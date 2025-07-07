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VLIW Very long instruction word «очень длинная машинная команда» Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.07.2025 Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау 1
20.02.2023 «Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов» 1
05.05.2022 Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS 1
04.03.2022 Разработчики открытого ПО едва впервые не лишили поддержки процессоры «Эльбрус» 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 2
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 1
29.07.2020 МВД строит собственную медицинскую ИТ-систему на «Эльбрусах» и российском ПО 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 2
23.12.2019 ОС «Лотос» получила поддержку аппаратной платформы «Эльбрус» 1
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску 2
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 2
16.10.2018 Самый мощный сервер на восьмиядерных «Эльбрусах» запущен в серийное производство 2
21.07.2017 «Флешка» за $80 превращает ПК в систему с искусственным интеллектом. Видео 1
14.07.2017 Минкомсвязи закупило «железо» на «Эльбрусах» 1
25.08.2016 Создана отечественная СХД на процессоре «Эльбрус» 1
06.06.2016 На процессорах «Эльбрус» создана система обработки персональных данных 1
14.05.2014 Обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 2: архитектура 1
09.03.2007 AMD показала «терафлоп в коробке» 1
12.02.2007 В Сан-Франциско продемонстрирован 80-ядерный процессор 1
25.11.2004 Для RISC-серверов наступают плохие времена 1
03.06.2004 Transmeta создала маленький Efficeon 1
18.05.2004 Процессоры дадут отпор вирусам 1
11.10.2002 Будущее Apple сквозь призму Power4 1
24.07.2002 Transmeta сворачивает работу над TM6000 1
30.04.2002 Toshiba представила свой первый конфигурируемый процессор 1
16.04.2002 Архитектура Intel Itanium: шаги к завоеванию рынка 1
16.04.2002 Архитектура Intel Itanium: на пути к завоеванию рынка 1
12.10.2000 Технология процессоров от TriMedia будет использована в оборудовании Lucent 1
28.06.2000 Crusoe делает первые шаги. Часть 1 2
07.10.1999 Sun представляет новый Java-процессор MAJC 1
07.10.1999 Sun представляет первый процессор с архитектурой MAJC 1

Публикаций - 37, упоминаний - 43

VLIW и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Novafora - Transmeta 196 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Microsoft Corporation 25775 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Норси-Транс - НТ 146 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Samsung Electronics 11065 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Apple Inc 13156 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 3
Nvidia Corp 4002 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Esperanto Technologies 4 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Cisco Systems 5372 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
HP Inc. 5883 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
Oracle Corporation 7074 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Lenovo Motorola 3566 2
SPARC International 4 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Sifive 13 1
EPIC Telecom Invest 212 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
SoftBank Group 284 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
DDR - Double data rate 3083 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 4
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EE Times 160 2
Tom’s Hardware 600 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Phoronix 59 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 10
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Intel Developer Forum - IDF 317 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
PC Expo 36 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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