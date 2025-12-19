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Транспорт ДТП Дорожно-транспортное происшествие
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Какими правилами нужно руководствоваться водителям, чтобы избежать ДТП?
Категорически запрещается управлять транспортным средством в алкогольном опьянении. Водитель подвергает смертельной опасности не только себя, но и окружающих! Не рекомендуется отвлекаться за рулем, прослушивать музыку на сильной громкости, использовать мобильный телефон во время движения в руках, курение, все это приводит к потере внимательности и высокому риску ДТП. Соблюдать дистанцию, быть более
аккуратным в тёмное время суток, подстраиваться и соблюдать повышенную бдительность в неблагоприятных метеоусловиях. Одна из самых частых причин ДТП — несоблюдение и превышение скоростного режима.
Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя делать, когда есть пострадавшие в ДТП?
Первым делом — обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. Обратите внимание на общее состояние пострадавшего, сознание, дыхание, есть ли наличие перелома, сохранено ли движение в конечностях, нет ли кровотечений. Если Вы видите кровотечение, постарайтесь его остановить, в каждом автомобиле обязательно должна быть аптечка. Если отсутствует сознание и дыхание, произвести реанимационные мероприятия до приезда скорой. Если есть повреждение позвоночника, перемещать пострадавшего категорически запрещается.
Какое место в легковом автомобиле самое безопасное?
Транспортное средство является источником повышенной опасности. Сказать, какое место наиболее безопасное в автомобиле очень сложно, так как на это влияет много факторов, таких как непосредственно модель автомобиля, водитель, который управляет транспортным средством, если происходит ДТП — какое именно происходит столкновение и с каким транспортным средством. Отвечая на такой вопрос: скорее всего, в легковом автомобиле нет такого понятия как безопасное место. Каждый водитель сам должен соблюдать все правила дорожного движения и делать наиболее безопасную и комфортную поездку как для себя, так и для пассажиров и окружающих.
СОБЫТИЯ
|19.12.2025
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Исследование «Делимобиля»: количество ДТП по вине пользователей сервиса снизилось на 21%
По данным «Делимобиля», с января по ноябрь 2025 г. количество ДТП по вине пользователей сервиса сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом число аварий со столкновением двух и более автомобилей снизились на 28%, а наезды на пр
|18.11.2025
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«Автотека»: какие авто премиальных марок реже всего попадают в ДТП
«Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), проанализировали базу объявлений с авто премиальных марок не старше пяти лет и узнали, какие модели реже всего участвовали в ДТП. Оказалось, что самые безаварийные модели – Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG, Tank 300. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Автотеки», доля безаварийных авто соста
|29.05.2025
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Увидеть автомобили с пробегом без ДТП поможет поиск «Авто.ру»
«Авто.ру» запустил дополнительные фильтры в разделе поиска автомобилей с пробегом. Теперь пользователи могут исключить из результатов машины с ДТП, ограничениями регистрационных действий или несоответствиями данных в объявлении и ПТС. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру». Новые фильтры работают на базе Отчетов «Авто.ру», кот
|28.12.2024
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В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками
делению груза в транспортном средстве, а также позволит обеспечить его крепление в соответствии с установленными стандартами, что в свою очередь повысит безопасность при перевозке и снизит количество ДТП, в том числе со смертельным исходом», — следует из письма Минцифры. Проект будет профинансирован Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Заявки в фонд можно направ
|03.10.2024
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Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%
гий искусственного интеллекта, телематики и BigData с целью снижения уровня аварийности. У первых автопарков-клиентов, внедривших решение, за время проведения пилота было отмечено снижение количества ДТП от 10% до 20%, сократилась средняя тяжесть повреждений автомобиля при ДТП, количество дней, проведенных в ремонте, уменьшилось на 25%. Программа состоит из четырех блоков: скоринга,
|02.08.2024
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«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов
Экстренные службы Москвы за девять лет получили через «ЭРА-ГЛОНАСС» свыше 51 тыс. вызовов при ДТП на столичных дорогах. Только с начала этого года госинформсистема аварийного оповещения передала в Систему 112 Москвы более 4,5 тыс. экстренных сообщений. Об этом CNews сообщил представител
|02.07.2024
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Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев
Страховой дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 г. компания масштабировала проект по обмену данными с «ЭРА-ГЛОНАСС» – госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. За 3,5 месяца
|03.06.2024
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«МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД
е ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движен
|30.05.2024
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«МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД
е ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движен
|15.01.2024
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Развитие системы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге привело к снижению аварийности на дорогах на 3,3% в 2023 г.
Число ДТП на улицах Санкт-Петербурга в 2023 г. сократилось на 3,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, по данным ГИБДД МВД по городу. Тенденция к снижению аварийности фиксируется уже трет
|31.08.2023
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Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах
нормативов, рассчитает прогноз аварийности, определит наиболее опасные участки, и предложит мероприятия по снижению аварийности. За первые полгода 2023 г. в целом по стране произошло порядка 70 тыс. ДТП, 7 тыс. человек погибло, больше 300 — дети до 16 лет. «Эти показатели растут, количество аварий увеличивается, о чем говорит официальная статистика, — сказал Дмитрий Ставский, руководитель
|15.02.2023
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Студенты МТУСИ разработали интеллектуальный комплекс, снижающий вероятность ДТП
за человека открыты, могут даже работать базовые рефлексы водителя (например, удержание автомобиля в полосе), но мозг «отключен», поэтому любое изменение дорожной обстановки игнорируется и приводит к ДТП», — сказал капитан команды Михаил Вяткин. Студенческие коллектив предложил комплекс контроля усталости, представляющий собой блок с айтрекером и светодиодами. «Айтрекер отслеживает взгляд в
|28.11.2022
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Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens
В рамках проекта Министерства цифрового развития Удмуртской Республики создана тепловая карта ДТП. Эта система формирует список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной
|12.10.2022
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Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает
Смартфон в ДТП не поможет Новая функция смартфонов Apple iPhone 14 в лице автоматического уведомления экстренных служб об аварии в случае реального ДТП оказалась неработоспособной на территории Рос
|24.08.2022
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В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн
сти автолюбителей в онлайн услугах в сегменте ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». Мобильное приложение позволяет оформить извещение о ДТП в виде электронного документа во всех регионах России, при этом вызывать сотрудников ГИБДД или оформлять указанное извещение на бумажном носителе не нужно. Сделать это можно с использование
|11.08.2022
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В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн»
Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. «В рамках нацпрограммы “Цифровая экономика” в сентябре 2021 г. для пользователей
|20.06.2022
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Пермская ИТ-компания TrafficData обучила нейросеть распознавать аварии по записям с камер видеонаблюдения
Пермская компания TrafficData разработала модуль распознавания ДТП по записям с камер видеонаблюдения. Разработка выявляет признаки аварии по видео с 90% точностью и сигнализирует диспетчеру о случившемся инциденте. Об этом CNews сообщили представители Tra
|31.01.2022
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Число фотофиксаций ДТП через мобильные приложения выросло почти в три раза
Количество фотофиксаций ДТП, сделанных в 2021 г. при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европ
|21.04.2021
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В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами
ты попали в «Паутину» Российские центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД получили возможность отслеживать полный путь следования автомобилей, покинувших место ДТП или угнанных с места стоянки. По данным «Коммерсанта», отслеживание может проводиться не только в пределах одного населенного пункта или одной области – новая система в скором будущем охват
|15.11.2019
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«Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше
«Лаборатория умного вождения» сравнила стиль вождения 20 тыс. своих клиентов в России и определила факторы, которые влияют на вероятность попадания в ДТП. Аналитики компании проанализировали стиль вождения российских автомобилистов, выделили четыре типа опасных на дороге действий и посмотрели, как они связаны с вероятностью попадания в ДТ
|13.11.2019
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Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя
ДТП с беспилотником Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП во время тестирования в Москве. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. ДТП произошло в районе Аминьевского шоссе. Участвовавшие в нем автомобили получил
|01.11.2019
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В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
и могут через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Оно было разработано Центробанком и Российским союзом автостраховщиков (РСА). С помощью сервиса водители автотранспорта могут оформить извещение о ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Это существенно экономит время, так как им не придется ждать прибытия представителей дорожно-патрульной службы на место происшествия. На сегодняшний день в Ро
|18.07.2019
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Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП
осуслуг — «Оформление европротокола онлайн». Под суперсервисом понимается оказание нескольких связанных друг с другом госуслуг по «жизненной ситуации». В данном случае речь идет о процессе оформления ДТП и урегулирования убытков по ОСАГО, сообщило Минкомсвязи на своем сайте. Через сервис будет протекать взаимодействие участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. Например, он позв
|27.06.2019
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Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП
подключение широкого диапазона источников данных (IoT устройств) и развитие экосистемы пользователей. В момент регистрации инцидента система уведомляет водителя голосовым предупреждением, снижая риск ДТП до 50%. Именно такой процент аварий, согласно международной статистике, происходит из-за отвлечения от вождения. По каждому инциденту формируется видео файл с привязкой к пространственной к
|17.01.2019
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ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП
дании автомобиля в реальное дорожное происшествие, диспетчер также может видеть дополнительную информацию о характере аварии и степени её тяжести, и в случае необходимости оперативно вызвать на место ДТП службы экстренной помощи. «Мы заботимся о безопасности наших клиентов, поэтому разработали систему Crash AI, которая позволит быстро реагировать на ДТП, а также поможет снизить колич
|29.11.2018
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Мобильное приложение IngoMobile научилось оформлять ДТП
«Ингосстрах» объявил о выходе новой версии клиентского мобильного приложения IngoMobile, разработанного Eastbanc Technologies. Оно позволяет оформить ДТП для получения выплаты по полису каско. Через мобильное приложение автовладельцы могут пройти полный цикл оформления убытка из-за ДТП, повреждения машины на стоянке и других происшест
|17.07.2018
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«Альфастрахование»: россияне стали активно заявлять убытки по ОСАГО через интернет
екабре 2017 г., компания урегулировала через него 2,6 тыс. убытков. Доля убытков по европротоколу, заявленных через мобильное приложение, активно растет – если в январе это делали лишь 43% попавших в ДТП обладателей приложения, то к середине лета их доля выросла до 63%. «Альфастрахование» первой в России начала урегулирование страховых случаев по ОСАГО для своих клиентов через мобильное при
|19.07.2017
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Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления
ские способности, кража денег и личных данных пользователей, а также корпоративной информации; шпионаж или организация хактивистской кампании. Цели у хакеров могут быть разные: намеренная организация ДТП, организация перебоев в подаче электроэнергии; кража личной информации пользователей; кража электроэнергии; перехват управления устройствами и системами; нарушение транспортной и водоочисти
|15.06.2017
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«Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП
трахование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скоростью 42 км/ч. Это немного меньше, чем годом ранее – тогда с
|27.04.2017
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Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС
Игоря Щеголева. После утверждения документ будет представлен Владимиру Путину. Документ подготовлен рабочей группой во главе с бывшим президентом платежной системы Qiwi Андреем Романенко. Оформление ДТП с помощью ГЛОНАСС Одной из самых ярких новаций, предлагаемых в дорожной карте стала идея внести изменения в нормативную базу, которые бы позволили автовладельцам оформлять ДТП в рамк
|03.06.2016
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ИТ-система из Академпарка уменьшила число ДТП в Забайкалье
ю Сергея Чаплыгина, система «Безопасный город» уже доказала свою эффективность. Только за первые четыре месяца 2016 г. в Чите на улицах, где установлены камеры, почти на четверть снизилось количество ДТП, в том числе более чем на 60% стало меньше аварий с летальным исходом. «В планах проекта — развитие модуля видеоаналитики и создание дополнительных сервисов “умного города” на платформе Sma
|04.12.2015
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«ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве
и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Соглашение нацелено на развитие двусторонних отношений в сфере организации применения технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страховых случаев по договорам ОСАГО. Церемония подписания прошла в пресс-центре выставочного комплекса «Гостиный двор» в рамках IX Международной выставки «Транспорт Рос
|06.11.2015
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Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам
Компания Fort Telecom получила первый сертификат на систему вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» с определением степени тяжести ДТП по встроенным датчикам. Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» Fort-112 EG была установлена на два автомобиля Changan CS35 для проведения испытаний бокового и фронтальног
|14.08.2015
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«Автокод» поможет водителям оформить европротокол
Д смогут воспользоваться интерактивной инструкцией. На портале «Автокод» появился специальный справочный раздел, где представлены основные сведения о европротоколе, порядок действий водителя в случае ДТП, правила заполнения документов, нормативные акты и другая полезная информация. Сервис адаптирован для просмотра на мобильных устройствах, поэтому автомобилисты смогут обратиться к нему в ну
|02.03.2015
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«Яндекс» разработал систему прогнозирования пробок и ДТП
Yandex Data Factory, проект компании «Яндекса» по работе с «Большими Данными», разработал систему прогнозирования заторов и ДТП. Система предсказывает ситуацию на дорогах, показывает прогноз на интерактивной карте и обновляет его в реальном времени. Она создана по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор)
|11.12.2014
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«ЭРА-ГЛОНАСС» сможет передавать информацию о ДТП в дежурные части МВД
11 декабря состоялись успешные испытания сопряжения системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с региональными дежурными частями МВД Российской Федерации. Информация о ДТП с терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» будет максимально оперативно передаваться в службы экстренного реагирования в 83 субъектах РФ. В тех регионах, где Система-112 не будет введена в промышленную эксп
|08.10.2014
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Правительство утвердило правила предоставления информации о ДТП страховщику с использованием технических средств контроля
Правительство утвердило правила предоставления информации о ДТП страховщику и требования к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации. Правила устанавливают порядок предоставления информации о ДТП страх
|03.10.2014
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Правительство утвердило правила оформления ДТП с использованием ЭРА-ГЛОНАСС
Постановление от 1 октября 2014 г. №1002, которое позволит расширить использование инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве технологической основы для создания системы автоматизации оформления ДТП. Документом утверждены требования к двум видам технических средств контроля – обеспечивающим фото- или видеосъёмку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного проис
|05.06.2014
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В Нижнем Новгороде стало меньше ДТП благодаря комплексу «Безопасный город»
родской области «Безопасный город» Глеб Иванов. Наиболее благоприятная обстановка в плане безопасности на дорогах отмечена в районе метромоста: здесь за весь период не было зарегистрировано ни одного ДТП. На 60% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на Молитовском мосту. На самых оживленных магистралях города существенно снизились уровень аварийности и число пострадавших. П
|18.09.2013
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«Электронные пастухи» обезопасят федеральную трассу от ДТП с дикими животными
я лосей появятся в сентябре 2013 г. на участке федеральной дороги А-114 Вологда — Новая Ладога. В качестве пилотного проекта выбран участок трассы в Вологодской области, где с начала года произошло 8 ДТП с участием диких животных, сообщили CNews в Росавтодоре. Специальные устройства «Электропастух» представляют собой несколько рядов металлического провода, закрепленного на опорах. Напряжени
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
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