UGC User Generated Content Пользовательский контент сайты с пользовательским контентом
UGC (User-generated content или пользовательский контент) — оригинальный контент, который создает не автор веб-проекта, а его аудитория. Под контентом можно понимать отзывы, изображения, статьи, комментарии, видеоролики и т. д. После публикации веб-проект может использовать UGC для решения каких-либо своих задач, например, для продвижения бренда в сети. Как показывает практика, в некоторых случаях пользовательский контент более эффективен, чем авторский.
Использовать UGC одинакового выгодно как пользователям, которые его создают, так и владельцу компании. Для компании UGC станет идеальным источником уникального авторского контента, который в обычных условиях пришлось бы генерировать долгие недели. Чтобы пользователи начали публиковать собственный контент на сайте, не требуются какие-либо серьезные денежные вложения.
UGC позволяет пользователю сотрудничать с любимой компанией, выражать свои творческие способности, а взамен получать различные скидки и поощрения или же вносить в развитие компании свою лепту. В отличие от классической рекламной кампании (РК), которая обычно ориентирована на повышение продаж, РК с использованием UGC базируется на предельной прозрачности, искренности, честности (именно такое впечатление производит UGC).
