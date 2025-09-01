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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Калифорния Маунтин-Вью

США - Калифорния - Маунтин-Вью

СОБЫТИЯ


01.09.2025 Молодой программист Microsoft умер на рабочем месте. Родственники обвиняют постоянные переработки 1
07.07.2025 Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау 1
19.06.2025 Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS 1
12.12.2023 Госсектор России в 2024 г. столкнется с ростом числа целевых атак 1
17.02.2023 «Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект 1
18.02.2022 Новым CFO InDriver назначен Дмитрий Седов 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео 1
28.12.2017 Код знаменитой ОС Стива Джобса будет открыт всем желающим 1
22.06.2017 Трамп решил не пускать в США стартаперов 1
05.06.2017 Умерла автор языка COBOL 1
08.12.2016 Из Windows 10 вычистили остатки MS DOS, просуществовавшие 36 лет 1
09.08.2016 Mirantis начал сотрудничество с Intel и Google, чтобы сделать возможным OpenStack на Kubernetes 1
07.07.2016 Автомобили Google закидали «коктейлями Молотова» 1
09.06.2016 Основатель Google финансирует создание летающих машин 1
25.05.2016 Google избавит человечество от паролей до конца 2016 года 1
19.05.2016 Google представил «убийц» Telegram и Skype. Видео 1
19.05.2016 Многооконность, «мгновенные приложения» и другие новшества будущего Android 1
30.09.2015 Практичность и рациональность. Главные итоги презентации Google 1
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer 1
11.08.2015 Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд 1
16.12.2014 Google переработал свой «революционный модульный смартфон» 1
30.10.2014 Google впервые показал свой революционный модульный смартфон в работе. ВИДЕО 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
12.05.2014 Google заплатит $1 млн за изобретение дешевой солнечной электростанции 1
30.04.2014 Робомобили Google накатали более 1 млн километров 1
20.03.2014 Китайский интернет-гигант ворвался на рынок «убийц Skype» 1
20.02.2014 Как выходцы из России и Украины создали «убийц SMS» и стали мультимиллионерами 1
20.02.2014 Facebook за рекордную сумму поглощает мессенджер WhatsApp - «главного убийцу SMS» 1
18.02.2014 Google поместит все покупаемые стартапы в одно здание 1
20.12.2013 Разработчики Android признали, что вдохновлялись iPhone 1
19.11.2013 Mail.ru отправилась покорять США новыми приложениями для iPhone и Android 1
19.11.2013 Mail.Ru Group открывает офис в Кремниевой долине и выходит на глобальный рынок 1
31.10.2013 Бывшие спецназовцы США создают электронную почту, принципиально свободную от прослушки 1
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google 1
27.08.2013 Google создает собственный автомобиль 1
23.05.2013 Универсальный минисканер: расскажет о здоровье за 10 секунд 1
14.05.2013 Google готовится показать «умные» часы на днях 1
27.03.2013 Создатели OpenOffice наносят удар по Office 365 1

Публикаций - 116, упоминаний - 116

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12809 56
Microsoft Corporation 25879 17
Apple Inc 13291 13
IBM - International Business Machines Corp 9718 12
HPE SGI - Silicon Graphics 391 12
Intel Corporation 12875 11
Cisco Systems 5383 9
Meta Platforms - Facebook 4635 5
Google - Keyhole 34 4
Yandex - Яндекс 9383 4
Yahoo! 3729 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 4
Dell EMC 5204 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 3
Lenovo Motorola 3573 3
Adobe Systems 1605 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Verisign 362 3
Rakuten 51 3
IBM Украина - IBM Ukraine 9 2
Nuance - SpeechWorks - Applied Language Technologies 38 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 2
Samsung Electronics 11146 2
Google Russia - Гугл Россия 227 2
X Corp - Twitter 2942 2
Huawei 4720 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
LG Electronics 3747 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 2
VK - Mail.ru Group 3618 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
Philips 2102 2
AT&T Inc 1726 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 2
Trend Micro 652 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 2
ONYX International 159 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
Mirantis - Мирантис 37 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
Walmart - Wal-Mart Stores 409 2
Microsoft - LinkedIn 708 2
Volvo Cars 263 2
Boeing 1032 2
Sequoia Capital 118 2
Computer History Museum - Калифорнийскому музей компьютерной истории 8 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Carlyle Group 24 1
Worldview Technology Partners 5 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 13 1
Asset Management Company 5 1
Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
Alloy Ventures 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9067 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
BMW Group 485 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Tesla Motors 165 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Royal Dutch Shell - Шелл 237 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1979 1
TMT Investments 117 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Bank of America - Банк Америки 273 1
Coca-Cola Company 261 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Vista Equity Partners 7 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 309 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 112 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
OpenCores 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Linux Foundation - Free Standards Group 207 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28587 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 13
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Google Android 15375 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7712 8
Apple iOS 8658 8
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Apple iPhone 6 4861 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 5
Google - Gmail 1029 5
Linux OS 11669 4
Rakuten Viber 669 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Project Ara 48 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 480 3
Intel Itanium 649 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 426 3
Google Android N 8 2
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IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Huawei Nexus - серия смартфонов 10 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
HPE SGI Onyx 17 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google WiFi 9 2
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 2
Google YouTube - Видеохостинг 3019 2
Microsoft Windows 10 1959 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2280 2
Apple - App Store 3151 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Larry Page - Ларри Пейдж 198 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 3
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 2
Bishop Bob - Бишоп Боб 3 2
Proctor Don - Проктор Дон 4 2
Jones Alex - Джонс Алекс 3 2
Schenker Paul - Шенкер Пол 5 2
Chuba Chris - Чуба Крис 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 2
Koum Jan - Кум Ян 14 2
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Krikorian Mark - Крикориан Марк 1 1
Шмулевич Марк 90 1
Кузьмин Константин 9 1
Колпачев Георгий 13 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Renski Boris - Ренски Борис 6 1
Чабаненко Ксения 4 1
Храпков Игорь 1 1
Twomey Paul - Туми Пол 26 1
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 1
Eckstein Ariel - Экcтин Ариэль 1 1
Седов Дмитрий 2 1
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 1
Dryoff Holger - Дриоф Холгер 2 1
Эверстова Надежда 1 1
Kaufman Daniel - Кауфман Дэниель 1 1
Hurovitz Kate - Гуровиц Кейт 1 1
Raz Uri - Раз Юрий 1 1
Lessin Jessica - Лесин Джессика 3 1
Eustace Alan - Юстас Алан 12 1
Зиновкина Ирина 12 1
Levision Ladar - Левинсон Ладар 1 1
Fishman Alex - Фишман Алекс 1 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
США - Калифорния 4845 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 63
Россия - РФ - Российская федерация 168534 24
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 11
Япония 13853 10
США - Нью-Йорк 3195 9
Европа 25032 8
Земля - планета Солнечной системы 10911 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 6
Великобритания - Лондон 2436 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 5
Япония - Токио 1022 5
Индия - Bharat 5914 4
Германия - Федеративная Республика 13300 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5523 3
США - Калифорния - Санта-Моника 42 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 3
Азия - Азиатский регион 5956 3
Беларусь - Белоруссия 6361 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19778 3
Сингапур - Республика 1968 3
Израиль 2872 3
Украина 7958 3
Испания - Королевство 3850 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
США - Калифорния - Санта-Клара 190 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 823 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 3
США - Калифорния - Сан-Диего 371 3
США - Массачусетс 520 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 3
Германия - Гамбург 185 3
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 2
Казахстан - Республика 6119 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18410 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54123 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5862 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22051 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16358 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11496 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10556 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 4
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