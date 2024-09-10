НИУ ВШЭ МИЭМ Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова
|10.09.2024
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При поддержке компании «Перфоманс Лаб» студенты магистратуры НИУ ВШЭ института МИЭМ освоили навыки тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ.
я, что уже более 13 лет мы специализируемся на всех видах тестирования и разработки, используя собственные решения», - сказал Алексей Горбачев, менеджер по продукту компании «Перфоманс Лаб». Студенты НИУ ВШЭ Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова в рамках данной дисциплины смогли изучить разные методы тестирования ИТ-систем. Основной целью курса было получение знан
|04.06.2024
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Ученые НИУ ВШЭ нашли способ анализировать качество сотовой связи с помощью вычислительной физики
Ученые Лаборатории вычислительной физики МИЭМ НИУ ВШЭ разработали новую модель анализа коммуникационных сетей, которая может значитель
|16.02.2024
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МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий
ематики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) и компании Yadro. Студенты, успешно прошедшие отбор , под руководством преподав
|14.12.2023
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Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G
Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии
|28.11.2023
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Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости
Физики из МИЭМ НИУ ВШЭ совместно с коллегами из МФТИ и других университетов разработали теорию, которая
|17.10.2023
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Российские исследователи «заглянули внутрь» нанопоры суперконденсатора
Ученые МИЭМ НИУ ВШЭ смоделировали поведение ионных жидкостей в заряженных углеродных порах размером
|17.05.2023
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Российские ученые нашли способ увеличить емкость суперконденсаторов
яд энергии. Он состоит из металлических электродов, погруженных в электролит. В своей модели ученые МИЭМ НИУ ВШЭ заменили типичный низкомолекулярный электролит на полиэлектролит и обнаружили не
|21.04.2020
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МИЭМ НИУ ВШЭ перешел на режим удаленной работы с помощью облака «Крок»
Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) перешел на режим дистанционной работы с помощью облака «Крок». Его подключение
|05.02.2018
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В России появятся специалисты в области безопасности интернета вещей
киберфизические системы» на базе Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ). Магистерская программа, направленная на комплексную подготовку специалистов в
|04.10.2016
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Altium Limited поможет НИУ ВШЭ готовить будущих специалистов наукоемких технологий
ы на рынке, — прокомментировал событие Сергей Полесский, доцент департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. — Кроме того, мы надеемся, что использование решений в области САПР при подгото
|08.09.2016
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InfoWatch и Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве
ут электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ). В ходе визита состоялась встреча главы InfoWatch с директором и научным руково
|30.11.2015
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«Крок» создал лабораторию 3D-визуализации и компьютерной графики для МИЭМ НИУ ВШЭ
омпания «Крок» создала лабораторию 3D-визуализации и компьютерной графики в новом учебном комплексе МИЭМ НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили в «Крок». В конце 2014 г. был сдан в эксплуатацию новый
|19.11.2010
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Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия
Финансовый университет (бывшая Финакадемия) обратился в правительство с просьбой присоединить к нему Московский институт электроники и математики (МИЭМ). Ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров 11 октября 2010 г. написал письмо на имя Сергея Собянина (на тот момент – зампреда Правительства России) с просьбой о присоединении к в
|10.12.2001
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МИЭМ станет кузницей кадров ZyXEL
В Московском Государственном Институте Электроники и Математики (МИЭМ) состоялось открытие первого в России Авторизованного Учебного Центра ZyXEL. Теперь кафедра "Вычислительные системы и сети" МИЭМ и Московское представительство ZyXEL будут совместно
НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 291 4
|Яппаров Тагир 102 4
|Крук Евгений 4 3
|Агамирзян Игорь 74 3
|Будков Юрий 3 3
|Восков Леонид 2 2
|Василенко Александр 89 2
|Путин Владимир 3171 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Раевский Алексей 76 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Иваненко Владислав 22 2
|Каменнова Мария 44 2
|Гриб Андрей 17 2
|Сердюк Виктор 40 2
|Максимов Евгений 7 2
|Абрамешин Андрей 2 2
|Белоусов Сергей 241 2
|Оганесян Ашот 122 2
|Шипицин Виталий 2 2
|Иванов Федор 3 2
|Щелканов Георгий 4 2
|Березин Максим 111 1
|Господынько Андрей 3 1
|Носков Константин 236 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Слизень Виталий 242 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Егоров Андрей 24 1
|Синиченко Сергей 1 1
|Сорокина Екатерина 1 1
|Смирнов Алексей 242 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Серкин Александр 2 1
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|Рейман Леонид 1049 1
|Нуралиев Борис 289 1
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|Science Advances 31 1
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