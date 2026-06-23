Trump Donald J.

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США з них материалов приходится на долю Китая. План Трампа под угрозой На MP Materials и USA Rare Earth Дональд Трамп (Donald Trump) возложил свои основные надежды по возрождению американской редко

Производитель лимузинов для Трампа увольняет сотни ИТ-шников омпания BYD. Именно на автомобилях Cadillac уже длительное время передвигаются президенты США. Так, Дональд Трамп (Donald Trump) передвигается на служебном бронированном лимузине Cadillac, изве

Строительство гигантского ЦОД имени Трампа остановлено. Гендиректор уволился, инвесторы распродают акции анных (ЦОД) в штате Техас (США), который планируется назвать именем Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сообщил Axios. Финансовый директор компании Майлз Эверсон (Miles Everson), под

Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов Кибербезопасности США сокращают финансирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сокращает финансирование Агентства по кибербезопасности и защите

США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo Трампа под суд Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) стала участницей нового скандала, связанного с американскими таможенными пошлин

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США , — добавил он. Wikipedia Официальная резиденция президента США - Белый дом Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить экономиста Питера Наварро, известного собственной крит

Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика ей истории. Теперь у нее есть шанс вернуть ее Также нельзя не отметить, что в 2020 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) надавил на TSMC, чтобы та построила новый завод по выпуску микро

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимы

Акции Intel подскочили на 10% из-за того, что ее похвалил Трамп после встречи генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), которая состоялась 9 января 2026 г., пишет CNBC. Стоимость пакета из 433,3 млн

Трамп запретила ввоз и продажу в США иностранных БПЛА принятия своего решения», — сказал представитель. Попытки догнать оппонентов В начале июня 2025 г. Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управле

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд рой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин. Прокуроры

Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов pital, который основали сторонники Дональда Трампа (Donald Trump), а в 2024 г. к нему присоединился Дональд Трамп (младший), старший сын 45 Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп. С

США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик Договор подписан Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) уничтожил один из главных рычагов давления Китая на свою страну.

Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию ый стеклянный диск с выгравированным именем Трампа, логотипом Apple и подписью Тима Кука. Тим Кук и Дональд Трамп провели пресс-конференцию. На ней глава Apple также объявил, что компания вложи

Трамп запретит продажи в США дронов DJI, которые в Америке занимают 80% рынка тий, связанных с американо-китайскими отношениями. Попытки догнать оппонентов В начале июня 2025 г. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно

Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах том заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Чиновник назвал незаконными принятые при бывшей демократической администрации

Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями Исключения в трудовом законодательстве Указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) «в целях укрепления национальной безопасности» NASA лишено защиты в соответстви

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США Как говорится в сообщении почтового оператора, это связано с указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) об отмене льгот «de minimis» для почтовых отправлений всех стран. Согласно данн

Месть по-трамповски. Китай получит 200% пошлины за запрет экспорта редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники и чипов Наказание за доминирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) готовится увеличить торговые пошлины для Китая, пишет The Regist

Nvidia поднимет цены на 18%, чтобы не терять прибыль из-за поборов, введенных Трампом которые он несет после заключения необычной сделки c администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в первой декаде августа 2025 г. Согласно ее условиям, Nvidia, как и ее конкурен

План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах ь рынок ИИ-ускорителей Китая американскими решениями. Сначала в середине лета 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) отменил свой же январский запрет на отгрузки в КНР ускорителей N

Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией ые бумаги корпорации на фоне новости о переговорах моментально взлетели на 8,5%. Трампу нужен завод Дональд Трамп грезит о мощном и быстром развитии ИТ-производства в США, и мартовские торговые

Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам ости в отношении тарифов Трампа. Иными словами, новый этап торговой войны, к которому Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) перешел в марте 2025 г., пока работает совершенно не так, как до

Трамп придумал гениальную схему по обходу собственных санкций: Грабить своих и зарабатывать на китайцах Деньги в кассу, техника в китайские массы Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намеревается фактически узаконить для американских ИТ-корпораций торговые отнош

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад Выход вон там Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал к незамедлительной отставке нового генерального директор

TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США е производители электроники в мире Nvidia, AMD, Apple и пр. Кто строит, тот не платит Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил 6 августа 2025 г., что введет 100%-ные пошлины на импорт

Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует дент Соединенных Штатов я сегодня здесь, чтобы заявить, что Америка в ней победит», — президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Во вступительном слове к документу советник Дональда Трампа по

Тарифы Трампа убивают мировой облачный рынок. Гиганты отрасли терпят убытки и стремительно теряют капитализацию рговой войны, пишет Bloomberg. В марте 2025 г. по решению американского Президента Дональда Трампа (Donald Trump) она перестала быть локальной и касаться только США и Китая – теперь торговые по

Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая Миллиард на наступательные кибероперации Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует выделить Министерству обороны $1 млрд в течение следующих четырех лет

Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта означает «Премиальная производительность. Горжусь быть американцем». The White House Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) В разделе «Ключевые характеристики» первым делом указано: «Ameri

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla листы назвали «Суперкубком среди интернет-ссор», — самый могущественный человек мира, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) публично разругался с самым богатым человеком мира, техномагнато

Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена одители чипов могут лишиться субсидий, пишет Reuters. Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) пересматривает некоторые из грантов, выданных бывшим президентом Джо Байденом (

Трамп ломает Apple об колено. Неподъемными пошлинами обложат iPhone, выпущенные за пределами США «Опошлинить» Apple Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) поставил Apple перед фактом, что ее ждут 25-процентные таможенны

Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею н, понизив их статус до второго уровня», – говорится в заявлении ведомства. Wikimedia Президент США Дональд Трамп Администрация Трампа планирует разработать собственный комплекс мер на замену “

Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях CISA урезают финансирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил урезать объем финансирования Агентства по кибербезопас

Таинственные хакеры взломали неофициальную модификацию мессенджера Signal, который активно используют в администрации Трампа формации в незащищенных мессенджерах. Республиканцы же пытаются преуменьшить значение утечки, а сам Дональд Трамп (Donald Trump) и члены его администрации к тому же атакуют рассказавшего о ней

Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах Мелании Трамп (Melania Trump). В марте 2025 г. The Wall Street Journal сообщил, что сыновья Трампа Дональд Трамп - младший (Donald Trump Jr.) и Эрик Трамп (Eric Trump) создают компанию America

Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка ие страны, в том числе и США, решили вопрос с таможенными пошлинами Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как пишет Financial Times, они научились обходить их и при этом не попадаться

Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов внезапный интерес к Саудовской Аравии вполне объясним – все дело в Президенте США Дональде Трампе (Donald Trump), который едва повторно стал главой государства, как тут же стал перекраивать ми