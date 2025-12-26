Разделы

UGC User Generated Content Пользовательский контент сайты с пользовательским контентом

UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом

UGC (User-generated content или пользовательский контент) — оригинальный контент, который создает не автор веб-проекта, а его аудитория. Под контентом можно понимать отзывы, изображения, статьи, комментарии, видеоролики и т. д. После публикации веб-проект может использовать UGC для решения каких-либо своих задач, например, для продвижения бренда в сети. Как показывает практика, в некоторых случаях пользовательский контент более эффективен, чем авторский.

Использовать UGC одинакового выгодно как пользователям, которые его создают, так и владельцу компании. Для компании UGC станет идеальным источником уникального авторского контента, который в обычных условиях пришлось бы генерировать долгие недели. Чтобы пользователи начали публиковать собственный контент на сайте, не требуются какие-либо серьезные денежные вложения.

UGC позволяет пользователю сотрудничать с любимой компанией, выражать свои творческие способности, а взамен получать различные скидки и поощрения или же вносить в развитие компании свою лепту. В отличие от классической рекламной кампании (РК), которая обычно ориентирована на повышение продаж, РК с использованием UGC базируется на предельной прозрачности, искренности, честности (именно такое впечатление производит UGC).

26.12.2025 Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году 2
19.11.2025 «Т-Инвестиции» запустили быструю публикацию UGC-контента на платформе «Ролики» 1
17.11.2025 VK внедрила технологии рекомендаций на базе ИИ для более точной персонализации контента 1
31.10.2025 Авторизация через WB ID появилась на сайте программы лояльности Synergetic 1
31.10.2025 Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис 2
24.10.2025 Эксперты «МТС Банка» и МТС AdTech: мошенники используют ИИ для обмана покупателей в Черную пятницу 1
15.10.2025 Количество просмотров Rutube из-за рубежа с начала 2025 г. достигло почти 2 миллиардов 1
25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию 3
04.09.2025 Дневная аудитория Rutube выросла в 3,2 раза 1
22.07.2025 Hoff запустил в своем мобильном приложении сервис для поиска вдохновения «Атмосфера» 1
10.07.2025 Количество просмотров видео на Rutube за год увеличилось в 7,5 раза 1
05.06.2025 Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать 1
10.04.2025 Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году 1
03.12.2024 «Яндекс» представил инструмент для управления всеми филиалами сетевых организаций в «Картах» 1
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
11.09.2024 Видеохостинг для бизнеса Kinescope инвестирует более 100 млн рублей в развитие платформы 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
06.05.2024 Мобильная студия Rutube стала доступна на Android и iOS 1
09.04.2024 Rutube запустил стриминг из мобильного приложения 1
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 2
26.12.2023 Flussonic представила 12 новых функций и продуктов в 2023 году 1
19.12.2023 Rutube запустил трансляцию коротких видео с платформы Yappy 1
20.11.2023 Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews 1
14.11.2023 Rutube начал тестировать автоматические субтитры в видео 1
07.11.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских решений ВКС 2023 1
04.09.2023 Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения 1
14.08.2023 VK запустила «VK видео» на iOS 1
27.07.2023 Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет 1
13.07.2023 Больше половины россиян используют контентные платформы для простого поиска решений 1
03.07.2023 Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе 1
30.06.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах 5
28.06.2023 Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения 1
25.05.2023 VK представила бета-версию мобильного приложения «VK видео» 2
10.05.2023 Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
12.04.2023 На портале РЖД теперь можно приобрести билеты на аэроэкспрессы 1
10.01.2023 Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn 1
06.12.2022 Росреестр и «Яндекс услуги» приняли меры по пресечению незаконного оборота выписок из ЕГРН 1
18.11.2022 TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC 1
04.10.2022 VK Play выходит из беты и представляет крупное обновление для игроков и разработчиков 1

VK - Mail.ru Group 3536 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 15
Google LLC 12287 15
Meta Platforms - Facebook 4539 12
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 359 12
Yandex - Яндекс 8509 9
Microsoft Corporation 25268 8
X Corp - Twitter 2909 8
Apple Inc 12656 5
IBM - International Business Machines Corp 9557 5
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 4
9037 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 4
Oracle Corporation 6882 4
1С-Битрикс - Bitrix 623 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3131 4
Amazon Inc - Amazon.com 3145 4
SAP SE 5441 3
Huawei 4234 3
Dropbox 512 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 968 3
Ростелеком 10349 3
Telegram Group 2598 3
SPB Software 60 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 2
МегаФон 9959 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Samsung Electronics 10644 2
Promt - Промт 309 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
LG Electronics 3679 2
Nvidia Corp 3743 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 2
Otello Corporation - Opera Software 337 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 9
Microsoft - LinkedIn 688 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 4
Газпром ПАО 1421 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 3
Почта России ПАО 2253 3
Visa International 1976 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
ПСБ - Промсвязьбанк 904 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1332 2
TripAdvisor 41 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 1
Kolobox 1 1
ОРБИ 13 1
Unistar Digital - Юнистар 3 1
Афиша Индастриз 5 1
AdWatch Isobar 44 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 6
Судебная власть - Judicial power 2412 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 830 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
UK Ofcom - Office of Communications 31 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Администрация города Мурманска 2 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
Интернет-видео - ассоциация 20 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 50
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 33
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 21
Data monetization - Монетизация данных 1836 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 18
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 15
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25562 14
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 9
Web 2.0 - Веб 2.0 398 9
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1104 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 8
Google YouTube - Видеохостинг 2898 21
Google Android 14738 14
Apple iOS 8275 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 10
VK Видео - Mail.Ru Видео 228 9
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 7
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 6
Myspace - социальная сеть 640 6
VK RuStore - Рустор 517 5
VK - Mail.Ru Icebox 31 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 210 4
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 4
Apple - App Store 3014 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3443 4
Microsoft Windows 2000 8663 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 3
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 3
Flickr - Фотохостинг 256 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 138 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 3
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 39 2
Erlyvideo Flussonic 4 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 168 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 9 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 362 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 230 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
Oracle Java - язык программирования 3337 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
Huawei AppGallery 322 2
Ганин Егор 54 5
Демидов Михаил 133 3
Рыжиков Сергей 112 3
Петров Кирилл 36 3
Краснова Марина 42 3
Артамонова Анна 183 3
Лугов Андрей 32 3
Бырдин Алексей 31 3
Шамсаил Саралиев 7 2
Широков Илья 37 2
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 2
Курасова Ника 8 2
Лапшин Максим 3 2
Ross Blake - Росс Блэйк 5 2
Ульянов Владимир 162 2
Плуготаренко Сергей 88 2
Дарбинян Саркис 37 2
Филиппов Василий 18 2
Луговой Андрей 17 2
Жаров Александр 179 2
Спирин Антон 87 1
Данилов Егор 8 1
Афанасьев Алексей 25 1
Десятов Роман 15 1
Ежов Фёдор 15 1
Летягин Алексей 1 1
Зыков Павел 1 1
Врацкий Андрей 166 1
Трещук Андрей 22 1
Китляр Владимир 19 1
Тихомиров Борис 11 1
Балуев Евгений 31 1
Сологуб Денис 75 1
Щербаков Сергей 31 1
Тоболь Александр 39 1
Туркот Александр 39 1
Лосев Сергей 46 1
Зенкин Денис 263 1
Храмцовская Наталья 48 1
Панкратова Оксана 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 15
Европа 24654 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 6
Германия - Федеративная Республика 12948 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 4
Нидерланды 3638 4
Азия - Азиатский регион 5753 4
Казахстан - Республика 5813 4
Беларусь - Белоруссия 6043 4
Индия - Bharat 5710 3
Япония 13556 3
Канада 4987 3
Бразилия - Федеративная Республика 2453 2
Земля - планета Солнечной системы 10668 2
Франция - Французская Республика 7983 2
Ближний Восток 3039 2
Израиль 2785 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1675 1
США - Миссури 126 1
США - Техас - Хьюстон 252 1
Барбадос 28 1
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 1
Москва - САО - Коровинское шоссе 15 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Нидерланды - Амстердам 620 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Америка - Американский регион 2189 1
США - Колумбия - Вашингтон 1453 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 4
Английский язык 6882 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 4
Viacom - Video & Audio Communications 116 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 151 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 3
Wikipedia - Википедия 590 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
VK - Mail.ru Hi-tech 47 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 2
РИА Новости 989 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
9to5Mac 70 1
News Corp - News Corporation 218 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Digg 68 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
WapStart 45 1
France 24 12 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Hollywood Reporter 5 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
IHT - International Herald Tribune 22 1
IDG - CSO 36 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
Reddit 361 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 223 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
Bloomberg 1421 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 3
eMarketer 206 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 2
comScore 379 1
HitWise 69 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
Forrester Research 828 1
Juniper Research 551 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 173 1
IBM Institute for Business Value 25 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Gartner - Гартнер 3614 1
RiskIQ 9 1
SimilarWeb 58 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
NetApp Directions 6 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
Земля из космоса 50 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
