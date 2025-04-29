Разделы

GPU computing  GPGPU GPGP GP²U General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud Неспециализированные вычисления на графических процессорах Accelerated Computing Ускоренные вычисления CPU+GPU гибридная гетерогенная


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025

сокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры. Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были пре
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024

Провайдеры GPU Cloud 2024 Развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением,
Провайдеры GPU Cloud 2023

Провайдеры GPU Cloud 2023 Рынок облачных серверов с графическими ускорителями развивается очень активно:
29.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025

сокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры. Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были пре
28.08.2024 МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта

а счет размещения их в облаке MWS. Инфраструктура подойдет для работы с любыми ИИ-моделями во всех отраслях экономики. А получить доступ к ней можно из любой точки страны. Также до конца года на базе GPU-инфраструктуры будут развернуты платформа для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, уже готовые модели ИИ для разных индустрий и направлений, доступные по API, и ИИ-сервисы по мо
27.05.2024 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024

рынку максимально полную и точную информацию об участниках рынка GPU Cloud. Подробности — в обзоре GPU Cloud 2024. Перейти к обзору GPU Cloud 2024 Рейтинг GPU Cloud 2024 Сравнени
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023

п к высококачественным ресурсам и инфраструктуре для выполнения своих вычислительных задач. Рейтинг GPU Cloud 2023 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:
01.09.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

GPU IaaS. Аналитики Market.CNews проанализировали предложения, представленные на рынке РФ. Рейтинг GPU Cloud 2022 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей

хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил новый режим работы видеокарт для услуги «Облачные вычисления на GPU». На серверах стало возможным запускать любые приложения для работ

Публикаций - 141, упоминаний - 189

GPU computing и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3742 65
Intel Corporation 12547 20
AMD - Advanced Micro Devices 4475 18
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 163 14
Microsoft Corporation 25256 13
Т-Платформы - T-Platforms 400 12
Broadcom - VMware 2497 12
IBM - International Business Machines Corp 9556 11
Dell EMC 5096 11
Lenovo Group 2364 10
Selectel - Селектел 442 10
HP Inc. 5763 9
Dell Technologies - Dell Computer 2162 8
Supermicro 126 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 7
Amazon Inc - Amazon.com 3142 7
9025 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 197 5
Google LLC 12282 5
SAP SE 5439 5
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 5
Cloud4Y 301 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 527 5
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 4
Sophgo 16 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 4
Yandex - Яндекс 8482 4
HP - Hewlett-Packard 3644 4
Meta Platforms - Facebook 4537 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 4
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 4
NetApp - Network Appliance 648 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 19 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 3
Открытые технологии 716 3
Samsung Electronics 10639 3
Red Hat 1345 3
Tesla Motors 429 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 5
Газпром нефть 671 3
Газпром ПАО 1419 3
BMW Group 466 2
Volvo Cars 257 2
AstraZeneca - АстраЗенека 60 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Почта России ПАО 2252 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
Газпром - МТС Live Холл 14 1
Элинс НТЦ 9 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
Авикос-АФЕС 3 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Ford 424 1
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 1
Latham & Watkins 8 1
Jones Day 17 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
American Express - Amex 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 91 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 85
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4197 84
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 49
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 44
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 39
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 22
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 22
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 21
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 20
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 18
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5698 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 12
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 10
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1554 10
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2113 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 9
Nvidia Tesla GPU 188 29
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 149 25
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 21
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 666 18
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 16
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 54 11
Linux OS 10934 10
Intel x86 - архитектура процессора 1985 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 6
Microsoft Windows 16354 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 6
Broadcom - VMware vSphere 595 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 5
Delta Computers - Delta Sprut 9 4
Delta Computers - Delta Serval 6 4
Microsoft Azure 1462 4
C/C++ - Язык программирования 845 4
Nvidia AI Enterprise 9 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 83 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 416 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 29 3
Microsoft Office 3966 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 644 3
HPE ProLiant 399 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 3
Google TensorFlow 94 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 3
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 14 3
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 14 3
Nvidia ConnectX 4 3
Nvidia BlueField DPU 5 3
Nvidia GeForce GTX 523 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 3
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 10
Свидерский Евгений 59 8
Абрамов Сергей 75 3
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 3
Королюк Алексей 86 3
Чернышев Андрей 70 3
Никитин Андрей 58 3
Терещенко Максим 24 2
Чудинов Дмитрий 69 2
Жигалова Алина 11 2
Гербылев Игорь 4 2
Воеводин Владимир 19 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Орленко Михаил 10 2
Ансимов Константин 35 2
Врацкий Андрей 165 2
Сергеев Сергей 161 2
Кузнецов Александр 145 2
Шадаев Максут 1151 2
Колбин Евгений 80 2
Лебедев Владимир 82 2
Громова Елена 19 1
Миронов Михаил 2 1
Гилязов Руслан 6 1
Круглов Виктор 23 1
Загуренко Тимофей 2 1
Зинов Владимир 4 1
Чупрунов Евгений 2 1
Бабаян Евгений 4 1
Чунаев Антон 7 1
Мейнцер Антон 20 1
Граденко Михаил 42 1
Трошина Елена 22 1
Prairie Drew - Прери Дрю 3 1
Dessau Nigel - Дессо Найджел 7 1
Телицына Ирина 1 1
Долгалев Эдуард 9 1
Нечуятов Алексей 3 1
Мензовитый Алексей 27 1
Архангельский Глеб 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 11
Казахстан - Республика 5807 6
Япония 13555 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 5
Бразилия - Федеративная Республика 2453 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 4
США - Калифорния 4776 4
Беларусь - Белоруссия 6039 4
Италия - Итальянская Республика 4431 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Китай - Тайвань 4138 2
Индия - Bharat 5708 2
Турция - Турецкая республика 2495 2
Нидерланды 3636 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Европа 24650 1
США - Нью-Мексико 247 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Израиль 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
США - Флорида 773 1
США - Калифорния - Саннивейл 88 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1078 1
Европа Восточная 3122 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1250 1
Китай - Шанхай 807 1
Китай - Пекин - Beijing 1052 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 8
Энергетика - Energy - Energetically 5531 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3151 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
Аренда 2584 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Английский язык 6880 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 2
Harvard Business Review 21 1
The Guardian - Британская газета 384 1
TechSpot 160 1
SemiAccurate 13 1
Forbes - Форбс 915 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Bloomberg 1420 1
N+1 - Издание 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 8
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3613 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
IBM Research 108 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Jon Peddie Research 42 1
VDC Research Group 14 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 6
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 4
CNews FORUM Кейсы 280 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
