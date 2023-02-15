Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие

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Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гурко Александр 136 27
|Путин Владимир 2750 27
|Ротенберг Игорь 35 23
|Ротенберг Аркадий 45 22
|Никифоров Николай 1172 12
|Медведев Дмитрий 1631 11
|Шипелов Андрей 21 9
|Иванов Олег 136 9
|Смятских Алексей 47 8
|Акимов Максим 178 8
|Носков Константин 230 7
|Хереш Игорь 13 6
|Нащекин Алексей 112 6
|Никифорова Светлана 34 5
|Куховаренко Антон 8 5
|Белянко Евгений 21 5
|Ионин Андрей 7 4
|Макаренко Владимир 9 4
|Шадаев Максут 649 4
|Недосеков Андрей 23 4
|Агафонов Вадим 13 4
|Левитин Игорь 34 4
|Скворцов Сергей 14 4
|Харагезов Александр 4 4
|Замков Антон 7 4
|Соколов Максим 25 4
|Сурков Владислав 73 4
|Хазов Даниил 8 4
|Урличич Юрий 52 4
|Попов Сергей 111 3
|Нургалиев Рашид 20 3
|Ускова Ольга 155 3
|Черненко Андрей 63 3
|Левкевич Михаил 60 3
|Лаврентьев Дмитрий 11 3
|Геклер Алена 28 3
|Рудаш Дмитрий 5 3
|Рогозин Дмитрий 94 3
|Саломатин Алексей 8 3
|Лебедев Георгий 50 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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