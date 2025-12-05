Получите все материалы CNews по ключевому слову
Data Engineering Инжиниринг данных Инженерия данных Digital Engineering Цифровой инжиниринг Data Engineer Инженер данных Инженерная информатика
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Data Engineering и организации, системы, технологии, персоны:
|Талант и успех - Общественный фонд 20 2
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
|Греф Герман 465 8
|Боровков Алексей 16 4
|Атрепьев Григорий 34 3
|Лазаренко Дмитрий 77 3
|Врацкий Андрей 165 2
|Козлова Дарья 36 2
|Баранов Антон 9 2
|Черников Александр 23 2
|Артюхов Сергей 62 2
|Смыслов Дмитрий 8 2
|Массух Илья 235 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Чаркин Евгений 314 2
|Милых Валерий 7 2
|Сварник Павел 31 2
|Зельдец Игорь 27 2
|Тугов Александр 15 2
|Кобяков Андрей 7 2
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
|Савцов Игорь 29 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Газиев Артур 5 1
|Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 44 1
|Урусов Виктор 149 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Каськов Валентин 18 1
|Лемякина Анна 16 1
|Николаев Павел 4 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 51 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Сологуб Денис 75 1
|Ланько Егор 7 1
|Fortune 210 2
|New York Post 48 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.