Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ганин Егор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 57
Ганин Егор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2485 47
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 21
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
|Nvidia Corp 2036 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
|Accenture - Аксенчер 533 3
|Box inc - box.com - box.net 77 2
|Google LLC 7168 2
|SAP CIS - САП СНГ 757 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Крок 1221 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|NTT DoCoMo 161 1
|Ланит Интеграция 101 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|SoftwareONE Group 97 1
|Tencent 93 1
|Oracle Corporation 3360 1
|1С 3770 1
|IBM 3554 1
|Facebook 3767 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|Alibaba Group 298 1
|SAP SE 3218 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
|Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
|Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
|Аникин Денис 31 3
|Кашницкая Анна 5 3
|Демидов Александр 14 2
|Алексеев Олег 17 2
|Летунов Илья 48 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Пермяков Владимир 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Зубов Евгений 12 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Исмолилов Андрей 1 1
|Ерин Сергей 14 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
|Wikipedia - Википедия 278 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
|Gartner 2196 2
|Forrester Research 387 2
|Research and Markets 17 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru