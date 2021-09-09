Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DPI
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 120
DPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 7
|Навальный Алексей 58 5
|Кулин Филипп 39 3
|Климарев Михаил 46 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Слободин Михаил 55 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
|Бирюков Виктор 5 2
|Торбахов Александр 54 2
|Лацанич Василь 92 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Крупнов Александр 14 2
|Путин Владимир 1826 2
|Лугов Андрей 32 2
|Рейман Леонид 412 2
|Молибог Николай 3 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Здольников Владимир 5 1
|Лесин Михаил 9 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Бабенко Олег 1 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Самойленко Максим 65 1
|Макаревич Евгений 2 1
|Чайка Сергей 1 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Заводнюк Алексей 1 1
|Раевский Александр 1 1
|Терляков Андрей 2 1
|Плотко Сергей 4 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Kao Jerry - Као Джерри 3 1
|Черменин Артем 6 1
|Вилков Сергей 1 1
|Волков Леонид 11 1
|Walker Chris - Уокер Крис 6 1
|CNews Analytics 1991 3
|Juniper Research 278 1
|SimilarWeb 24 1
|Nielsen Holdings 79 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Superdata 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764621, в очереди разбора - 668308.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764621, в очереди разбора - 668308.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru