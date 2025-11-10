Разделы

СОБЫТИЯ

10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов 1
22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
14.02.2025 Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем 1
25.12.2024 Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC 1
22.10.2024 Крупнейшему производителю чипов в мире не хватает мощностей для удовлетворения бешеного спроса. Он удвоит выпуск по передовой технологии, но этого недостаточно 6
12.03.2024 Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество 2
08.09.2023 Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки 3
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD 1
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления 2

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3702 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1010 6
AMD - Advanced Micro Devices 4449 5
Samsung Electronics 10584 3
Apple Inc 12569 3
Intel Corporation 12510 2
GlobalFoundries - GF 97 2
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
Google LLC 12187 2
Qualcomm Technologies 1903 2
Amkor Technology 17 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 866 1
Amazon Inc - Amazon.com 3114 1
Meta Platforms - Facebook 4520 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1572 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 143 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 18 1
OpenAI 348 1
Yandex - Яндекс 8331 1
HP Inc. 5753 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 339 1
MediaTek - Ralink 568 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 56 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 455 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 37 1
Malt System - Мальт Систем 8 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1374 2
Tesla Motors 421 1
Правительство Тайваня 45 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5185 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1611 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1349 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4117 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17450 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21725 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8331 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4471 4
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 88 3
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 159 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11882 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7337 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 570 2
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 121 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31730 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25501 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 73 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3499 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1305 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1035 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3937 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 84 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2372 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 498 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2351 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1701 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1404 1
DDR - Double data rate 2890 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1576 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 772 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3505 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14942 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1537 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9789 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16637 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22752 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1607 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 29 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 63 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1701 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1447 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 146 3
Intel x86 - архитектура процессора 1975 2
Zhaoxin UHD Graphics 2 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Nvidia Tesla GPU 186 1
Google TensorFlow 93 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 51 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
Nvidia Pascal 16 1
Torch - Браузер 21 1
Nvidia Maxwell Architecture 6 1
OpenAI - ChatGPT 496 1
AlexNet - нейронная сеть 7 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 546 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1409 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 641 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Liu Mark - Лю Марк 11 2
Liu Mark - Лью Марк 13 2
Kelly John - Келли Джон 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 595 1
Бойко Алексей 93 1
Елизаров Сергей 3 1
Бородастов Алексей 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 6
Китай - Тайвань 4117 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18062 4
Южная Корея - Республика 6834 3
США - Аризона 536 3
Россия - РФ - Российская федерация 155496 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 1
Япония 13509 1
Китай - Тайнань 13 1
Китай - Шанхай 807 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 354 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 14 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11661 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3687 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10637 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3754 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6740 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10463 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1645 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17279 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8023 1
Энергетика - Energy - Energetically 5487 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1413 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4330 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2932 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6256 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4911 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1163 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 459 1
Физика - Physics - область естествознания 2810 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31569 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 796 1
Tom’s Hardware 504 2
TechSpot 158 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 536 1
DigiTimes - Издание 1324 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6003 1
Counterpoint Research 94 3
TrendForce 131 1
IBM Research 108 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
