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Транспорт ДТП Дорожно-транспортное происшествие

Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие


15.02.2023 Студенты МТУСИ разработали интеллектуальный комплекс, снижающий вероятность ДТП
28.11.2022 Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens
12.10.2022 Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает
24.08.2022 В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн
11.08.2022 В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн»
20.06.2022 Пермская ИТ-компания TrafficData обучила нейросеть распознавать аварии по записям с камер видеонаблюдения
31.01.2022 Число фотофиксаций ДТП через мобильные приложения выросло почти в три раза
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами
15.11.2019 «Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП
27.06.2019 Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП
17.01.2019 ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП
29.11.2018 Мобильное приложение IngoMobile научилось оформлять ДТП
17.07.2018 «Альфастрахование»: россияне стали активно заявлять убытки по ОСАГО через интернет
19.07.2017 Будущее «умных городов»: Намеренная организация ДТП, кражи электричества, перехват управления
15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС
03.06.2016 ИТ-система из Академпарка уменьшила число ДТП в Забайкалье
04.12.2015 «ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам
14.08.2015 «Автокод» поможет водителям оформить европротокол
02.03.2015 «Яндекс» разработал систему прогнозирования пробок и ДТП
11.12.2014 «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет передавать информацию о ДТП в дежурные части МВД
08.10.2014 Правительство утвердило правила предоставления информации о ДТП страховщику с использованием технических средств контроля
03.10.2014 Правительство утвердило правила оформления ДТП с использованием ЭРА-ГЛОНАСС
05.06.2014 В Нижнем Новгороде стало меньше ДТП благодаря комплексу «Безопасный город»
18.09.2013 «Электронные пастухи» обезопасят федеральную трассу от ДТП с дикими животными
31.01.2013 Водители смогут общаться с ГАИ-шниками через мобильное приложение и SMS
17.07.2012 Новая технология защищает автомобиль от последующих столкновений при ДТП
18.05.2012 Видеосвидетель 3600: как не сесть в тюрьму после ДТП
21.01.2011 Система реагирования на ДТП на базе ГЛОНАСС спроектирована
16.11.2009 Ежегодно в ДТП во всем мире погибает 1,3 миллиона человек
09.06.2007 УГИБДД Петербурга заказывает разработку ПО для учёта ДТП
21.07.2006 Крылатая ракета попала в ДТП в Нью-Йорке
21.07.2006 Крылатая ракета попала в ДТП в Нью-Йорке
21.04.2006 ФОРС модернизировал программно-аппартный комплекс в МВД России
12.12.2005 ДТП: водителя хранит близость к церкви
12.12.2005 ДТП: водителя хранит близость к церкви

Публикаций - 679, упоминаний - 679

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 67
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 48
Yandex - Яндекс 5753 45
ГЛОНАСС АО 92 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 36
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 129 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 25
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 25
Microsoft Corporation 23573 22
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 22 20
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 18
Google LLC 10993 18
М2М телематика 231 16
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 48 14
Apple Inc 11251 13
АФК Система ПАО 1717 12
Ростех - РТ-Инвест 55 12
Автодория 42 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 11
Oracle Corporation 6330 10
Прогноз 1663 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1815 10
Samsung Electronics 9762 9
SpaceTeam - СпейсТим 30 9
IBM - International Business Machines Corp 9209 9
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 18 9
Крок - Croc 1714 8
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 86 8
HTC Corporation 1493 8
7055 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 7
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 11 7
Сбер - Цифровая Платформа 442 7
Intel Corporation 11691 7
АвтоТрекер 98 7
Vocord - Вокорд 159 7
NVision Group - Энвижн Груп 669 7
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 195 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1357 7
Volvo Cars 250 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 21
X5 Group - Перекрёсток 454 18
РЖД - Российские железные дороги 1637 17
BMW Group 413 16
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 16
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 15
Связной ГК 1340 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 14
Ford 399 14
Ингосстрах СПАО 339 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 386 12
Volkswagen Audi Group 196 12
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 225 11
GM - General Motors 448 11
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 11
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 11
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 10
АльфаСтрахование СГ 272 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 9
Яндекс.Такси 328 8
Царицын капитал 22 8
Россети Ленэнерго 2359 8
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 8
Цезарь Сателлит 39 8
Открытие ФК - Росгосстрах 294 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 7
Uber 307 6
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 6
Honda Motor Company 230 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 163 6
Ренессанс Страхование 122 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 143 5
Iveco 12 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 4
Лента - Сеть розничной торговли 1720 4
Tesla Motors 342 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 155
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 113
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 83
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 76
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 70
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 66
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 37
Президент Российской Федерации 3741 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 22
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 20
Правительство Москвы 2005 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 18
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2360 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 14
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 55 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 10
Федеральное казначейство России 1557 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1045 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1562 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 6
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 78 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2905 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 2
Единая Россия - Политическая партия 266 2
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Московская ассоциация предпринимателей 6 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
4CIO 713 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 17 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
ЛДПР 100 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53818 241
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26149 130
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 121
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7842 112
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 876 91
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3525 79
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25231 77
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8262 75
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10281 75
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3425 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8294 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22347 61
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13624 56
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Видеокамера - Camcorder 2126 38
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11004 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9582 38
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1346 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6417 35
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 909 34
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11457 33
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2864 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 153
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 343 127
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 64
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 41
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1083 40
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 32
Google Android 12640 31
Apple iOS 6859 26
Apple iPhone 6 6200 22
Microsoft Windows 2000 12709 19
СКБ Контур - Контур.Светофор 153 18
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Apple - App Store 2622 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 15
Google Play - Google Store - Android Market 2963 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 96 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 903 12
Яндекс.Навигатор 501 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1064 11
Яндекс.Карты и Транспорт 394 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6653 10
СКАУТ Безопасное вождение 23 8
РСА Помощник ОСАГО 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 15 8
Apple iPad 3747 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 212 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 7
Microsoft Azure 1324 7
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 25 7
Google Maps - Карты Google 777 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 724 7
Linux OS 8321 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6581 6
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 6
Антисон - контроль бдительности водителя 15 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 195 6
Depositphotos - фотобанк 433 5
Гурко Александр 136 27
Путин Владимир 2750 27
Ротенберг Игорь 35 23
Ротенберг Аркадий 45 22
Никифоров Николай 1172 12
Медведев Дмитрий 1631 11
Шипелов Андрей 21 9
Иванов Олег 136 9
Смятских Алексей 47 8
Акимов Максим 178 8
Носков Константин 230 7
Хереш Игорь 13 6
Нащекин Алексей 112 6
Никифорова Светлана 34 5
Куховаренко Антон 8 5
Белянко Евгений 21 5
Ионин Андрей 7 4
Макаренко Владимир 9 4
Шадаев Максут 649 4
Недосеков Андрей 23 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 1261 8
CNews - Auto.CNews 51 8
Ведомости 572 8
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 4
Автокод (портал) 31 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
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РИА Новости 808 2
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Fastcompany 3 1
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NEWSru.com 229 1
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New Scientist 1447 1
AP - Associated Press 1994 1
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