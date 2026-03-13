CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи ая разведка анализировала перемещения людей и идентифицировала высокопоставленных лиц. «Ростелеком» Видеонаблюдение на объектах Взлом ИТ-систем видеонаблюдения позволил израильским специальным

Компания RVi Group – победитель Национального рейтинга производителей строительного комплекса RVi Group – российский разработчик решений для видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности – стала победителем Национального рейтинга производителей строительного комплекса 2026 года в номинации «Системы видеонаблюдения и в

МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области возможность удаленного доступа к материалам, делает резервное копирование и позволяет интегрировать видеонаблюдение с другими системами безопасности. В рамках реализации проекта особое внимание

Бизнес Хакасии в полтора раза увеличил инвестиции в видеонаблюдение чения бесперебойной работы объектов и предотвращения вандализма. «Мы видим уверенный рост спроса на видеонаблюдение год от года, причем в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны

МТС получила аккредитацию на облачное видеонаблюдение от Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» МТС сообщила о том, что облачное видеонаблюдение МТС вошло в число рекомендованных для подключения в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Сервис соответствует всем новым требованиям

«Болид» представила новое решение для видеонаблюдения и безопасности объектов «Орион Видео 2.0» овать данное ПО на объектах транспортной инфраструктуры. Основные возможности ПО «Орион Видео 2.0»: Видеонаблюдение: обеспечение просмотра «живого» видео в реальном времени. Воспроизведение арх

Торговые компании Приангарья стали чаще внедрять системы видеонаблюдения ния в Иркутской области стали предприятия торговли, в частности в этом году в Приангарье подключили видеонаблюдение компании, занимающиеся продажей автозапчастей, ювелирных изделий, а также про

Строительные и торговые компании Якутии стали чаще внедрять системы видеонаблюдения Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики в Республике Саха (Якутия). За 10 месяцев 2025 г. инвестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. О

МТС: управляющие и нефтесервисные компании Тюмени стали чаще внедрять системы видеонаблюдения вестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 26%, а количество компаний, установивших видеонаблюдение, выросло кратно по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Лидером по внедре

Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске Российская ИТ-компания Sitronics Group завершила создание и ввод в эксплуатацию комплексной системы видеонаблюдения (КСВН) в Норильске. В рамках трехлетнего контракта специалисты компании осуществили поставку и монтаж серверного оборудования и систем хранения данных в центре обработки данных

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети сштабную схему слежки, так четверо человек взломали более 120 тыс. домашних и коммерческих IP-камер видеонаблюдения, пишет BBC. Злоумышлении получили доступ к приватным моментам пользователей,

Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение я и видеоаналитики традиционно лидируют по запросам и бизнеса, и госсектора. Компании рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент безопасности, но и как средство оптимизации бизнес-п

МТС: воронежские предприниматели стали использовать умное видеонаблюдение на 25% чаще а предприятиях, выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший спрос на видеонаблюдение в Воронежской области демонстрируют промышленность, ритейл и сельское хозяйст

Безопасность в приоритете: 87% россиян поддерживают камеры в общественных местах авил и порядка — 67%, гарантия безопасности дорожного движения — 56%. Согласны с тем, что городское видеонаблюдение улучшает безопасность — 75%опрошенных. Молодежь в возрасте 18–34 лет чаще счи

МТС: кузбасские компании стали на 20% чаще внедрять видеонаблюдение ернет-магазины, предприятия общественного питания и непродовольственный ритейл. Традиционно активно видеонаблюдение в Кузбассе использует промышленность, в том числе, добывающая, металлургическ

Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительные компании внедряют умное видеонаблюдение МТС для автоматического контроля соблюдения техники безопасности. Это позволя

Хабаровские девелоперы стали активнее внедрять умное видеонаблюдение Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост спроса на интеллектуальные системы видеонаблюдения в ключевых отраслях экономики Хабаровского края. По данным за девять месяцев 2025 г., наибольшую активность проявили строительные компании, где количество подключений выросло на

Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Приморском крае. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудование для видеонаблюдения, выросло в два раза по сравнению с ана

В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на 38% по сравнению с аналогичным п

Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35% МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по сравнению с аналогичным период

Eltex обновил платформу для систем видеонаблюдения EVI Вендор Eltex выпустил большое обновление EVI – программной платформы для построения систем видеонаблюдения и аналитики. В новой версии улучшили инструменты для безопасности и управления доступом. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Eltex фокусируется на актуальных запросах ры

В ассортименте Smartec появился 24” монитор для системы видеонаблюдения с защитой экрана и малым временем отклика 5 мс Ряд продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили 24-дюймовые LED-мониторы STM-245 rev.2 с разрешением Full HD, которые имеют прочный металлический корпус и защитное стекло экрана. Яркость модели достигает 250 кд/кв.

Московский производитель оборудования для видеонаблюдения увеличил выпуск продукции благодаря федеральному проекту Столичный производитель оборудования для видеонаблюдения ООО «Видеомакс» увеличил почти на четверть производство видеосерверов благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической по

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год допустим — только что о возможности интеграции стоит уточнить заранее. Одно из преимуществ услуги «Видеонаблюдение» от «МегаФона» — интеграция с другими сервисами оператора. Камеры можно объед

Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики то решается за счет обновления или замены существующего железа для полной совместимости с новым ПО. Видеонаблюдение уже давно превратилось из простого инструмента видеофиксации в технологию, ко

Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 ерь у российских производителей появился шанс завоевать и рынок видеокамер. Тем более, что спрос на видеонаблюдение растет. Выход на рынок крупных операторов связи с их готовой инфраструктурой

Рынок решений для видеонаблюдения 2021 емпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивается в ₽82

«Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» систему видеонаблюдения без лишних хлопот и скрытых платежей. Егор Шубяков, руководитель продукта «Видеонаблюдение», сказал: «Владельцы пунктов выдачи — это предприниматели, которые ценят прос

Вендор Eltex развернул систему безопасности на основе собственных IP-камер фейс. В инфраструктуре Eltex применяются все три модуля платформы: EVI Perimeter – централизованное видеонаблюдение и архив, EVI Analytics – интеллектуальная видеоаналитика, EVI SCUD – контроль

Каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер м CNews сообщили представители SuperJob. В шести из 10 российских компаний (62%) установлены камеры видеонаблюдения. За 12 лет число работодателей, в офисах которых установлены камеры, увеличил

«МегаФон» улучшил условия видеонаблюдения для ПВЗ р хранятся и обрабатываются в облаке «МегаФона», что исключает несанкционированный доступ и утечки. Видеонаблюдение помогает бизнесу не только соответствовать требованиям торговых площадок, но

Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения ональный 32-дюймовый монитор STM-325 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-, BNC- и D-Sub (VGA) и выделяется повышенной яркостью и контрастностью, которые достигают 500 кд/кв. м и 4000:1 соответственно, при малом времени отклика

Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы Компания Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, объявила о создании нового поколения Ivideon Private Cloud – программно-аппаратного решения для построения масштабных высоконагру

Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ ая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального ПО. Видеонаблюдение было также установлено в 249 региональных центрах обработки информации, где э

Аналитика МТС: россияне скупают камеры видеонаблюдения в сезон летних отпусков МТС сообщает, что с 1 по 22 июня 2025 г. в розничной сети МТС был зафиксирован самый высокий интерес к камерам видеонаблюдения в 2025 г. Так, продажи этой категории товаров увеличились в среднем на 20% в штуках по сравнению с предыдущими месяцами 2025 г., а по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. пр

«СберМобайл» и Ivideon договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения «СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. Об эт

«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали

Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе и Skynet, киргизский интернет-провайдер, договорились о развитии стратегического долгосрочного сотрудничества. Со

Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения «СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. Компа