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Щелканов Георгий



30.04.2025 НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ 1
05.12.2024 VK Education сообщил о росте числа преподавателей из бизнеса в российских вузах 1
10.07.2024 ИТМО и VK Education будут готовить кадры для внедрения ИИ в бизнес и промышленность 1
25.06.2024 VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами 1
20.06.2023 Нейросеть-глаз, 3D-аватары и платформа для ИИ: VK и НИУ ВШЭ подвели итоги первого года работы Инженерно-математической школы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Щелканов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 4
Yandex - Яндекс 7647 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14589 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 158 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6805 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3112 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1945 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1838 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5620 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4674 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3278 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 224 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2062 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1286 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 67 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1636 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг 51 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 696 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1829 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 1
C/C++ - Язык программирования 780 1
Иванов Федор 4 1
Краев Семён 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 2
Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7212 1
Зоология - наука о животных 2684 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 946 1
Образование в России 2277 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2431 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5050 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 47 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1132 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школаИнженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK была создана на базе МИЭМ как проект, объединяющий студентов разных факультетов и кампусов НИУ ВШЭ, заинтересованных в программировании, анализе данных и инфо 5 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 392 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 542 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 211 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 555 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 617 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 464 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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