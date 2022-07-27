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Axis Communications Аксис Коммуникейшнс
Компания Axis разрабатывает и внедряет сетевые решения. Оказывает услуги в сфере сетевого охранного видеонаблюдения и аналитики, контроля доступа и звукового сопровождения.
СОБЫТИЯ
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|27.07.2022
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Создатель первой в мире сетевой камеры ушел из России, уволив всех сотрудников
xis ушел с российского рынка Как стало известно CNews, шведский производитель камер видеонаблюдения Axis Communications окончательно уходит из России. Об этом CNews рассказал источник на рынке,
|18.02.2022
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Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео
писанного камерами наблюдения, и отсутствие фальсификации», – сказал директор по работе с решениями Axis Communications Питер Фрайберг. Для подписи видео в камерах Axis задействован аппаратный
|14.02.2022
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Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ
«Армо-системы» представила IP-камеры AXIS Q1715 типа «моноблок» с объективом с 21-кратным оптическим зумом, которые рассчитаны на круглосуточную видеосъемку с разрешением Full HD при 60 к/с. Новая корпусная IP-камера применяет вид
|31.01.2022
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Axis Communications представила усовершенствованные купольные камеры для магазинов, банков и офисов
Axis Communications объявила о выпуске трех новых моделей купольных видеокамер AXIS P3265-V/-LV/-LVE с процессором глубокого обучения (DLPU). Данные камеры обладают широким
|11.01.2022
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Axis Communications представила два основных блока для малозаметного видеонаблюдения
Axis Communications объявила о выпуске двух основных блоков Axis FA51 и Axis FA51-B. Они предназначены для малозаметного видеонаблюдения в магазин
|15.12.2021
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Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом
Axis Communications объявила о выпуске блочной камеры Axis Q1715 с разрешением HDTV 1080p, частотой 60 кадров в секунду и 21-кратным оптическим зум
|23.11.2021
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Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence
Axis Сommunications объявила о выпуске технологии Axis Scene Intelligence для получения более точной и качественной аналитики. Новая технология
|29.10.2021
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Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения
Axis Communications объявила о выпуске трех новых камер Axis Q1656-LE, Axis Q3538-LVE и Axis Q3536-LVE на базе новейшего чипа собственн
|07.10.2021
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Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах
Axis Communications объявила о выпуске двух новых взрывозащищенных камер TZ-камера AXIS XPQ1785, AXIS XFQ1798 и представила новую версию приложения для обнаружения вторж
|20.09.2021
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Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта
родажей сетевых камер и систем видеонаблюдения, объявляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на
|12.07.2021
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К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами
продаж крупных российских, международных ИТ и технологических компаниях. До присоединения к команде Axis Communications более шести лет он занимал должность менеджера по работе с ключевыми парт
|22.06.2021
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Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой
Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными фун
|08.04.2021
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На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения
Онлайн-конференция лидера рынка сетевого видеонаблюдения Axis Communications состоится 20-21 апреля. Axis Talk – это глобальный разговор о главных тре
|15.01.2021
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Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ
Axis Communications представила интеллектуальное приложение для видеоаналитики AXIS Object Analytics с применением искусственного интеллекта (ИИ) на базе глубокого обучения
|30.11.2020
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Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей
Axis Communications запустила в России решение Axis Parking Violation Detection, которое позволяет повысить безопасность дорожного движения,
|29.10.2020
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Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества
Компания Axis Communications представляет сетевую PTZ-камеру AXIS V5925 с разрешением HDTV 1080p. Эта
|21.09.2020
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Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств
Компания Axis Communications представила две новые купольные камеры для бортового наблюдения AXIS P392
|07.09.2020
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Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами
Axis Communications, лидер рынка IP-видеонаблюдения, выпустила сетевую камеру Axis P3715-PLVE с двумя независимыми друг от друга вариофокальными оптическими объективами. К
|18.08.2020
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Axis Communications анонсировала многоматричную камеру с широким охватом территории
Axis Communications объявила о выпуске многоматричной камеры высокого разрешения Axis Q6010-E. Новый продукт предназначен для совместного использования с камерами серии Ax
|07.04.2020
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Axis представила два новых сетевых динамика
Портфель решений Axis Communications в области IP-аудио пополнился двумя новыми сетевыми динамиками. Модель AX
|18.02.2020
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Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11
Axis Communications выпустила новое поколение экономичных сетевых камер AXIS M11 на базе инновационного чипа собственной разработки ARТPEC-7. Камеры этой серии предн
|02.12.2019
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Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7
0% по сравнению с 2016-м годом, когда компания запустила локальную производственную линию в России. Axis Communications представила седьмое поколение собственного чипа ARTPEC весной 2019 года,
|17.09.2019
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Продукция Axis Communications получила сертификацию «Росатома»
«Росатом» сертифицировал средства видеонаблюдения Axis Communications серий P13, P14, P33 и Q60 для установки на атомных объектах. Все камеры п
|10.09.2019
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В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ
и СНГ – большая честь и ответственность для меня, – сказал Магнус Зедерфельд, региональный директор Axis Communications по странам Восточной Европы, России и СНГ. – Объясню почему. Анализ рынка
|29.08.2019
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Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли
вательными, медицинскими и государственными учреждениями. AXIS M42 Еще одна новинка, представленная Axis Communications – малозаметные сетевые камеры серии AXIS M42. Они оснащены вариофокальным
|26.06.2019
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Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России
живают множество вариантов крепления, что позволяет установить их в любом необходимом месте. Камеры Axis Communications серии Р13, получившие сертификацию осенью 2018 г., успешно применяются на
|01.02.2019
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Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы
дач, — отметил Андерс Йоханссон, руководитель международного производственного направления компании Axis Communications. — Наши новые автомобильные пропускные системы для автостоянок – это серт
|13.12.2018
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В российском офисе Axis Communications назначен координатор по логистике
ики. Арюна обладает многолетним опытом работы в российских и международных компаниях. До перехода в Axis Communications она занимала должность аккаунт-менеджера по управлению цепями поставок в
|07.03.2018
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VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей
ware vSAN, VMware vSphere и VMware Pulse IoT Center. Партнерами VMware в разработке станут компании Axis Communications, Wipro Limited и другие.Компания VMware предложит специализированные инст
|28.02.2018
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Axis представила новое ПО для управления и упреждающей защиты от кибератак
ненного цикла, – отметила Ола Леннартссон, менеджер по продукции подразделения управления системами Axis Communications. – В современном динамичном мире любые статичные устройства и сети не про
|31.10.2017
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Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры
Компания Axis Communications, занимающаяся сетевым видеонаблюдением, представила ряд решений в области
|04.09.2017
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Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе
ости инженера поддержки продаж. Александр Савиных станет менеджером по работе с ключевыми клиентами Axis Communications в России.После успешной карьеры инженера поддержки продаж Александр Савин
|08.06.2017
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Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа
ом эксплуатации», – отметила Стефани Хенслер, директор по развитию систем контроля доступа компании Axis Communications. Система мобильного контроля доступа от компаний HID и Axis – это комплек
|07.04.2017
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Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях
я как премиум, так и эконом-класса» – сказал Питер Ритц, директор по управлению продукцией компании Axis Communications.Модульные камеры серии AXIS FA состоят из блоков: основного блока AXIS FA
|04.04.2017
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Axis Communications расширяет собственное производство IP-камер в России
шей продукции и решений среди российских заказчиков» – сказал Алексей Майоров, директор по продажам Axis Communications в России.Производство осуществляется по международным стандартам Axis, ко
|07.02.2017
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Axis Communications представила концепт решений для транспорта
о транспорта на высшем уровне», – сказал Михаил Бочаров, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Axis Communications в России.
|11.01.2017
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Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом
ологии широкого динамического диапазона, — сказала Петра Беннермарк, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Новые камеры из нержавеющей стали расширяют наш ассортимент устройств
|07.11.2016
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Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk
Компания Axis Communications объявила о выпуске модернизированной серии недорогих фиксированных куполь
|31.10.2016
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Axis представила компактные цилиндрические IP-камеры
омещениях и на улице, как днем, так и ночью, — сказал Андрес Вигрен, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Камеры этой серии отличаются низкой ценой и весьма широким углом обзор
|28.10.2016
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Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла
Компания Axis Communications, игрок рынка сетевого видеонаблюдения, выходит на рынок аудиосистем для п
Axis Communications и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|IMS Research 31 2
|Markets&Markets Research 113 2
|Frost & Sullivan 207 1
|Мировой рынок видеоаналитики 2 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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