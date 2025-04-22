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Елизаров Сергей
|22.04.2025
|В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
|04.10.2021
|Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
|29.09.2021
|В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
Елизаров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 2
|Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 132 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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