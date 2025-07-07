Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау

Esperanto сворачивает деятельность

Американский стартап Esperanto, разработчик процессоров для центров обработки данных на базе архитектуры RISC-V, сворачивает свою основную деятельность. Компания ищет покупателя на принадлежащую ей интеллектуальную собственность. Большая часть ее сотрудников уже подыскала себе нового работодателя, пишет EE Times.

Генеральный директор Esperanto Арт Свифт (Art Swift) подтвердил изданию, что компания закрывает дочерние организации, зарегистрированные в Европе. У нее была большая команда инженеров в Испании, также компания поддерживала присутствие в Сербии.

По словам Свифта, причина закрытия – неспособность компании на равных конкурировать за кадры с технологическими гигантами с бездонными карманами.

«Мы подверглись невероятным набегам со стороны богатых конкурентов, которые предлагали [компенсационные] пакеты в два, три, даже в четыре раза выше того, что мы могли предложить как небольшая компания, – отметил топ-менеджер. – Они фактически уничтожили наши команды — очень жаль, но мы не могли конкурировать с этим».

Esperanto Шесть процессоров Esperanto ET-SoC-1 в модуле расширения OCP Glacier Point v2

Штаб-квартира Esperanto в Маунтин-Вью (Калифорния, США) также практически опустела – под сокращение попало 90% штата. Свифт лично и несколько инженеров пока остаются на месте в надежде продать или лицензировать технологии. Гендиректор Esperanto утверждает, что к принадлежащей компании интеллектуальной собственности уже проявили интерес сразу несколько организаций.

Процессор с более чем 1 тыс. ядер

Основной продукт Esperanto – процессор ET-SoC-1, который выпускается с 2021 г. Первое поколение чипа, построенного на базе открытой архитектуры RISC-V, производилось на мощностях тайваньской TSMC по 7-нанометровому технологическому процессу. ET-SoC-1 в Esperanto называли не иначе как «суперкомпьютер на кристалле» и «самый высокопроизводительный коммерческий процессор RISC-V».

Первоначально ET-SoC-1 позиционировался производителем как энергоэффективное вычислительное устройство для центров обработки данных, предназначенное для инференса ИИ, преимущественно для обслуживания рекомендательных систем. Однако с 2023 г. в Esperanto делают более значительный акцент на возможностях чипа в сферах высокопроизводительных вычислений (HPC) и инференса больших языковых моделей (LLM).

В компании утверждали, что одного ET-SoC-1 достаточно для инференса модели с 13 млрд параметров при среднем энергопотреблении на уровне 25 Вт.

Каждый ET-SoC-1 имеет 1093 RISC-V-ядер, расположенных на кристалле площадью 570 мм2. Из них 1088 относятся к «малым» и энергоэффективным, предназначенным для работы в параллельном режиме. Еще четыре «больших» высокопроизводительных ядра являются универсальными, поддерживают инструкции RISC-V RV64GC и могут работать независимо от массива «малых» ядер. Кроме того, ET-SoC-1 содержит сервисное ядро и 160 МБ памяти SRAM.

Согласно дорожной карте Esperanto, производство процессора второго поколения должно было начаться в 2026 г. на мощностях Samsung по норме 4 нм. Для него была выбрана чиплетная архитектура. Ожидаемая производительность – 16 терафлопс при работе с 64-битными числами с плавающей запятой (FP64) и до 256 терафлопс в FP8-вычислениях. Энергопотребление устройства должно было варьироваться в диапазоне 15-60 Вт. Планировалось, что в следующем, третьем поколении, производительность процессора вырастет вдвое.

Главную «фишку» ET-SoC-1 рынок не оценил

По слова Свифта, интерес к технологиям на базе RISC-V для дата-центров сохраняется на довольно высоком уровне, особенно в Европе. ЕС инвестирует в развитие экосистемы RISC-V, однако, к разочарованию и удивлению топ-менеджера Esperanto, главное конкурентное преимущество ET-SoC-1 – высочайшую энергоэффективность – европейский рынок по достоинству не оценил. Как выяснилось, во многих проектах – при неограниченном бюджете на электроэнергию энергоэффективность дата-центра просто не имеет значения.

Открытая архитектура RISC-V имеет высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большинства других процессорных архитектур, в том числе ARM.

Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1 тыс. членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. Например, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Компания сооснователя Transmeta

Компания Esperanto была основана Дэйвом Дитцелем (Dave Ditzel) в 2014 г. Дитцель известен также как сооснователь ныне прекратившего существование американского чипмейкера Transmeta. За время своего существования с 1995 по 2008 г. Transmeta успела выпустить два процессора – Crusoe и Efficeon (VLIW-архитектура) – отличавшихся низким энергопотреблением и малым тепловыделением.

Численность сотрудников Esperanto на пике достигала 140 человек. По словам Свифта, 95% бывших сотрудников уже нашли себе новую работу.