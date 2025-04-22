Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173295
ИКТ 13489
Организации 10557
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25403
Персоны 74350
География 2810
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2617
Мероприятия 847

Елизаров Сергей



22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Елизаров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Malt System - Мальт Систем 6 3
AMD Xilinx 95 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 2
Cadence Design Systems - cādence 62 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
Synopsys - Синопсис 36 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1100 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2217 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8016 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4254 2
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 43 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21069 2
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 159 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 51 1
OpenFlow based Carrier Ethernet - протокол управления процессом обработки данных 42 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 126 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 899 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1072 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 71 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 767 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 54 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1553 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 674 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 995 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 380 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 328 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3671 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1402 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1323 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 390 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2532 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 557 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 132 1
Азия - Азиатский регион 5595 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 2
Европа 21880 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 2
Россия - РФ - Российская федерация 147646 2
Китай - Тайвань 4026 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7615 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1607 2
Физика - Physics - область естествознания 2673 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 2
Английский язык 6718 1
Античность - Древняя Греция 96 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153