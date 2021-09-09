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DPI
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09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 1
20.05.2021 «Лаборатория Касперского» обновила свое решение для защиты промышленных сред 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
25.01.2021 Canyon анонсировала игровую мышь с высокой скоростью реагирования. Фото 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 4
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 3
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
18.02.2020 7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 3
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome 1
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 7
18.03.2019 Разработка «Росэлектроники» ускорит работу серверных платформ в 10 раз 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 1
16.07.2018 Inline Technologies внедрила систему гибкого управления трафиком на телеканале RT 1
01.06.2018 HP выпускает новые игровые ПК и аксессуары OMEN 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов 1
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 4
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 2
06.02.2018 Microsoft готовит грандиозное обновление Windows 10. Что нового 1
26.12.2017 В России создадут государственную ОС для «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster 1
06.10.2017 Роскомнадзор набрал ИТ-шников для запрета в России VPN 1
03.08.2017 «Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS 1
27.07.2017 Исследование МГТС: Трафик в мессенджерах сети вырос в пять раз 1
21.06.2017 Роскомнадзор «получил сдачи». Его обвиняют в халатности и ложном доносе 1
08.06.2017 Несовершенство системы блокировки сайтов «уронило» домены CNews и «Яндекса» 1
07.06.2017 В России появились сайты, которые запрещено блокировать. Список 2
05.06.2017 Как «троллят» Роскомнадзор, Или из-за чего случаются сбои в Telegram 1
02.08.2016 Объем Wi-Fi-трафика в московских общежитиях составил 3,5 ПБ за полгода 1
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 1

Публикаций - 80, упоминаний - 120

DPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
Google LLC 7158 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
Yandex - Яндекс 4101 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Telegram Group 702 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Microsoft Corporation 11110 4
Huawei 2731 4
Инфосистемы Джет 675 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Cloudflare 50 3
Nokia Corporation 2442 3
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 3
Facebook 3766 3
Nokia Networks 54 2
Siemens Communications 7 2
Verysell - Верисел 91 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 2
Nvidia Corp 2028 2
Nokia Siemens Network Russia 4 2
Intel Corporation 4186 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Twitter 2204 2
Шторм Технологии 6 1
РТ-Информ 112 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Bang&Olufsen 82 1
Comodo 25 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Авикомп сервисез - Avicomp 20 1
Mozilla Foundation 50 1
Nokia Siemens 29 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
LinkedIn 520 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Флибуста 27 1
Porsche 36 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Porsche Design GmbH 12 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
МКС - Международная космическая станция 98 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Правительство Москвы 653 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
Правительство РФ 2206 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 11
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
RESTCONF - REST-подобный протокол, работающий через HTTP 3 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 6
Microsoft Windows 10 6652 6
WhatsApp Messenger 654 4
Google YouTube - Видеохостинг 1723 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 3
Google Android 10751 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 2
Telegram - Мессенджер 80 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Linux OS 4265 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Cisco SCE - Cisco Service Control Engine 2 2
HP OMEN Command Center 6 1
Microsoft Fluent Design 11 1
HP Omen - Серия ноутбков 22 1
Mozilla Firefox ESR 9 1
Яндекс.Новости 29 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel Core H 5 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Intel Evo 24 1
Intel Iris Xe - серия дискретных видеокарт для ноутбуков 22 1
Acer Book RS Porsche Design 2 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 1
Google Android Nearby Share 2 1
HP OMEN Game Stream - потоковый игровой сервис 2 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Red Hat Ansible 57 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Rakuten Viber 429 1
Жаров Александр 165 7
Навальный Алексей 58 5
Кулин Филипп 39 3
Климарев Михаил 46 3
Исмаилов Рашид 47 3
Никифоров Николай 1126 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Слободин Михаил 55 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Бирюков Виктор 5 2
Торбахов Александр 54 2
Лацанич Василь 92 2
Дерипаска Олег 19 2
Крупнов Александр 14 2
Путин Владимир 1826 2
Лугов Андрей 32 2
Рейман Леонид 412 2
Молибог Николай 3 1
Ходорковский Михаил 7 1
Здольников Владимир 5 1
Лесин Михаил 9 1
Хомак Дмитрий 2 1
Бабенко Олег 1 1
Семеняк Алексей 9 1
Самойленко Максим 65 1
Макаревич Евгений 2 1
Чайка Сергей 1 1
Лукашенко Александр 41 1
Рыбка Анастасия 3 1
Шмулевич Марк 79 1
Заводнюк Алексей 1 1
Раевский Александр 1 1
Терляков Андрей 2 1
Плотко Сергей 4 1
Гольдштейн Анна 6 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Черменин Артем 6 1
Вилков Сергей 1 1
Волков Леонид 11 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Украина 3374 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Турция - Турецкая республика 952 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Армения - Республика 688 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Магнитогорск 150 1
Азербайджан - Баку 74 1
Россия - Костромская область 229 1
Китай - Пекин 320 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Красноярский край 666 1
Россия - Челябинск 773 1
Северная Америка 1413 1
Евразия 160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Тюмень 497 1
США - Кремниевая долина 399 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
White list - Белый список 34 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Bloomberg 785 1
Ведомости 259 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
PornHub 23 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Сноб 7 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
CNews Analytics 1991 3
Juniper Research 278 1
SimilarWeb 24 1
Nielsen Holdings 79 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Superdata 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
Школа новых технологий 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764621, в очереди разбора - 668308.
Создано именных указателей - 46354.
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