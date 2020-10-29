Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества

Компания Axis Communications представляет сетевую PTZ-камеру AXIS V5925 с разрешением HDTV 1080p. Эта многофункциональная профессиональная камера сочетает в себе высокое качество изображения с плавным управлением панорамированием, наклоном и зумом. Благодаря XLR-входам камеру можно использовать со студийными микрофонами, что обеспечивает высокое качество звука для профессиональной записи и потоковой трансляции видео. Камера поддерживает спортивный режим и режим съемки на сцене, за счет чего идеально подходит для трансляций спортивных, образовательных и культурных событий.

Камера AXIS V5925 записывает видео в высоком разрешении HDTV 1080p при кадровой частоте 60 FPS и обладает 30-кратным оптическим зумом. Благодаря технологии Axis Zipstream с поддержкой форматов H.264/H.265 снижаются объем передаваемого трафика и объем памяти, необходимой для хранения данных, но при этом сохраняется высокое качество изображения.

AXIS V5925

Система управления на основе технологии VISCA RS-232 позволяет легко интегрировать камеру с существующими AV-установками. Кроме того, благодаря поддержке VISCA через IP можно удаленно управлять несколькими камерами через подключение к локальной сети. Наличие выходов 3G-SDI и HDMI позволяет подключать камеру к большинству профессиональных видеомикшеров. Помимо этого, для не очень сложных, а также мобильных систем в комплект поставки входит 3-месячная пробная версия приложения Camstreamer, с помощью которого поток живого видео может передаваться по IP-сети непосредственно с камеры на популярные платформы, такие как YouTube и Facebook Live. Для работы с камерой можно использовать любое основное ПО для управления видео либо подключаться к камере через веб-браузер.

Камера защищена расширенными настройками безопасности, включая функцию безопасной загрузки после сброса камеры к заводским параметрам, защищенную загрузку и программное обеспечение с цифровой подписью, что гарантирует его подлинность.