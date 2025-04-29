Получите все материалы CNews по ключевому слову
GPU computing GPGPU GPGP GP²U General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud Неспециализированные вычисления на графических процессорах Accelerated Computing Ускоренные вычисления CPU+GPU гибридная гетерогенная
СОБЫТИЯ
Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025
сокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры. Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были пре
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
Провайдеры GPU Cloud 2024 Развитие сервисов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением,
Провайдеры GPU Cloud 2023
Провайдеры GPU Cloud 2023 Рынок облачных серверов с графическими ускорителями развивается очень активно:
|29.04.2025
Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025
сокопроизводительные вычисления без необходимости закупок дорогостоящей инфраструктуры. Возможности GPU-вычислений используются для решения широкого круга задач. Традиционно видеокарты были пре
|28.08.2024
МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта
а счет размещения их в облаке MWS. Инфраструктура подойдет для работы с любыми ИИ-моделями во всех отраслях экономики. А получить доступ к ней можно из любой точки страны. Также до конца года на базе GPU-инфраструктуры будут развернуты платформа для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, уже готовые модели ИИ для разных индустрий и направлений, доступные по API, и ИИ-сервисы по мо
|27.05.2024
Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024
рынку максимально полную и точную информацию об участниках рынка GPU Cloud. Подробности — в обзоре GPU Cloud 2024. Перейти к обзору GPU Cloud 2024 Рейтинг GPU Cloud 2024 Сравнени
|26.06.2023
Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023
п к высококачественным ресурсам и инфраструктуре для выполнения своих вычислительных задач. Рейтинг GPU Cloud 2023 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:
|01.09.2022
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022
GPU IaaS. Аналитики Market.CNews проанализировали предложения, представленные на рынке РФ. Рейтинг GPU Cloud 2022 Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:
|16.10.2019
Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей
хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил новый режим работы видеокарт для услуги «Облачные вычисления на GPU». На серверах стало возможным запускать любые приложения для работ
