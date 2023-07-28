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CCTV Closed Circuit Television Системы телевизионного наблюдения Системы видеонаблюдения Видеосервер Видеоконтроль

CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль


28.07.2023 «Ростелеком» в Прикамье установил систему цифрового онлайн-видеонаблюдения

ектор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Наше видеонаблюдение отвечает всем основным требованиям импортозамещения, является универсальным и
27.07.2023 «Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

лачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение «Видеонаблюдение и умный дом» или личный кабинет на сайте. Кроме того, клиенты могут выбрать н
20.07.2023 Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

ия экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видеонаблюдение было также установлено в 337 региональных центрах обработки информации, где э
19.07.2023 Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения  

«Ростелеком» в Тюменской области подключил к областной системе видеонаблюдения еще 192 видеокамеры. Оборудование установили по заказу департамента информатизации Тюменской области. Это стало продолжением работы по оснащению городов и поселков цифровыми вид
18.07.2023 Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский»

стала просматриваться со всех сторон. Теперь погрузка будет происходить с ювелирной точностью, ведь видеонаблюдение позволяет полностью контролировать ход погрузки сырья», – отметил инженер-пус
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G

D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G для систем видеонаблюдения (CCTV), IP-телефонии и корпоративных сетей Wi-Fi. Новинки дополняют линейку настраиваемых комм
30.06.2023 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске

людением и детализировать определенные участки благодаря возможности камер приближать изображение. «Видеонаблюдение — один из самых востребованных сервисов цифровой экосистемы МТС. Во многих ре
22.06.2023 Новый неуправляемый PoE-коммутатор Smartec на восемь портов для сетевых видеонаблюдения и других систем

о 8 кВ), а среднее время его наработки на отказ составляет 100 тыс. часов. Работающий на основе технологии PoE коммутатор ST-NS008MB-MD обеспечивает передачу данных между сетевыми устройствами систем видеонаблюдения, контроля доступа, IP-телефонии, а также (например, если подвести отдельный электрический кабель питания по каким-то причинам невозможно) по стандартной витой паре в сети Ethern
20.06.2023 В Санкт-Петербурге продажи камер видеонаблюдения к отпускному сезону увеличились в три раза

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети Санкт-Петербурга. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес петербуржцев к этой категории товаров: продажи увеличились в три раза в штуках по сравн
19.06.2023 Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения

лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы. При этом для жителей частного сектора видеонаблюдение на базе мобильной сети является основным вариантом. «Мы обеспечиваем доступ к
09.06.2023 Продажи камер видеонаблюдения к началу сезона отпусков увеличились в 2,5 раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 г.

01.06.2023 МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска

х Весенняя и Праздничная. Эти зеленые локации с фонтанами, как и площадь Согласия, где тоже ведется видеонаблюдение, летом становятся центром притяжения междуреченцев и гостей города. Многие гу
31.05.2023 «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех городов Ямала

электронной почты, получить на нее специальный уникальный пароль, скачать на смартфон приложение ‘’Видеонаблюдение Ростелекома‘’, ввести код и войти в личный кабинет. Камеры записывают видео к
30.05.2023 В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»

«Ростелеком» в Тюменской области подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 году основной период начался 26 мая и продлится до 1 июля. За ходом экзаменов в регионе наблюдают 1656 видеокамер, у
26.05.2023 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ в Прикамье

этом году 100% аудиторий, где будет проходить итоговая аттестация, оборудованы новыми IP-камерами. Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия
24.05.2023 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023

-камер. Всего в 6,1 тыс. ППЭ сотрудники компании смонтировали 132,5 тыс. устройств. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечив
23.05.2023 Новые камеры видеонаблюдения Xiaomi

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые камеры видеонаблюдения – Xiaomi Smart Camera C400 для дома или квартиры, а также Xiaomi Outdoor Came
23.05.2023 Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видео
17.05.2023 «Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО

«Ростелеком» подготовил системы видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямал
06.04.2023 Видеонаблюдение МТС обеспечит безопасность промышленных предприятий Красноярского края

ьные 7% - на предприятия энергетики и сферу грузоперевозок. Основной причиной роста спроса на умное видеонаблюдение МТС стало повышение требований к безопасности производственных помещений, пер
29.03.2023 МТС обеспечила видеонаблюдением будущую умную спортплощадку в Большом Камне

видеонаблюдения в общественных пространствах Приморского края. В Большом Камне компания обеспечила видеонаблюдением строящуюся умную спортивную площадку. Об этом CNews сообщили представители М
29.03.2023 Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

зации можно использовать аккаунты Google, Apple или почту.  Телефон, с которого будет производиться видеонаблюдение, ставится в режим “Камера”. Далее необходимо установить это же приложение на

24.03.2023 «Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ

экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддержи
24.03.2023 МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возмо
23.03.2023 За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС

бы безопасности могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал. «Компания получила обзорное видеонаблюдение с возможностью онлайн-просмотра, локального хранения архива, а также возможно
15.03.2023 Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует

гии не просто существуют, а активно сейчас развиваются, что позволяет очень эффективно использовать видеонаблюдение для распознавания каких-то поведенческих паттернов, – отметил эксперт. – Прич
15.03.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»

включающую зону разгрузки и приема сырья, производственные цеха и зону выгрузки готовой продукции. Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, с
06.03.2023 Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X

Новая камера видеонаблюдения 8 МП/4К Wisenet XNV-9083RZ, входящая в серию X, защищена от ударов и предназн
27.02.2023 За последние три года продажи камер видеонаблюдения для частного использования выросли в четыре раза

предпочитают оставлять оборудование включенным даже когда присутствуют дома. Далее следует уличное видеонаблюдение для коттеджей и загородных участков, 19%. 9% приходится на частные хозяйствен
20.02.2023 Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой

Двухмодульная конструкция камеры видеонаблюдения Wisenet XNB-6002 включает компактный корпус с производительным процессором и

20.02.2023 В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС

МТС развернула систему видеонаблюдения парка в микрорайоне «Долина» в Волгограде. Комплекс видеокамер поможет обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка. Об этом CNews сообщили представит
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

тся свет, а владельцу придет уведомление в мобильное приложение Aqara Home. PS-Link «Умная охрана и видеонаблюдение» PS-1213 Комплект включает смарт-камеру, два датчика движения и датчик открыт
13.02.2023 «АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров

орий. В условиях чрезвычайной ситуации данный комплекс позволяет быстро организовывать всестороннее видеонаблюдение для координации действий сотрудников спецслужб и проводить спасательные и дру
09.02.2023 Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов

МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контроля утил
24.01.2023 «Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Борскому стекольному заводу термостойкую систему видеонаблюдения для контроля процесса стекловарения с целью дальнейшего производства листового и автомобильного стекла. Аппаратура применяется внутри стеклоплавильной печи и способна работать п
19.01.2023 Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила цифровую систему видеонаблюдения в городе Рассказово, связав в единый информационный центр городские камеры наружного наблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС модернизировала городскую систему

18.01.2023 МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе

ращения количества противоправных случаев», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. «Видеонаблюдение – эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно

17.01.2023 «АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix

«АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных продуктов Mobotix от Konica Minolta для комплексных интеллектуальных систем видеонаблюдения и IP-видеодомофонии. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia. В рамках соглашения компании будут вести взаимодействие с прямыми партнерами,
26.12.2022 HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга

dPoint (входит в ГКС), российский разработчик решений для цифровых территориально-распределенных систем, провела тестирования в ряде российских компаний по замене иностранной системы технологического видеонаблюдения на систему ситуационного видеомониторинга на основе собственной IoT-платформы InOne. Результаты тестирований подтвердили полное соответствие функциональных возможностей платформ
20.12.2022 Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов

мных продуктов RecFaces пополнило решение Id-Time для учета рабочего времени персонала. Ядром системы Id-Time выступает биометрическая база данных лиц, а источниками получения изображений – IP-камеры видеонаблюдения, планшетные ПК или терминалы. Биометрическая система учета рабочего времени идентифицирует человека менее чем за одну секунду и предоставляет простые, удобные и эффективные инст

Публикаций - 3556, упоминаний - 4212

CCTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10401 519
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10070 223
АРМО ГК - АРМО-Системы 238 141
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 139
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2937 111
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 109
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6491 100
Microsoft Corporation 23858 99
Cisco Systems 4950 98
IBM - International Business Machines Corp 9280 89
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7362 74
Vocord - Вокорд 176 72
Ростех - Автоматика Концерн 1550 71
Google LLC 11204 71
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 796 70
Smartec 107 70
Huawei 3608 68
Intel Corporation 11795 66
5nine Software 1863 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8233 63
Yandex - Яндекс 6094 58
Samsung Electronics 9873 58
АРМО ГК 105 58
Интеллектуальные системы 234 57
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 55
Pelco 67 54
Ситроникс - Sitronics 1135 54
7354 53
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 53
Крок - Croc 1742 52
Sony 6499 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1925 47
Meta Platforms - Facebook 4358 46
VMware 2205 45
Schneider Electric 532 45
Dell EMC 4960 44
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1019 43
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 123 43
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 160 42
HP Inc. 5595 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6188 105
РЖД - Российские железные дороги 1695 68
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6747 63
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6360 54
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2564 47
X5 Group - Перекрёсток 470 43
Россети Ленэнерго 2413 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2532 34
Почта России ПАО 2059 31
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 31
РВК - Российская венчурная компания 539 31
X5 Group 874 25
Газпром ПАО 1193 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1934 23
ГПБ - Газпромбанк 978 19
Лента - Сеть розничной торговли 1808 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 732 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 18
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 18
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 377 17
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 17
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 350 17
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 17
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 107 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 15
Газпром нефть 530 14
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 190 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 14
Роснефть НК - нефтяная компания 490 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 600 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 347 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1302 13
Альфа-Банк 1641 12
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 12
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 862 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 548 11
Uber 313 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 208
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9821 174
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 147
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1588 142
Правительство Москвы 2144 126
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 122
Президент Российской Федерации 3871 121
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 106
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2584 104
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 80
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1267 70
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 914 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 61
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 144 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3137 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2074 37
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 289 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3107 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3959 33
Федеральное казначейство России 1620 32
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 359 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1659 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2563 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 25
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 554 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 22
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 444 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 728 22
Судебная власть - Judicial power 2162 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 18
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 201 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 18
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2459 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1086 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 51
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 20
4CIO 754 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 13
TIA - Telecommunications Industry Association 88 12
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 6
8K Association - Ассоциация 8K 166 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 4
Единая Россия - Политическая партия 275 4
Метро Международная ассоциация 4 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2618 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 2
WiMAX Forum 68 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
Электрокабель 8 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56238 1445
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41768 1063
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1514 872
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26791 590
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12581 589
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27127 571
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18380 518
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9882 513
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8063 450
Видеокамера - Camcorder 2169 421
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13909 385
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11791 382
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18574 375
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12950 366
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11330 364
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9002 358
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10064 334
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4743 314
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21370 313
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9466 310
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22921 304
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26063 304
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17844 302
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8442 300
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6534 291
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 442 289
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13783 285
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7665 282
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10581 274
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8699 248
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9207 245
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8866 245
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8898 241
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6181 241
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22131 241
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10464 222
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 528 221
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13826 217
Google Android 13030 111
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4367 107
Linux OS 8670 101
Apple iPhone 6 6330 96
Microsoft Windows 2000 12891 88
Microsoft Windows 14792 87
Apple iOS 7106 81
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 61
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1148 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 44
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 144 44
Apple iPhone - серия смартфонов 6761 39
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1141 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 44 37
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3588 31
Axis Camera Station 33 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 922 30
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 826 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 28
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 648 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2898 27
Microsoft Skype 2002 25
Vocord FaceControl 38 25
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 185 24
Apple - App Store 2700 23
Age of Kings 3460 22
Google Play - Google Store - Android Market 3071 22
Apple iPad 3777 21
Google YouTube - Видеохостинг 2516 20
Vocord NetCam 27 20
Apple macOS 1806 19
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 19
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 213 19
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 359 19
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 738 18
ВГТРК Смотрим 552 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 18
Intel x86 - архитектура процессора 1669 18
DSSL Trassir 20 17
Путин Владимир 2840 40
Собянин Сергей 270 27
Ермолаев Артем 363 27
Головин Дмитрий 26 23
Осеевский Михаил 287 22
Векилов Тимур 28 20
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Никифоров Николай 1172 18
Кулаковский Дмитрий 67 17
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Медведев Дмитрий 1637 16
Горбатько Александр 105 15
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Румянцева Ольга 62 12
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Антонов Александр 76 11
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Казак Максим 161 10
Шадаев Максут 739 10
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Анохин Сергей 46 9
Иванов Сергей 373 9
Евтушенко Олег 142 9
Кузяев Андрей 64 9
Рогозин Дмитрий 96 8
Барсуков Николай 9 8
Мордасов Сергей 17 8
Кадейшвили Алексей 14 8
Казаков Николай 8 8
Горпинченко Роман 13 8
Грунтов Антон 8 8
Россия - РФ - Российская федерация 128176 1883
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40559 852
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15741 323
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50861 303
Европа 21560 196
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13472 176
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15605 172
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6619 143
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13124 95
Беларусь - Белоруссия 4682 85
Россия - СФО - Новосибирск 3863 84
Германия - Федеративная Республика 12271 82
Япония 13055 81
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2699 62
Азия - Азиатский регион 5198 60
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1390 60
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 60
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2629 59
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2448 57
Казахстан - Республика 5120 56
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2470 56
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Россия - УФО - Челябинская область 1040 54
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 53
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 51
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2914 51
Армения - Республика 1748 50
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2105 50
Южная Корея - Республика 6379 50
Европа Восточная 3022 48
Россия - ПФО - Нижегородская область 1619 46
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1330 45
Россия - УФО - Тюменская область 1003 45
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1472 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46266 994
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15838 731
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43572 437
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21546 411
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25335 406
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9686 248
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8716 221
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9090 210
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4553 190
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11373 189
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4091 179
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6365 167
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3160 164
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11359 159
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14561 157
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5069 153
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7241 152
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3225 114
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4276 112
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5036 110
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5759 110
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1083 110
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3316 109
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 437 106
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2403 99
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5149 99
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3607 98
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4620 94
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5964 92
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4159 92
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3980 90
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8176 89
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1960 88
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6731 88
Энергетика - Energy - Energetically 4592 87
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3356 86
Абонентская база - Абонентская плата 5358 83
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 872 81
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10243 77
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 49
N+1 - Издание 143 24
Коммерсантъ - Издательский дом 1412 24
CNews - ZOOM.CNews 1764 14
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 727 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 11
РИА Новости 828 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 8
Bloomberg 1156 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 585 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 7
Ведомости 664 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 7
The Register 1460 7
TAdviser - Центр выбора технологий 325 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 6
FT - Financial Times 1183 5
Regnum - Регнум 112 5
AP - Associated Press 1994 5
Times 658 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 75 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
The Bell - Издание 42 3
CNews Северо-Запад 24 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 3
The Verge - Издание 515 3
Мобильные системы 115 3
Nature 798 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 3
Phys.org 973 3
NYT - The New York Times 1009 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 2
Phreaker.Pro 2 2
ZDnet 597 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Прайм - Агентство экономической информации 863 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7617 129
IDC - International Data Corporation 4875 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2492 32
Gartner - Гартнер 3503 24
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 13
Markets&Markets Research 106 10
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 8
IMS Research 31 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 5
Frost & Sullivan 202 5
IHS Markit 21 4
Mordor Intelligence 20 4
Juniper Research 510 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 101 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 3
BCG - Boston Consulting Group 101 3
Microsoft Research 138 3
Allied Market Research 19 3
ABI Research 233 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Forrester Research 815 3
CNews Fast рейтинг 44 2
CNews Инновация года - награда 99 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
Buyers Laboratory 12 2
Keypoint Intelligence 7 2
Tolly Group 14 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 2
HFS Research 46 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 128 2
Wainhouse Research 40 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 2
ONSIDE 3 2
Vanson Bourne 48 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1332 17
РАН - Российская академия наук 1825 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 12
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 141 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 758 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 252 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 175 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 320 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 704 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 102 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 505 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 204 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 177 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 252 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 65 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 256 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 129 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 121 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 32 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 42 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11965 132
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 62
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1112 47
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1844 47
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 27
Единый день голосования 99 23
День молодёжи - 27 июня 710 16
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 13
CNews AWARDS - награда 440 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2168 12
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 7
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Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
Цифровая прокачка региона 29 3
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Петербургский Цифровой Форум 6 3
Positive Hack Days - PHDays 20 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
МТС Телеком Идея 52 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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