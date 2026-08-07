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Индексная книга (каталог) CNews*
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UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter УАПП Универсальный асинхронный приёмопередатчик RS-232 Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса 1
10.07.2026 Микроконтроллеры из новейшей линейки НИИЭТ внесены в реестры Минпромторга России 1
09.07.2026 Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений 1
26.06.2026 Eltex запускает серийный выпуск консольного сервера SCS-32 1
15.06.2026 Teleofis и «ИнфоТеКС» укрепляют партнерство 1
10.06.2026 Ippon анонсировал выпуск ИБП Pacific II 1U 1
21.05.2026 Авторы легендарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux 1
30.04.2026 Новый ПК Boxer-6407-TWL от Aaeon в каталоге компании Corson 1
27.04.2026 «Армо-Системы» представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux Special Edition 1
31.03.2026 Ippon представила натриевые ИБП нового поколения 1
20.03.2026 POC-600 от Neousys («Неосис»): новинка в каталоге Corson 1
04.03.2026 iRu представила промышленный ПК для работы в экстремальных условиях 1
03.03.2026 Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре 1
25.02.2026 «Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRV G2 1
24.02.2026 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 1
03.02.2026 RMCSoft и «Релэкс» выпустили решение для разработки продуктов в области интернета вещей 1
23.12.2025 UNO-2372V3 — встраиваемый ПК от Advantech для приложений ИИ в каталоге Corson 1
18.12.2025 Ippon представила первые источники бесперебойного питания российской сборки 1
16.12.2025 «Геоскан» разработала универсальный модуль навигации для образовательной робототехники 1
06.11.2025 «Систэм Электрик» начала продажи нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRT G2 1
28.10.2025 Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор 1
14.10.2025 «Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRT G2 1
31.07.2025 Ippon представила серию ИБП для серверных и телеком-оборудования 1
28.07.2025 «Первый Бит» представила «БИТ.LIMS» – решение для цифровой трансформации лабораторий, сертифицированное «1С» 1
21.07.2025 Ippon представила трёхфазные ИБП Innova Unity T 3-3 мощностью 10 и 20 кВА 1
21.05.2025 Университетский стартап представил универсальный Bluetooth-модуль нового поколения 1
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 1
14.04.2025 «АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 1
28.03.2025 Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров» 1
10.02.2025 «Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon 1
10.02.2025 Ippon представила новую серию ИБП Innova TB/TBE 1
17.01.2025 Встраиваемый промышленный компьютер UNO-247 V2 от Advantech для бесшовной интеграции в сложных средах IoT 1
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
27.11.2024 Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT 1
01.11.2024 В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных 1
13.09.2024 Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33 1
14.08.2024 Новый продукт Smartec — бюджетный считыватель дальнего действия для контроля проезда автотранспорта 1
25.07.2024 Powercom расширила линейку трехфазных промышленных ИБП Vanguard-II-33 1
20.05.2024 Новинка Smartec: 32-канальный IP-видеорегистратор STNR-3250 с ИИ-аналитикой и интеллектуальным поиском 1

Публикаций - 407, упоминаний - 415

UART и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 28
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 27
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 15
Smartec 168 14
Toshiba Corporation 2980 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 11
АРМО ГК 185 11
Moxa - Моха 34 11
Zelax - Зелакс 90 10
Samsung Electronics 11065 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 10
9594 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Sony 6739 9
Powercom - Пауэрком 76 9
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 8
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 8
Merlion - Ippon 54 8
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 7
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 6
Microsoft Corporation 25775 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Sharp Corporation 1062 6
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 5
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 5
Ниеншанц Автоматика 28 5
Dell EMC 5180 5
LG Electronics 3735 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
Родник 91 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Композит 99 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Верный - торговая сеть 326 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Эра HD - Эра ХД 54 2
Атроник НПК - Атроник Русс 10 2
BMW Group 482 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
Mazak - Ямазаки Мазак 4 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
Экспотроника ВК 40 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 1 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Русский Стиль 45 1
Togas Group - Тогас 2 1
Гидромонтаж 5 1
Lacoste - Лакост 10 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Exante - Экзанте 4 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 166
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 143
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 71
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 64
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 59
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 48
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 48
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 146 47
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 46
DDR - Double data rate 3083 45
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 45
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 44
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 42
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 40
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 39
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 101 39
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 37
Контрастность 3042 37
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 37
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 36
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 35
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 33
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 31
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 31
Linux OS 11533 40
Microsoft Windows 16882 32
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 22
Microsoft Windows 2000 8678 20
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 14
Google Android 15244 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 11
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 11
Intel Celeron - Серия процессоров 979 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Microsoft Windows XP 2431 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
Microsoft Windows 10 1938 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 7
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 7
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 7
Linux - Debian GNU 567 6
Microsoft Windows 11 827 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 6
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 6
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 6
Microsoft Windows Embedded 208 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft Office 4170 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Ширшов Павел 76 6
Наумов Максим 100 4
Кузьмин Евгений 28 3
Трушкин Константин 60 3
Бурмистров Роман 6 3
Upton Eben - Аптон Эбен 12 2
Римский Александр 5 2
Гершензон Владимир 23 2
Гутман Виктор 17 2
Пашкевич Владимир 22 2
Беляева Татьяна 29 2
Кочергин Михаил 5 2
Андриянов Александр 2 2
Потошин Константин 4 2
Lees Geoff - Лис Джоф 3 2
Кабанов Владимир 178 2
Евдокимов Андрей 95 2
Иванов Борис 64 2
Ким Александр 47 2
Стаин Владислав 5 2
Брыкин Арсений 57 2
Красников Геннадий 73 1
Александров Сергей 17 1
Островский Владимир 25 1
Прозоровский Василий 40 1
Нечаев Иван 61 1
Ксенин Алекс 311 1
Борисов Максим 2 1
Семилетов Антон 6 1
Бурмистров Михаил 45 1
Родин Константин 34 1
Андреев Михаил 5 1
Пасеков Владимир 24 1
Внедорожный Петр 20 1
Кучеров Дмитрий 13 1
Гайдаенко Олег 8 1
Якубов Никита 4 1
Холькина Екатерина 1 1
Воробьев Антон 7 1
Шикина Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Европа 24964 16
Япония 13807 16
Китай - Тайвань 4245 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
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