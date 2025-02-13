РАН ИСП Технологический центр исследования безопасности ядра Linux Технологический центр исследования безопасности российских ОС
Технологический центр исследования безопасности ядра Linux создан на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России в целях реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году. Главная задача Технологического центра – повышение уровня безопасности отечественных Linux-систем. В рамках работы Технологического центра запланирован ряд взаимосвязанных активностей, в числе которых:
- Разработка методик применения лучших практик разработки безопасного ПО к ядру Linux.
- Поддержка ветки ядра, к которой систематически применяются эти методики.
- Доработка ядра Linux с целью повышения его безопасности.
- Разработка патчей по устранению уязвимостей в ядре Linux.
- Наполнение БДУ ФСТЭК России сведениями об уязвимостях ядра Linux.
- Подготовка рекомендаций по безопасному использованию ядра.
- Подготовка отечественных специалистов, участвующих в разработке ядра Linux.
РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 1
|Шевцов Дмитрий 8 2
|Трандин Сергей 92 2
|Иванников Виктор 23 1
|Аветисян Арутюн 37 1
|Коновалов Антон 2 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Девянин Петр 10 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Тележников Владимир 1 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 191 1
|Семин Сергей 4 1
|Штылев Сергей 1 1
|Рокосов Дмитрий 1 1
|Душистов Евгений 1 1
|Травкин Никита 1 1
|Георгиев Владимир 1 1
|Мирзоев Мурад 24 1
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