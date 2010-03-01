Канада - Британская Колумбия - Ванкувер

«Ростелеком» обеспечил прямую 3D-HDTV-трансляцию между Москвой и олимпийским Ванкувером в московской студии «Ростелекома» находился министр транспорта РФ Игорь Левитин, в «Русском доме» в Ванкувере - заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Уникальная особенность т

«Стэп Лоджик» построил технологическую инфраструктуру для «Русского дома» в Ванкувере Компания «Стэп Лоджик» построила технологическую инфраструктуру проекта «Сочи-2014 Русский дом», ставшего единственной официальной площадкой российской делегации в Ванкувере. После детального аудита здания специалистами компании были проведены работы по построению структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети и системы распределения элек

«Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Ванкувере для российских телеканалов мпаний и операторов сетей ТВ-вещания, примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых телевизионных трансляций для российских телекомпаний с Зимних Олимпийских Игр, которые будут проходить в Ванкувере с 12 по 28 февраля 2010 г. В течение всей Олимпиады «Синтерра Медиа» будет обеспечивать подачу ТВ-сигналов от сети Европейского Вещательного Союза и сетей других международных операто

ТТК обеспечит передачу ТВ-сигнала высокого разрешения с Олимпиады в Ванкувере в Россию Компания ТТК выиграла тендер «Евровидения» (подразделение Европейского Вещательного Союза) на доставку телевизионного сигнала с Олимпийских Игр в Ванкувере в Россию. В рамках реализации проекта, компания ТТК предоставила канальные емкости STM-1 и STM-4 для транзита данных из точек присутствия «Евровидения» во Франкфурте и Хельсинки в Мос

Acer стала спонсором Олимпиад в Лондоне и Ванкувере Компания Acer подписала соглашение с Международным Олимпийским комитетом, вступающее в силу в 2009 г. Согласно договору, компания станет спонсором Зимних Олимпийских игр 2010 г. в Ванкувере и Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. В список партнеров попадет и Gateway, приобретенная ранее Acer. Компания Acer уже является официальным спонсором команды Формулы 1 Scuderia Ferrar

Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер угрожает жизни косаток Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер в Канаде может угрожать жизни косаток. "Не могло быть худшего места и времени для ут