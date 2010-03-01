Индексная книга CNews*
Канада Британская Колумбия Ванкувер
Публикаций - 138, упоминаний - 148
Канада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Juniper Research 468 1
|Gartner - Гартнер 3301 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|500 Startups 4742 1
|Frost & Sullivan 199 1
|Медиалогия 48 1
|Superdata 12 1
|Technavio 24 1
|Forbes Global 2000 32 1
|Net Applications 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru