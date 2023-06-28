Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения

В отчетах «Авто.ру» появились обновления: пользователи могут узнать, что госномер машины больше не принадлежит ей и что в пробеге может быть неточность. Также в сервисе стали отображаться ссылки на изображения, которые публикуются в рунете и агрегируются поиском «Яндекса». Все это позволяет сделать комплексный вывод о состоянии автомобиля. Функциональность доступна пользователям «Авто.ру» на всех платформах: в мобильном приложении и веб-версии сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

База фотографий «Отчетов Авто.ру» стала более полной: ссылки на изображения агрегируются из разных открытых источников, а теперь — еще из поиска «Яндекса». Это пользовательский контент, который появляется в рунете: в соцсетях, на сайтах и форумах — и появляется в картинках «Яндекса». Технология машинного зрения сканирует фотографии и находит на них автомобили. Далее проверяет, есть ли совпадения с той машиной, для которой необходим отчет, и показывает пользователю ссылки на подходящие изображения.

Фотографии автомобиля — важная часть «Отчетов Авто.ру». Это источник дополнительной информации о подержанной машине. Например, если автор объявления пытается скрыть, что машина попадала в серьезное ДТП, пользователь сможет узнать об этом.

Другое обновление касается пробега автомобиля. Ранее в отчетах «Авто.ру» показывался только «скрученный» пробег, а теперь — еще и подозрительный. Это значит, что он мог быть записан с ошибкой в автосервисе. Чтобы исключить человеческий фактор, используется машинное обучение. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки. Учитывая эту информацию, пользователь может задать дополнительные вопросы продавцу и договориться об условиях сделки.

Также теперь, если пользователь ищет данные по госномеру, не зарегистрированному сейчас, в отчете будет предупреждение о его неактуальности. Вместе с тем, «Авто.ру» покажет последний автомобиль, которому был присвоен этот госномер, и предоставит всю доступную информацию о нем. Благодаря новой функции можно проверить историю машины даже по старому госномеру. А в случае, если потенциальному покупателю прислали неактуальную фотографию, он поймет, что изображение недостоверно, и сможет оценить реальное состояние автомобиля.



«Мы заботимся о своих пользователях и хотим, чтобы покупка автомобиля с пробегом была максимально позитивным и безопасным опытом для них, чтобы потенциальные покупатели могли выстроить полезный диалог с продавцами. Именно поэтому предоставляем максимум информации о подержанных машинах и регулярно совершенствуем «Отчеты Авто.ру». Новая функциональность призвана помочь автомобилистам увидеть полную картину, избежать ошибок при выборе, принять как можно более взвешенное и правильное решение», — сказала Дарья Дугина, менеджер продукта «Отчеты Авто.ру».

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«Отчеты Авто.ру» — продукт, который предоставляет данные об автомобилях, собранные из сотен источников по госномеру или VIN. При покупке машины с пробегом пользователь может проверить ее историю — узнать такую информацию, как участие в ДТП и повреждения, юридические ограничения, пробег, обслуживания, предыдущие размещения на «Авто.ру» и др.