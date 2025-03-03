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VK Cloud Machine Learning VK Mail.Ru Cloud ML Platform


03.03.2025 «Т1 ИИ» и «ОТР 2000» объявили о расширении стратегического партнерства 1
24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными 1
07.09.2023 Ученые развернули в облаке VK нейросеть для помощи в сохранении популяции пеликанов 1
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow 3
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений 2
22.11.2018 Mail.Ru Group представила новый сервис Cloud Machine Learning 2
22.11.2018 Mail.Ru Cloud Solutions сделало машинное обучение общедоступным 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

VK Cloud Machine Learning и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 344 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 4
VK - Mail.ru Group 3459 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 249 2
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