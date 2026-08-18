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MacMillan Trading

СОБЫТИЯ

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18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды 1
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

MacMillan Trading и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Bolt 39 2
BackBlaze 33 2
Pipedrive 16 1
Wrike 29 1
Roku 22 1
TMT Investments 116 5
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 5
Wissey Trade & Invest 7 4
Electic Capital 4 3
Ramify Consulting 3 3
ОНЭКСИМ ГК 50 2
Menostar Holdings 3 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
MEL Science 5 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Vista Equity Partners 7 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Фотобанк - Photobank 209 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3270 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2713 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1428 1
Depositphotos - фотобанк 405 3
Каплун Герман 56 5
Моргульчик Александр 28 5
Инютин Артем 90 4
Кирпиченко Ника 5 4
Кирпиченко Дмитрий 9 4
Ганиев Заур 5 3
Моргульчик Нэли 4 3
Кареев Андрей 5 2
Каплун Влада 4 2
Кедрова Марина 4 2
Филев Андрей 6 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Селгеев Александр 1 1
Кирпиченко Александр 1 1
Белик Дмитрий 15 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
Киреев Андрей 4 1
Инютина Наталья 2 1
Brown Peter - Браун Питер 7 1
Карев Андрей 2 1
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Канада 5083 2
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США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 1
Европа 24978 1
Ирландия - Республика 1052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1095 1
Украина 7930 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1203 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 5
Silicon 495 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
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