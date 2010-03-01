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Канада Британская Колумбия Ванкувер

Канада - Британская Колумбия - Ванкувер


01.03.2010 «Ростелеком» обеспечил прямую 3D-HDTV-трансляцию между Москвой и олимпийским Ванкувером
24.02.2010 «Стэп Лоджик» построил технологическую инфраструктуру для «Русского дома» в Ванкувере
12.02.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Ванкувере для российских телеканалов
11.02.2010 ТТК обеспечит передачу ТВ-сигнала высокого разрешения с Олимпиады в Ванкувере в Россию
14.12.2007 Acer стала спонсором Олимпиад в Лондоне и Ванкувере
22.08.2007 Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер угрожает жизни косаток
25.10.2001 Time Warner Telecom сократит штат в Ванкувере

Публикаций - 138, упоминаний - 148

Канада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 11
Apple Inc 10683 7
Intel Corporation 11262 6
Google LLC 10352 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
EA - Electronic Arts 1270 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
Sony 6145 4
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 3
Samsung Electronics 9333 3
Microsoft - Activision Blizzard 467 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Lenovo Motorola 3463 2
Cisco Systems 4720 2
NEC 1740 2
Nvidia Corp 3118 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Бука - Buka Entertaiment 473 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 2
Adobe Systems 1443 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Luxoft - Люксофт 271 2
Yahoo! 3603 2
Huawei 3222 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 251 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
OpenText 186 1
Valve Software 180 1
Acronis - Акронис 424 1
Открытие ФК 2713 2
Bombardier Inc 25 1
Ramify Consulting 2 1
Oradell Equites 2 1
Menostar Holdings 1 1
Wissey Trade & Invest 5 1
MacMillan Trading 4 1
Gobee.bike 3 1
Obike 3 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Starship Technologies 9 1
QinetiQ Group 55 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
Danske Bank 9 1
Warner 422 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
Международный аэропорт Ванкувера - ИАТА: ИВР, ИКАО: CYVR 1 1
Самолёт ГК 216 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 49 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Unilever - Юнилевер Русь 109 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Accenture Ventures - венчурный фонд 4 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
TMT Investments 99 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
Walt Disney Company 556 1
Май - Российская торговая компания 416 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
Мегаполис ТК 152 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Президент Российской Федерации 3770 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство РФ 8292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 14
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 9
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Microsoft Windows 7 1780 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Linux OS 7669 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Microsoft Edge - браузер 1891 2
Apple iPod 1369 2
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Opera Browser - Браузер 923 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 2
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Google Chrome OS 336 2
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Apple MacBook - серия ноутбуков 754 2
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Марченко Евгений 2 1
Погосян Тигран 20 1
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CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
РБК Инновации 36 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
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