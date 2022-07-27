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Axis Communications Аксис Коммуникейшнс

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс

Компания Axis разрабатывает и внедряет сетевые решения. Оказывает услуги в сфере сетевого охранного видеонаблюдения и аналитики, контроля доступа и звукового сопровождения.

СОБЫТИЯ

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27.07.2022 Создатель первой в мире сетевой камеры ушел из России, уволив всех сотрудников

xis ушел с российского рынка Как стало известно CNews, шведский производитель камер видеонаблюдения Axis Communications окончательно уходит из России. Об этом CNews рассказал источник на рынке,
18.02.2022 Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео

писанного камерами наблюдения, и отсутствие фальсификации», – сказал директор по работе с решениями Axis Communications Питер Фрайберг. Для подписи видео в камерах Axis задействован аппаратный

14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ

«Армо-системы» представила IP-камеры AXIS Q1715 типа «моноблок» с объективом с 21-кратным оптическим зумом, которые рассчитаны на круглосуточную видеосъемку с разрешением Full HD при 60 к/с. Новая корпусная IP-камера применяет вид
31.01.2022 Axis Communications представила усовершенствованные купольные камеры для магазинов, банков и офисов

Axis Communications объявила о выпуске трех новых моделей купольных видеокамер AXIS P3265-V/-LV/-LVE с процессором глубокого обучения (DLPU). Данные камеры обладают широким
11.01.2022 Axis Communications представила два основных блока для малозаметного видеонаблюдения

Axis Communications объявила о выпуске двух основных блоков Axis FA51 и Axis FA51-B. Они предназначены для малозаметного видеонаблюдения в магазин
15.12.2021 Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом

Axis Communications объявила о выпуске блочной камеры Axis Q1715 с разрешением HDTV 1080p, частотой 60 кадров в секунду и 21-кратным оптическим зум
23.11.2021 Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence

Axis Сommunications объявила о выпуске технологии Axis Scene Intelligence для получения более точной и качественной аналитики. Новая технология
29.10.2021 Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения

Axis Communications объявила о выпуске трех новых камер Axis Q1656-LE, Axis Q3538-LVE и Axis Q3536-LVE на базе новейшего чипа собственн
07.10.2021 Axis Communications расширила портфель решений для видеонаблюдения на больших пространствах

Axis Communications объявила о выпуске двух новых взрывозащищенных камер TZ-камера AXIS XPQ1785, AXIS XFQ1798 и представила новую версию приложения для обнаружения вторж
20.09.2021 Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта

родажей сетевых камер и систем видеонаблюдения, объявляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на
12.07.2021 К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами

продаж крупных российских, международных ИТ и технологических компаниях. До присоединения к команде Axis Communications более шести лет он занимал должность менеджера по работе с ключевыми парт
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой

Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными фун
08.04.2021 На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения

Онлайн-конференция лидера рынка сетевого видеонаблюдения Axis Communications состоится 20-21 апреля. Axis Talk – это глобальный разговор о главных тре
15.01.2021 Axis Communications представила решение видеоаналитики на основе ИИ

Axis Communications представила интеллектуальное приложение для видеоаналитики AXIS Object Analytics с применением искусственного интеллекта (ИИ) на базе глубокого обучения
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей

Axis Communications запустила в России решение Axis Parking Violation Detection, которое позволяет повысить безопасность дорожного движения,
29.10.2020 Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества

Компания Axis Communications представляет сетевую PTZ-камеру AXIS V5925 с разрешением HDTV 1080p. Эта

21.09.2020 Axis Communications выпустила специальные камеры для видеонаблюдения на борту транспортных средств

Компания Axis Communications представила две новые купольные камеры для бортового наблюдения AXIS P392
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами

Axis Communications, лидер рынка IP-видеонаблюдения, выпустила сетевую камеру Axis P3715-PLVE с двумя независимыми друг от друга вариофокальными оптическими объективами. К
18.08.2020 Axis Communications анонсировала многоматричную камеру с широким охватом территории

Axis Communications объявила о выпуске многоматричной камеры высокого разрешения Axis Q6010-E. Новый продукт предназначен для совместного использования с камерами серии Ax
07.04.2020 Axis представила два новых сетевых динамика

Портфель решений Axis Communications в области IP-аудио пополнился двумя новыми сетевыми динамиками. Модель AX
18.02.2020 Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11

Axis Communications выпустила новое поколение экономичных сетевых камер AXIS M11 на базе инновационного чипа собственной разработки ARТPEC-7. Камеры этой серии предн
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7

0% по сравнению с 2016-м годом, когда компания запустила локальную производственную линию в России. Axis Communications представила седьмое поколение собственного чипа ARTPEC весной 2019 года,

17.09.2019 Продукция Axis Communications получила сертификацию «Росатома»

«Росатом» сертифицировал средства видеонаблюдения Axis Communications серий P13, P14, P33 и Q60 для установки на атомных объектах. Все камеры п
10.09.2019 В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ

и СНГ – большая честь и ответственность для меня, – сказал Магнус Зедерфельд, региональный директор Axis Communications по странам Восточной Европы, России и СНГ. – Объясню почему. Анализ рынка
29.08.2019 Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли

вательными, медицинскими и государственными учреждениями. AXIS M42 Еще одна новинка, представленная Axis Communications – малозаметные сетевые камеры серии AXIS M42. Они оснащены вариофокальным
26.06.2019 Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России

живают множество вариантов крепления, что позволяет установить их в любом необходимом месте. Камеры Axis Communications серии Р13, получившие сертификацию осенью 2018 г., успешно применяются на
01.02.2019 Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы

дач, — отметил Андерс Йоханссон, руководитель международного производственного направления компании Axis Communications. — Наши новые автомобильные пропускные системы для автостоянок – это серт
13.12.2018 В российском офисе Axis Communications назначен координатор по логистике

ики. Арюна обладает многолетним опытом работы в российских и международных компаниях. До перехода в Axis Communications она занимала должность аккаунт-менеджера по управлению цепями поставок в

07.03.2018 VMware представила решения для периферийных вычислений интернета вещей

ware vSAN, VMware vSphere и VMware Pulse IoT Center. Партнерами VMware в разработке станут компании Axis Communications, Wipro Limited и другие.Компания VMware предложит специализированные инст
28.02.2018 Axis представила новое ПО для управления и упреждающей защиты от кибератак

ненного цикла, – отметила Ола Леннартссон, менеджер по продукции подразделения управления системами Axis Communications. – В современном динамичном мире любые статичные устройства и сети не про
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры

Компания Axis Communications, занимающаяся сетевым видеонаблюдением, представила ряд решений в области
04.09.2017 Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе

ости инженера поддержки продаж. Александр Савиных станет менеджером по работе с ключевыми клиентами Axis Communications в России.После успешной карьеры инженера поддержки продаж Александр Савин
08.06.2017 Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа

ом эксплуатации», – отметила Стефани Хенслер, директор по развитию систем контроля доступа компании Axis Communications. Система мобильного контроля доступа от компаний HID и Axis – это комплек
07.04.2017 Axis представила камеры для малозаметного детализированного видеонаблюдения на больших территориях

я как премиум, так и эконом-класса» – сказал Питер Ритц, директор по управлению продукцией компании Axis Communications.Модульные камеры серии AXIS FA состоят из блоков: основного блока AXIS FA
04.04.2017 Axis Communications расширяет собственное производство IP-камер в России

шей продукции и решений среди российских заказчиков» – сказал Алексей Майоров, директор по продажам Axis Communications в России.Производство осуществляется по международным стандартам Axis, ко
07.02.2017 Axis Communications представила концепт решений для транспорта

о транспорта на высшем уровне», – сказал Михаил Бочаров, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Axis Communications в России.
11.01.2017 Axis представила серию защищенных купольных камер Q35 с фиксированным объективом

ологии широкого динамического диапазона, — сказала Петра Беннермарк, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Новые камеры из нержавеющей стали расширяют наш ассортимент устройств

07.11.2016 Axis представила новые фиксированные купольные камеры P32 Mk

Компания Axis Communications объявила о выпуске модернизированной серии недорогих фиксированных куполь
31.10.2016 Axis представила компактные цилиндрические IP-камеры

омещениях и на улице, как днем, так и ночью, — сказал Андрес Вигрен, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Камеры этой серии отличаются низкой ценой и весьма широким углом обзор
28.10.2016 Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла

Компания Axis Communications, игрок рынка сетевого видеонаблюдения, выходит на рынок аудиосистем для п

Публикаций - 199, упоминаний - 325

Axis Communications и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 15
АРМО ГК 185 14
Sony 6739 13
Motorola Solutions - Pelco 69 11
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 11
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 11
Cisco Systems 5372 10
Smartec 168 8
Costar Technologies - Arecont Vision 17 8
JVC Kenwood 422 7
Canon 1439 7
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 7
Samsung Electronics 11064 6
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Jabil - Джейбил 31 5
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Legrand - Milestone Systems 10 3
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 2
American Dynamics 14 2
Равелин 5 2
UPS 216 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
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Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тинко ТД 3 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Композит 99 1
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Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Цезарь Сателлит 43 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Климова 8 1
Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Кадырова 3 1
Интера Инжиниринг - Intera Engineering 1 1
101Hotels.com 456 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
DoorHan - ДорХан 2 1
Солинг - Инженерная корпорация 4 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Volkswagen Group - VW 308 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Электрокабель 13 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 146
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 71
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 62
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 54
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 47
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 45
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 39
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 32
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 30
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 24
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 24
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
MJPEG - Motion JPEG 134 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 18
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 18
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 190 18
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Микрофон - Microphone 2808 14
Контрастность 3042 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 40
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 27
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 26
Axis M - серия IP-камер 23 21
Axis Forensic WDR 20 19
Axis Zipstream 19 18
Axis Lightfinder 17 17
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 14 13
Linux OS 11533 13
Google Android 15243 7
Axis Object Analytics 7 6
Axis Video Hosting Solution - AVHS 8 6
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Axis Edge Vault 5 4
Axis Corridor Format 4 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 3
DSSL Trassir 40 3
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 3
Axis Mobile Streaming - Axis Mobile Monitor 3 3
Axis Perimeter Defender 4 3
Fujifilm - Fujinon Lens 50 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iPad 4011 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Apple Safari - браузер 896 3
Apple iPhone 6 4861 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 2
Citrix XenServer 94 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Axis Parking Violation Detection 2 2
ITV Face-интеллект 7 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 2
Гучиа Станислав 7 6
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 6
Форсберг Анна 4 4
Майоров Алексей 6 3
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Стрельцов Дмитрий 11 3
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Прудников Андрей 8 2
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Суслов Александр 3 1
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Китаев Роман 3 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 7
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Азия - Азиатский регион 5920 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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