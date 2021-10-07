Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах 2

Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта 2

К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами 5

На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения 2

Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ 1

Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей 3

Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств 1

Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1

Axis Communications анонсировала многоматричную камеру с широким охватом территории 1

Axis представила два новых сетевых динамика 3

Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли 3

Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России 5

Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы 5

В российском офисе Axis Communications назначен координатор по логистике 3

VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей 6

Axis представила новое ПО для управления и упреждающей защиты от кибератак 3

Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 4

ПО Faceter для видеонаблюдения с распознаванием лиц стало доступно в РФ 1

Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе 7

Canon создала ARCUS Global для продвижения видеооблака IoT как услуги 1

Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа 5

Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях 4

Axis Communications представила концепт решений для транспорта 4

Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом 3

Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk 3

Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла 4

Axis пополняет линейку сетевых видеорегистраторов новыми интегрированными моделями 6