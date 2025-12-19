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Транспорт ДТП Дорожно-транспортное происшествие

Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие

 

Какими правилами нужно руководствоваться водителям, чтобы избежать ДТП?
Категорически запрещается управлять транспортным средством в алкогольном опьянении. Водитель подвергает смертельной опасности не только себя, но и окружающих! Не рекомендуется отвлекаться за рулем, прослушивать музыку на сильной громкости, использовать мобильный телефон во время движения в руках, курение, все это приводит к потере внимательности и высокому риску ДТП. Соблюдать дистанцию, быть более
аккуратным в тёмное время суток, подстраиваться и соблюдать повышенную бдительность в неблагоприятных метеоусловиях. Одна из самых частых причин ДТП — несоблюдение и превышение скоростного режима.

Что обязательно нужно сделать и что категорически нельзя делать, когда есть пострадавшие в ДТП?
Первым делом — обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. Обратите внимание на общее состояние пострадавшего, сознание, дыхание, есть ли наличие перелома, сохранено ли движение в конечностях, нет ли кровотечений. Если Вы видите кровотечение, постарайтесь его остановить, в каждом автомобиле обязательно должна быть аптечка. Если отсутствует сознание и дыхание, произвести реанимационные мероприятия до приезда скорой. Если есть повреждение позвоночника, перемещать пострадавшего категорически запрещается.

Какое место в легковом автомобиле самое безопасное?
Транспортное средство является источником повышенной опасности. Сказать, какое место наиболее безопасное в автомобиле очень сложно, так как на это влияет много факторов, таких как непосредственно модель автомобиля, водитель, который управляет транспортным средством, если происходит ДТП — какое именно происходит столкновение и с каким транспортным средством. Отвечая на такой вопрос: скорее всего, в легковом автомобиле нет такого понятия как безопасное место. Каждый водитель сам должен соблюдать все правила дорожного движения и делать наиболее безопасную и комфортную поездку как для себя, так и для пассажиров и окружающих.

«Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год. «Стой, будь осторожен на улице!» Викторов В. 1935 год.
Плакат "Соблюдайте правила уличного движения" (1950-е) Плакат "Соблюдайте правила уличного движения" (1950-е)
Исправность транспортных средств – залог безопасности дорожного движения! Показана приближающаяся машина, у которой красными кругами обведены габаритные огни и поворотники, что говорит об их неисправности. Плакат рассказывает, что перемещаться на таком транспортном средстве небезопасно. Н. Тодоренко, 1986г. Исправность транспортных средств – залог безопасности дорожного движения! Показана приближающаяся машина, у которой красными кругами обведены габаритные огни и поворотники, что говорит об их неисправности. Плакат рассказывает, что перемещаться на таком транспортном средстве небезопасно. Н. Тодоренко, 1986г.
Плакат "Уступайте дорогу при обгоне" (1952) Плакат "Уступайте дорогу при обгоне" (1952)
Не ходите на трамвайные пути! Изображена шустрая бабушка в кедах, с рюкзаком и клюкой, явно опаздывающая по важным делам. Пожилая дама лихо перешагивает через ограждение и стремится сократить путь по трамвайным путям. Её совершенно не пугает приближающийся транспорт. Странно, что образ бабушки является одним из самых популярных, для этой тематики. Ж. Ефимовский, 1987г. Не ходите на трамвайные пути! Изображена шустрая бабушка в кедах, с рюкзаком и клюкой, явно опаздывающая по важным делам. Пожилая дама лихо перешагивает через ограждение и стремится сократить путь по трамвайным путям. Её совершенно не пугает приближающийся транспорт. Странно, что образ бабушки является одним из самых популярных, для этой тематики. Ж. Ефимовский, 1987г.
"Сигналы светофора", плакат (1947) "Сигналы светофора", плакат (1947)
Пешеход, иди по подземному переходу! (Ефимовский Ж.) 1987 год Пешеход, иди по подземному переходу! (Ефимовский Ж.) 1987 год
Светофор - помощник пешехода! (Ефимовский Ж.) 1987 год Светофор - помощник пешехода! (Ефимовский Ж.) 1987 год
Минутный разговор будет стоить кому-нибудь вечного молчания! (Неизвестный художник) 1928 год Минутный разговор будет стоить кому-нибудь вечного молчания! (Неизвестный художник) 1928 год
Плакат «Граждане! Не обходите спереди безрельсовый транспорт: автобусы, троллейбусы и автомобили», 1950-е Неизвестный художник Плакат «Граждане! Не обходите спереди безрельсовый транспорт: автобусы, троллейбусы и автомобили», 1950-е Неизвестный художник
«7500 руб» Плакат о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Кангерт Р., 1977 год. «7500 руб» Плакат о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Кангерт Р., 1977 год.
Плакат «Не обгоняйте!» Плакат «Не обгоняйте!»
«Шоссе — не космос!» Плакат о безопасности дорожного движения. Кондратьев В. 1963 год. «Шоссе — не космос!» Плакат о безопасности дорожного движения. Кондратьев В. 1963 год.
Дорога не трек - не устраивайте гонок! (В. Кондратьев) 1962 год Дорога не трек - не устраивайте гонок! (В. Кондратьев) 1962 год
«Уважаемые дядя и тёти!» Плакат о безопасном передвижении на дороге. Маяковский В., 1928 год. «Уважаемые дядя и тёти!» Плакат о безопасном передвижении на дороге. Маяковский В., 1928 год.
Плакат «Из ворот на самокате...» 1978 Худ.: Андриевич Валентин Валентинович Стихи: Шаферан Игорь Давыдович Плакат «Из ворот на самокате...» 1978 Худ.: Андриевич Валентин Валентинович Стихи: Шаферан Игорь Давыдович
Проезжая часть - для автомобилей! (Неизвестный художник) 1971 год Проезжая часть - для автомобилей! (Неизвестный художник) 1971 год
Евгений Грибов "Разговор" (1970) Евгений Грибов "Разговор" (1970)
«Водитель! Не допускай проезда на подножках автомобиля». 1955 год издания, Художник Чистяков «Водитель! Не допускай проезда на подножках автомобиля». 1955 год издания, Художник Чистяков
Плакат СССР "Оглянись - потом открывай" (1968) Плакат СССР "Оглянись - потом открывай" (1968)
«Ваш ребёнок играл на мостовой» Советский плакат призывающий к уменьшению детского травматизма на дорогах. Неизвестный художник, 1971 год. «Ваш ребёнок играл на мостовой» Советский плакат призывающий к уменьшению детского травматизма на дорогах. Неизвестный художник, 1971 год.
«Будь осторожен на улице» Советский плакат о регулирования уличного движения. Неизвестный художник, 1949 год. «Будь осторожен на улице» Советский плакат о регулирования уличного движения. Неизвестный художник, 1949 год.
Советские плакаты по безопасности на дорогах «Узелок на память пешеходу». 1980-е Советские плакаты по безопасности на дорогах «Узелок на память пешеходу». 1980-е
Сколько метров требуется автомобилю для остановки. Сколько метров требуется автомобилю для остановки.
Нарушая правила - рискуешь жизнью (Неизвестный художник) 1930-е В 1930-е гг. впервые появились плакаты, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения. Нарушая правила - рискуешь жизнью (Неизвестный художник) 1930-е В 1930-е гг. впервые появились плакаты, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
Пьяный пешеход - опасность! Советский информационный плакат, выпущенный в рамках антиалкогольной перестроечной кампании в 1986 г. Подчеркивает важность того, что не только нетрезвый водитель на дороге может нести опасность. Л. Когосов, 1986г. Пьяный пешеход - опасность! Советский информационный плакат, выпущенный в рамках антиалкогольной перестроечной кампании в 1986 г. Подчеркивает важность того, что не только нетрезвый водитель на дороге может нести опасность. Л. Когосов, 1986г.
Пешеход, зимой будь особенно внимательным! Советский плакат на тему техники безопасности. Изображена пожилая женщина, упавшая на проезжей части, покрытой гололедом. Если бы дама аккуратно перешла дорогу по пешеходному переходу, а не бежала по обледенелой трассе, этого бы не произошло. Ж. Ефимовский, 1987г. Пешеход, зимой будь особенно внимательным! Советский плакат на тему техники безопасности. Изображена пожилая женщина, упавшая на проезжей части, покрытой гололедом. Если бы дама аккуратно перешла дорогу по пешеходному переходу, а не бежала по обледенелой трассе, этого бы не произошло. Ж. Ефимовский, 1987г.
Водитель! Остерегайся заносов. Плакат ориентирован на повышение безопасности на дорогах, а так же призывает участников дорожного движения к осторожности. В. Викторов, 1950г. Водитель! Остерегайся заносов. Плакат ориентирован на повышение безопасности на дорогах, а так же призывает участников дорожного движения к осторожности. В. Викторов, 1950г.
Гололед коварен, берегись аварий! (Иванов Б.) 1964 год Гололед коварен, берегись аварий! (Иванов Б.) 1964 год
Итак, Рейн Эннович Таммик "Ленинградское шоссе" (1972) Итак, Рейн Эннович Таммик "Ленинградское шоссе" (1972)
Андрей Суровцев "Когда на дорогах гололёд" (1977) Андрей Суровцев "Когда на дорогах гололёд" (1977)
«Так нельзя!» Советский плакат о быстрой езде на автомобиле. Кондратьев В., 1964 год. «Так нельзя!» Советский плакат о быстрой езде на автомобиле. Кондратьев В., 1964 год.
«ШОФЕРЫ! ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗАДНИМ ХОДОМ СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ!» И.П. Коровинов, 1963 год. «ШОФЕРЫ! ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗАДНИМ ХОДОМ СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ!» И.П. Коровинов, 1963 год.
1900 год, Франция Фары Ducellier. Забавная реклама автомобильных фар. Художник Филипп Шапелье. К концу XIX века масляные светильники с тусклым и ненадёжным светом на автомобилях заменил ацетиленовый (или карбидный) фонарь. Как правило, фонари не входили в стандартное оснащение автомобиля, их покупали дополнительно у производителей ламп. Довольно громоздкая конструкция состояла из отдельных резервуаров с водой и карбидом кальция. Открывая кран, водитель смешивал вещества, происходила химическая реакция с образованием ацетилена, а газ поступал по трубочке в горелку фонаря. Шофёр мог влиять на яркость освещения, регулируя подачу воды. И хотя запаса горения хватало ненадолго, это была чрезвычайно важная новинка, обеспечившая безопасность на дорогах и развитие автомобильной промышленности. 1900 год, Франция Фары Ducellier. Забавная реклама автомобильных фар. Художник Филипп Шапелье. К концу XIX века масляные светильники с тусклым и ненадёжным светом на автомобилях заменил ацетиленовый (или карбидный) фонарь. Как правило, фонари не входили в стандартное оснащение автомобиля, их покупали дополнительно у производителей ламп. Довольно громоздкая конструкция состояла из отдельных резервуаров с водой и карбидом кальция. Открывая кран, водитель смешивал вещества, происходила химическая реакция с образованием ацетилена, а газ поступал по трубочке в горелку фонаря. Шофёр мог влиять на яркость освещения, регулируя подачу воды. И хотя запаса горения хватало ненадолго, это была чрезвычайно важная новинка, обеспечившая безопасность на дорогах и развитие автомобильной промышленности.
Советский плакат по безопасности на дорогах. 1980-е Советский плакат по безопасности на дорогах. 1980-е
ПДД: Прокатилась с лихачом - познакомилась с врачом. (Каминский Л.) 1964 год ПДД: Прокатилась с лихачом - познакомилась с врачом. (Каминский Л.) 1964 год
ПДД: превысил скорость я напрасно! (Кюннап В.) 1964 год ПДД: превысил скорость я напрасно! (Кюннап В.) 1964 год
— Граждане! Для успешного движения вперёд соблюдайте правила! 1951 Худ. Б. Ефимов — Граждане! Для успешного движения вперёд соблюдайте правила! 1951 Худ. Б. Ефимов
Плакат «Водитель, будь осторожен! Обочина!», 1980 Худ.: Кириленко Б.В., Сосновская О.П. Плакат «Водитель, будь осторожен! Обочина!», 1980 Худ.: Кириленко Б.В., Сосновская О.П.
Грейдерист! Перевозить людей на грейдере недопустимо. Агитационный советский плакат Грейдерист! Перевозить людей на грейдере недопустимо. Агитационный советский плакат
Заправился — отправился / 1970-е Советский агитационный плакат, предупреждающий о последствиях употребления алкоголя за рулём. Заправился — отправился / 1970-е Советский агитационный плакат, предупреждающий о последствиях употребления алкоголя за рулём.
Плакат "Пьяный за рулём-преступник!", 1986 г. Плакат "Пьяный за рулём-преступник!", 1986 г.
За рулем напился - докатился! Изображен алкоголик за рулем, оказавшийся впоследствии за решеткой. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР, в которой отражено наказание за вождение в пьяном виде. М. Хейфиц, 1981г. За рулем напился - докатился! Изображен алкоголик за рулем, оказавшийся впоследствии за решеткой. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР, в которой отражено наказание за вождение в пьяном виде. М. Хейфиц, 1981г.
Пьяный за рулем - преступник! (Неизвестный художник) конец 1980-х годов Пьяный за рулем - преступник! (Неизвестный художник) конец 1980-х годов
Водитель! В нетрезвом состоянии управлять автомобилем - преступление! Плакат на тему ПДД и работе милиции. Изображен советский миллиционер, держащий на руках ребенка, которого сбил пьяный водитель на грузовом автомобиле. Художник создал настоящий портрет сотрудника милиции - волевое и решительное лицо человека, исполняющего свой служебный и гражданский долг; Высокие художественные качества, анатомическая точность и декоративность - отличительные черты плакатного творчества середины прошлого века. В. Кондратьев, 1958г. Водитель! В нетрезвом состоянии управлять автомобилем - преступление! Плакат на тему ПДД и работе милиции. Изображен советский миллиционер, держащий на руках ребенка, которого сбил пьяный водитель на грузовом автомобиле. Художник создал настоящий портрет сотрудника милиции - волевое и решительное лицо человека, исполняющего свой служебный и гражданский долг; Высокие художественные качества, анатомическая точность и декоративность - отличительные черты плакатного творчества середины прошлого века. В. Кондратьев, 1958г.
"Регулировщица" (из серии "Минск и его жители"), 1978г. Художник - Волков Анатолий Валентинович (1908-1985) "Регулировщица" (из серии "Минск и его жители"), 1978г. Художник - Волков Анатолий Валентинович (1908-1985)
Инспектор ГАИ лейтенант Г. Михайлов. 1977 Мельников Анатолий Александрович Инспектор ГАИ лейтенант Г. Михайлов. 1977 Мельников Анатолий Александрович
Если вас остановил инспектор ДПП, вы имеете право: Если вас остановил инспектор ДПП, вы имеете право:
Страхование транспортных средств. (Неизвестный художник) 1950 год Страхование транспортных средств. (Неизвестный художник) 1950 год

СОБЫТИЯ


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осуслуг — «Оформление европротокола онлайн». Под суперсервисом понимается оказание нескольких связанных друг с другом госуслуг по «жизненной ситуации». В данном случае речь идет о процессе оформления ДТП и урегулирования убытков по ОСАГО, сообщило Минкомсвязи на своем сайте. Через сервис будет протекать взаимодействие участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. Например, он позв
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19.07.2017 Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления

ские способности, кража денег и личных данных пользователей, а также корпоративной информации; шпионаж или организация хактивистской кампании. Цели у хакеров могут быть разные: намеренная организация ДТП, организация перебоев в подаче электроэнергии; кража личной информации пользователей; кража электроэнергии; перехват управления устройствами и системами; нарушение транспортной и водоочисти
15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП

трахование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скоростью 42 км/ч. Это немного меньше, чем годом ранее – тогда с
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС

Игоря Щеголева. После утверждения документ будет представлен Владимиру Путину. Документ подготовлен рабочей группой во главе с бывшим президентом платежной системы Qiwi Андреем Романенко. Оформление ДТП с помощью ГЛОНАСС Одной из самых ярких новаций, предлагаемых в дорожной карте стала идея внести изменения в нормативную базу, которые бы позволили автовладельцам оформлять ДТП в рамк
03.06.2016 ИТ-система из Академпарка уменьшила число ДТП в Забайкалье

ю Сергея Чаплыгина, система «Безопасный город» уже доказала свою эффективность. Только за первые четыре месяца 2016 г. в Чите на улицах, где установлены камеры, почти на четверть снизилось количество ДТП, в том числе более чем на 60% стало меньше аварий с летальным исходом. «В планах проекта — развитие модуля видеоаналитики и создание дополнительных сервисов “умного города” на платформе Sma
04.12.2015 «ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве

и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Соглашение нацелено на развитие двусторонних отношений в сфере организации применения технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страховых случаев по договорам ОСАГО. Церемония подписания прошла в пресс-центре выставочного комплекса «Гостиный двор» в рамках IX Международной выставки «Транспорт Рос
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам

Компания Fort Telecom получила первый сертификат на систему вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» с определением степени тяжести ДТП по встроенным датчикам. Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» Fort-112 EG была установлена на два автомобиля Changan CS35 для проведения испытаний бокового и фронтальног
14.08.2015 «Автокод» поможет водителям оформить европротокол

Д смогут воспользоваться интерактивной инструкцией. На портале «Автокод» появился специальный справочный раздел, где представлены основные сведения о европротоколе, порядок действий водителя в случае ДТП, правила заполнения документов, нормативные акты и другая полезная информация. Сервис адаптирован для просмотра на мобильных устройствах, поэтому автомобилисты смогут обратиться к нему в ну
02.03.2015 «Яндекс» разработал систему прогнозирования пробок и ДТП

Yandex Data Factory, проект компании «Яндекса» по работе с «Большими Данными», разработал систему прогнозирования заторов и ДТП. Система предсказывает ситуацию на дорогах, показывает прогноз на интерактивной карте и обновляет его в реальном времени. Она создана по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодор)
11.12.2014 «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет передавать информацию о ДТП в дежурные части МВД

11 декабря состоялись успешные испытания сопряжения системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с региональными дежурными частями МВД Российской Федерации. Информация о ДТП с терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» будет максимально оперативно передаваться в службы экстренного реагирования в 83 субъектах РФ. В тех регионах, где Система-112 не будет введена в промышленную эксп
08.10.2014 Правительство утвердило правила предоставления информации о ДТП страховщику с использованием технических средств контроля

Правительство утвердило правила предоставления информации о ДТП страховщику и требования к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации. Правила устанавливают порядок предоставления информации о ДТП страх
03.10.2014 Правительство утвердило правила оформления ДТП с использованием ЭРА-ГЛОНАСС

Постановление от 1 октября 2014 г. №1002, которое позволит расширить использование инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве технологической основы для создания системы автоматизации оформления ДТП. Документом утверждены требования к двум видам технических средств контроля – обеспечивающим фото- или видеосъёмку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного проис
05.06.2014 В Нижнем Новгороде стало меньше ДТП благодаря комплексу «Безопасный город»

родской области «Безопасный город» Глеб Иванов. Наиболее благоприятная обстановка в плане безопасности на дорогах отмечена в районе метромоста: здесь за весь период не было зарегистрировано ни одного ДТП. На 60% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на Молитовском мосту. На самых оживленных магистралях города существенно снизились уровень аварийности и число пострадавших. П
18.09.2013 «Электронные пастухи» обезопасят федеральную трассу от ДТП с дикими животными

я лосей появятся в сентябре 2013 г. на участке федеральной дороги А-114 Вологда — Новая Ладога. В качестве пилотного проекта выбран участок трассы в Вологодской области, где с начала года произошло 8 ДТП с участием диких животных, сообщили CNews в Росавтодоре. Специальные устройства «Электропастух» представляют собой несколько рядов металлического провода, закрепленного на опорах. Напряжени

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Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 278 80
Ростелеком 10948 78
Yandex - Яндекс 9216 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 66
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 54
МегаФон 10742 45
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 27
Google LLC 12688 24
Microsoft Corporation 25775 24
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 22
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 21
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 18
9594 17
М2М телематика - НИС М2М 236 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 14
Apple Inc 13154 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Автодория 44 12
Oracle Corporation 7074 12
Ростех - РТ-Инвест 58 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Telegram Group 2940 11
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
Samsung Electronics 11064 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 9
SpaceTeam - СпейсТим 30 9
Intel Corporation 12811 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 8
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 8
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 8
Телематические системы 60 8
Крок - Croc 1964 8
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 8
X5 Group - Перекрёсток 640 27
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 25
Volvo Cars 262 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Связной ГК 1401 18
BMW Group 482 18
Ford 434 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 16
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 16
Ингосстрах СПАО 478 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 15
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 14
Volkswagen Audi Group 232 14
Volkswagen Group - VW 308 13
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 12
АльфаСтрахование СГ 394 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 11
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 11
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 10
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 10
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 10
Tesla Motors 461 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 9
Царицын капитал 23 8
Uber 357 8
Цезарь Сателлит 43 8
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 8
Honda Motor Company - HND 240 7
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 7
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 6
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 110
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
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ЛДПР 116 1
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