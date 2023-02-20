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«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

«Ростеховский» НЦИ запутался в отношениях с субподрядчиком по проекту создания медицинского сервиса для МВД, в результате чего потерял крупный контракт со структурой министерства. Попытка через суд переложить все финансовые издержки на субподрядчика успехом не увенчалась. Формальной проблемой в проекте стало проектирование ПО на основе использования отечественной ОС, которая поддерживала не все процессоры из линейки «Эльбрус».

Сорвавшийся проект

Как выяснил CNews, научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД (СТиС) разорвало контракт с входящим в «Ростех» «Национальным центром информатизации» (НЦИ) на создание сервиса обеспечения деятельности медицинских организаций министерства. С точки зрения НЦИ, это произошло в силу того, что субподрядчик — томская компания «Вискур» — вопреки положениям субдоговора заложил в проект ОС, которая не поддерживает используемые в МВД отечественные четырехъядерные процессоры «Эльбрус-4С» компании МЦСТ.

К таким выводам можно прийти, сопоставляя данные сайта госзакупок и базы решений арбитражных судов.

Контракт СТиС с НЦИ был подписан 15 сентября 2020 г. на сумму в 68,7 млн руб. по итогам конкурса с начальной ценой лота в 70,2 млн руб. Сроком исполнения контракта в формате проведения опытно-конструкторской работы (ОКР) было прописано 15 декабря 2021 г. Однако 27 декабря 2021 г. в карточке контракта на сайте госзакупок появилась запись о его расторжении.

Официальная причина — соглашение сторон. Стоимость исполненных НЦИ обязательств, оплаченных СТиС — 9,8 млн руб.

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Фото: © mikrokon / Фотобанк Фотодженика
НЦИ потерял контракт на создание медицинского ИТ-сервиса для МВД

Что же касается договора НЦИ с «Вискуром», то он был заключен 30 декабря 2020 г. на сумму в 11,8 млн руб. Субподрядчик должен был до 30 апреля 2021 г. разработать конструкторскую документацию на вышеупомянутый сервис для подсистемы «Военно-врачебная комиссия и центры психофизиологической диагностики». На сайте госзакупок данный договор находится в статусе «исполнение».

В попытке его расторгнуть, а заодно переложить на «Вискур» все понесенные издержки из-за разрыва контракта со СТиС, 26 апреля 2022 г. НЦИ обратился в Арбитражный суд Москвы. Сумма иска НЦИ составила 58,9 млн руб. Из них 2,6 млн руб. — это пени за просрочку исполнения договора, 589 тыс. — штраф за не надлежащее исполнения договора, 55,7 млн руб. — «убытки, не покрытые неустойкой».

По итогам разбирательства служители Фемиды в удовлетворении иска НЦИ отказали. Редакция CNews направила сторонам запросы и ожидает ответов относительно того, устраивает ли компании решение суда, не собираются ли они его оспорить.

Также редакция CNews запросила СТиС, планируется ли перезапустить проект создания медицинского ИТ-сервиса, или проект заморожен. Поиск по сайту госзакупок новых тендеров по данной тематике не обнаруживает.

Зачем МВД медицинский сервис

В ТЗ тендера, по итогам которого был заключен разорванный контракт СТиС с НЦИ, говорится, что разработка сервиса «Медицина» преследовала собой ряд актуальных целей.

Среди них — повышение доступности медицинской помощи для лиц, прикрепленных на медицинское обеспечение к медорганизациям МВД, создание единой программной платформы для обеспечения работы медицинских специалистов, выполнение требований по защите персональных данных при их обработке в информационной системе, повышение качества проведения военно-врачебной экспертизы и психофизиологического отбора в органах внутренних дел, создание централизованной системы выпуска, учета и распределения путевок в санаторно-курортные организации МВД.

Для достижения этих целей НЦИ необходимо было разработать специальное программное обеспечение и документацию на него, провести нормализацию справочной информации и разработать соответствующие программные решения в части, касающейся использования и работы с унифицированными справочниками и словарями.

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Также от подрядчика требовалось разработать программные решения по взаимодействию с иными сервисами информсистемы МВД ИСОД, подготовить методические материалы для проведения очного обучения пользователей, разработать курс дистанционного обучения.

Не все процессоры одинаково совместимы

Из судебных документов следует, что «Вискур» заложил в проект использование российской ОС группы «Астра» — Astra Linux Special Edition в релизе «Ленинград». Как уже было сказано выше, она не поддерживает процессоры «Эльбрус-4С», в то время как в дословном толковании договора подразумевалось, что ОС должна поддерживать все процессоры архитектуры х86 и VLIW (в том числе «Эльбрус») без исключения.

«ОС Astra Linux имеет подтвержденную совместимость с более поздними моделями “Эльбрус-8С” и “Эльбрус-8СВ”, — прокомментировали CNews ситуацию представители группы “Астра”. — Микропроцессор “Эльбрус-4С” было принято не поддерживать изначально из-за наличия более перспективных, в том числе находящихся в разработке, микропроцессоров».

Примечательно, что защищенная ОС специального назначения Astra Linux Special Edition имеет в МВД особый статус. Как выяснил CNews в июле 2021 г., еще 21 мая 2020 г. в министерстве был выпущен приказ №362, в соответствии с которым эта ОС была «поставлена на снабжение органов внутренних дел и предназначена для реализации требований по защите информации при подключении закупаемых технических средств к единой системе информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД».

Позиция суда

Отказывая НЦИ в удовлетворении иска суд, «оценивал относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности».

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В частности, служители Фемиды согласились с выводами о том, что общий объем работ, предусмотренный договором НЦИ и «Вискура» относительно государственного контракта НЦИ и СТиС составляет 10-15%. «Суд приходит к выводу, что при такой незначительной доли от общего объема от обязательств НЦИ истцом в материалы дела не представлено объективных доказательств, что именно действия (бездействия) истца находились в причинно-следственной связи с фактом расторжения контракта с НЦИ со стороны СТиС», — говорится в заключении.

Судьи отмечают, что принимая во внимание сложившеюся ситуацию, должно учитываться поведение НЦИ вопреки стандарту добросовестного поведения субъекта гражданского оборота, в нарушение правила venire contra factum proprium («никто не может противоречить собственному предыдущему поведению»), что, по сути, свидетельствует о злоупотреблении правом.

«В данном случае, истец фактически прекратил исполнения договора, уведомив об этом исполнителя, выразил свою волю и довел ее до сведения ответчика, — продолжают служители Фемиды. — Суд приходит к выводу, что после 6 апреля 2021 г. поведение истца, направленное на отрицание факта расторжения договора следует расценивать как недобросовестное поведение».

Денис Воейков

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