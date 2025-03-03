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VK Cloud Machine Learning VK Mail.Ru Cloud ML Platform
VK Cloud Machine Learning и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
|Инвитро - Invitro 70 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
|JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 48 2
|MLflow 14 2
|VK Data Platform 4 1
|VK Cloud Spark 2 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 1
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
|Лазаренко Дмитрий 52 2
|Ганин Егор 54 2
|Аношин Роман 1 1
|Тутаев Михаил 49 1
|Гонтарев Павел 95 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 4
|Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 332 1
|Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 1
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
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