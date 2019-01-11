Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Калифорния
Маунтин-Вью
Публикаций - 56, упоминаний - 60
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 8541 34
|Apple Inc - Эппл Рус 8555 11
|Microsoft Corporation 14114 8
|Facebook 3964 5
|Intel Corporation 5456 4
|Yahoo! 1794 4
|Yandex - Яндекс 4283 4
|NeXus 208 3
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1208 3
|IBM 4616 3
|Rakuten 30 3
|Cisco Systems 2558 2
|AT&T Inc 739 2
|Huawei 2865 2
|NortonLifeLock (Symantec) 1142 2
|LG Electronics 2377 2
|Verisign 104 2
|AOL Inc 569 2
|Adobe Systems 1006 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 620 2
|Dell EMC 2988 2
|Lenovo Motorola 1528 2
|VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
|VK - Mail.ru Group 2674 2
|Zecurion - SecurIT 184 1
|Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 51 1
|Twitter 2208 1
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 239 1
|Meizu 131 1
|HP - Hewlett-Packard 1309 1
|Trend Micro 462 1
|Silent Circle 8 1
|Kitty Hawk 2 1
|Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
|SpyLOG 35 1
|Skybox Security 20 1
|Opera Software 275 1
|Zynga 128 1
|Intel Americas 3 1
|Google X 33 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 347 1
|The Wall Street Journal 743 5
|Thomson Reuters - Рейтер 3000 2
|Business Insider 182 2
|Forbes - Форбс 464 2
|Ars Technica 288 2
|The Guardian - Британская газета 219 1
|GigaOM 62 1
|New Scientist 137 1
|Android Authority 33 1
|San Francisco Chronicle 12 1
|Associated Press 725 1
|SlashGear 131 1
|CrunchBase 62 1
|NYT - The New York Times 614 1
|Bloomberg 799 1
|FT - Financial Times 282 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
|Juniper Research 312 1
|Gartner 2467 1
|Fortune Global 500 176 1
|Forrester Research 481 1
|NPD Group 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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