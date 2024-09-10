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НИУ ВШЭ МИЭМ Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова

НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова


10.09.2024 При поддержке компании «Перфоманс Лаб» студенты магистратуры НИУ ВШЭ института МИЭМ освоили навыки тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ.

я, что уже более 13 лет мы специализируемся на всех видах тестирования и разработки, используя собственные решения», - сказал Алексей Горбачев, менеджер по продукту компании «Перфоманс Лаб». Студенты НИУ ВШЭ Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова в рамках данной дисциплины смогли изучить разные методы тестирования ИТ-систем. Основной целью курса было получение знан
04.06.2024 Ученые НИУ ВШЭ нашли способ анализировать качество сотовой связи с помощью вычислительной физики

Ученые Лаборатории вычислительной физики МИЭМ НИУ ВШЭ разработали новую модель анализа коммуникационных сетей, которая может значитель
16.02.2024 МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий

ематики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) и компании Yadro. Студенты, успешно прошедшие отбор , под руководством преподав
14.12.2023 Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G

Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости

Физики из МИЭМ НИУ ВШЭ совместно с коллегами из МФТИ и других университетов разработали теорию, которая
17.10.2023 Российские исследователи «заглянули внутрь» нанопоры суперконденсатора

Ученые МИЭМ НИУ ВШЭ смоделировали поведение ионных жидкостей в заряженных углеродных порах размером

17.05.2023 Российские ученые нашли способ увеличить емкость суперконденсаторов

яд энергии. Он состоит из металлических электродов, погруженных в электролит. В своей модели ученые МИЭМ НИУ ВШЭ заменили типичный низкомолекулярный электролит на полиэлектролит и обнаружили не
21.04.2020 МИЭМ НИУ ВШЭ перешел на режим удаленной работы с помощью облака «Крок»

Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) перешел на режим дистанционной работы с помощью облака «Крок». Его подключение

05.02.2018 В России появятся специалисты в области безопасности интернета вещей

киберфизические системы» на базе Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ). Магистерская программа, направленная на комплексную подготовку специалистов в

04.10.2016 Altium Limited поможет НИУ ВШЭ готовить будущих специалистов наукоемких технологий

ы на рынке, — прокомментировал событие Сергей Полесский, доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. — Кроме того, мы надеемся, что использование решений в области САПР при подгото
08.09.2016 InfoWatch и Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве

ут электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ). В ходе визита состоялась встреча главы InfoWatch с директором и научным руково
30.11.2015 «Крок» создал лабораторию 3D-визуализации и компьютерной графики для МИЭМ НИУ ВШЭ

омпания «Крок» создала лабораторию 3D-визуализации и компьютерной графики в новом учебном комплексе МИЭМ НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили в «Крок». В конце 2014 г. был сдан в эксплуатацию новый

19.11.2010 Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия

Финансовый университет (бывшая Финакадемия) обратился в правительство с просьбой присоединить к нему Московский институт электроники и математики (МИЭМ). Ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров 11 октября 2010 г. написал письмо на имя Сергея Собянина (на тот момент – зампреда Правительства России) с просьбой о присоединении к в
10.12.2001 МИЭМ станет кузницей кадров ZyXEL

В Московском Государственном Институте Электроники и Математики (МИЭМ) состоялось открытие первого в России Авторизованного Учебного Центра ZyXEL. Теперь кафедра "Вычислительные системы и сети" МИЭМ и Московское представительство ZyXEL будут совместно

Публикаций - 62, упоминаний - 90

НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 8
Крок - Croc 1777 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Microsoft Corporation 24623 4
АйТи 1365 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
8213 3
Oracle Corporation 6687 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
ZyXEL Communications 291 2
Ростелеком 9699 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
National Instruments - NI 27 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
Verysell - Верисел 317 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Intel Corporation 12197 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Software AG 198 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Acronis - Акронис 448 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 2
LG Electronics 3614 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3932 1
Zyxel Nebula 40 1
Т8 НТЦ 82 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ИРКОС 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
RAND Corporation 33 1
Сконтел 8 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
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Oracle Java - язык программирования 3075 2
Linux OS 9936 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
DeviceLock DLP 81 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
HPE GreenLake 53 1
HPE Pointnext Services 16 1
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series - Zyxel VPN2S 32 1
LG Ultrawide - Серия мониторов 3 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Autodesk 3ds Max 72 1
Apple iPad 3860 1
Apple - App Store 2890 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Apple iPhone 4 782 1
Космодром Байконур 1066 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Delphi - язык программирования 140 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
Aladdin Knowledge Systems 45 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Inoventica invGUARD 26 1
Amazon Kindle 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Касперская Наталья 291 4
Яппаров Тагир 102 4
Крук Евгений 4 3
Агамирзян Игорь 74 3
Будков Юрий 3 3
Восков Леонид 2 2
Василенко Александр 89 2
Путин Владимир 3171 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Раевский Алексей 76 2
Фурсенко Андрей 128 2
Иваненко Владислав 22 2
Каменнова Мария 44 2
Гриб Андрей 17 2
Сердюк Виктор 40 2
Максимов Евгений 7 2
Абрамешин Андрей 2 2
Белоусов Сергей 241 2
Оганесян Ашот 122 2
Шипицин Виталий 2 2
Иванов Федор 3 2
Щелканов Георгий 4 2
Березин Максим 111 1
Господынько Андрей 3 1
Носков Константин 236 1
Мамонов Михаил 24 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Танюхин Дмитрий 24 1
Слизень Виталий 242 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Егоров Андрей 24 1
Синиченко Сергей 1 1
Сорокина Екатерина 1 1
Смирнов Алексей 242 1
Солдатов Алексей 98 1
Серкин Александр 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
Рейман Леонид 1049 1
Нуралиев Борис 289 1
Собянин Сергей 381 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Индия - Bharat 5431 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
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Украина 7608 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
СССР - Ленинград 109 2
Казахстан - Республика 5525 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
США - Аризона 514 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 2
Африка - Африканский регион 3478 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Европа 21767 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Беларусь - Минск 631 2
Сингапур - Республика 1849 2
Канада 4881 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
США - Калифорния 4625 2
Египет - Арабская Республика 1004 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 26 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 43
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Английский язык 6634 4
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