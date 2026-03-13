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CCTV Closed Circuit Television Системы телевизионного наблюдения Системы видеонаблюдения Видеосервер Видеоконтроль

CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль

Пост видеонаблюдения и оповещения в ГУМе, Москва, СССР, 1970 год Пост видеонаблюдения и оповещения в ГУМе, Москва, СССР, 1970 год
«Видал технику? Нажал кнопку, и любой цех как на ладони!», 1984 Худ. Е. Шабельник «Видал технику? Нажал кнопку, и любой цех как на ладони!», 1984 Худ. Е. Шабельник

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13.03.2026 Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

ая разведка анализировала перемещения людей и идентифицировала высокопоставленных лиц. «Ростелеком» Видеонаблюдение на объектах Взлом ИТ-систем видеонаблюдения позволил израильским специальным

06.03.2026 Компания RVi Group – победитель Национального рейтинга производителей строительного комплекса

RVi Group – российский разработчик решений для видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности – стала победителем Национального рейтинга производителей строительного комплекса 2026 года в номинации «Системы видеонаблюдения и в
04.03.2026 МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области

возможность удаленного доступа к материалам, делает резервное копирование и позволяет интегрировать видеонаблюдение с другими системами безопасности. В рамках реализации проекта особое внимание
24.02.2026 Бизнес Хакасии в полтора раза увеличил инвестиции в видеонаблюдение

чения бесперебойной работы объектов и предотвращения вандализма. «Мы видим уверенный рост спроса на видеонаблюдение год от года, причем в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны
19.02.2026 МТС получила аккредитацию на облачное видеонаблюдение от Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета»

МТС сообщила о том, что облачное видеонаблюдение МТС вошло в число рекомендованных для подключения в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Сервис соответствует всем новым требованиям

10.12.2025 «Болид» представила новое решение для видеонаблюдения и безопасности объектов «Орион Видео 2.0»

овать данное ПО на объектах транспортной инфраструктуры. Основные возможности ПО «Орион Видео 2.0»: Видеонаблюдение: обеспечение просмотра «живого» видео в реальном времени. Воспроизведение арх
10.12.2025 Торговые компании Приангарья стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

ния в Иркутской области стали предприятия торговли, в частности в этом году в Приангарье подключили видеонаблюдение компании, занимающиеся продажей автозапчастей, ювелирных изделий, а также про
10.12.2025 Строительные и торговые компании Якутии стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики в Республике Саха (Якутия). За 10 месяцев 2025 г. инвестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. О
08.12.2025 МТС: управляющие и нефтесервисные компании Тюмени стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

вестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 26%, а количество компаний, установивших видеонаблюдение, выросло кратно по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Лидером по внедре
08.12.2025 Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске

Российская ИТ-компания Sitronics Group завершила создание и ввод в эксплуатацию комплексной системы видеонаблюдения (КСВН) в Норильске. В рамках трехлетнего контракта специалисты компании осуществили поставку и монтаж серверного оборудования и систем хранения данных в центре обработки данных

03.12.2025 Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

сштабную схему слежки, так четверо человек взломали более 120 тыс. домашних и коммерческих IP-камер видеонаблюдения, пишет BBC. Злоумышлении получили доступ к приватным моментам пользователей,

03.12.2025 Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение

я и видеоаналитики традиционно лидируют по запросам и бизнеса, и госсектора. Компании рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент безопасности, но и как средство оптимизации бизнес-п
02.12.2025 МТС: воронежские предприниматели стали использовать умное видеонаблюдение на 25% чаще

а предприятиях, выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший спрос на видеонаблюдение в Воронежской области демонстрируют промышленность, ритейл и сельское хозяйст
02.12.2025 Безопасность в приоритете: 87% россиян поддерживают камеры в общественных местах

авил и порядка — 67%, гарантия безопасности дорожного движения — 56%. Согласны с тем, что городское видеонаблюдение улучшает безопасность — 75%опрошенных. Молодежь в возрасте 18–34 лет чаще счи
01.12.2025 МТС: кузбасские компании стали на 20% чаще внедрять видеонаблюдение

ернет-магазины, предприятия общественного питания и непродовольственный ритейл. Традиционно активно видеонаблюдение в Кузбассе использует промышленность, в том числе, добывающая, металлургическ
28.11.2025 Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение

розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительные компании внедряют умное видеонаблюдение МТС для автоматического контроля соблюдения техники безопасности. Это позволя
28.11.2025 Хабаровские девелоперы стали активнее внедрять умное видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост спроса на интеллектуальные системы видеонаблюдения в ключевых отраслях экономики Хабаровского края. По данным за девять месяцев 2025 г., наибольшую активность проявили строительные компании, где количество подключений выросло на
27.11.2025 Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Приморском крае. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудование для видеонаблюдения, выросло в два раза по сравнению с ана
12.11.2025 В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на 38% по сравнению с аналогичным п
12.11.2025 Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35%

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по сравнению с аналогичным период
11.11.2025 Eltex обновил платформу для систем видеонаблюдения EVI

Вендор Eltex выпустил большое обновление EVI – программной платформы для построения систем видеонаблюдения и аналитики. В новой версии улучшили инструменты для безопасности и управления доступом. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Eltex фокусируется на актуальных запросах ры
10.11.2025 В ассортименте Smartec появился 24” монитор для системы видеонаблюдения с защитой экрана и малым временем отклика 5 мс

Ряд продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили 24-дюймовые LED-мониторы STM-245 rev.2 с разрешением Full HD, которые имеют прочный металлический корпус и защитное стекло экрана. Яркость модели достигает 250 кд/кв.

28.10.2025 Московский производитель оборудования для видеонаблюдения увеличил выпуск продукции благодаря федеральному проекту

Столичный производитель оборудования для видеонаблюдения ООО «Видеомакс» увеличил почти на четверть производство видеосерверов благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической по
18.09.2025 Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

допустим — только что о возможности интеграции стоит уточнить заранее. Одно из преимуществ услуги «Видеонаблюдение» от «МегаФона» — интеграция с другими сервисами оператора. Камеры можно объед
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики

то решается за счет обновления или замены существующего железа для полной совместимости с новым ПО. Видеонаблюдение уже давно превратилось из простого инструмента видеофиксации в технологию, ко
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023

ерь у российских производителей появился шанс завоевать и рынок видеокамер. Тем более, что спрос на видеонаблюдение растет. Выход на рынок крупных операторов связи с их готовой инфраструктурой

Рынок решений для видеонаблюдения 2021

емпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивается в ₽82

28.08.2025 «Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»

систему видеонаблюдения без лишних хлопот и скрытых платежей. Егор Шубяков, руководитель продукта «Видеонаблюдение», сказал: «Владельцы пунктов выдачи — это предприниматели, которые ценят прос
12.08.2025 Вендор Eltex развернул систему безопасности на основе собственных IP-камер

фейс. В инфраструктуре Eltex применяются все три модуля платформы: EVI Perimeter – централизованное видеонаблюдение и архив, EVI Analytics – интеллектуальная видеоаналитика, EVI SCUD – контроль
01.08.2025 Каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер

м CNews сообщили представители SuperJob. В шести из 10 российских компаний (62%) установлены камеры видеонаблюдения. За 12 лет число работодателей, в офисах которых установлены камеры, увеличил
30.07.2025 «МегаФон» улучшил условия видеонаблюдения для ПВЗ

р хранятся и обрабатываются в облаке «МегаФона», что исключает несанкционированный доступ и утечки. Видеонаблюдение помогает бизнесу не только соответствовать требованиям торговых площадок, но

28.07.2025 Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения

ональный 32-дюймовый монитор STM-325 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-, BNC- и D-Sub (VGA) и выделяется повышенной яркостью и контрастностью, которые достигают 500 кд/кв. м и 4000:1 соответственно, при малом времени отклика
10.07.2025 Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы

Компания Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявила о создании нового поколения Ivideon Private Cloud – программно-аппаратного решения для построения масштабных высоконагру
10.07.2025 Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ

ая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального ПО. Видеонаблюдение было также установлено в 249 региональных центрах обработки информации, где э
25.06.2025 Аналитика МТС: россияне скупают камеры видеонаблюдения в сезон летних отпусков

МТС сообщает, что с 1 по 22 июня 2025 г. в розничной сети МТС был зафиксирован самый высокий интерес к камерам видеонаблюдения в 2025 г. Так, продажи этой категории товаров увеличились в среднем на 20% в штуках по сравнению с предыдущими месяцами 2025 г., а по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. пр
20.06.2025 «СберМобайл» и Ivideon договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения

«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. Об эт
18.06.2025 «МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане

Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали

18.06.2025 Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии

Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе и Skynet, киргизский интернет-провайдер, договорились о развитии стратегического долгосрочного сотрудничества. Со
18.06.2025 Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения

«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. Компа
16.06.2025 Новый программный модуль Timex VS для организации системы IP-видеонаблюдения

Новый программный продукт — модуль системы IP-видеонаблюдения Timex VS — пополнил ИСБ Timex от Smartec. На базе ПО Timex VS можно построить подсистему видеонаблюдения в рамках единой платформы управления системой безопасности Timex


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АРМО ГК - АРМО-Системы 371 210
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МегаФон 10742 126
Smartec 168 114
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 111
Microsoft Corporation 25775 110
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Google LLC 12688 88
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Huawei 4676 87
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Sony 6739 72
Vocord - Вокорд 185 72
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 62
STC 106 62
Крок - Croc 1964 59
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 59
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Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 56
Motorola Solutions - Pelco 69 56
Ivideon - Мобильные видеорешения 77 54
Apple Inc 13154 51
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HP Inc. 5883 48
Schneider Electric 614 48
Dell EMC 5180 47
Meta Platforms - Facebook 4621 47
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 125
РЖД - Российские железные дороги 2096 76
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 28
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Россети Ленэнерго 1699 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 22
Роснефть НК - нефтяная компания 562 21
Газпром нефть 725 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 18
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 17
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AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
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EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
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Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 3
Метро Международная ассоциация 4 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1261
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1174
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 749
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 747
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 710
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 694
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 644
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 642
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 571
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 569
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 488
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 485
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 480
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 480
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 476
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 476
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 463
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 434
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 428
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 426
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 408
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 397
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 367
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 361
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 350
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 348
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 344
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 337
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 335
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 333
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 327
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 317
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 307
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 298
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 290
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 285
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 281
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 274
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 273
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 267
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 140
Google Android 15243 127
Linux OS 11533 125
Microsoft Windows 16882 103
Apple iOS 8583 91
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 78
Apple iPhone 6 4861 75
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 70
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 67
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 66
Microsoft Windows 2000 8678 65
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 64
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 63
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 61
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 44
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 42
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 37
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 35
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 32
DSSL Trassir 40 31
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 30
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 29
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 28
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 27
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 25
Vocord FaceControl 39 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Apple - App Store 3109 25
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 25
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 24
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 24
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 24
FreePik 1841 23
Apple macOS 2419 22
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 22
Исхизова Александра 100 48
Путин Владимир 3454 44
Собянин Сергей 538 31
Ермаков Валерий 140 28
Ермолаев Артем 379 27
Головин Дмитрий 51 25
Осеевский Михаил 350 23
Шадаев Максут 1210 20
Векилов Тимур 28 20
Кулаковский Дмитрий 67 17
Никифоров Николай 1138 16
Гольцов Александр 84 16
Медведев Дмитрий 1665 16
Щелгачев Дмитрий 35 16
Сергеев Михаил 115 15
Сысоева Евгения 129 15
Горбатько Александр 105 15
Щеголев Игорь 699 14
Абуталимов Заур 20 13
Лукошков Дмитрий 61 13
Кравцов Сергей 64 13
Перминова Светлана 52 13
Громов Иван 102 13
Лысенко Эдуард 317 13
Ершов Андрей 52 12
Юдников Андрей 14 12
Власов Иван 56 12
Венцлавович Елена 41 12
Румянцева Ольга 62 12
Барвинский Владимир 44 12
Анохин Сергей 121 11
Антонов Александр 77 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Михайлова Анастасия 60 11
Двинина Олеся 89 11
Чернышенко Дмитрий 581 11
Ханин Александр 51 10
Логинов Александр 54 10
Казак Максим 162 10
Соловенчук Александр 156 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2433
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 997
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 402
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 354
Европа 24964 239
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 232
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 190
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 184
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 127
Беларусь - Белоруссия 6289 120
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 116
Россия - СФО - Новосибирск 4876 111
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 102
Япония 13807 91
Германия - Федеративная Республика 13221 87
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 85
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 84
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 81
Армения - Республика 2449 79
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 78
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 78
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 75
Россия - УФО - Тюменская область 1365 73
Земля - планета Солнечной системы 10865 71
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 70
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 69
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 69
Россия - УФО - Челябинская область 1512 69
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 69
Азия - Азиатский регион 5920 68
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 65
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 65
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 63
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 60
Россия - УФО - Свердловская область 1951 59
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 59
Казахстан - Республика 6048 58
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 57
Южная Корея - Республика 7052 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1291
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 997
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 532
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 530
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 509
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 301
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 287
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 270
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 260
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 258
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 234
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 213
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 203
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 201
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 195
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 188
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 188
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 171
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 148
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 147
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 145
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 133
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 133
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 125
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 124
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 123
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 122
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 121
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 118
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 118
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 115
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 113
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 112
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 111
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 109
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 108
Энергетика - Energy - Energetically 5855 108
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 108
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 105
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 102
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 55
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 34
N+1 - Издание 188 30
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 17
Ведомости 1466 17
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
Bloomberg 1627 13
The Register - The Register Hardware 1784 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
РИА Новости 1033 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 9
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
FT - Financial Times 1296 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
AP - Associated Press 2007 6
Times 661 6
Regnum - Регнум 114 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Forbes - Форбс 1002 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Госрасходы - портал 70 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Известия ИД 770 3
Nature 832 3
Российская газета 290 3
Мобильные системы 118 3
Phys.org 972 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Северо-Запад 24 3
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 3
The Verge - Издание 619 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
BleepingComputer - Издание 458 3
The Bell - Издание 42 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 148
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 60
IDC - International Data Corporation 4975 41
Gartner - Гартнер 3658 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Markets&Markets Research 113 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 8
IMS Research 31 6
Frost & Sullivan 207 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Mordor Intelligence 35 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Microsoft Research 144 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 3
CNews Инновация года - награда 155 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Allied Market Research 22 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
ABI Research 236 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
6Wresearch 2 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
CNews Fast рейтинг 55 2
HFS Research 49 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Vanson Bourne 49 2
Tolly Group 14 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Wainhouse Research 40 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
РАН - Российская академия наук 2122 18
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 3
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 3
МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
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