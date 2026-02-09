Разделы

ОС Защищенная ОССН Операционная система специального назначения Операционные системы повышенной защищённости


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.02.2026 Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
07.11.2023 «Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 1
20.02.2023 «Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов» 1
27.12.2022 ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сертифицирована Минобороны по первому классу защиты 1
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 1
09.09.2022 «1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах 1
16.05.2022 «Инфосистемы джет» и ГК «Астра» обеспечат качество и надежность импортозамещенных ИТ-систем 1
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
01.12.2021 ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных 1
26.03.2020 Снижены цены на ОС «Альт» для образовательных учреждений 1
04.03.2020 Astra Linux стала индустриальным партнером ИСП РАН 1
20.01.2020 Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы 1
25.06.2019 «Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС 1
20.06.2019 Astra Linux выпустила учебное пособие по безопасности ОС 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
21.11.2018 Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки 1
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 1
31.07.2018 Разработчики всем миром создали ПК на «Байкалах» с российским ПО за 79 тыс. рублей 1
14.06.2018 В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы» 1
24.04.2018 Нужно ли переходить с Windows 7 на Windows 10? 1
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» 1
09.12.2016 В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen 1
20.10.2016 Горячая замена: актуальные российские ИТ-платформы 1
18.08.2016 «Касперский» выпустил собственную ОС 1
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами 1
05.11.2013 StoneGate Firewall/VPN сертифицирован ФСБ России 1
29.04.2013 Вышла «Седьмая платформа ALT Linux» 1
11.02.2013 «Лаборатория Касперского» нанимает экспертов по Linux для создания новой ОС 1
19.07.2012 «Лаборатория Касперского» разрабатывает собственную ОС 1
10.10.2008 Gartner: Кризис? Да здравствует свободное ПО 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

ОС Защищенная и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2597 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 6
Ростелеком 10416 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 455 5
9114 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 801 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 3
Intel Corporation 12579 3
Oracle Corporation 6902 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 282 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 243 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 2
Broadcom - VMware 2511 2
Apple Inc 12756 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 2
Diasoft - Диасофт 1056 2
Red Hat 1347 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Tonk - Тонк ГК 60 1
Webroot Software 31 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Google LLC 12342 1
Nvidia Corp 3781 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 27 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 60 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 281 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 123 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1104 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Главстрой 18 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Кофемания 73 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1098 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4830 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27178 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73830 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31995 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12413 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32040 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12080 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12361 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8208 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12351 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8397 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17196 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2308 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10148 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6219 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16679 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4590 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8793 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12298 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7043 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Repository - Репозиторий 1053 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 586 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6279 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2795 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1460 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9811 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13402 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8942 3
Linux OS 11023 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 14
Microsoft Windows 16437 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1569 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 585 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 4
Intel x86 - архитектура процессора 1994 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 261 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 100 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 429 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 3
Kaspersky OS 148 3
Новые облачные технологии - МойОфис 910 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 3
1С:ERP Управление предприятием 736 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2459 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Red Hat RPM - Package Manager 180 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 91 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 2
Nvidia Grace CPU 6 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 329 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
IBM DB2 392 2
Google Android 14823 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 969 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 952 2
Девянин Петр 10 2
Зотов Игорь 5 2
Шумилов Максим 16 2
Путин Владимир 3387 2
Мылицын Роман 111 2
Касперский Евгений 331 2
Смирнов Алексей 256 2
Иванов Дмитрий 102 1
Яппаров Тагир 105 1
Козырев Алексей 326 1
Духвалов Андрей 27 1
Бочаров Алексей 13 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 160 1
Кулешов Алексей 32 1
Тероев Михаил 1 1
Романов Михаил 34 1
Черный Владимир 6 1
Шаманов Владимир 6 1
Корсаков Денис 9 1
Юсупов Ренат 123 1
Закоржевский Вячеслав 78 1
Урусов Виктор 150 1
Аветисян Арутюн 41 1
Ермаков Иван 30 1
Кубарев Алексей 59 1
Чистов Александр 21 1
Агеев Денис 38 1
Рудевский Антон 40 1
Трандин Сергей 104 1
Кузнецова Инна 5 1
Глухов Иван 30 1
Семенов Михаил 27 1
Масляный Константин 20 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 26 1
Лазуков Станислав 48 1
Пирогова Ирина 31 1
Геллерман Михаил 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3263 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 2
Иран - Исламская Республика Иран 1125 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 44 1
Россия - ЦФО - Брянская область 387 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1695 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1166 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2714 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1926 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2119 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1679 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1010 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - УФО - Тюменская область 1292 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 872 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10457 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15261 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3234 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9695 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20414 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1800 2
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 8 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7602 2
Энергетика - Energy - Energetically 5529 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6957 2
Паспорт - Паспортные данные 2738 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3262 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26019 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 412 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2267 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5911 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1078 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Securelist 26 1
Известия ИД 719 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3764 4
IDC - International Data Corporation 4944 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
Gartner - Гартнер 3622 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
