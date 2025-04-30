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Щелканов Георгий
Щелканов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 4
|Yandex - Яндекс 7647 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1829 3
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 1
|C/C++ - Язык программирования 780 1
|Иванов Федор 4 1
|Краев Семён 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 2
|Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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