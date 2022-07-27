Создатель первой в мире сетевой камеры ушел из России, уволив всех сотрудников xis ушел с российского рынка Как стало известно CNews, шведский производитель камер видеонаблюдения Axis Communications окончательно уходит из России. Об этом CNews рассказал источник на рынке,

Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео писанного камерами наблюдения, и отсутствие фальсификации», – сказал директор по работе с решениями Axis Communications Питер Фрайберг. Для подписи видео в камерах Axis задействован аппаратный

Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ «Армо-системы» представила IP-камеры AXIS Q1715 типа «моноблок» с объективом с 21-кратным оптическим зумом, которые рассчитаны на круглосуточную видеосъемку с разрешением Full HD при 60 к/с. Новая корпусная IP-камера применяет вид

Axis Communications представила усовершенствованные купольные камеры для магазинов, банков и офисов Axis Communications объявила о выпуске трех новых моделей купольных видеокамер AXIS P3265-V/-LV/-LVE с процессором глубокого обучения (DLPU). Данные камеры обладают широким

Axis Communications представила два основных блока для малозаметного видеонаблюдения Axis Communications объявила о выпуске двух основных блоков Axis FA51 и Axis FA51-B. Они предназначены для малозаметного видеонаблюдения в магазин

Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом Axis Communications объявила о выпуске блочной камеры Axis Q1715 с разрешением HDTV 1080p, частотой 60 кадров в секунду и 21-кратным оптическим зум

Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence Axis Сommunications объявила о выпуске технологии Axis Scene Intelligence для получения более точной и качественной аналитики. Новая технология

Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения Axis Communications объявила о выпуске трех новых камер Axis Q1656-LE, Axis Q3538-LVE и Axis Q3536-LVE на базе новейшего чипа собственн

Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах Axis Communications объявила о выпуске двух новых взрывозащищенных камер TZ-камера AXIS XPQ1785, AXIS XFQ1798 и представила новую версию приложения для обнаружения вторж

Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта родажей сетевых камер и систем видеонаблюдения, объявляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на

К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами продаж крупных российских, международных ИТ и технологических компаниях. До присоединения к команде Axis Communications более шести лет он занимал должность менеджера по работе с ключевыми парт

Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными фун

На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения Онлайн-конференция лидера рынка сетевого видеонаблюдения Axis Communications состоится 20-21 апреля. Axis Talk – это глобальный разговор о главных тре

Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ Axis Communications представила интеллектуальное приложение для видеоаналитики AXIS Object Analytics с применением искусственного интеллекта (ИИ) на базе глубокого обучения

Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей Axis Communications запустила в России решение Axis Parking Violation Detection, которое позволяет повысить безопасность дорожного движения,

Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества Компания Axis Communications представляет сетевую PTZ-камеру AXIS V5925 с разрешением HDTV 1080p. Эта

Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств Компания Axis Communications представила две новые купольные камеры для бортового наблюдения AXIS P392

Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами Axis Communications, лидер рынка IP-видеонаблюдения, выпустила сетевую камеру Axis P3715-PLVE с двумя независимыми друг от друга вариофокальными оптическими объективами. К

Axis Communications анонсировала многоматричную камеру с широким охватом территории Axis Communications объявила о выпуске многоматричной камеры высокого разрешения Axis Q6010-E. Новый продукт предназначен для совместного использования с камерами серии Ax

Axis представила два новых сетевых динамика Портфель решений Axis Communications в области IP-аудио пополнился двумя новыми сетевыми динамиками. Модель AX

Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11 Axis Communications выпустила новое поколение экономичных сетевых камер AXIS M11 на базе инновационного чипа собственной разработки ARТPEC-7. Камеры этой серии предн

Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7 0% по сравнению с 2016-м годом, когда компания запустила локальную производственную линию в России. Axis Communications представила седьмое поколение собственного чипа ARTPEC весной 2019 года,

Продукция Axis Communications получила сертификацию «Росатома» «Росатом» сертифицировал средства видеонаблюдения Axis Communications серий P13, P14, P33 и Q60 для установки на атомных объектах. Все камеры п

В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ и СНГ – большая честь и ответственность для меня, – сказал Магнус Зедерфельд, региональный директор Axis Communications по странам Восточной Европы, России и СНГ. – Объясню почему. Анализ рынка

Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли вательными, медицинскими и государственными учреждениями. AXIS M42 Еще одна новинка, представленная Axis Communications – малозаметные сетевые камеры серии AXIS M42. Они оснащены вариофокальным

Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России живают множество вариантов крепления, что позволяет установить их в любом необходимом месте. Камеры Axis Communications серии Р13, получившие сертификацию осенью 2018 г., успешно применяются на

Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы дач, — отметил Андерс Йоханссон, руководитель международного производственного направления компании Axis Communications. — Наши новые автомобильные пропускные системы для автостоянок – это серт

В российском офисе Axis Communications назначен координатор по логистике ики. Арюна обладает многолетним опытом работы в российских и международных компаниях. До перехода в Axis Communications она занимала должность аккаунт-менеджера по управлению цепями поставок в

VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей ware vSAN, VMware vSphere и VMware Pulse IoT Center. Партнерами VMware в разработке станут компании Axis Communications, Wipro Limited и другие.Компания VMware предложит специализированные инст

Axis представила новое ПО для управления и упреждающей защиты от кибератак ненного цикла, – отметила Ола Леннартссон, менеджер по продукции подразделения управления системами Axis Communications. – В современном динамичном мире любые статичные устройства и сети не про

Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры Компания Axis Communications, занимающаяся сетевым видеонаблюдением, представила ряд решений в области

Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе ости инженера поддержки продаж. Александр Савиных станет менеджером по работе с ключевыми клиентами Axis Communications в России.После успешной карьеры инженера поддержки продаж Александр Савин

Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа ом эксплуатации», – отметила Стефани Хенслер, директор по развитию систем контроля доступа компании Axis Communications. Система мобильного контроля доступа от компаний HID и Axis – это комплек

Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях я как премиум, так и эконом-класса» – сказал Питер Ритц, директор по управлению продукцией компании Axis Communications.Модульные камеры серии AXIS FA состоят из блоков: основного блока AXIS FA

Axis Communications расширяет собственное производство IP-камер в России шей продукции и решений среди российских заказчиков» – сказал Алексей Майоров, директор по продажам Axis Communications в России.Производство осуществляется по международным стандартам Axis, ко

Axis Communications представила концепт решений для транспорта о транспорта на высшем уровне», – сказал Михаил Бочаров, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Axis Communications в России.

Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом ологии широкого динамического диапазона, — сказала Петра Беннермарк, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Новые камеры из нержавеющей стали расширяют наш ассортимент устройств

Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk Компания Axis Communications объявила о выпуске модернизированной серии недорогих фиксированных куполь

Axis представила компактные цилиндрические IP-камеры омещениях и на улице, как днем, так и ночью, — сказал Андрес Вигрен, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Камеры этой серии отличаются низкой ценой и весьма широким углом обзор