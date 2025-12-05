Разделы

05.12.2025 Николай Голов -

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

 1
23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников 1
14.10.2025 В Петербургском Политехе создают цифровую платформу для интеллектуального управления транспортом будущего 1
06.10.2025 «Цифра» завершила проект совместно с Горьковским автозаводом 1
24.09.2025 Клиенты Yandex B2B Tech смогут автоматизировать до 30% задач по работе с облачной инфраструктурой с помощью ИИ-ассистентов 1
10.09.2025 Половина российских ИТ-специалистов работает в одной компании не более двух лет 1
05.09.2025 Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21» 1
17.07.2025 Крупнейший в России кампус школы цифровых технологий «Школы 21» появится в «СберСити» 1
15.07.2025 Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума» 1
09.07.2025 МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ 1
26.06.2025 Опрос «К2Тех»: Более 60% компаний увеличат инвестиции в большие данные к 2026 году  1
20.06.2025 Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21» 1
20.06.2025 В Ростове-на-Дону откроют «Школу 21» для подготовки цифровых инженеров 1
20.06.2025 Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21» 1
20.06.2025 Пермяки будут бесплатно изучать цифровые технологии 1
20.06.2025 Инвестиции, технологии, цифровые инженеры: Сбербанк запускает масштабное партнерство с Тульской областью . 1
20.06.2025 «Слайдер Презентации» инвестирует 16 млн руб. в стартап «Датаконс» и выводит на рынок новый продукт для анализа данных 1
06.06.2025 Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом 1
05.06.2025 «Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С» 1
22.05.2025 Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд 1
20.05.2025 Подтверждена совместимость бизнес-приложений Data Sapience с российской СУБД Postgres Pro 1
16.05.2025 РЭУ им. Г. В. Плеханова и Arenadata заключили партнерство в обучении специалистов по работе с данными 1
13.05.2025 Кирилл Антонов, «Липтсофт»: У некоторых банков до сих пор работают системы десятилетней давности 1
25.04.2025 СПбГУ присоединится к бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта 1
14.04.2025 Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 1
11.04.2025 Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова 1
03.04.2025 Selecty: перетекание специалистов в сферу ИИ меняет кадровый рынок 1
26.03.2025 За последние 10 лет спрос на специалистов по анализу данных и ML в России вырос в 30 раз 1
20.03.2025 Центр притяжения цифровых талантов: в Липецке открылся кампус «Школы 21» 1
14.03.2025 «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов 1
21.02.2025 Решение Axenix для управления данными Dat.ax включено в реестр российского ПО 1
27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
28.11.2024 Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка 1
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию 1
29.10.2024 Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ 1
11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

 1
02.10.2024 Преподавателей российских университетов научат ИИ-грамотности 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1

Yandex - Яндекс 8434 13
8983 7
Microsoft Corporation 25236 6
VK - Mail.ru Group 3532 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 5
Google LLC 12255 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 5
Oracle Corporation 6867 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 4
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 3
Apple Inc 12628 3
Крок - Croc 1814 3
OpenAI 373 3
Naumen - Наумен 684 3
Ланит Интеграция 213 3
Intel Corporation 12541 3
Selectel - Селектел 439 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 2
Неолант - Neolant 43 2
Verizon - WorldCom 496 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 2
Финансист 69 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 2
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 26 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Softline - Софтлайн 3261 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 2
Цифра ГК 140 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 6
Газпром нефть 670 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Альфа-Банк 1868 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Почта России ПАО 2245 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 2
Русагро Группа Компаний 339 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 2
Walmart - Wal-Mart Stores 389 2
Абсолют Банк 240 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
Газпром ПАО 1416 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
AstraZeneca - АстраЗенека 57 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
M&G Investment Management 2 1
DXC Global 2 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 1
Croyton 4 1
Силовые машины 142 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
Фора Банк 74 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Selecty - Селекти 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 73 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 34
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 19
DevOps - Development и Operations 1067 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 17
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 14
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 13
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 11
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 7
Oracle Java - язык программирования 3328 7
C/C++ - Язык программирования 839 7
MLflow 19 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 5
Apache Airflow 61 5
Apache Hadoop 447 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 4
Yandex DataLens 53 4
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
НКТ - Р7-Офис 478 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 3
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 2
OpenAI - ChatGPT 521 2
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 2
Meta Platforms - Facebook - Trino 24 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 2
Yandex Data Proc 4 2
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Autodesk AutoCAD 360 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 2
Linux OS 10896 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
JavaScript - JS - язык программирования 1329 2
Apple iPhone 6 4862 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 40 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 2
VK Cloud Machine Learning - VK Mail.Ru Cloud ML Platform 8 2
Греф Герман 465 8
Боровков Алексей 16 4
Атрепьев Григорий 34 3
Лазаренко Дмитрий 77 3
Врацкий Андрей 165 2
Козлова Дарья 36 2
Баранов Антон 9 2
Черников Александр 23 2
Артюхов Сергей 62 2
Смыслов Дмитрий 8 2
Массух Илья 235 2
Абакумов Евгений 224 2
Чаркин Евгений 314 2
Милых Валерий 7 2
Сварник Павел 31 2
Зельдец Игорь 27 2
Тугов Александр 15 2
Кобяков Андрей 7 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Савцов Игорь 29 1
Карапузов Алексей 20 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Газиев Артур 5 1
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 44 1
Урусов Виктор 149 1
Башкеев Алексей 17 1
Каськов Валентин 18 1
Лемякина Анна 16 1
Николаев Павел 4 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 51 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Тянтов Эдуард 2 1
Ткаченко Леонид 5 1
Аликошвили Георгий 17 1
Сологуб Денис 75 1
Ланько Егор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Казахстан - Республика 5792 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Европа 24634 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Казахстан - Южный Казахстан - Алматинская область 14 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 1
Грузия 1282 1
Украина 7793 1
США - Калифорния 4775 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 15
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 11
Образование в России 2559 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 6
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 74 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Экономический эффект 1219 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Энергетика - Energy - Energetically 5524 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 4
Fortune 210 2
New York Post 48 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 6
IDC - International Data Corporation 4943 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Гартнер 3608 2
Technavio 28 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Global Market Insights 15 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 6
Школа цифровых технологий 20 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 2
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 10 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
CNews AWARDS - награда 549 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
CNews Большие данные 4 1
Honor Cup 16 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
