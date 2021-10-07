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Axis Communications
Аксис Коммуникейшнс


07.10.2021 Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах 2
20.09.2021 Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта 2
12.07.2021 К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами 5
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой 2
08.04.2021 На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения 2
15.01.2021 Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ 1
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей 3
29.10.2020 Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества 1
21.09.2020 Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств 1
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1
18.08.2020 Axis Communications анонсировала многоматричную камеру с широким охватом территории 1
22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками 1
07.04.2020 Axis представила два новых сетевых динамика 3
18.02.2020 Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11 2
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7 5
17.09.2019 Продукция Axis Communications получила сертификацию «Росатома» 4
10.09.2019 В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ 3
29.08.2019 Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли 3
26.06.2019 Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России 5
01.02.2019 Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы 5
13.12.2018 В российском офисе Axis Communications назначен координатор по логистике 3
07.03.2018 VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей 6
28.02.2018 Axis представила новое ПО для управления и упреждающей защиты от кибератак 3
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 4
26.10.2017 В ледовом дворце «Витязь» внедрена многоуровневая система безопасности 1
19.10.2017 ПО Faceter для видеонаблюдения с распознаванием лиц стало доступно в РФ 1
04.09.2017 Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе 7
03.07.2017 Canon создала ARCUS Global для продвижения видеооблака IoT как услуги 1
08.06.2017 Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа 5
07.04.2017 Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях 4
04.04.2017 Axis Communications расширяет собственное производство IP-камер в России 7
07.02.2017 Axis Communications представила концепт решений для транспорта 4
11.01.2017 Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом 3
07.11.2016 Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk 3
31.10.2016 Axis представила компактные цилиндрические IP-камеры 3
28.10.2016 Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла 4
04.07.2016 Axis пополняет линейку сетевых видеорегистраторов новыми интегрированными моделями 6
30.06.2016 Axis выпустила компактные интеллектуальные камеры в прямоугольном корпусе 3
27.06.2016 Axis представила сетевые камеры с объективом i-CS 4
16.06.2016 Axis Communications запускает производство собственных IP-камер 9

Публикаций - 130, упоминаний - 335

Axis Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sanyo Electric 71 3
Lenovo EMC - Iomega 45 3
Canon 558 3
Samsung Electronics 5651 3
АРМО-Системы 44 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Jabil - Джейбил 14 1
Sigrand - Сигранд 1 1
Формула Безопасности 1 1
Hanwha Techwin 5 1
Wipro Limited 44 1
Huawei Technologies Co Ltd 1 1
Google LLC 7144 1
VMware 1829 1
Vocord - Вокорд 99 1
Merlion - Мерлион 273 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Dell Technologies 133 1
Dell EMC 2397 1
Быстроденьги МФК 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 15
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 4
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 477 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
PoE - Power over Ethernet 275 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 13 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 39 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Axis Forensic WDR 12 12
Axis Camera Station 30 8
Apple iOS 5741 6
Axis Zipstream 17 6
Google Android 10750 5
Axis Lightfinder 7 4
Axis M - серия IP-камер 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 1 1
HID Mobile Access 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
AXIS C - Сетевой рупорный громкоговоритель 1 1
Axis Parking Violation Detection 1 1
Axis V - серия камер видеонаблюдения 1 1
Facebook Live 6 1
Axis Communications I/O Indication LED - светодиодный индикатор 1 1
OpenALPR - Библиотека автоматического распознавания номерных знаков 1 1
Axis Live Privacy Shield 1 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Axis P - серия камер видеонаблюдения 1 1
Axis License Plate Veriﬁer Kit 1 1
VMware Pulse IoT Center 4 1
Axis Device Manager 1 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 2 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
VMware vSphere 281 1
Савиных Александр 2 2
Форсберг Анна 4 2
Майоров Алексей 4 1
Федоров Михаил 9 1
Лысенкo Денис 1 1
O’Farrell Ray - О’Фаррелл Рэй 2 1
Гучиа Станислав 6 1
Dunn Scott - Данн Скотт 1 1
Zederfeld Magnus - Зедерфельд Магнус 1 1
Nordenlund Friis Lars - Норденлунд Фрис Ларс 1 1
Лосев Сергей 43 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 10
Восточная Европа 1676 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Казахстан - Республика 2627 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Европа 3745 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - Тверь 324 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Узбекистан - Республика 822 1
Украина 3361 1
Россия - Свердловская область 806 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Армения - Республика 688 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Израиль 719 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Gartner 2190 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Analytics 1988 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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