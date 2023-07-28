CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль

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|28.07.2023
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«Ростелеком» в Прикамье установил систему цифрового онлайн-видеонаблюдения
ектор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Наше видеонаблюдение отвечает всем основным требованиям импортозамещения, является универсальным и
|27.07.2023
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«Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%
лачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение «Видеонаблюдение и умный дом» или личный кабинет на сайте. Кроме того, клиенты могут выбрать н
|20.07.2023
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Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ
ия экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видеонаблюдение было также установлено в 337 региональных центрах обработки информации, где э
|19.07.2023
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Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения
«Ростелеком» в Тюменской области подключил к областной системе видеонаблюдения еще 192 видеокамеры. Оборудование установили по заказу департамента информатизации Тюменской области. Это стало продолжением работы по оснащению городов и поселков цифровыми вид
|18.07.2023
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Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский»
стала просматриваться со всех сторон. Теперь погрузка будет происходить с ювелирной точностью, ведь видеонаблюдение позволяет полностью контролировать ход погрузки сырья», – отметил инженер-пус
|11.07.2023
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D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G
D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G для систем видеонаблюдения (CCTV), IP-телефонии и корпоративных сетей Wi-Fi. Новинки дополняют линейку настраиваемых комм
|30.06.2023
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МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске
людением и детализировать определенные участки благодаря возможности камер приближать изображение. «Видеонаблюдение — один из самых востребованных сервисов цифровой экосистемы МТС. Во многих ре
|22.06.2023
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Новый неуправляемый PoE-коммутатор Smartec на восемь портов для сетевых видеонаблюдения и других систем
о 8 кВ), а среднее время его наработки на отказ составляет 100 тыс. часов. Работающий на основе технологии PoE коммутатор ST-NS008MB-MD обеспечивает передачу данных между сетевыми устройствами систем видеонаблюдения, контроля доступа, IP-телефонии, а также (например, если подвести отдельный электрический кабель питания по каким-то причинам невозможно) по стандартной витой паре в сети Ethern
|20.06.2023
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В Санкт-Петербурге продажи камер видеонаблюдения к отпускному сезону увеличились в три раза
Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети Санкт-Петербурга. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес петербуржцев к этой категории товаров: продажи увеличились в три раза в штуках по сравн
|19.06.2023
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Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения
лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы. При этом для жителей частного сектора видеонаблюдение на базе мобильной сети является основным вариантом. «Мы обеспечиваем доступ к
|09.06.2023
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Продажи камер видеонаблюдения к началу сезона отпусков увеличились в 2,5 раза
ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 г.
|01.06.2023
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МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска
х Весенняя и Праздничная. Эти зеленые локации с фонтанами, как и площадь Согласия, где тоже ведется видеонаблюдение, летом становятся центром притяжения междуреченцев и гостей города. Многие гу
|31.05.2023
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«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех городов Ямала
электронной почты, получить на нее специальный уникальный пароль, скачать на смартфон приложение ‘’Видеонаблюдение Ростелекома‘’, ввести код и войти в личный кабинет. Камеры записывают видео к
|30.05.2023
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В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»
«Ростелеком» в Тюменской области подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 году основной период начался 26 мая и продлится до 1 июля. За ходом экзаменов в регионе наблюдают 1656 видеокамер, у
|26.05.2023
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«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ в Прикамье
этом году 100% аудиторий, где будет проходить итоговая аттестация, оборудованы новыми IP-камерами. Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия
|24.05.2023
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«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023
-камер. Всего в 6,1 тыс. ППЭ сотрудники компании смонтировали 132,5 тыс. устройств. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечив
|23.05.2023
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Новые камеры видеонаблюдения Xiaomi
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые камеры видеонаблюдения – Xiaomi Smart Camera C400 для дома или квартиры, а также Xiaomi Outdoor Came
|23.05.2023
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Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видео
|17.05.2023
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«Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО
«Ростелеком» подготовил системы видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямал
|06.04.2023
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Видеонаблюдение МТС обеспечит безопасность промышленных предприятий Красноярского края
ьные 7% - на предприятия энергетики и сферу грузоперевозок. Основной причиной роста спроса на умное видеонаблюдение МТС стало повышение требований к безопасности производственных помещений, пер
|29.03.2023
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МТС обеспечила видеонаблюдением будущую умную спортплощадку в Большом Камне
видеонаблюдения в общественных пространствах Приморского края. В Большом Камне компания обеспечила видеонаблюдением строящуюся умную спортивную площадку. Об этом CNews сообщили представители М
|29.03.2023
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Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы
зации можно использовать аккаунты Google, Apple или почту. Телефон, с которого будет производиться видеонаблюдение, ставится в режим “Камера”. Далее необходимо установить это же приложение на
|24.03.2023
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«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ
экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддержи
|24.03.2023
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МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске
ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возмо
|23.03.2023
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За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС
бы безопасности могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал. «Компания получила обзорное видеонаблюдение с возможностью онлайн-просмотра, локального хранения архива, а также возможно
|15.03.2023
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Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует
гии не просто существуют, а активно сейчас развиваются, что позволяет очень эффективно использовать видеонаблюдение для распознавания каких-то поведенческих паттернов, – отметил эксперт. – Прич
|15.03.2023
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Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»
включающую зону разгрузки и приема сырья, производственные цеха и зону выгрузки готовой продукции. Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, с
|06.03.2023
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Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X
Новая камера видеонаблюдения 8 МП/4К Wisenet XNV-9083RZ, входящая в серию X, защищена от ударов и предназн
|27.02.2023
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За последние три года продажи камер видеонаблюдения для частного использования выросли в четыре раза
предпочитают оставлять оборудование включенным даже когда присутствуют дома. Далее следует уличное видеонаблюдение для коттеджей и загородных участков, 19%. 9% приходится на частные хозяйствен
|20.02.2023
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Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой
Двухмодульная конструкция камеры видеонаблюдения Wisenet XNB-6002 включает компактный корпус с производительным процессором и
|20.02.2023
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В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС
МТС развернула систему видеонаблюдения парка в микрорайоне «Долина» в Волгограде. Комплекс видеокамер поможет обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка. Об этом CNews сообщили представит
|13.02.2023
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Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM
тся свет, а владельцу придет уведомление в мобильное приложение Aqara Home. PS-Link «Умная охрана и видеонаблюдение» PS-1213 Комплект включает смарт-камеру, два датчика движения и датчик открыт
|13.02.2023
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«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров
орий. В условиях чрезвычайной ситуации данный комплекс позволяет быстро организовывать всестороннее видеонаблюдение для координации действий сотрудников спецслужб и проводить спасательные и дру
|09.02.2023
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Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов
МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контроля утил
|24.01.2023
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«Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Борскому стекольному заводу термостойкую систему видеонаблюдения для контроля процесса стекловарения с целью дальнейшего производства листового и автомобильного стекла. Аппаратура применяется внутри стеклоплавильной печи и способна работать п
|19.01.2023
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Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила цифровую систему видеонаблюдения в городе Рассказово, связав в единый информационный центр городские камеры наружного наблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС модернизировала городскую систему
|18.01.2023
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МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе
ращения количества противоправных случаев», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. «Видеонаблюдение – эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно
|17.01.2023
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«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix
«АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных продуктов Mobotix от Konica Minolta для комплексных интеллектуальных систем видеонаблюдения и IP-видеодомофонии. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia. В рамках соглашения компании будут вести взаимодействие с прямыми партнерами,
|26.12.2022
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HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга
dPoint (входит в ГКС), российский разработчик решений для цифровых территориально-распределенных систем, провела тестирования в ряде российских компаний по замене иностранной системы технологического видеонаблюдения на систему ситуационного видеомониторинга на основе собственной IoT-платформы InOne. Результаты тестирований подтвердили полное соответствие функциональных возможностей платформ
|20.12.2022
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Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов
мных продуктов RecFaces пополнило решение Id-Time для учета рабочего времени персонала. Ядром системы Id-Time выступает биометрическая база данных лиц, а источниками получения изображений – IP-камеры видеонаблюдения, планшетные ПК или терминалы. Биометрическая система учета рабочего времени идентифицирует человека менее чем за одну секунду и предоставляет простые, удобные и эффективные инст
CCTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2840 40
|Собянин Сергей 270 27
|Ермолаев Артем 363 27
|Головин Дмитрий 26 23
|Осеевский Михаил 287 22
|Векилов Тимур 28 20
|Ермаков Валерий 96 18
|Никифоров Николай 1172 18
|Кулаковский Дмитрий 67 17
|Гольцов Александр 69 16
|Медведев Дмитрий 1637 16
|Горбатько Александр 105 15
|Сергеев Михаил 101 15
|Щеголев Игорь 692 14
|Лысенко Эдуард 284 13
|Громов Иван 102 13
|Ершов Андрей 48 12
|Венцлавович Елена 41 12
|Румянцева Ольга 62 12
|Юдников Андрей 14 12
|Антонов Александр 76 11
|Чернышенко Дмитрий 496 11
|Кравцов Сергей 47 11
|Казак Максим 161 10
|Шадаев Максут 739 10
|Шелепов Владимир 24 10
|Еремеев Владимир 11 10
|Массух Илья 223 9
|Ханин Александр 49 9
|Анохин Сергей 46 9
|Иванов Сергей 373 9
|Евтушенко Олег 142 9
|Кузяев Андрей 64 9
|Рогозин Дмитрий 96 8
|Барсуков Николай 9 8
|Мордасов Сергей 17 8
|Кадейшвили Алексей 14 8
|Казаков Николай 8 8
|Горпинченко Роман 13 8
|Грунтов Антон 8 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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