Windows 10 11643 29
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2338 26
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 25
Nokia Nseries 410 23
Apple iOS 6419 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 22
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 18
Rakuten Viber 490 18
Google YouTube - Видеохостинг 2275 17
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 43 16
Nokia 7650 62 15
Sony Xperia X - серия смартфонов 31 15
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 206 15
Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 47 15
Opera Browser - Браузер 923 14
Microsoft Windows Phone OS 1546 13
Microsoft Office 3239 13
Ericsson Mobile Platforms 18 13
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 12
Oracle PeopleSoft 372 11
Microsoft Exchange 1217 11
Qualcomm Snapdragon X 68 11
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 11
WhatsApp Messenger 743 10
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 9 9
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 9 9
Microsoft Outlook 1240 9
Ермолаев Артем 348 22
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 21
Ушацкий Андрей 102 16
Исанин Антон 9311 15
Ekholm Börje - Экхольм Берье 15 15
Масельский Дмитрий 15 15
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Солонин Виталий 89 14
Попов Алексей 329 14
Тюркин Михаил 45 13
Юнов Константин 36 13
Широких Алексей 71 13
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 12
Туркот Александр 36 12
Меднов Сергей 121 12
Сапельников Сергей 107 11
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Гуральников Сергей 162 11
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Кожевников Алексей 61 10
Кузьменко Павел 40 9
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 9
Громов Иван 101 9
Ледовская Татьяна 10 9
Кузьмин Алексей 38 9
Свириденко Андрей 95 9
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Медведев Дмитрий 1603 8
Прянишников Николай 285 8
Никифоров Николай 1161 8
Ксенин Алекс 311 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
Кусков Денис 212 7
Гаттаров Руслан 141 7
Клебанова Юлия 19 6
Россия - РФ - Российская федерация 108032 664
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 431
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 307
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 252
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 249
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 154
Швеция - Королевство 2057 148
Европа 12132 135
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 133
Япония 10019 128
Германия - Федеративная Республика 8849 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 100
Америка Северная 2648 81
Южная Корея - Республика 4341 75
Азия - Азиатский регион 3794 75
Индия - Республика 4257 69
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 65
Европа Восточная 2924 58
Европа Северная - Скандинавия 477 57
Испания - Каталония - Барселона 707 56
Швеция - Стокгольм 361 54
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2052 52
Финляндия - Финляндская Республика 1791 50
Франция - Французская Республика 5638 49
Украина 6194 49
Америка 2009 47
Америка Латинская 1410 46
Африка - Африканский регион 2841 45
Австралия - Австралийский Союз 2783 42
Ближний Восток 2547 41
Италия - Итальянская Республика 3296 41
Бразилия - Федеративная Республика 1945 39
Великобритания - Лондон 2030 38
Испания - Королевство 2901 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 37
Казахстан - Республика 4458 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2906 36
Европа Западная 1328 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 61
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 26
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1632 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 25
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 615 20
Абонентская база 1337 16
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 6930 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 804 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 13
ISDEX интернет-индекс 196 13
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 12
Русский язык 5146 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 11
Эргономика 793 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2745 10
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7686 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1522 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 9
Образование в России 452 9
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 149 8
Аутсорсинг 1289 8
Торговая марка - Товарный знак 1025 7
Экономический эффект 692 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 7
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 7
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 557 6
Сельское хозяйство 225 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1843 6
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1364 6
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2130 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 92
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 64
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 63
CNET - Издание 1580 36
FT - Financial Times 1117 31
CBS MarketWatch 305 29
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 27
WSJ - The Wall Street Journal 1225 14
Bloomberg 1009 14
CNews - ZOOM.CNews 1555 11
DigiTimes - Издание 1284 10
The Register 1286 10
Total Telecom 260 9
Cellular News 231 9
Прайм - Агентство экономической информации 694 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 8
Коммерсантъ - Издательский дом 884 7
Newsbytes News Network 319 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 396 6
Dagens Industri 10 6
Engadget - Блог о технологиях 410 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 6
Associated Press 1975 6
NYT - The New York Times 956 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 6
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 5
Commercial Times 93 5
Мобильные системы 93 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 5
Ведомости 367 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 4
Inquirer 462 4
Silicon.com 354 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 731 3
Mashable 366 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
Internet Stock Report 992 66
Gartner 3301 60
IDC - International Data Corporation 4666 53
S&P - Standard and Poor’s 470 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 29
Ericsson Mobility Report 33 28
Juniper Research 467 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 19
Gartner Dataquest 340 18
Strategy Analytics 283 17
S&P 500 226 16
ABI Research 230 15
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 10
Bear Stearns 79 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 7
Yankee Group 166 7
IHS Infonetics Research 90 7
Forrester Research 810 7
WSJ - Wall Street Strategies 41 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 4
Conference Board 74 3
Mobile Research Group 65 3
CCS Insight 20 3
GfK Rus - ГФК-Русь 191 3
Moody's Investors Service 135 3
Frost & Sullivan 199 3
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
Fortune Global 100 138 2
500 Startups 4447 2
NPD DisplaySearch 282 2
Datamonitor 83 2
In-Stat 81 2
In-Stat/MDR 63 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
Synergy Research Group 39 2
Fortune Global 500 280 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 2
Analysys Mason 26 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 19
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 353 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Пекинский университет - БэйДа 28 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 2
РАН - Российская академия наук 1387 1
Сириус - Образовательный центр 125 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
Ericsson Academy 1 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 373 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
ГУУ - Государственный университет управления 47 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 54 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 11 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 6 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
Академгородок Новосибирск 82 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 756 75
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 74869.
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