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Trump Donald J. Трамп Дональд

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

з них материалов приходится на долю Китая. План Трампа под угрозой На MP Materials и USA Rare Earth Дональд Трамп (Donald Trump) возложил свои основные надежды по возрождению американской редко
12.05.2026 Производитель лимузинов для Трампа увольняет сотни ИТ-шников

омпания BYD. Именно на автомобилях Cadillac уже длительное время передвигаются президенты США. Так, Дональд Трамп (Donald Trump) передвигается на служебном бронированном лимузине Cadillac, изве
20.04.2026 Строительство гигантского ЦОД имени Трампа остановлено. Гендиректор уволился, инвесторы распродают акции

анных (ЦОД) в штате Техас (США), который планируется назвать именем Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сообщил Axios. Финансовый директор компании Майлз Эверсон (Miles Everson), под
06.04.2026 Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов

Кибербезопасности США сокращают финансирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сокращает финансирование Агентства по кибербезопасности и защите
10.03.2026 США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo

Трампа под суд Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) стала участницей нового скандала, связанного с американскими таможенными пошлин
26.02.2026 Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

, — добавил он. Wikipedia Официальная резиденция президента США - Белый дом Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить экономиста Питера Наварро, известного собственной крит
29.01.2026 Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика

ей истории. Теперь у нее есть шанс вернуть ее Также нельзя не отметить, что в 2020 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) надавил на TSMC, чтобы та построила новый завод по выпуску микро
15.01.2026 Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимы
12.01.2026 Акции Intel подскочили на 10% из-за того, что ее похвалил Трамп

после встречи генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), которая состоялась 9 января 2026 г., пишет CNBC. Стоимость пакета из 433,3 млн
23.12.2025 Трамп запретила ввоз и продажу в США иностранных БПЛА

принятия своего решения», — сказал представитель. Попытки догнать оппонентов В начале июня 2025 г. Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управле
09.12.2025 В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

рой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин. Прокуроры
04.12.2025 Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов

pital, который основали сторонники Дональда Трампа (Donald Trump), а в 2024 г. к нему присоединился Дональд Трамп (младший), старший сын 45 Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп. С
21.10.2025 США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик

Договор подписан Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) уничтожил один из главных рычагов давления Китая на свою страну.
11.09.2025 Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

ый стеклянный диск с выгравированным именем Трампа, логотипом Apple и подписью Тима Кука. Тим Кук и Дональд Трамп провели пресс-конференцию. На ней глава Apple также объявил, что компания вложи
09.09.2025 Трамп запретит продажи в США дронов DJI, которые в Америке занимают 80% рынка

тий, связанных с американо-китайскими отношениями. Попытки догнать оппонентов В начале июня 2025 г. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно

08.09.2025 Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах

том заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Чиновник назвал незаконными принятые при бывшей демократической администрации

02.09.2025 Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями

Исключения в трудовом законодательстве Указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) «в целях укрепления национальной безопасности» NASA лишено защиты в соответстви
27.08.2025 Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

Как говорится в сообщении почтового оператора, это связано с указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) об отмене льгот «de minimis» для почтовых отправлений всех стран. Согласно данн
27.08.2025 Месть по-трамповски. Китай получит 200% пошлины за запрет экспорта редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники и чипов

Наказание за доминирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) готовится увеличить торговые пошлины для Китая, пишет The Regist
20.08.2025 Nvidia поднимет цены на 18%, чтобы не терять прибыль из-за поборов, введенных Трампом

которые он несет после заключения необычной сделки c администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в первой декаде августа 2025 г. Согласно ее условиям, Nvidia, как и ее конкурен
18.08.2025 План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах

ь рынок ИИ-ускорителей Китая американскими решениями. Сначала в середине лета 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) отменил свой же январский запрет на отгрузки в КНР ускорителей N
15.08.2025 Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией

ые бумаги корпорации на фоне новости о переговорах моментально взлетели на 8,5%. Трампу нужен завод Дональд Трамп грезит о мощном и быстром развитии ИТ-производства в США, и мартовские торговые
14.08.2025 Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам

ости в отношении тарифов Трампа. Иными словами, новый этап торговой войны, к которому Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) перешел в марте 2025 г., пока работает совершенно не так, как до
13.08.2025 Трамп придумал гениальную схему по обходу собственных санкций: Грабить своих и зарабатывать на китайцах

Деньги в кассу, техника в китайские массы Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намеревается фактически узаконить для американских ИТ-корпораций торговые отнош
07.08.2025 Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Выход вон там Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал к незамедлительной отставке нового генерального директор
07.08.2025 TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

е производители электроники в мире Nvidia, AMD, Apple и пр. Кто строит, тот не платит Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил 6 августа 2025 г., что введет 100%-ные пошлины на импорт

24.07.2025 Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует

дент Соединенных Штатов я сегодня здесь, чтобы заявить, что Америка в ней победит», — президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Во вступительном слове к документу советник Дональда Трампа по

23.07.2025 Тарифы Трампа убивают мировой облачный рынок. Гиганты отрасли терпят убытки и стремительно теряют капитализацию

рговой войны, пишет Bloomberg. В марте 2025 г. по решению американского Президента Дональда Трампа (Donald Trump) она перестала быть локальной и касаться только США и Китая – теперь торговые по
15.07.2025 Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая

Миллиард на наступательные кибероперации Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует выделить Министерству обороны $1 млрд в течение следующих четырех лет
26.06.2025 Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта

означает «Премиальная производительность. Горжусь быть американцем». The White House Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) В разделе «Ключевые характеристики» первым делом указано: «Ameri
24.06.2025 После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

листы назвали «Суперкубком среди интернет-ссор», — самый могущественный человек мира, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) публично разругался с самым богатым человеком мира, техномагнато
06.06.2025 Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена

одители чипов могут лишиться субсидий, пишет Reuters. Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) пересматривает некоторые из грантов, выданных бывшим президентом Джо Байденом (
23.05.2025 Трамп ломает Apple об колено. Неподъемными пошлинами обложат iPhone, выпущенные за пределами США

«Опошлинить» Apple Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) поставил Apple перед фактом, что ее ждут 25-процентные таможенны
14.05.2025 Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею

н, понизив их статус до второго уровня», – говорится в заявлении ведомства. Wikimedia Президент США Дональд Трамп Администрация Трампа планирует разработать собственный комплекс мер на замену “
07.05.2025 Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях

CISA урезают финансирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил урезать объем финансирования Агентства по кибербезопас
07.05.2025 Таинственные хакеры взломали неофициальную модификацию мессенджера Signal, который активно используют в администрации Трампа

формации в незащищенных мессенджерах. Республиканцы же пытаются преуменьшить значение утечки, а сам Дональд Трамп (Donald Trump) и члены его администрации к тому же атакуют рассказавшего о ней

07.05.2025 Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах

Мелании Трамп (Melania Trump). В марте 2025 г. The Wall Street Journal сообщил, что сыновья Трампа Дональд Трамп - младший (Donald Trump Jr.) и Эрик Трамп (Eric Trump) создают компанию America
06.05.2025 Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка

ие страны, в том числе и США, решили вопрос с таможенными пошлинами Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как пишет Financial Times, они научились обходить их и при этом не попадаться

24.04.2025 Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов

внезапный интерес к Саудовской Аравии вполне объясним – все дело в Президенте США Дональде Трампе (Donald Trump), который едва повторно стал главой государства, как тут же стал перекраивать ми
16.04.2025 Трамп убивает самую важную в мире компанию для производства чипов. Пошлины вселили неопределенность, выручка рухнула

количество заказов, и одна из причин этого – международная политика Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), пишет CNBC. Таможенные пошлины Трампа, введенные против всего мира, подкосили


Публикаций - 687, упоминаний - 2018

Trump Donald J. и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12811 124
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Samsung Electronics 11064 85
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 67
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Broadcom Inc - Avago Technologies 605 48
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Anthropic 160 16
Alibaba Group 473 16
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SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 15
Lenovo Group 2446 14
Tesla Motors 461 14
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SoftBank Group 284 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Microsoft - LinkedIn 699 12
Boeing 1031 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
eBay Inc 1640 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Ford 434 8
Альфа-Групп 745 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Резонанс НПП 407 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Perla Penna 6 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
BMW Group 482 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Visa International 1993 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
Walt Disney Company 647 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Honda Motor Company - HND 240 3
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 3
AVIC - COMAC - Commercial Aircraft Corporation of China - 中国商用飞机有限责任公司 - Коммерческая авиационная корпорация Китая 3 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 483
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 193
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 70
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 69
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 61
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 57
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 42
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 40
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
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Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 9
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CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
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SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
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Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
CCS Insight 22 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
AV-Test Institute 41 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
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Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
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UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 7 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Oulun yliopisto - University of Oulu - Оулуский университет - Университет Оулу 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Единый день голосования 143 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
Government Cybersecurity Forum 2 2
Billington Cybersecurity Summit 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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