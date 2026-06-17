VK: российский рынок ПО для ИИ к 2030 г. вырастет в четыре раза

Apple Hills Digital совместно с VK Tech представил исследование российского рынка программного обеспечения для искусственного интеллекта. В 2025 г. его объем достиг 25 млрд руб., а к 2030 г. вырастет почти вчетверо — до 94,8 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 30,5%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование описывает объем, структуру и динамику российского рынка ПО для ИИ за 2022–2025 г. и прогноз до 2030 г. В его основе — прямой опрос более 40 ведущих российских вендоров ИИ-решений, публичная отчетность участников рынка и открытые источники. За три года рынок вырос почти вдвое: с 13,5 млрд руб. в 2022 г. до 25 млрд в 2025 г., со среднегодовым темпом 22,7%. В 2025 г. он прибавил 27% к предыдущему году. Основу рынка формирует прикладное ПО ИИ — 76%, или 18,9 млрд руб.: крупнейшие подсегменты здесь сервисы разговорной речи (53%) и компьютерное зрение (31%). Оставшиеся 24%, или 6,1 млрд руб., приходятся на платформы ИИ: софт для создания и эксплуатации моделей, включая MLOps (ПО для развертывания и поддержки моделей машинного обучения).

Платформы ИИ самый быстрый сегмент рынка. По прогнозу, до 2030 г. они будут расти на 50% в год и достигнут 46,5 млрд руб. Внутри платформ драйвером стали фундаментальные GenAI-модели: за 2022–2025 г. их продажи выросли с 0,1 до 2 млрд руб., со среднегодовым темпом в 156,7%. Прикладное ПО ИИ растет спокойнее — на 20,6% в год, до 48,3 млрд руб. к 2030 г. Меняется и способ поставки: пока доминирует локальное развертывание на инфраструктуре заказчика — 62,3% рынка в 2025 г., но публичное облако растет быстрее (34% против 28,3% в год), и его доля поднимется с 37,7% в 2025 г. до 42,9% к 2030 г.

«76% рынка ПО для ИИ — это прикладные решения, встроенные в бизнес-процессы, а не сами модели. Компании ушли от многочисленных пилотов к стратегии и оценке эффективности. Появляются роли директоров по ИИ, центры компетенций и KPI на внедрение ИИ, а генеративный ИИ (GenAI) встраивается в прикладные продукты и стимулирует их продажи. При этом ценность создает не сама модель, а слой, который связывает ее с данными и конкретным бизнес-процессом. Рынку нужна экспертиза внедрения и готовые сценарии с измеримым эффектом, поэтому и выбор поставщика смещается с возможностей модели на продуктовое предложение. Выигрывает не тот, кто первым купил технологию, а тот, кто встроил ее в работающий процесс и сделал это не в одиночку, а с партнером. Мы закрываем этот разрыв ИИ-инфраструктурой VK Cloud, платформой VK AI Space для запуска ИИ-агентов в защищенном контуре и экспертизой внедрения», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.