Индексная книга (каталог) CNews*
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UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter УАПП Универсальный асинхронный приёмопередатчик RS-232 Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 407, упоминаний - 415
UART и организации, системы, технологии, персоны:
|Ширшов Павел 76 6
|Наумов Максим 100 4
|Кузьмин Евгений 28 3
|Трушкин Константин 60 3
|Бурмистров Роман 6 3
|Upton Eben - Аптон Эбен 12 2
|Римский Александр 5 2
|Гершензон Владимир 23 2
|Гутман Виктор 17 2
|Пашкевич Владимир 22 2
|Беляева Татьяна 29 2
|Кочергин Михаил 5 2
|Андриянов Александр 2 2
|Потошин Константин 4 2
|Lees Geoff - Лис Джоф 3 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Иванов Борис 64 2
|Ким Александр 47 2
|Стаин Владислав 5 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Красников Геннадий 73 1
|Александров Сергей 17 1
|Островский Владимир 25 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Нечаев Иван 61 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Борисов Максим 2 1
|Семилетов Антон 6 1
|Бурмистров Михаил 45 1
|Родин Константин 34 1
|Андреев Михаил 5 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Кучеров Дмитрий 13 1
|Гайдаенко Олег 8 1
|Якубов Никита 4 1
|Холькина Екатерина 1 1
|Воробьев Антон 7 1
|Шикина Светлана 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
|Dell'Oro Group 66 1
|Gartner - Dataquest 353 1
|Nucleus Research 13 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.