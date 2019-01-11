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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46961
ИКТ 4563
Организации 3095
Ведомства 1093
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 994
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

США
Калифорния
Маунтин-Вью



11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео 1
22.06.2017 Трамп решил не пускать в США стартаперов 1
08.12.2016 Из Windows 10 вычистили остатки MS DOS, просуществовавшие 36 лет 1
07.07.2016 Автомобили Google закидали «коктейлями Молотова» 2
09.06.2016 Основатель Google финансирует создание летающих машин 1
25.05.2016 Google избавит человечество от паролей до конца 2016 года 1
19.05.2016 Google представил «убийц» Telegram и Skype. Видео 1
19.05.2016 Многооконность, «мгновенные приложения» и другие новшества будущего Android 1
30.09.2015 Практичность и рациональность. Главные итоги презентации Google 2
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer 1
11.08.2015 Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд 1
16.12.2014 Google переработал свой «революционный модульный смартфон» 1
30.10.2014 Google впервые показал свой революционный модульный смартфон в работе. ВИДЕО 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
12.05.2014 Google заплатит $1 млн за изобретение дешевой солнечной электростанции 1
30.04.2014 Робомобили Google накатали более 1 млн километров 1
20.03.2014 Китайский интернет-гигант ворвался на рынок «убийц Skype» 1
20.02.2014 Как выходцы из России и Украины создали «убийц SMS» и стали мультимиллионерами 1
20.02.2014 Facebook за рекордную сумму поглощает мессенджер WhatsApp - «главного убийцу SMS» 1
18.02.2014 Google поместит все покупаемые стартапы в одно здание 1
20.12.2013 Разработчики Android признали, что вдохновлялись iPhone 1
19.11.2013 Mail.ru отправилась покорять США новыми приложениями для iPhone и Android 1
19.11.2013 Mail.Ru Group открывает офис в Кремниевой долине и выходит на глобальный рынок 1
31.10.2013 Бывшие спецназовцы США создают электронную почту, принципиально свободную от прослушки 1
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google 2
27.08.2013 Google создает собственный автомобиль 1
14.05.2013 Google готовится показать «умные» часы на днях 1
27.03.2013 Создатели OpenOffice наносят удар по Office 365 1
18.02.2013 Adobe опубликовала исходный код Photoshop 1.0 1
15.02.2013 Opera Software купила конкурента за $155 млн 1
16.11.2012 Google думает стать оператором связи 1
29.10.2012 Марк Шмулевич рассказал о планах по развитию российской отрасли ИТ 1
13.02.2012 Google построит музей и секретную лабораторию в Калифорнии 1
06.02.2012 Google тестирует загадочное устройство 1
15.12.2011 Корпорация Google пожертвовала $40 млн на благотворительность 1
16.11.2011 В секретной лаборатории Google создает технологии будущего 1
22.06.2011 Деловую соцсеть LinkedIn перевели на русский 1
14.03.2011 В США хакеры украли 3,6 тыс. кредитных карт у клиентов заправки 2
03.02.2011 Google представил версию Android для планшетов 1

Публикаций - 56, упоминаний - 60

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 8541 34
Apple Inc - Эппл Рус 8555 11
Microsoft Corporation 14114 8
Facebook 3964 5
Intel Corporation 5456 4
Yahoo! 1794 4
Yandex - Яндекс 4283 4
NeXus 208 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1208 3
IBM 4616 3
Rakuten 30 3
Cisco Systems 2558 2
AT&T Inc 739 2
Huawei 2865 2
NortonLifeLock (Symantec) 1142 2
LG Electronics 2377 2
Verisign 104 2
AOL Inc 569 2
Adobe Systems 1006 2
Rambler Group - Рамблер ГК 620 2
Dell EMC 2988 2
Lenovo Motorola 1528 2
VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
VK - Mail.ru Group 2674 2
Zecurion - SecurIT 184 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 51 1
Twitter 2208 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 239 1
Meizu 131 1
HP - Hewlett-Packard 1309 1
Trend Micro 462 1
Silent Circle 8 1
Kitty Hawk 2 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
SpyLOG 35 1
Skybox Security 20 1
Opera Software 275 1
Zynga 128 1
Intel Americas 3 1
Google X 33 1
Volvo Cars 163 2
LinkedIn 541 2
BMW 279 1
Wissey Trade & Invest 5 1
Lexus 43 1
Sequoia Capital 93 1
Coca-Cola Company 139 1
Continental AG 39 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 464 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 174 1
Boeing 185 1
Bain Capital Ventures 25 1
Газпром ПАО 613 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 1
Walmart - Wal-Mart Stores 202 1
Ramify Consulting 2 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 8 1
Vista Equity Partners 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 301 1
TMT Investments 83 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 332 1
Tesla Motors 243 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 383 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 1
Пентагон - Министерство обороны США 502 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 60 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 1
Роснано 457 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 106 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 305 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 97 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 26 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 347 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6631 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1726 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 567 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 46 1
Умные платформы 512 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 170 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 612 1
3G - Стандарт мобильной связи 4167 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 381 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 164 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 184 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 215 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 620 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 214 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 745 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 133 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1152 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1704 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 687 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3571 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2687 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 264 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 186 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1377 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 535 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 620 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 573 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1450 1
USB Type-C - USB-C 903 1
Google Android 10780 15
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 8
Apple iOS 5757 7
WhatsApp Messenger 656 4
Google Gmail 725 4
Google Maps - Карты Google 472 4
Rakuten Viber 430 4
Microsoft Windows 10 7849 3
Google Project Ara 44 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Play - Google Store - Android Market 2516 3
Microsoft Windows Live Hotmail 138 2
Apple iPhone 6 547 2
Google Now 74 2
Google Android Wear OS 77 2
Microsoft Skype 1696 2
Toyota Prius 24 2
Microsoft Outlook 795 2
Corning Gorilla Glass 496 2
Google Android N 8 2
Tango 24 2
Apple Mac 1658 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 2
Google Pixel - Серия смартфонов 108 2
LG Nexus - серия смартфонов 18 2
Apple - App Store 2208 2
Google Earth - Google Планета Земля 160 1
Apple Force Touch 51 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 387 1
SpaceX 44 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1344 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 50 1
Google Picasa Web Albums 143 1
Google+ Социальная сеть 195 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Adobe Photoshop 474 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 1
Google Chromecast 50 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 138 1
Larry Page - Ларри Пейдж 159 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 248 3
Brin Sergey - Сергей Брин 162 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 2
Steve Jobs - Стив Джобс 823 2
Koum Jan - Кум Ян 13 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
Allen Paul - Аллен Пол 51 1
Гришин Дмитрий 166 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 12 1
Ермаков Игорь 19 1
Шмулевич Марк 79 1
Acton Brian - Эктон Брайан 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 2 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 13 1
Долгов Владимир 45 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Krikorian Mark - Крикориан Марк 1 1
Селгеев Александр 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Ковалев Александр 156 1
Усманов Алишер 247 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 418 1
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 1
Morris Michael - Моррис Майкл 1 1
Ганиев Заур 3 1
Каплун Герман 41 1
McCormack Mary - Маккормак Мэри 1 1
Nash William - Нэш Уильям 1 1
Кирпиченко Дмитрий 1 1
Кареев Андрей 5 1
Филев Андрей 1 1
Моргульчик Александр 24 1
США - Калифорния 1332 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 26
Россия - Российская федерация - РФ 66491 11
США - Нью-Йорк 1401 6
США - Калифорния - Кремниевая долина 456 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 856 4
Северная Америка 1673 3
Сингапур - Республика 924 3
США - Лос-Анджелес 392 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 157 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 504 2
Израиль 912 2
Тихий океан 82 2
США - Массачусетс 164 2
Африка - Африканский регион 1787 2
Япония - Токио 409 2
Германия - Берлин 402 2
Азия - Азиатский регион 1894 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1279 2
Европа 4656 2
Украина 4232 2
Германия - Федеративная Республика 4623 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9234 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 2
Танзания - Объединённая Республика 42 1
Украина - Киев 637 1
Швейцария - Цюрих 130 1
США - Балтимор 25 1
Индия - Карнатака - Бангалор 101 1
США - Саннивейл 28 1
Таиланд - Бангкок 16 1
США - Беркли 40 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 144 1
Китай - Пекин 433 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 95 1
США - Техас - Остин 70 1
Китай - Шанхай 305 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1743 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 312 1
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 1
The Wall Street Journal 743 5
Thomson Reuters - Рейтер 3000 2
Business Insider 182 2
Forbes - Форбс 464 2
Ars Technica 288 2
The Guardian - Британская газета 219 1
GigaOM 62 1
New Scientist 137 1
Android Authority 33 1
San Francisco Chronicle 12 1
Associated Press 725 1
SlashGear 131 1
CrunchBase 62 1
NYT - The New York Times 614 1
Bloomberg 799 1
FT - Financial Times 282 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
Juniper Research 312 1
Gartner 2467 1
Fortune Global 500 176 1
Forrester Research 481 1
NPD Group 119 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 292 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 129 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 71 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 28 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 124 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
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