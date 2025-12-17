Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Pichai Sundar Пичаи Сандар


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество 1
03.09.2025 ИИ Google смог предотвратить кибератаку 3
02.09.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы 2
13.08.2025 Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ 2
30.04.2025 Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft 3
19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 3
11.02.2025 Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование 2
03.05.2024 В США заканчиваются программисты. Google призывает власти смягчить иммиграционные правила 3
24.01.2024 В Google «яростный бунт» сотрудников. Они всеми силами сопротивляются увольнению 3
16.08.2023 Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос 3
09.06.2023 ИТ-гиганты уничтожают «удаленку». Всех удаленщиков принудительно внесут в список нерадивых и непродуктивных 3
23.12.2022 В Google испугались чат-ботов с ИИ. Они могут лишить компанию львиной доли доходов 3
11.08.2022 Топ-менеджеры ИТ-гигантов сотрудникам: Вы будете вкалывать, как проклятые, или уйдете по собственному желанию 2
08.08.2022 В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек 1
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 2
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 2
03.12.2020 В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов 2
05.08.2020 Xiaomi без объяснений лишила мир своих смартфонов на чистом Android 2
31.07.2020 Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений 2
30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 2
29.07.2020 Резко выросли зарплаты приезжих программистов в США 3
23.06.2020 США прекратили выдачу рабочих виз ИТ-шникам 3
24.04.2020 Google вдвое урезал расходы на рекламу и полностью прекратил нанимать сотрудников 2
17.02.2020 Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi 3
04.02.2020 Впервые в истории раскрыта выручка YouTube 3
24.01.2020 Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг 2
06.01.2020 Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре 2
18.12.2019 Если облачное подразделение Google не победит Microsoft и Amazon, руководство убьет его своими руками 2
04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google 3
20.03.2019 Google угрожает Microsoft и Sony захватом власти на новом для себя рынке 2
17.01.2019 Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион 2
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 1
09.10.2018 Google+ закрывается. Почему Google решила убить свою соцсеть? 2
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 2
20.07.2018 Новая секретная ОС Google гораздо масштабнее, чем «замена Android». Видео 3
04.04.2018 Женщина, расстрелявшая штаб-квартиру YouTube, была веганом 4
02.02.2018 «Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google 3
09.01.2018 Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации белых мужчин 3
08.08.2017 Инженер Google перед увольнением успел объяснить, почему женщины не годятся для работы в ИТ 2
18.05.2017 Создана специальная ОС Android для сверхдешевых смартфонов. Видео 2

Публикаций - 73, упоминаний - 162

Pichai Sundar и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12274 71
Apple Inc 12643 22
Alphabet 154 20
Microsoft Corporation 25249 20
Amazon Inc - Amazon.com 3139 13
Meta Platforms - Facebook 4535 12
X Corp - Twitter 2908 9
Samsung Electronics 10634 6
LG Electronics 3678 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Oracle Corporation 6873 5
Lenovo Motorola 3530 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 4
Sony 6635 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 3
HTC Corporation 1505 3
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 35 3
Robinhood Markets 3 3
Telegram Group 2582 2
EA - Electronic Arts 1299 2
Alibaba Group 450 2
Huawei 4225 2
Xiaomi 1979 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
Intel Corporation 12545 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
GitHub 971 2
OpenAI 381 2
Nest 39 2
Motorola Inc 1150 2
Withings 17 1
Hugging Face 41 1
AMD - Advanced Micro Devices 4471 1
Valve Software 234 1
Yahoo! 3707 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Doom Eternal 11 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
Ubisoft Toronto 7 1
Ubisoft Montreal 46 1
Tesla Motors 428 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 4
Google Ventures - GV 37 4
Google Capital 7 4
Microsoft - LinkedIn 684 3
Лента - Сеть розничной торговли 2273 2
Lightspeed Venture Partners 9 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Adidas - Адидас 166 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
Kickstarter 131 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
Sequoia Capital 115 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
Nike 190 1
Верный - торговая сеть 310 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
American Airlines 88 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Index Ventures 49 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Gemini Trust 1 1
Rivian 3 1
Thrive Capital 10 1
LendingClub 10 1
Heinz - Хайнц 26 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
JFTC - Japan Fair Trade Commission - Комиссия по справедливой торговле 1 1
Демократическая политическая партия США 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 6
Google Android - приложения и разработчики 647 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10338 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3540 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1199 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 4
Google Android 14710 26
Google Chrome - браузер 1649 24
Google YouTube - Видеохостинг 2893 17
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 385 10
Apple iOS 8258 8
Microsoft Windows 16345 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7377 7
Google Chromebook - Google Хромбук 239 7
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 6
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 482 6
Google Now 77 6
Google Cloud Platform - GCP 346 5
Linux OS 10924 5
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 5
Apple iPad 3941 4
Google Gmail 986 4
Mozilla Firefox - браузер 1918 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 3
Oracle Java - язык программирования 3332 3
Microsoft Azure 1462 3
Google Android One 46 3
Google Android Wear OS 103 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 3
Google Chrome Web Store 51 3
Google - Native Client 12 2
Apple - App Store 3010 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 2
Amazon Kindle 190 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 2
Google Photos 83 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 345 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 2
Google Dragonfly 33 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
Brin Sergey - Сергей Брин 191 14
Larry Page - Ларри Пейдж 195 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 611 6
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Porat Ruth - Порат Рут 7 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 3
Дуров Павел 309 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Damore James - Дэймор Джеймс 6 2
Eustace Alan - Юстас Алан 11 2
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 2
Hanke John - Ханке Джон 4 1
Duarte Matias - Дуарте Матиас 6 1
Singhal Amit - Сингал Амит - Сингхал Эмит 5 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Virkkunen Henna - Вирккунен Хенна 4 1
Scott Kevin - Скотт Кевин 5 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Harrison Phil - Харрисон Фил 3 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Глазунов Сергей 6 1
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 16 1
Gold Jack - Голд Джек 6 1
Collins Susan - Коллинз Сьюзан 2 1
Claire Stapleton - Клэр Степлтон 5 1
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 1
Мельникова Анастасия 431 1
Kuffner James - Кафнер Джеймс 2 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 12
Россия - РФ - Российская федерация 157147 11
Индия - Bharat 5705 9
Европа 24649 6
Южная Корея - Республика 6865 5
США - Калифорния 4775 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Япония 13556 3
Франция - Французская Республика 7979 3
Польша - Республика 2002 2
Америка - Американский регион 2188 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Бразилия - Федеративная Республика 2452 2
Испания - Королевство 3761 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Канада 4985 1
Россия - УФО - Тюменская область 1257 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Швеция - Королевство 3716 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Китай - Тайвань 4138 1
Индонезия - Республика 1010 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Нидерланды 3634 1
Швейцария - Цюрих 273 1
Таиланд - Королевство 868 1
Филиппины - Республика 581 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 8
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 6
Цензура - Свобода слово 507 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Английский язык 6878 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 3
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 33 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 2
Blacklist - Чёрный список 672 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Аренда 2584 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 7
Bloomberg 1419 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 4
NYT - The New York Times 1088 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
The Verge - Издание 592 2
FT - Financial Times 1259 2
23ABC News 173 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
Wired - Издание 271 2
The Information 70 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
AP - Associated Press 2006 1
Wikipedia - Википедия 586 1
The Register - The Register Hardware 1700 1
ZDnet 662 1
WCCFTech - Издание 87 1
DigiTimes - Издание 1326 1
VentureBeat 90 1
Ars Technica 435 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
The Intercept 12 1
Toutiao 3 1
TechSpot 159 1
Neowin 179 1
Re/code 40 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Times 648 1
NPR - National Public Radio 9 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Gartner - Гартнер 3612 1
Strategy Analytics 284 1
S&P 500 562 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще