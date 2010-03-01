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Канада Британская Колумбия Ванкувер

Канада - Британская Колумбия - Ванкувер

СОБЫТИЯ


01.03.2010 «Ростелеком» обеспечил прямую 3D-HDTV-трансляцию между Москвой и олимпийским Ванкувером

в московской студии «Ростелекома» находился министр транспорта РФ Игорь Левитин, в «Русском доме» в Ванкувере - заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Уникальная особенность т
24.02.2010 «Стэп Лоджик» построил технологическую инфраструктуру для «Русского дома» в Ванкувере

Компания «Стэп Лоджик» построила технологическую инфраструктуру проекта «Сочи-2014 Русский дом», ставшего единственной официальной площадкой российской делегации в Ванкувере. После детального аудита здания специалистами компании были проведены работы по построению структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети и системы распределения элек
12.02.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Ванкувере для российских телеканалов

мпаний и операторов сетей ТВ-вещания, примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых телевизионных трансляций для российских телекомпаний с Зимних Олимпийских Игр, которые будут проходить в Ванкувере с 12 по 28 февраля 2010 г. В течение всей Олимпиады «Синтерра Медиа» будет обеспечивать подачу ТВ-сигналов от сети Европейского Вещательного Союза и сетей других международных операто
11.02.2010 ТТК обеспечит передачу ТВ-сигнала высокого разрешения с Олимпиады в Ванкувере в Россию

Компания ТТК выиграла тендер «Евровидения» (подразделение Европейского Вещательного Союза) на доставку телевизионного сигнала с Олимпийских Игр в Ванкувере в Россию. В рамках реализации проекта, компания ТТК предоставила канальные емкости STM-1 и STM-4 для транзита данных из точек присутствия «Евровидения» во Франкфурте и Хельсинки в Мос
14.12.2007 Acer стала спонсором Олимпиад в Лондоне и Ванкувере

Компания Acer подписала соглашение с Международным Олимпийским комитетом, вступающее в силу в 2009 г. Согласно договору, компания станет спонсором Зимних Олимпийских игр 2010 г. в Ванкувере и Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. В список партнеров попадет и Gateway, приобретенная ранее Acer. Компания Acer уже является официальным спонсором команды Формулы 1 Scuderia Ferrar
22.08.2007 Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер угрожает жизни косаток

Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер в Канаде может угрожать жизни косаток. "Не могло быть худшего места и времени для ут
25.10.2001 Time Warner Telecom сократит штат в Ванкувере

В рамках плана по реструктуризации Time Warner Telecom уволит около 250 сотрудников из филиалов, функционирующих в Ванкувере. Увольнения будут проводиться как среди специалистов по продажам, так и cреди инженеров. После реорганизации число сотрудников в этом регионе составит около 100 человек. Ожидается, чт

Публикаций - 144, упоминаний - 152

Канада и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25783 11
Apple Inc 13168 7
Google LLC 12703 6
Intel Corporation 12817 6
Ростелеком 10959 5
Sony 6741 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Samsung Electronics 11070 3
Amazon Inc - Amazon.com 3281 3
Huawei 4677 3
Meta Platforms - Facebook 4622 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 3
Acer Group - Acer Inc 2782 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Fujitsu 2105 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1002 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Nvidia Corp 4008 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
VAIO 475 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 2
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 2
Ланит - Evident Point Software 12 2
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 2
Zayo Group - 360networks 29 2
Ubisoft - Nadeo 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 2
МегаФон 10766 2
Cisco Systems 5371 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Lenovo Motorola 3566 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Международный аэропорт Ванкувера - ИАТА: ИВР, ИКАО: CYVR 2 2
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Bombardier Inc 27 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
Electic Capital 4 1
Toyota - Lexus 106 1
Starship Technologies 18 1
Ramify Consulting 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Oradell Equites 3 1
Menostar Holdings 2 1
Wissey Trade & Invest 6 1
MacMillan Trading 5 1
Gobee.bike 3 1
Obike 3 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
QinetiQ Group 57 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Brewed Awakenings 1 1
Three Angels Capital 1 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 406 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 531 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 629 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6553 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1412 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 270 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 479 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13890 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3908 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 760 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4955 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
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