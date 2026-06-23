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Trump Donald J. Трамп Дональд
СОБЫТИЯ
|23.06.2026
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Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США
з них материалов приходится на долю Китая. План Трампа под угрозой На MP Materials и USA Rare Earth Дональд Трамп (Donald Trump) возложил свои основные надежды по возрождению американской редко
|12.05.2026
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Производитель лимузинов для Трампа увольняет сотни ИТ-шников
омпания BYD. Именно на автомобилях Cadillac уже длительное время передвигаются президенты США. Так, Дональд Трамп (Donald Trump) передвигается на служебном бронированном лимузине Cadillac, изве
|20.04.2026
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Строительство гигантского ЦОД имени Трампа остановлено. Гендиректор уволился, инвесторы распродают акции
анных (ЦОД) в штате Техас (США), который планируется назвать именем Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сообщил Axios. Финансовый директор компании Майлз Эверсон (Miles Everson), под
|06.04.2026
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Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов
Кибербезопасности США сокращают финансирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сокращает финансирование Агентства по кибербезопасности и защите
|10.03.2026
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США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo
Трампа под суд Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) стала участницей нового скандала, связанного с американскими таможенными пошлин
|26.02.2026
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Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США
, — добавил он. Wikipedia Официальная резиденция президента США - Белый дом Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить экономиста Питера Наварро, известного собственной крит
|29.01.2026
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Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика
ей истории. Теперь у нее есть шанс вернуть ее Также нельзя не отметить, что в 2020 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) надавил на TSMC, чтобы та построила новый завод по выпуску микро
|15.01.2026
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Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD
Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимы
|12.01.2026
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Акции Intel подскочили на 10% из-за того, что ее похвалил Трамп
после встречи генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), которая состоялась 9 января 2026 г., пишет CNBC. Стоимость пакета из 433,3 млн
|23.12.2025
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Трамп запретила ввоз и продажу в США иностранных БПЛА
принятия своего решения», — сказал представитель. Попытки догнать оппонентов В начале июня 2025 г. Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управле
|09.12.2025
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В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд
рой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин. Прокуроры
|04.12.2025
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Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов
pital, который основали сторонники Дональда Трампа (Donald Trump), а в 2024 г. к нему присоединился Дональд Трамп (младший), старший сын 45 Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп. С
|21.10.2025
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США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик
Договор подписан Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) уничтожил один из главных рычагов давления Китая на свою страну.
|11.09.2025
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Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию
ый стеклянный диск с выгравированным именем Трампа, логотипом Apple и подписью Тима Кука. Тим Кук и Дональд Трамп провели пресс-конференцию. На ней глава Apple также объявил, что компания вложи
|09.09.2025
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Трамп запретит продажи в США дронов DJI, которые в Америке занимают 80% рынка
тий, связанных с американо-китайскими отношениями. Попытки догнать оппонентов В начале июня 2025 г. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно
|08.09.2025
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Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах
том заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Чиновник назвал незаконными принятые при бывшей демократической администрации
|02.09.2025
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Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями
Исключения в трудовом законодательстве Указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) «в целях укрепления национальной безопасности» NASA лишено защиты в соответстви
|27.08.2025
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Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США
Как говорится в сообщении почтового оператора, это связано с указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) об отмене льгот «de minimis» для почтовых отправлений всех стран. Согласно данн
|27.08.2025
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Месть по-трамповски. Китай получит 200% пошлины за запрет экспорта редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники и чипов
Наказание за доминирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) готовится увеличить торговые пошлины для Китая, пишет The Regist
|20.08.2025
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Nvidia поднимет цены на 18%, чтобы не терять прибыль из-за поборов, введенных Трампом
которые он несет после заключения необычной сделки c администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в первой декаде августа 2025 г. Согласно ее условиям, Nvidia, как и ее конкурен
|18.08.2025
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План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах
ь рынок ИИ-ускорителей Китая американскими решениями. Сначала в середине лета 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) отменил свой же январский запрет на отгрузки в КНР ускорителей N
|15.08.2025
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Национальный процессор по-американски. Трамп задумал сделать Intel государственной компанией
ые бумаги корпорации на фоне новости о переговорах моментально взлетели на 8,5%. Трампу нужен завод Дональд Трамп грезит о мощном и быстром развитии ИТ-производства в США, и мартовские торговые
|14.08.2025
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Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам
ости в отношении тарифов Трампа. Иными словами, новый этап торговой войны, к которому Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) перешел в марте 2025 г., пока работает совершенно не так, как до
|13.08.2025
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Трамп придумал гениальную схему по обходу собственных санкций: Грабить своих и зарабатывать на китайцах
Деньги в кассу, техника в китайские массы Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намеревается фактически узаконить для американских ИТ-корпораций торговые отнош
|07.08.2025
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Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад
Выход вон там Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал к незамедлительной отставке нового генерального директор
|07.08.2025
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TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США
е производители электроники в мире Nvidia, AMD, Apple и пр. Кто строит, тот не платит Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил 6 августа 2025 г., что введет 100%-ные пошлины на импорт
|24.07.2025
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Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует
дент Соединенных Штатов я сегодня здесь, чтобы заявить, что Америка в ней победит», — президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Во вступительном слове к документу советник Дональда Трампа по
|23.07.2025
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Тарифы Трампа убивают мировой облачный рынок. Гиганты отрасли терпят убытки и стремительно теряют капитализацию
рговой войны, пишет Bloomberg. В марте 2025 г. по решению американского Президента Дональда Трампа (Donald Trump) она перестала быть локальной и касаться только США и Китая – теперь торговые по
|15.07.2025
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Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая
Миллиард на наступательные кибероперации Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует выделить Министерству обороны $1 млрд в течение следующих четырех лет
|26.06.2025
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Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта
означает «Премиальная производительность. Горжусь быть американцем». The White House Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) В разделе «Ключевые характеристики» первым делом указано: «Ameri
|24.06.2025
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После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla
листы назвали «Суперкубком среди интернет-ссор», — самый могущественный человек мира, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) публично разругался с самым богатым человеком мира, техномагнато
|06.06.2025
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Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена
одители чипов могут лишиться субсидий, пишет Reuters. Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) пересматривает некоторые из грантов, выданных бывшим президентом Джо Байденом (
|23.05.2025
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Трамп ломает Apple об колено. Неподъемными пошлинами обложат iPhone, выпущенные за пределами США
«Опошлинить» Apple Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) поставил Apple перед фактом, что ее ждут 25-процентные таможенны
|14.05.2025
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Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею
н, понизив их статус до второго уровня», – говорится в заявлении ведомства. Wikimedia Президент США Дональд Трамп Администрация Трампа планирует разработать собственный комплекс мер на замену “
|07.05.2025
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Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях
CISA урезают финансирование Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил урезать объем финансирования Агентства по кибербезопас
|07.05.2025
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Таинственные хакеры взломали неофициальную модификацию мессенджера Signal, который активно используют в администрации Трампа
формации в незащищенных мессенджерах. Республиканцы же пытаются преуменьшить значение утечки, а сам Дональд Трамп (Donald Trump) и члены его администрации к тому же атакуют рассказавшего о ней
|07.05.2025
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Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах
Мелании Трамп (Melania Trump). В марте 2025 г. The Wall Street Journal сообщил, что сыновья Трампа Дональд Трамп - младший (Donald Trump Jr.) и Эрик Трамп (Eric Trump) создают компанию America
|06.05.2025
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Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка
ие страны, в том числе и США, решили вопрос с таможенными пошлинами Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как пишет Financial Times, они научились обходить их и при этом не попадаться
|24.04.2025
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Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов
внезапный интерес к Саудовской Аравии вполне объясним – все дело в Президенте США Дональде Трампе (Donald Trump), который едва повторно стал главой государства, как тут же стал перекраивать ми
|16.04.2025
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Трамп убивает самую важную в мире компанию для производства чипов. Пошлины вселили неопределенность, выручка рухнула
количество заказов, и одна из причин этого – международная политика Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), пишет CNBC. Таможенные пошлины Трампа, введенные против всего мира, подкосили
Trump Donald J. и организации, системы, технологии, персоны:
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