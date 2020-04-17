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Ганин Егор


17.04.2020 Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса 1
16.03.2020 Mail.ru сделает бесплатным бизнес-мессенджер Myteam 1
03.03.2020 «Облако Mail.ru» научилось разбирать документы 1
04.09.2019 «Мегафон» и Mail.ru Group запускают облачную «Платформу для бизнеса» 1
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов 1
02.07.2019 «Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
28.03.2019 Mail.ru начала брать обслуживание чужой ИТ-инфраструктуры в свое облако 1
23.01.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила сервис «бесплатного» резервного копирования 1
03.12.2018 Mail.Ru Cloud Solutions будет продавать приложения по подписке 1
22.11.2018 Mail.Ru Group представила новый сервис Cloud Machine Learning 1
22.11.2018 Mail.Ru Cloud Solutions сделало машинное обучение общедоступным 1
22.10.2018 Mail.ru Cloud Solutions дополнит компьютерное зрение слухом 1
09.10.2018 «Mail.ru для бизнеса» представила сервис для поиска фото посетителей мероприятий 1
01.10.2018 «Мегафон» и Mail.ru представили «Деловое облако» для малого и среднего бизнеса 1
01.10.2018 «Мегафон» и Mail.ru Group представили «Деловое облако» для малого и среднего бизнеса 1
24.09.2018 Mail.Ru Cloud Solutions выпустила СУБД в облака 1
24.09.2018 Mail.Ru Cloud Solutions выпустила СУБД в облака 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
10.09.2018 «Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени» 1
30.08.2018 В «Диск-О:» появился доступ к облачным файлам и папкам без интернета 1
02.08.2018 Mail.Ru Cloud Solutions: «Рынок ждал наше облако» 4
17.07.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выпустила сервис Askbox для сбора обратной связи 1
11.07.2018 Mail.Ru Cloud Solutions предоставила облачное решение для больших данных 1
29.05.2018 Mail.Ru выпустил сервис массовых рассылок без «неприятного спама» 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 1
21.05.2018 Облачная платформа Mail.Ru Cloud Solutions выходит на рынок PaaS 1
21.05.2018 Mail.Ru Group запустила облако для высоконагруженных сайтов, доступное всем желающим 2
26.04.2018 Mail.Ru Group запустила в России облачные вычисления на GPU 2
26.04.2018 Mail.Ru Cloud Solutions при поддержке Nvidia запускает в России облачные вычисления на GPU 1
19.04.2018 Mail.Ru Cloud Solutions обновила интерфейс для работы с виртуальными машинами 1
19.04.2018 Mail.Ru Cloud Solutions обновила интерфейс для работы с виртуальными машинами 1
17.04.2018 Mail.Ru Group добавила в «Диск-О:» поддержку главных облачных сервисов мира 1
20.02.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения 1
20.02.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения 1
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 2
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 2
23.01.2018 Mail.Ru Group запустила расширенную версию «Почты для домена» 1
28.11.2017 Mail.Ru выпустила «убийцу жестких дисков» 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1

Публикаций - 50, упоминаний - 57

Ганин Егор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 47
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
Nvidia Corp 2036 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Accenture - Аксенчер 533 3
Box inc - box.com - box.net 77 2
Google LLC 7168 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Крок 1221 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Columbus - Колумбус 125 1
NTT DoCoMo 161 1
Ланит Интеграция 101 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
SoftwareONE Group 97 1
Tencent 93 1
Oracle Corporation 3360 1
3770 1
IBM 3554 1
Facebook 3767 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Microsoft Corporation 11143 1
Alibaba Group 298 1
SAP SE 3218 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Альфа-Банк 1127 2
ВТБ24 583 2
Почта России ПАО 1577 1
LinkedIn 521 1
Tesla Motors 241 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
О2О Delivery club 153 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Kubernetes 307 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
OpenStack 347 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Containers 4 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
Big Data - Большие данные 1136 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 2
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Smartphone - Смартфон 773 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
VK - Mail.ru Облако 77 16
VK - Mail.Ru Icebox 25 11
VK - Mail.Ru Infra 22 10
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 7
Nvidia Tesla GPU 117 6
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 5
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
VK - Mail.ru Teambox 19 5
Microsoft Windows 10 6670 4
Apache Hadoop 339 4
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 3
Apache Spark 63 3
VK - Mail.ru Диск-О 9 3
Nvidia GeForce GTX 2079 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 2
VK - Mail.Ru Cloud Machine Learning 2 2
МегаФон Деловое облако 7 2
AWS Glacier Deep Archive 15 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
VK - Mail.ru Sendbox 3 2
Яндекс.Диск 118 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Apple macOS 930 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
AWS - Amazon Web Services 569 1
VK - Mail.Ru Cloud Marketplace 1 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Natick 3 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 1
VK - Mail.ru Askbox 3 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Аникин Денис 31 3
Кашницкая Анна 5 3
Демидов Александр 14 2
Алексеев Олег 17 2
Летунов Илья 48 1
Талдыкина Наталья 24 1
Соколов Дмитрий 45 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Пермяков Владимир 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Малафеев Алексей 9 1
Зубов Евгений 12 1
Спиридонов Александр 35 1
Исмолилов Андрей 1 1
Ерин Сергей 14 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Шотландия 51 1
Россия - Саранск 198 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Волгоград 543 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Европа 3781 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
Wikipedia - Википедия 278 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
Gartner 2196 2
Forrester Research 387 2
Research and Markets 17 1
Synergy Research Group 13 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 1
CNews AWARDS 292 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
VK Fest 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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