Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UART
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
УАПП
Универсальный асинхронный приёмопередатчик
RS-232
Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса
Публикаций - 270, упоминаний - 326
UART упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трушкин Константин 45 3
|Кабанов Владимир 174 2
|Иванов Борис 51 2
|Ким Александр 34 2
|Римский Александр 5 2
|Бурмистров Роман 5 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Горшенин Максим 15 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Нечаев Иван 57 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Островский Владимир 24 1
|Красников Геннадий 60 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Московченко Александр 3 1
|Воронин Владимир 7 1
|Чапчаев Андрей 41 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Блинов Михаил 73 1
|Опанасенко Всеволод 112 1
|Минасян Карине 101 1
|Стаин Владислав 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 1
|НТВ - Телекомпания 275 1
|Engadget - Блог о технологиях 398 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|TechPowerUp 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru