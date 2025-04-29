МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта а счет размещения их в облаке MWS. Инфраструктура подойдет для работы с любыми ИИ-моделями во всех отраслях экономики. А получить доступ к ней можно из любой точки страны. Также до конца года на базе GPU-инфраструктуры будут развернуты платформа для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, уже готовые модели ИИ для разных индустрий и направлений, доступные по API, и ИИ-сервисы по мо