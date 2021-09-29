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UART
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
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Универсальный асинхронный приёмопередатчик
RS-232
Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса



29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 2
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
29.07.2021 Создан супердорогой бронебойный ноутбук с огромным временем работы. Видео 1
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
10.12.2020 Отечественный промышленный компьютер «Рикор» запущен в серийное производство 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
29.10.2020 Axis Communications представляет PTZ-камеру AXIS V5925 с поддержкой VISCA для потоковой передачи видео и звука студийного качества 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
21.08.2020 Новый беспроводной модем для «интернета вещей» от EKF 1
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 2
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 2
10.04.2020 «Сименс» начал поставки шлюзов данных IOT2050 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP 2
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 1
20.08.2019 ЭЛТЕКС запустил в серийное производство преобразователи интерфейсов для решения задач по автоматизации сбора данных 1
04.06.2019 Обзор новинок ИБП компании Legrand 3
19.02.2019 «Рикор» начал производство промышленных ПК широкого спектра применения 1
15.06.2018 В России создали сервер, поддерживающий Intel, «Эльбрус» и «Байкал» 1
02.02.2018 Toshiba представила чипы с поддержкой Bluetooth 5.0 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 1
18.10.2017 «Неубиваемый» ноутбук на «Эльбрусах» увидит свет до конца 2017 г. Не госзаказ 1
12.07.2017 Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 2
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
06.04.2017 Citizen представила новый производительный чековый принтер 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 1
24.10.2016 «Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения 1
25.05.2016 Как управлять серверами и сетевым оборудованием из любой точки мира 2
18.04.2016 Toshiba представила микроконтроллеры на основе ARM Cortex-M3 1
04.04.2016 Toshiba B-EX4T1: универсальность и экономичность 1
31.03.2016 Samsung 65JS9000: за гранью реального 1
24.02.2016 «Т-Платформы» выпустили комплект разработчика для процессора «Байкал» 1

Публикаций - 270, упоминаний - 326

UART упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АРМО-Системы 120 16
Intel Corporation 10761 15
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 242 13
Smartec 82 11
ИКОС 47 8
ZyXEL Communications 272 8
Moxa 22 8
Ростех - Ростехнологии 2282 7
MAS Elektronik AG 175 7
Siemens AG - Сименс Россия 2218 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 230 6
Ростех - Автоматика Концерн 412 6
Powercom - Пауэрком 57 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 5
Toshiba Corporation 2744 5
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 5
Zelax - Зелакс 54 4
Samsung Electronics 8904 4
Sanyo Electric 329 4
Nvidia Corp 3001 4
TI - Texas Instruments Incorporated 755 4
AMD - Advanced Micro Devices 3477 4
BioLink Solutions 111 4
Microsoft Corporation 20924 4
Sony 5558 3
Philips 1703 3
IBM 8608 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 715 3
Hitachi 1278 3
MRV Communications 219 3
Dell EMC 4459 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 459 3
Т-Платформы 331 3
РТИ 126 3
Legrand 70 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 221 3
Toshiba Electronics Europe - TEE 133 3
InFocus 65 3
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 26 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 104 3
РЖД - Российские железные дороги 1306 5
Родник 49 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 341 3
BMW 370 2
Миландр ПКК 27 2
РусГидро ПАО 156 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 17 1
Yamaha 89 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 84 1
DreamWorks Animation LLC 33 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Rendez-Vous - Рандеву 10 1
Меркури - Mercury 64 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 1
Mazak - Ямазаки Мазак 3 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1076 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1204 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2695 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1988 2
Роснано 618 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 2
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1621 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 1
Правительство РФ 2617 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1866 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2322 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 166 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 13 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 92
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 92
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2964 33
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1410 33
Gigabit Ethernet 818 27
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 964 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 21
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 21
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 20
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 634 19
DDR - Double data rate 2041 19
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 52 19
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 50 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 18
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 154 17
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 15
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 187 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3484 11
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 402 11
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 285 11
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 728 10
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 9
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1226 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 735 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 302 8
ARM64 - Архитектура процессора 1209 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1327 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 7
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 74 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 7
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 523 18
Linux OS 7134 16
Microsoft Windows 10 10061 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 11
Intel Celeron - Серия процессоров 895 7
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 5
Intel Core - Семейство процессоров 1007 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 578 5
Microsoft Windows XP 2205 5
Intel x86 - архитектура процессора 1259 5
Samsung BD-проигрыватель 74 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 962 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 4
Intel Pentium III 636 4
Microsoft Windows 7 1726 4
Java - Язык программирования 2381 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 63 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 68 4
Nvidia GeForce GTX 3047 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 589 4
OpenGL - Язык программирования 213 4
BioLink BioTime 64 3
Microsoft Edge - браузер 1768 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 316 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 890 3
Microsoft Windows 8 1277 3
Microsoft Windows Media Player 508 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 197 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 502 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 3
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 9 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 3
Linux - Debian GNU 315 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 516 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 259 3
C++ - Язык программирования 420 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1079 3
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 22 3
Трушкин Константин 45 3
Кабанов Владимир 174 2
Иванов Борис 51 2
Ким Александр 34 2
Римский Александр 5 2
Бурмистров Роман 5 2
Брыкин Арсений 37 2
Горшенин Максим 15 1
Ксенин Алекс 311 1
Нечаев Иван 57 1
Прозоровский Василий 40 1
Островский Владимир 24 1
Красников Геннадий 60 1
Юсупов Ренат 108 1
Московченко Александр 3 1
Воронин Владимир 7 1
Чапчаев Андрей 41 1
Шуравин Андрей 8 1
Блинов Михаил 73 1
Опанасенко Всеволод 112 1
Минасян Карине 101 1
Стаин Владислав 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 81572 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 4
Европа 7221 3
Австралия - Австралийский Союз 2485 3
Европа Восточная 2790 3
Азия - Азиатский регион 3142 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 2
Прибалтика - Балтия 1194 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 297 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 69 2
Япония 7876 2
Земля - планета Солнечной системы 6382 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1976 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 850 2
Северная Америка 2522 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 101 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Европа Западная 1271 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 440 1
Нигерия - Федеративная Республика 232 1
США - Орегон 200 1
Россия - Западная Сибирь 182 1
Германия - Гамбург 163 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 1
Россия - СФО - Новосибирск 2901 1
Африка - Африканский регион 2653 1
Германия - Федеративная Республика 7755 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 1
Канада 2834 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 671 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 1
Дания - Королевство 879 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 1
Русский язык 1647 3
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 116 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 299 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 83 2
МПС - Международные платежные системы 94 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 2
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 2
КПД - Коэффициент полезного действия 120 1
Английский язык 372 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4923 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4004 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 142 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 1
Дед Мороз 149 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2640 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 910 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 612 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 1
НТВ - Телекомпания 275 1
Engadget - Блог о технологиях 398 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
TechPowerUp 13 1
IDC - International Data Corporation 4477 1
Dell'Oro Group 34 1
Gartner Dataquest 329 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 92 2
РАН - Российская академия наук 908 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 58 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 719 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
CeBIT 406 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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