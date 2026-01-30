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DPI dots per inch Количество точек на дюйм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.01.2026 Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

нете» — ООО «РДП Энерпрайз», отпочковавшийся от основного производителя подобного ПО «РДП.РУ», — приступил к активной работе. Компания разрабатывает и внедряет технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное использование которых в России предусмотрено «законом о суверенном Рунете». В январе 2026 г. новый игрок на российском рынке фильтрации трафика опубликовала коммерческие запр
20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

жер «Ростелекома» у руля блокировок Как стало известно CNews, генеральным директором АО «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), созданнjuj для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России, стал Алексей Киреев. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 26 декабря 2025 г., следует из базы «Контур фокус». Таким образом, Киреев получил в управление втору
01.12.2025 VAS Experts представила СКАТ 14.0 с расширенной функциональностью DPI и BRAS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обновил платформу СКАТ до версии 14.0, расширив функциональность DPI и BRAS. Новая версия позволяет централизованно управлять удаленным доступом пользователей, снижает нагрузку на сеть и повышает безопасность. Обновление ориентировано на провайдеров и корпор
14.07.2025 VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обеспечил переход ближневосточного телеком-провайдера с Sandvine на платформу СКАТ DPI. Целью проекта стало масштабирование инфраструктуры и повышение качества аналитики. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. В 2024 г. компания Sandvine объявила о выходе с рынков

26.06.2025 Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT

ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy 4.3. В обновленной версии реализован механизм глубокого анализа трафика приложений DPI, повышена производительность фильтрации в политиках, добавлена подписка на Solar TI Feeds от Центра исследований киберугроз Solar 4RAYS и поддержка российских ОС Astra Linux и «Ред ОС». Об

31.01.2025 «Оклик» 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации

тавляет новую модель игровой мыши 900GMW с оптическим сенсором Pixart 3395, поддерживающим диапазон DPI от 1200 до 12000. Дополнительное программное обеспечение позволяет повысить DPI до
22.01.2025 Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts

Разработчик решений для анализа и управления сетевым трафиком VAS Experts представил обновленную версию СКАТ DPI 13.2, которая вышла в 2024 г. Обновление включает улучшения функционала, направленные на повышение эффективности, безопасности и гибкости работы операторов. Об этом CNews сообщили представи
12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил многофункциональную платформу «СКАТ DPI» в сетевую инфраструктуру крупного телеком-оператора в Венесуэле Cable Norte. Решение стало необходимо южноамериканской компании из-за растущего спроса местных жителей и предприятий на высо
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD

ограммного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts тестирует переход на оборудование от российского вендора ИТ-решений ITPOD (входит в ITG). Для флагманского продукта разработчика СКАТ DPI выбраны серверы и СХД от компании. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. СКАТ DPI от VAS Experts — это платформа, основанная на технологии Deep Packet Inspection. Она предназна
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

на 15 000 отпечатков. Качество печати МФУ – до 1200х6000 пикселей на дюйм, сканирования – 1200х2400 dpi, копирования – 1200х1200 dpi.  МФУ Brother DCP-T520W InkBenefit Plus  Копируя доку
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США

страны. Этот факт подтвердило издание Bloomberg – по мнению его экспертов, для этого применялось «железо», разработанное в США. Речь идет об оборудовании для работы технологии Deep Packet Inspection (DPI) американской компании Sandvine. DPI применяется для фильтрации сетевого трафика и считается более эффективной на фоне обычных брандмауэров (файрволлов). Это достигается за счет того
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»

й замминистра связи и экс-гендиректор российской Nokia Рашид Исмаилов возглавил компанию «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), созданную для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые принимают участие в пилотном внедрении DPI на Урале. Установка DPI предполагается закон
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»

Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта. Об эт
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster

Broadband - Инфраструктура для цифровой экономики 2017», проходившего в Москве 23-24 ноября 2017 года. представила новое решение EcoDPI Teracluster — первый в России отказоустойчивый мультитерабитный DPI-кластер, масштабируемый до 40 ТБ/сек на узел. Продукт предназначен для использования в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопро
13.07.2015 Samsung разрабатывает дисплей формата 11K

Дисплей с плотностью 2250 т/д Samsung Display, дочерняя компания Samsung Group, планирует создать мобильный дисплей формата 11K с плотностью пикселей 2250 точек на дюйм. Об этом сообщает корейское издание Electronic Times. Диагональ дисплея и разрешение в компании не уточнили. Разработка дисплея началась в июне 2015 г. Помимо Samsung, в ней прини
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom

НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-платформы для киргизского оператора связи MegaCom. Новая система стала первым совместным проектом российских компаний, позволила оператору значительно повысить уровень безопасности в сети з
06.03.2014 Yota внедрила комплекс динамического управления трафиком с помощью «Инфосистемы Джет»

Компании Yota и «Инфосистемы Джет» завершили проект по внедрению комплекса динамического управления трафиком на базе Deep Packet Inspection (DPI) Procera и программного продукта компании «Инфосистемы Джет» Jet Subscriber Manager (JSM). Решение позволяет анализировать структуру проходящего контента и оптимально перераспределять полос
15.02.2014 «Петер-Сервис» провела конференцию о Big Data и DPI

6 февраля в отеле Sokos Olympia Garden в Санкт-Петербурге компания «Петер-Сервис» провела конференцию, посвященную технологиям Big Data и DPI. В ходе конференции были представлены решения для сбора и анализа клиентских данных (например, потребительской активности, перемещениях и т.д.), а также предложены новые концепции по продви
17.10.2013 Исследование: Компьютеры Apple потеряли лидерство в школах России

Интегратор DPI исследовал рынок госзакупок компьютерной техники для российских образовательных учреждений. По данным исследования, переданного представителями DPI в CNews, в 2012 г. в образовательн
10.12.2012 Запрещенные сайты легко открываются у абонентов МТС, «Мегафона» и «Акадо»

CNews продолжает тестирование крупных российских интернет-провайдеров на предмет блокировки запрещенных в России веб-сайтов. Оказалось, что провайдеры, внедрившие DPI (Deep Packet Inspection) - современную систему фильтрации трафика по адресам – не смогли защитить своих абонентов от части нарушающих законы сайтов. Речь идет о таких компаниях, как МТС, «М
22.08.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили DPI-платформу для управления трафиком в «ВымпелКоме»

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о реализации проекта по внедрению технологий DPI (Deep Packet Inspection) на базе решения Procera Networks в сети «ВымпелКом». Решение позволяет проводить качественный и количественный анализ структуры трафика, эффективно управлять им, оп
28.03.2008 Genius Navigator 525: мышь c разрешением 1600 dpi для Windows Vista

ролистывать до 100 страниц в секунду, а также перемещаться по документу вертикально и горизонтально. В зависимости от нужд пользователя существует возможность изменения разрешения мыши от 800 до 1600 dpi. Установленные драйверы Genius, входящие в комплект поставки, существенно повышают функциональность устройства. Мышь оптимизирована для использования в Windows Vista и поддерживает функцию

14.09.2007 DPI Computers поставит ИТ-решения для творческих мастерских

истратить до 2 532 тыс. руб. Ключевым критерием оценки конкурсных предложений являлась заявленная цена контракта. Всего на участие в торгах поступили две заявки: от компании «Хаусоперэйшн» и компании DPI Computers. Ценовое предложение (за каждый ПАК) последней оказалось ниже как стартовой цены контракта, так и цены, предложенной первой компанией. В итоге, победителем была объявлена компания
04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ

МФУ нет цветов Light Cyan и Light Magenta, используемых в дорогих фотопринтерах с 6-цветной печатью. Однако и с таким набором МФУ позволяет получать отличные отпечатки. Разрешение печати — 1200 х 600 dpi. Оптическое разрешение сканера — 600 x 2400 dpi. Картриджи в сравнении с конкурентами очень ёмкие: цветные рассчитаны на печать 400 страниц при 5-процентном заполнении, ресурс черног
29.05.2007 Практика: готовим снимки к печати на фотопринтере

снимка – то, что не помещается на фотобумагу Разрешение Разрешение снимка должно быть не меньше 240 dpi, то есть точек на дюйм. В принципе, при определенном умении и правильном подборе фотобума
20.04.2007 Лучшие МФУ 2006 года

во фотографий вполне сравнимо с лабораторными отпечатками. Высокое качество печати достигается благодаря печатающей головке, созданной по технологии FINE, которая обеспечивает разрешение до 4800х1200 точек на дюйм, а также использованию микросопел, создающих чернильные капли объемом 2 пиколитра. Canon Pixma MP460 – бюджетное, но очень функциональное МФУ Для того чтобы фотографии сохраняли п
31.01.2007 Лучшие лазерные принтеры 2006 года

нтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модели не слишком притязателен, зато впечатляют ее технические возможности. Устройство способно печатать с разрешением 1200 dpi, максимальная скорость печати – 26 страниц в минуту, а заявленное время выхода первой страницы формата A4 – менее 8,5 секунд. На последний параметр стоит обращать особое внимание в лазерных
29.11.2006 Тест Canon Pixma MP460, бюджетного, но функционального МФУ

на глянцевой панелью. Признаемся честно, МФУ выглядит дороже своих 150 долларов. Этому впечатлению немало способствует и обилие кнопок на управляющей панели. Линейка МФУ Canon Pixma MP MP1604800x1200 dpi 4 цвета 6,3 кг 3000 руб. MP4604800x1200 dpi 4 цвета 7,1 кг 4300 руб. MP6009600x2400 dpi 5 цветов 10,1 кг 6800 руб. MP8109600x2400 dpi 5 цветов 12 кг 10 000 руб. Управля
20.11.2006 Принтер Xerox Phaser 6120: бюджетная цветная печать

принтера. Можно не только выбрать тип бумаги и ориентацию страницы, но и поставить водяные знаки и, конечно, определиться с качеством печати. На выбор пользователя предоставлены два разрешения – 600 dpi и 2400 dpi. 600 dpi можно считать вариантом для черновиков цветных документов, поскольку разницу в качестве печати видно только в этом режиме. При печати монохромного текста р
12.07.2006 Canon анонсировал летнюю коллекцию принтеров

нальная модель линейки фотопринтеров. Хотя, определение «дорогая» не совсем уместно для этого устройства, стоимость его составляет около $200. Принтер поддерживает максимальное разрешение 9600 х 2400 dpi и оснащен 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем. Кроме того, новинка обладает широкими возможностями для печати фотографий с внешних устройств, в частности — PictBridge, слот для карт памяти, а так
21.04.2006 Xerox представила новые документ-сканеры

ать сшитые документы (книги, журналы, брошюры и т.д.), а также хрупкие, поврежденные или малоразмерные документы. Сканер DocuMate 510 характеризуется следующими параметрами: оптическое разрешение 600 dpi, скорость сканирования — 10 страниц в минуту (черно-белые документы, 200 dpi) и 4 страницы в минуту (цветные документы, 150 dpi), глубина цвета при сканировании 42-бит. X
15.05.2003 «Кусочек» DPI обошелся ЛАНИТу в «сумму с семью нулями»

аний, имеющих инвестиционную привлекательность (занимающих серьезные позиции, обладающих сильным составом менеджеров, четким финансовым управлением и агрессивной стратегией развития). Группа компаний DPI относится именно к такому типу. Инвестировать в DPI ЛАНИТ начал достаточно давно. В 1999 году г-н Генс стал миноритарным акционером DPI. «Сначала ЛАНИТ выступал по отношению к
12.05.2003 ЛАНИТ и DPI объединяются

В ближайшие дни будет анонсировано объединение крупных игроков российского ИТ-рынка. Холдинг ЛАНИТ и группа компаний DPI сливаются в единую компанию, о чем будет официально объявлено на пресс-конференции 14 мая. Группа компаний ЛАНИТ ("Лаборатория Новых Информационных Технологий") работает на рынке России и С
06.03.2003 Миниатюрный сканер и самый маленький многофункционал НР появились в России

от 14 до 90 секунд, в зависимости от выбранного разрешения, которое может составить вплоть до 1200 dpi. Предполагаемая розничная цена сканера составит $99, он должен появиться у большинства ро
04.02.2003 Apple в России и СНГ сообщил об изменении в руководстве бизнесом

Группа компаний DPI, включающая компанию Apple IMC - представителя Apple в России, сообщила об изменениях с 1 февраля 2002 года в структуре и руководстве бизнесом Apple в России и странах СНГ. В настоящий моме
20.12.2002 Lexmark вывел технологию 4800 точек/дюйм на рынок недорогих принтеров

елей струйных принтеров Lexmark Z55se и Z45se. Цветной принтер Lexmark Z55se, пришедший на смену принтеру Lexmark Z55, обладает высоким качеством печати фотографий и обеспечивает разрешение 4800x1200 точек на дюйм при печати на фотобумаге. Принтер Lexmark Z45se с разрешением до 4800x1200 точек на дюйм заменит Lexmark Z45. Оба устройства предлагаются компанией по цене менее $100. Разр
25.07.2002 DPI Computers объявил о начале поставок проекторов Hitachi

Компания DPI Computers начинает поставки проекционного оборудования Hitachi. В рамках достигнутого соглашения, компания DPI Computers получила статус бизнес-партнера по проекционному оборудованию
07.06.2002 Lexmark анонсировала новую линейку принтеров

./мин. при цветной печати и 21 стр./мин. при монохромной печати. Для работы в локальных компьютерных сетях предлагается сетевая модель - Lexmark Z65n. Lexmark Z65 обеспечивает разрешение до 4800x1200 dpi, а максимальное разрешение принтера Lexmark Z55 - 3600x1200 dpi. Эти струйные принтеры характеризуются переменным размером цветной капли (до 3 пиколитров), что позволяет получать бол
28.05.2002 DPI Computers будет продвигать продукцию Philips

Российское представительство компании Philips сообщило сегодня о начале продвижения продукции компании Philips через дилерскую сеть компании DPI Computers. Генеральный директор компании компанией DPI Computers, Алексей Терентьев отметил, что "компания DPI уже много лет поставляет мониторы на российский рынок и имеет сл
05.04.2002 Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress

Компания Umax представила два новых сканера с разрешением 2400 dpi и переключаемой фокусировкой: PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress. Сканеры PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 Prepress ориентированы на корпоративные отделы рекламы, дизай

Публикаций - 1425, упоминаний - 1477

DPI и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 196
Seiko Epson Corporation 908 120
Apple Inc 13154 118
HP Inc. 5883 91
Canon 1439 90
Samsung Electronics 11064 89
Google LLC 12688 54
Microsoft Corporation 25775 52
Ростелеком 10948 44
HP - Hewlett-Packard 3662 44
Xerox - Lexmark Int 303 43
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 42
Brother - Brother Industries - Бразер 215 40
Acer Group - Acer Inc 2776 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Logitech 437 37
Intel Corporation 12811 36
Sony 6739 34
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 33
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 32
Huawei 4676 31
Meta Platforms - Facebook 4621 31
X Corp - Twitter 2938 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 28
LG Electronics 3735 27
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 26
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 26
A4tech 107 24
HTC Corporation 1512 24
МегаФон 10742 23
Yandex - Яндекс 9216 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Konica Minolta 423 23
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 22
Lenovo Group 2446 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Nvidia Corp 4002 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 45
Россети Ленэнерго 1699 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Carl Zeiss AG 307 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Белый Ветер 365 6
Почта России ПАО 2370 6
101Hotels.com 456 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Русский Стиль 45 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
Геометрия НПО 165 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
ФосАгро 176 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
LEGO 260 2
Nike 195 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 2
DuPont - Дюпон 101 2
NetPrint 6 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Barnes & Noble 171 2
АСК 49 2
Малахит 21 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 7
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
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Судебная власть - Judicial power 2500 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 3
Районные суды РФ 196 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Судебная власть - Городские суды 19 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 565
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 406
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 290
Оцифровка - Digitization 5185 283
Принтер - скорость печати 590 270
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 254
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 241
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 232
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 227
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 226
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 210
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 207
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 194
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 190
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 187
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 186
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 184
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 182
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 173
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 168
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 166
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 151
Принтер струйный - Inkjet printer 739 151
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 150
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 149
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 132
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 126
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 124
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 120
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 119
Монохромное изображение - Monochrome image 642 106
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 104
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 102
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 94
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 90
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 90
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 89
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 89
Google Android 15243 141
Microsoft Windows 16882 127
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 83
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 70
Microsoft Windows 2000 8678 67
Seiko Epson Stylus 149 67
Linux OS 11533 64
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 63
Apple iOS 8583 56
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 55
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 51
Apple macOS 2419 49
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 42
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 42
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 41
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 41
Apple AirPrint 119 40
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 40
Apple iPad 4011 39
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 38
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 51 38
Adobe PostScript 117 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 37
Apple iPhone 6 4861 36
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 32
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 31
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 31
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 30
HP PhotoSmart 113 28
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 28
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 27
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 27
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Microsoft Office 4170 24
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 24
Apple iPhone 4 800 24
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 23
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 23
Терещенко Артем 48 21
Лаптева Марина 114 11
Буров Олег 25 11
Адров Дмитрий 34 11
Терентьев Алексей 25 10
Бутман Евгений 29 9
Агарков Алексей 11 8
Жаров Александр 183 8
Кулин Филипп 53 7
Навальный Алексей 63 6
Принцевская Людмила 34 6
Генс Георгий 79 5
Исмаилов Рашид 65 5
Кулешов Алексей 32 5
Хомутов Дмитрий 62 5
Ратникова Оксана 6 5
Елисеев Александр 7 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Здольников Владимир 5 4
Газаров Артур 77 4
Зиновьев Владимир 5 4
Путин Владимир 3454 4
Нуралиев Борис 298 4
Никифоров Николай 1138 4
Дергунова Ольга 120 3
Усманов Алишер 311 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Казарян Карен 84 3
Иванов Михаил 116 3
Виноградов Дмитрий 74 3
Михайлов Александр 56 3
Краснов Михаил 87 3
Васин Василий 35 3
Гольденберг Леонид 63 3
Ксенин Алекс 311 3
Расколов Сергей 43 3
Фоминская Елена 6 3
Темиров Дени 6 3
Вартанян Артём 25 3
Хуторцев Сергей 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 657
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 105
Япония 13807 77
Европа 24964 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 32
Китай - Тайвань 4245 30
Южная Корея - Республика 7052 29
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 29
Россия - СФО - Новосибирск 4876 29
Украина 7928 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Ближний Восток 3154 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Африка - Африканский регион 3641 15
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Европа Восточная 3138 10
Канада 5081 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Америка - Американский регион 2206 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Индия - Bharat 5869 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Германия - Гамбург 185 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 127
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 83
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 66
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 65
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 64
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 60
Ergonomics - Эргономика 1755 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 54
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 32
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 26
Английский язык 7030 25
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Паспорт - Паспортные данные 2848 16
CNews - ZOOM.CNews 1866 62
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Engadget - Блог о технологиях 429 7
MacWorld 134 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
DigiTimes - Издание 1331 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
9to5Mac 70 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Известия ИД 770 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Российская газета 290 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Inquirer 463 2
Ubergizmo 8 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
Silicon 494 2
Vnunet 224 2
Ananova 250 2
Times 661 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Tom’s Hardware 600 2
Ведомости 1466 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
PhoneArena 75 1
DxOMark - Издание 36 1
9to5Google 60 1
GSM Arena 78 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Liliputing 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
NPD DisplaySearch 285 2
ITResearch 123 2
SimilarWeb 62 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Superdata 12 1
Synergy Research Group 48 1
VDC Research Group 14 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
DigiTimes Research 23 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Research and Markets 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
Школа новых технологий 20 2
Библиотека Максима Мошкова 17 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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