В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП»

В 2021 г. компания ИВК (Информационная внедренческая компания) приняла участие в масштабных проектах перевода на российский софт критической информационной инфраструктуры. В этих проектах компания выступила не только как поставщик защищенной операционной системы «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций, но и как системный интегратор, способный выполнить миграцию ИТ-инфраструктуры на российские технологии эволюционно, с минимальными для заказчика рисками и затратами. Об этом CNews сообщили представители ИВК.

Успешно завершен очередной этап долгосрочного масштабного проекта по переводу цифровой инфраструктуры ПАО «Россети» на отечественные технологии, программные продукты и оборудование. В промышленную эксплуатацию введена система коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ), построенная на российской технике и софте. Она включена в состав Центра сбора и обработки информации ПАО «Россети Сибирь» («Алтайэнерго», г. Барнаул). Основа Центра – технологически независимый программно-аппаратный комплекс «МАРС». Это специальная разработка компании ИВК – «Многофункциональная Аппаратно независимая Ресурсоучетная Система» для технологического сектора заказчика. В его составе – серверы с процессорами «Эльбрус-8С» под управлением ОС «Альт 8 СП», СУБД PostgreSQL, а также средство криптографической защиты «ИВК Крипто» и межсетевой экран «ИВК Кольчуга».

Логичным продолжением этого проекта стало долгосрочное соглашение ИВК и ПАО «Россети Юг» о сотрудничестве по разработке и внедрению российских цифровых технологий в распределительные электрические сети Юга России. В ходе проекта ИВК выполняет научные и опытно-конструкторские работы по разработке программного обеспечения и созданию программно-аппаратных комплексов и прочего оборудования для систем цифрового управления распределительными электрическими сетями. Разработанные комплексные решения будут развернуты на «пилотных» объектах электрических сетей на территории Южного федерального округа для тестовой эксплуатации.

Среди других крупных заказчиков 2021 г. – производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко, одно из предприятий атомной промышленности России. Предприятие оснастило операционной системой «Альт 8 СП» более 500 рабочих мест сотрудников. Это серьезный вклад в построение технологически независимой цифровой критической информационной инфраструктуры.

Медицинский информационно-аналитический центр Нижегородской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобрел около 850 лицензий для внедрения ОС в медицинских организациях региона. Одновременно на 8500 рабочих мест была развернута ОС «Альт Рабочая станция» производства «Базальт СПО». В Новосибирской области этот проект перевода цифровой инфраструктуры на российский софт в 2021 г. стал самым крупным. Более восьмидесяти сотрудников медучреждений прошли разработанный «Базальт СПО» учебный курс «ALTSTART. Интенсив» по администрированию «Альт 8 СП» и успешно сдали итоговый тест. Это позволило ИТ-специалистам в короткие сроки повысить квалификацию и сформировать ключевые технические навыки администрирования операционной системы.

На защищенную ОС «Альт 8 СП» переводит серверы и рабочие места Федеральная налоговая служба России. В 2021 г. российскую ОС внедрили в региональных подразделениях на всей территории страны: в Калининградской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Свердловской, Мурманской, Нижегородской, Тюменской, Ярославской областях, в Республиках Крым, Башкортостан и Татарстан, в Удмуртской республике, в Краснодарском, Пермском и Забайкальском краях.

Также ОС «Альт 8 СП» начала использоваться в органах государственной власти Ставропольского и Краснодарского края, Белгородской, Псковской области, Ростовской и других областей.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

В 2021 г. новая версия ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Она стала первой в стране сертифицированной операционной системой для семи аппаратных платформ: х86_64 (64 бита), х86 (32 бита), Эльбрус-4С/8С, armh (ARMv7), AArch64 (ARMv8), ppc64le (POWER). Разнообразие аппаратных платформ, которые поддерживает ОС «Альт 8 СП», дает организациям возможность выбрать те компьютеры, которые наиболее точно соответствуют специфическим требованиям заказчиков. Это особенно важно для владельцев критической информационной инфраструктуры, которые обязаны в сжатые сроки перейти на отечественное ПО и оборудование».

ИВК вместе с разработчиками российского прикладного ПО создает программные комплексы. В 2021 г. была обеспечена совместимость ОС «Альт 8 СП» с носителей ESMART Token ГОСТ и ESMART Token 64K (разработка группы компаний ISBC) с платформой унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 компании CommuniGate Systems, BarsUp.Net – платформой для ускорения процесса разработки ПО (разработка «БАРС Груп»). Межсетевой экран для защиты данных ограниченного доступа «ИВК Кольчуга-К» интегрирован с системой выявления инцидентов MaxPatrol SIEM (разработка Positive Technologies).

Опыт и знания экспертов ИВК высоко ценятся российской отраслью информационных технологий. В 2021 г. специалисты компании вошли в состав двух рабочих групп Минцифры, которые сопровождают мероприятия по защите информации на Единой цифровой платформе «Гостех»: «Разработка облачных средств защиты информации, включая средства криптографической защиты информации и средства мониторинга» и «Безопасная разработка программного обеспечения».

Также специалисты ИВК принимают активное участие в организации работы Технологического Центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Становление Центра началось в октябре 2021 г. по инициативе ФСТЭК, научного сообщества и ИТ-рынка, сейчас прорабатываются организационные вопросы. Экспертиза ИВК здесь будет одной из самых ценных, ведь ОС «Альт 8 СП» – единственная защищенная российская ОС, которая развивается на основе отечественного технологически независимого репозитория «Сизиф».