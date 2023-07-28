CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль

«Ростелеком» в Прикамье установил систему цифрового онлайн-видеонаблюдения ектор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Наше видеонаблюдение отвечает всем основным требованиям импортозамещения, является универсальным и

«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20% лачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение «Видеонаблюдение и умный дом» или личный кабинет на сайте. Кроме того, клиенты могут выбрать н

Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ ия экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видеонаблюдение было также установлено в 337 региональных центрах обработки информации, где э

Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения «Ростелеком» в Тюменской области подключил к областной системе видеонаблюдения еще 192 видеокамеры. Оборудование установили по заказу департамента информатизации Тюменской области. Это стало продолжением работы по оснащению городов и поселков цифровыми вид

Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский» стала просматриваться со всех сторон. Теперь погрузка будет происходить с ювелирной точностью, ведь видеонаблюдение позволяет полностью контролировать ход погрузки сырья», – отметил инженер-пус

D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G для систем видеонаблюдения (CCTV), IP-телефонии и корпоративных сетей Wi-Fi. Новинки дополняют линейку настраиваемых комм

МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске людением и детализировать определенные участки благодаря возможности камер приближать изображение. «Видеонаблюдение — один из самых востребованных сервисов цифровой экосистемы МТС. Во многих ре

Новый неуправляемый PoE-коммутатор Smartec на восемь портов для сетевых видеонаблюдения и других систем о 8 кВ), а среднее время его наработки на отказ составляет 100 тыс. часов. Работающий на основе технологии PoE коммутатор ST-NS008MB-MD обеспечивает передачу данных между сетевыми устройствами систем видеонаблюдения, контроля доступа, IP-телефонии, а также (например, если подвести отдельный электрический кабель питания по каким-то причинам невозможно) по стандартной витой паре в сети Ethern

В Санкт-Петербурге продажи камер видеонаблюдения к отпускному сезону увеличились в три раза Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети Санкт-Петербурга. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес петербуржцев к этой категории товаров: продажи увеличились в три раза в штуках по сравн

Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы. При этом для жителей частного сектора видеонаблюдение на базе мобильной сети является основным вариантом. «Мы обеспечиваем доступ к

Продажи камер видеонаблюдения к началу сезона отпусков увеличились в 2,5 раза ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 г.

МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска х Весенняя и Праздничная. Эти зеленые локации с фонтанами, как и площадь Согласия, где тоже ведется видеонаблюдение, летом становятся центром притяжения междуреченцев и гостей города. Многие гу

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех городов Ямала электронной почты, получить на нее специальный уникальный пароль, скачать на смартфон приложение ‘’Видеонаблюдение Ростелекома‘’, ввести код и войти в личный кабинет. Камеры записывают видео к

В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома» «Ростелеком» в Тюменской области подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 году основной период начался 26 мая и продлится до 1 июля. За ходом экзаменов в регионе наблюдают 1656 видеокамер, у

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ в Прикамье этом году 100% аудиторий, где будет проходить итоговая аттестация, оборудованы новыми IP-камерами. Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023 -камер. Всего в 6,1 тыс. ППЭ сотрудники компании смонтировали 132,5 тыс. устройств. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечив

Новые камеры видеонаблюдения Xiaomi Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые камеры видеонаблюдения – Xiaomi Smart Camera C400 для дома или квартиры, а также Xiaomi Outdoor Came

Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видео

«Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО «Ростелеком» подготовил системы видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямал

Видеонаблюдение МТС обеспечит безопасность промышленных предприятий Красноярского края ьные 7% - на предприятия энергетики и сферу грузоперевозок. Основной причиной роста спроса на умное видеонаблюдение МТС стало повышение требований к безопасности производственных помещений, пер

МТС обеспечила видеонаблюдением будущую умную спортплощадку в Большом Камне видеонаблюдения в общественных пространствах Приморского края. В Большом Камне компания обеспечила видеонаблюдением строящуюся умную спортивную площадку. Об этом CNews сообщили представители М

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы зации можно использовать аккаунты Google, Apple или почту. Телефон, с которого будет производиться видеонаблюдение, ставится в режим “Камера”. Далее необходимо установить это же приложение на

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддержи

МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возмо

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Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина» включающую зону разгрузки и приема сырья, производственные цеха и зону выгрузки готовой продукции. Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, с

Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X Новая камера видеонаблюдения 8 МП/4К Wisenet XNV-9083RZ, входящая в серию X, защищена от ударов и предназн

За последние три года продажи камер видеонаблюдения для частного использования выросли в четыре раза предпочитают оставлять оборудование включенным даже когда присутствуют дома. Далее следует уличное видеонаблюдение для коттеджей и загородных участков, 19%. 9% приходится на частные хозяйствен

Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой Двухмодульная конструкция камеры видеонаблюдения Wisenet XNB-6002 включает компактный корпус с производительным процессором и

В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС МТС развернула систему видеонаблюдения парка в микрорайоне «Долина» в Волгограде. Комплекс видеокамер поможет обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка. Об этом CNews сообщили представит

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM тся свет, а владельцу придет уведомление в мобильное приложение Aqara Home. PS-Link «Умная охрана и видеонаблюдение» PS-1213 Комплект включает смарт-камеру, два датчика движения и датчик открыт

«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров орий. В условиях чрезвычайной ситуации данный комплекс позволяет быстро организовывать всестороннее видеонаблюдение для координации действий сотрудников спецслужб и проводить спасательные и дру

Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контроля утил

«Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Борскому стекольному заводу термостойкую систему видеонаблюдения для контроля процесса стекловарения с целью дальнейшего производства листового и автомобильного стекла. Аппаратура применяется внутри стеклоплавильной печи и способна работать п

Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила цифровую систему видеонаблюдения в городе Рассказово, связав в единый информационный центр городские камеры наружного наблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС модернизировала городскую систему

МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе ращения количества противоправных случаев», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. «Видеонаблюдение – эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно

«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных продуктов Mobotix от Konica Minolta для комплексных интеллектуальных систем видеонаблюдения и IP-видеодомофонии. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia. В рамках соглашения компании будут вести взаимодействие с прямыми партнерами,

HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга dPoint (входит в ГКС), российский разработчик решений для цифровых территориально-распределенных систем, провела тестирования в ряде российских компаний по замене иностранной системы технологического видеонаблюдения на систему ситуационного видеомониторинга на основе собственной IoT-платформы InOne. Результаты тестирований подтвердили полное соответствие функциональных возможностей платформ