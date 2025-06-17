Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил платформу СКАТ DPI в сеть ростовского интернет-провайдера «Элит-ТВ». Решение полностью заменило иностранное оборудование Ericsson. В результате система обеспечила стабильность сети и расширила возможность управления трафиком на ежедневной основе. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Сеть «Элит-ТВ» долгое время строилась на оборудовании Ericsson, но по мере повышения нагрузки проявились недостаточная масштабируемость, трудности с управлением трафиком и недостаточная устойчивость системы. Используемая платформа для сбора NetFlow периодически выходила из строя, а техническая поддержка не предоставляла действенной помощи в ликвидации сбоев. «Элит-ТВ» потребовалось программно-масштабируемое, отказоустойчивое и полнофункциональное решение с технической поддержкой 24/7.

Выбор пал на платформу СКАТ, которая заменила несколько аппаратных систем в инфраструктуре провайдера и объединила функции BRAS, DPI и CG-NAT. Кроме того, высокий уровень технической поддержки со стороны VAS Experts обеспечил сопровождение и решение возникающих задач. Такой подход позволил управлять абонентскими сессиями, контролировать сетевой трафик и гибко настраивать доступ к сети в зависимости от текущих задач. Платформа поддерживает различные протоколы авторизации, включая IPoE, DHCP и PPPoE, что предоставило «Элит-ТВ» дополнительную свободу в организации инфраструктуры. Миграция на СКАТ DPI прошла с минимальными рисками и без простоев в работе сети.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

«Для нас важно не просто предоставить продукт, а адаптировать его под реальные задачи оператора. В случае с «Элит-ТВ» мы обеспечили стремительную миграцию, полный функционал в одном решении и сопровождение на каждом этапе», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

В продолжении сотрудничества VAS Experts и «Элит-ТВ» рассматривают возможности интеграции дополнительных модулей СКАТ для оптимизации внутренних процессов и усиления контроля качества обслуживания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

IBM строит отказоустойчивый квантовый компьютер с 200 кубитами и встроенной коррекцией ошибок

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще