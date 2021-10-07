Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Axis Communications
Аксис Коммуникейшнс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 335
Axis Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sanyo Electric 71 3
|Lenovo EMC - Iomega 45 3
|Canon 558 3
|Samsung Electronics 5651 3
|АРМО-Системы 44 3
|Акадо Телеком - Комкор 609 2
|Jabil - Джейбил 14 1
|Sigrand - Сигранд 1 1
|Формула Безопасности 1 1
|Hanwha Techwin 5 1
|Wipro Limited 44 1
|Huawei Technologies Co Ltd 1 1
|Google LLC 7144 1
|VMware 1829 1
|Vocord - Вокорд 99 1
|Merlion - Мерлион 273 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
|Dell Technologies 133 1
|Dell EMC 2397 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
|Петербургский метрополитен ГУП 48 1
|Gartner 2190 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews Analytics 1988 1
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
|Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru