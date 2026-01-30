Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование нете» — ООО «РДП Энерпрайз», отпочковавшийся от основного производителя подобного ПО «РДП.РУ», — приступил к активной работе. Компания разрабатывает и внедряет технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное использование которых в России предусмотрено «законом о суверенном Рунете». В январе 2026 г. новый игрок на российском рынке фильтрации трафика опубликовала коммерческие запр

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» жер «Ростелекома» у руля блокировок Как стало известно CNews, генеральным директором АО «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), созданнjuj для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России, стал Алексей Киреев. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 26 декабря 2025 г., следует из базы «Контур фокус». Таким образом, Киреев получил в управление втору

VAS Experts представила СКАТ 14.0 с расширенной функциональностью DPI и BRAS Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обновил платформу СКАТ до версии 14.0, расширив функциональность DPI и BRAS. Новая версия позволяет централизованно управлять удаленным доступом пользователей, снижает нагрузку на сеть и повышает безопасность. Обновление ориентировано на провайдеров и корпор

VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обеспечил переход ближневосточного телеком-провайдера с Sandvine на платформу СКАТ DPI. Целью проекта стало масштабирование инфраструктуры и повышение качества аналитики. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. В 2024 г. компания Sandvine объявила о выходе с рынков

Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT ГК «Солар» выпустила новый релиз SWG-системы Solar webProxy 4.3. В обновленной версии реализован механизм глубокого анализа трафика приложений DPI, повышена производительность фильтрации в политиках, добавлена подписка на Solar TI Feeds от Центра исследований киберугроз Solar 4RAYS и поддержка российских ОС Astra Linux и «Ред ОС». Об

«Оклик» 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации тавляет новую модель игровой мыши 900GMW с оптическим сенсором Pixart 3395, поддерживающим диапазон DPI от 1200 до 12000. Дополнительное программное обеспечение позволяет повысить DPI до

Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts Разработчик решений для анализа и управления сетевым трафиком VAS Experts представил обновленную версию СКАТ DPI 13.2, которая вышла в 2024 г. Обновление включает улучшения функционала, направленные на повышение эффективности, безопасности и гибкости работы операторов. Об этом CNews сообщили представи

VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил многофункциональную платформу «СКАТ DPI» в сетевую инфраструктуру крупного телеком-оператора в Венесуэле Cable Norte. Решение стало необходимо южноамериканской компании из-за растущего спроса местных жителей и предприятий на высо

VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD ограммного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts тестирует переход на оборудование от российского вендора ИТ-решений ITPOD (входит в ITG). Для флагманского продукта разработчика СКАТ DPI выбраны серверы и СХД от компании. Об этом CNews сообщили представители ITPOD. СКАТ DPI от VAS Experts — это платформа, основанная на технологии Deep Packet Inspection. Она предназна

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей на 15 000 отпечатков. Качество печати МФУ – до 1200х6000 пикселей на дюйм, сканирования – 1200х2400 dpi, копирования – 1200х1200 dpi. МФУ Brother DCP-T520W InkBenefit Plus Копируя доку

Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США страны. Этот факт подтвердило издание Bloomberg – по мнению его экспертов, для этого применялось «железо», разработанное в США. Речь идет об оборудовании для работы технологии Deep Packet Inspection (DPI) американской компании Sandvine. DPI применяется для фильтрации сетевого трафика и считается более эффективной на фоне обычных брандмауэров (файрволлов). Это достигается за счет того

Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» й замминистра связи и экс-гендиректор российской Nokia Рашид Исмаилов возглавил компанию «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), созданную для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые принимают участие в пилотном внедрении DPI на Урале. Установка DPI предполагается закон

«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта. Об эт

RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster Broadband - Инфраструктура для цифровой экономики 2017», проходившего в Москве 23-24 ноября 2017 года. представила новое решение EcoDPI Teracluster — первый в России отказоустойчивый мультитерабитный DPI-кластер, масштабируемый до 40 ТБ/сек на узел. Продукт предназначен для использования в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопро

Samsung разрабатывает дисплей формата 11K Дисплей с плотностью 2250 т/д Samsung Display, дочерняя компания Samsung Group, планирует создать мобильный дисплей формата 11K с плотностью пикселей 2250 точек на дюйм. Об этом сообщает корейское издание Electronic Times. Диагональ дисплея и разрешение в компании не уточнили. Разработка дисплея началась в июне 2015 г. Помимо Samsung, в ней прини

НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-платформы для киргизского оператора связи MegaCom. Новая система стала первым совместным проектом российских компаний, позволила оператору значительно повысить уровень безопасности в сети з

Yota внедрила комплекс динамического управления трафиком с помощью «Инфосистемы Джет» Компании Yota и «Инфосистемы Джет» завершили проект по внедрению комплекса динамического управления трафиком на базе Deep Packet Inspection (DPI) Procera и программного продукта компании «Инфосистемы Джет» Jet Subscriber Manager (JSM). Решение позволяет анализировать структуру проходящего контента и оптимально перераспределять полос

«Петер-Сервис» провела конференцию о Big Data и DPI 6 февраля в отеле Sokos Olympia Garden в Санкт-Петербурге компания «Петер-Сервис» провела конференцию, посвященную технологиям Big Data и DPI. В ходе конференции были представлены решения для сбора и анализа клиентских данных (например, потребительской активности, перемещениях и т.д.), а также предложены новые концепции по продви

Исследование: Компьютеры Apple потеряли лидерство в школах России Интегратор DPI исследовал рынок госзакупок компьютерной техники для российских образовательных учреждений. По данным исследования, переданного представителями DPI в CNews, в 2012 г. в образовательн

Запрещенные сайты легко открываются у абонентов МТС, «Мегафона» и «Акадо» CNews продолжает тестирование крупных российских интернет-провайдеров на предмет блокировки запрещенных в России веб-сайтов. Оказалось, что провайдеры, внедрившие DPI (Deep Packet Inspection) - современную систему фильтрации трафика по адресам – не смогли защитить своих абонентов от части нарушающих законы сайтов. Речь идет о таких компаниях, как МТС, «М

«Инфосистемы Джет» внедрили DPI-платформу для управления трафиком в «ВымпелКоме» Компания «Инфосистемы Джет» объявила о реализации проекта по внедрению технологий DPI (Deep Packet Inspection) на базе решения Procera Networks в сети «ВымпелКом». Решение позволяет проводить качественный и количественный анализ структуры трафика, эффективно управлять им, оп

Genius Navigator 525: мышь c разрешением 1600 dpi для Windows Vista ролистывать до 100 страниц в секунду, а также перемещаться по документу вертикально и горизонтально. В зависимости от нужд пользователя существует возможность изменения разрешения мыши от 800 до 1600 dpi. Установленные драйверы Genius, входящие в комплект поставки, существенно повышают функциональность устройства. Мышь оптимизирована для использования в Windows Vista и поддерживает функцию

DPI Computers поставит ИТ-решения для творческих мастерских истратить до 2 532 тыс. руб. Ключевым критерием оценки конкурсных предложений являлась заявленная цена контракта. Всего на участие в торгах поступили две заявки: от компании «Хаусоперэйшн» и компании DPI Computers. Ценовое предложение (за каждый ПАК) последней оказалось ниже как стартовой цены контракта, так и цены, предложенной первой компанией. В итоге, победителем была объявлена компания

Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ МФУ нет цветов Light Cyan и Light Magenta, используемых в дорогих фотопринтерах с 6-цветной печатью. Однако и с таким набором МФУ позволяет получать отличные отпечатки. Разрешение печати — 1200 х 600 dpi. Оптическое разрешение сканера — 600 x 2400 dpi. Картриджи в сравнении с конкурентами очень ёмкие: цветные рассчитаны на печать 400 страниц при 5-процентном заполнении, ресурс черног

Практика: готовим снимки к печати на фотопринтере снимка – то, что не помещается на фотобумагу Разрешение Разрешение снимка должно быть не меньше 240 dpi, то есть точек на дюйм. В принципе, при определенном умении и правильном подборе фотобума

Лучшие МФУ 2006 года во фотографий вполне сравнимо с лабораторными отпечатками. Высокое качество печати достигается благодаря печатающей головке, созданной по технологии FINE, которая обеспечивает разрешение до 4800х1200 точек на дюйм, а также использованию микросопел, создающих чернильные капли объемом 2 пиколитра. Canon Pixma MP460 – бюджетное, но очень функциональное МФУ Для того чтобы фотографии сохраняли п

Лучшие лазерные принтеры 2006 года нтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модели не слишком притязателен, зато впечатляют ее технические возможности. Устройство способно печатать с разрешением 1200 dpi, максимальная скорость печати – 26 страниц в минуту, а заявленное время выхода первой страницы формата A4 – менее 8,5 секунд. На последний параметр стоит обращать особое внимание в лазерных

Тест Canon Pixma MP460, бюджетного, но функционального МФУ на глянцевой панелью. Признаемся честно, МФУ выглядит дороже своих 150 долларов. Этому впечатлению немало способствует и обилие кнопок на управляющей панели. Линейка МФУ Canon Pixma MP MP1604800x1200 dpi 4 цвета 6,3 кг 3000 руб. MP4604800x1200 dpi 4 цвета 7,1 кг 4300 руб. MP6009600x2400 dpi 5 цветов 10,1 кг 6800 руб. MP8109600x2400 dpi 5 цветов 12 кг 10 000 руб. Управля

Принтер Xerox Phaser 6120: бюджетная цветная печать принтера. Можно не только выбрать тип бумаги и ориентацию страницы, но и поставить водяные знаки и, конечно, определиться с качеством печати. На выбор пользователя предоставлены два разрешения – 600 dpi и 2400 dpi. 600 dpi можно считать вариантом для черновиков цветных документов, поскольку разницу в качестве печати видно только в этом режиме. При печати монохромного текста р

Canon анонсировал летнюю коллекцию принтеров нальная модель линейки фотопринтеров. Хотя, определение «дорогая» не совсем уместно для этого устройства, стоимость его составляет около $200. Принтер поддерживает максимальное разрешение 9600 х 2400 dpi и оснащен 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем. Кроме того, новинка обладает широкими возможностями для печати фотографий с внешних устройств, в частности — PictBridge, слот для карт памяти, а так

Xerox представила новые документ-сканеры ать сшитые документы (книги, журналы, брошюры и т.д.), а также хрупкие, поврежденные или малоразмерные документы. Сканер DocuMate 510 характеризуется следующими параметрами: оптическое разрешение 600 dpi, скорость сканирования — 10 страниц в минуту (черно-белые документы, 200 dpi) и 4 страницы в минуту (цветные документы, 150 dpi), глубина цвета при сканировании 42-бит. X

«Кусочек» DPI обошелся ЛАНИТу в «сумму с семью нулями» аний, имеющих инвестиционную привлекательность (занимающих серьезные позиции, обладающих сильным составом менеджеров, четким финансовым управлением и агрессивной стратегией развития). Группа компаний DPI относится именно к такому типу. Инвестировать в DPI ЛАНИТ начал достаточно давно. В 1999 году г-н Генс стал миноритарным акционером DPI. «Сначала ЛАНИТ выступал по отношению к

ЛАНИТ и DPI объединяются В ближайшие дни будет анонсировано объединение крупных игроков российского ИТ-рынка. Холдинг ЛАНИТ и группа компаний DPI сливаются в единую компанию, о чем будет официально объявлено на пресс-конференции 14 мая. Группа компаний ЛАНИТ ("Лаборатория Новых Информационных Технологий") работает на рынке России и С

Миниатюрный сканер и самый маленький многофункционал НР появились в России от 14 до 90 секунд, в зависимости от выбранного разрешения, которое может составить вплоть до 1200 dpi. Предполагаемая розничная цена сканера составит $99, он должен появиться у большинства ро

Apple в России и СНГ сообщил об изменении в руководстве бизнесом Группа компаний DPI, включающая компанию Apple IMC - представителя Apple в России, сообщила об изменениях с 1 февраля 2002 года в структуре и руководстве бизнесом Apple в России и странах СНГ. В настоящий моме

Lexmark вывел технологию 4800 точек/дюйм на рынок недорогих принтеров елей струйных принтеров Lexmark Z55se и Z45se. Цветной принтер Lexmark Z55se, пришедший на смену принтеру Lexmark Z55, обладает высоким качеством печати фотографий и обеспечивает разрешение 4800x1200 точек на дюйм при печати на фотобумаге. Принтер Lexmark Z45se с разрешением до 4800x1200 точек на дюйм заменит Lexmark Z45. Оба устройства предлагаются компанией по цене менее $100. Разр

DPI Computers объявил о начале поставок проекторов Hitachi Компания DPI Computers начинает поставки проекционного оборудования Hitachi. В рамках достигнутого соглашения, компания DPI Computers получила статус бизнес-партнера по проекционному оборудованию

Lexmark анонсировала новую линейку принтеров ./мин. при цветной печати и 21 стр./мин. при монохромной печати. Для работы в локальных компьютерных сетях предлагается сетевая модель - Lexmark Z65n. Lexmark Z65 обеспечивает разрешение до 4800x1200 dpi, а максимальное разрешение принтера Lexmark Z55 - 3600x1200 dpi. Эти струйные принтеры характеризуются переменным размером цветной капли (до 3 пиколитров), что позволяет получать бол

DPI Computers будет продвигать продукцию Philips Российское представительство компании Philips сообщило сегодня о начале продвижения продукции компании Philips через дилерскую сеть компании DPI Computers. Генеральный директор компании компанией DPI Computers, Алексей Терентьев отметил, что "компания DPI уже много лет поставляет мониторы на российский рынок и имеет сл