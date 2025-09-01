Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
США Калифорния Маунтин-Вью
СОБЫТИЯ
Публикаций - 116, упоминаний - 116
США и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon 497 7
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 6
|CNews RND - R&D.CNews 2274 5
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1350 5
|The Register - The Register Hardware 1801 3
|AP - Associated Press 2009 3
|New Scientist 1448 3
|PCweek 30 2
|Forbes - Форбс 1019 2
|Bloomberg 1646 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 269 2
|Ars Technica 451 2
|EE Times 160 2
|GigaOM 71 1
|Future - Space.com 200 1
|Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
|Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
|CNews Техноблог 62 1
|TNW - The Next Web 90 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|IDG - CSO 36 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
|FT - Financial Times 1305 1
|NYT - The New York Times 1104 1
|The Guardian - Британская газета 413 1
|Crunchbase 75 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
|9to5Google 61 1
|TorrentFreak (TF) 164 1
|SlashGear 134 1
|San Francisco Chronicle 34 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 144 1
|Android Authority 64 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|Mashable 372 1
|Gartner - Гартнер 3674 2
|NPD Group 140 1
|Juniper Research 131 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
|Fortune Global 500 300 1
|Forrester Research 837 1
|IBM Research 111 1
|Fortune Global 100 142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.