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Trump Donald J.
Трамп Дональд


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 2
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 6
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 3
23.08.2021 ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже 1
16.08.2021 Китайцы купили крупнейшего в Британии производителя чипов и тут же вычеркнули США из числа клиентов 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 3
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 4
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 2
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 6
05.07.2021 Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента 4
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 2
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 3
25.05.2021 Huawei придумала, как сбежать из-под санкций США и стать мировым лидером разработки ПО 6
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
14.05.2021 Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei 3
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 2
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 3
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 3
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 2
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 3
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 3
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 2
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 3
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 2
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций 3
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами 3
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 2
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 3
02.02.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, что слушали и смотрели дети на зимних каникулах 1
22.01.2021 Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен 3
22.01.2021 Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами 7
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 4
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 2
15.01.2021 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei 6
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 9
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа 6
11.01.2021 Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome 3

Публикаций - 322, упоминаний - 1056

Trump Donald J. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 114
Huawei 2727 102
Apple Inc - Эппл Рус 7685 78
Microsoft Corporation 11039 78
Intel Corporation 4158 62
Qualcomm Technologies 1001 55
Samsung Electronics 5641 48
Facebook 3765 41
Broadcom Inc 197 37
Twitter 2204 29
ZTE Corporation 549 24
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 23
AMD - Advanced Micro Devices 1664 19
Cisco Systems 2037 18
Xiaomi 904 18
Amazon Inc - Amazon.com 1469 16
Dell EMC 2393 15
IBM 3530 15
MediaTek 315 13
Cambridge Analytica 43 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 11
Oracle Corporation 3333 10
Nvidia Corp 2012 10
AT&T Inc 553 10
OPPO Electronics 222 9
Alphabet 74 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
Yandex - Яндекс 4100 7
Huawei HiSilicon Technologies 30 7
SEC Consult Services 929 7
Xilinx 30 6
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
Nokia Corporation 2424 6
HP Inc. 2901 6
Vivo 125 6
Микрон - Micron 365 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Verizon 369 5
Uber 257 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 8
Uber Technologies 258 8
Boeing 98 7
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
SoftBank Group 101 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Perla Penna 5 4
LinkedIn 520 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
ВТБ Банк Москвы 371 2
Транснефть 159 2
7G 2 2
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 4 2
eBay Inc 529 2
TPG - инвестиционная компания 10 2
Газпром ПАО 519 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
FedEx 31 2
Hansa - Ханса 59 1
Merrill Lynch 31 1
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 1
Fortum Corporation 4 1
Black Sea Telecom 3 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Nike 85 1
Equifax 22 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Sequoia Capital 81 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Honda 71 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
OTF - Open Technology Fund 3 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
Президент США 105 36
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 23
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 18
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 18
Пентагон - Министерство обороны США 277 17
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 12
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 11
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 9
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 8
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 8
Президент США - The White House - Белый дом 50 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 7
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 7
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 4
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство РФ 2200 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 5 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 14
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 14
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 4
Демократическая политическая партия США 36 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
Linux Foundation 157 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Free TON Community 5 1
Project Veritas 2 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 41
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 13
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 10
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 6
Социальные сети - Соцсети 96 6
Smartphone - Смартфон 773 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
DDR - Double data rate 1066 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
USB Type-C - USB-C 901 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 3
New IP - Интернет-протокол 18 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Google Android 10750 66
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 40
Microsoft Windows 10 6622 32
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 29
Google Play - Google Store - Android Market 2515 27
Huawei Mate - серия смартфонов 183 26
Google YouTube - Видеохостинг 1710 21
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 21
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 19
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 18
Apple iOS 5741 17
Linux OS 4249 14
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 13
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 12
Google Gmail 602 11
Nvidia GeForce GTX 2055 10
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
Apple iPhone 7 246 9
WhatsApp Messenger 654 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
Linux Deepin 17 8
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 8
Google Android 10 172 7
Apple macOS 922 7
Facebook Instagram - Инстаграм 569 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 6
Google AOSP - Android Open Source Project 42 6
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 6
Huawei AppGallery 95 6
ByteDance TikTok 95 6
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 17 5
Huawei 5G Simplified Solution 16 5
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 5
Microsoft Azure 1171 5
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 5
Apple iPad mini 375 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 4
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 33
Путин Владимир 1821 23
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 10
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 9
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 9
Pai Ajit - Пай Аджит 8 8
Coats Dan - Коутс Дэн 14 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 5
Biden Joe - Байден Джо 29 5
Коган Александр 8 5
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 5
Носков Константин 201 5
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 5
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 5
Cruz Ted - Круз Тед 5 5
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 4
Nicholas Henry - Николас Генри 4 3
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 3
Ping Guo - Пин Го 19 3
Chengdong Yu - Чэндун Ю 6 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 3
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 3
Лавров Сергей 12 3
Никифоров Николай 1126 3
Ю Ричард - Yu Richard 19 3
Clark Greg - Кларк Грег 8 3
Волож Аркадий 181 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 3
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 3
Осеевский Михаил 221 3
Бокова Людмила 80 3
Клишас Андрей 44 3
Лугов Андрей 32 3
Tan Hock - Тан Хок 6 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Larry Page - Ларри Пейдж 125 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 307
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 148
Россия - Российская федерация - РФ 57238 128
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 33
Иран - Исламская Республика Иран 374 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 25
Германия - Федеративная Республика 3618 23
Индия - Республика 2165 22
Япония 2771 20
США - Вашингтон 334 18
Европа 3736 18
Канада 1295 16
Италия - Итальянская Республика 1377 13
Австралия - Австралийский Союз 1121 10
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 9
Специальный административный район Гонконг 547 9
США - Кремниевая долина 398 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
США - Техас 222 9
США - Калифорния 972 8
Франция - Французская Республика 2116 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 6
Южная Корея - Республика 1454 6
Китай - Тайвань 589 6
Турция - Турецкая республика 951 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 5
США - Сан-Франциско 689 4
Украина 3353 4
Новая Зеландия 290 4
США - Лос-Анджелес 291 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
Казахстан - Республика 2622 4
США - Нью-Йорк 1088 4
Израиль 717 4
Китай - Шэньчжэнь 89 4
Северная Америка 1407 4
США - Аризона 95 4
Америка 456 4
Сингапур - Республика 808 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 36
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
Конституция США 18 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Фабрика троллей 4 2
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 2
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 2
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 6 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Налоговый кодекс США - Internal Revenue Code (IRC) USA 1 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
NSPD USA - National Security Presidential Directive - Президентская директива по национальной безопасности и национальной безопасности 1 1
CNCI USA - The Comprehensive National Cybersecurity Initiative - Всеобъемлющая национальная инициатива по кибербезопасности 1 1
PPD USA - Presidential Policy Directive - Директива президента США 1 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
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