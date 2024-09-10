НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова

При поддержке компании «Перфоманс Лаб» студенты магистратуры НИУ ВШЭ института МИЭМ освоили навыки тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ. я, что уже более 13 лет мы специализируемся на всех видах тестирования и разработки, используя собственные решения», - сказал Алексей Горбачев, менеджер по продукту компании «Перфоманс Лаб». Студенты НИУ ВШЭ Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова в рамках данной дисциплины смогли изучить разные методы тестирования ИТ-систем. Основной целью курса было получение знан