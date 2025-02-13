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РАН ИСП Технологический центр исследования безопасности ядра Linux Технологический центр исследования безопасности российских ОС


Технологический центр исследования безопасности ядра Linux создан на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России в целях реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году. Главная задача Технологического центра – повышение уровня безопасности отечественных Linux-систем. В рамках работы Технологического центра запланирован ряд взаимосвязанных активностей, в числе которых:

  • Разработка методик применения лучших практик разработки безопасного ПО к ядру Linux.
  • Поддержка ветки ядра, к которой систематически применяются эти методики.
  • Доработка ядра Linux с целью повышения его безопасности.
  • Разработка патчей по устранению уязвимостей в ядре Linux.
  • Наполнение БДУ ФСТЭК России сведениями об уязвимостях ядра Linux.
  • Подготовка рекомендаций по безопасному использованию ядра.
  • Подготовка отечественных специалистов, участвующих в разработке ядра Linux.
     

13.02.2025 ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит» 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1
15.07.2024 Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД 1
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 1
20.06.2024 Сергей Трандин: Высокий финансовый результат «Базальт СПО» — следствие наших профессиональных достижений 1
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 2
16.08.2023 Команда «Инферит МСВСфера» исследует безопасность ядра Linux 2
10.07.2023 «Базальт СПО» присоединилась к Консорциуму исследования безопасности ядра Linux 3
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
15.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 2
30.01.2023 Власти объяснили, как безопасно пользоваться несертифицированным Linux 2
27.06.2022 Три российские ОС Linux перешли на отечественную версию ядра 2
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 662 7
Intel Corporation 12212 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 3
Softline - Софтлайн 2839 3
AMD - Advanced Micro Devices 4242 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 2
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 388 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Huawei 3946 1
Samsung Electronics 10281 1
Криптоком 9 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 450 1
Nvidia Corp 3504 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 1
Directum - Директум 1098 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Dell EMC 5036 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 1
Qualys 62 1
БАРС Груп 546 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
8259 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 1
Visiology - Визиолоджи 72 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Код Безопасности 621 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 192 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
Системы документооборота 498 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 114 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Linux Foundation 187 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16177 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1544 4
Repository - Репозиторий 866 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2556 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 3
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2071 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3835 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6274 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2149 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 2
DDR - Double data rate 2737 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1691 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 339 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 233 1
Linux OS 10002 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 4
Microsoft Windows 15711 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 79 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 942 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 178 2
ALMI AlterOS 95 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 240 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 196 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 17 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 239 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Intel x86 - архитектура процессора 1862 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
ИВК Крипто СКЗИ - средство криптографической защиты 6 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
БАРС BarsUP.Net - БАРС BarsUP.AI - БАРС BarsUP.Anypoint Gateway 18 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
Новые облачные технологии - МойОфис 785 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 7 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 36 1
Шевцов Дмитрий 8 2
Трандин Сергей 92 2
Иванников Виктор 23 1
Аветисян Арутюн 37 1
Коновалов Антон 2 1
Рустамов Рустам 416 1
Новодворский Алексей 109 1
Девянин Петр 10 1
Смирнов Алексей 243 1
Баранов Дмитрий 24 1
Тележников Владимир 1 1
Сизоненко Григорий 40 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 191 1
Семин Сергей 4 1
Штылев Сергей 1 1
Рокосов Дмитрий 1 1
Душистов Евгений 1 1
Травкин Никита 1 1
Георгиев Владимир 1 1
Мирзоев Мурад 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Россия - УФО - Свердловская область 1505 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1296 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 572 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1888 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1458 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 815 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
Россия - СЗФО - Псковская область 632 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1526 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Россия - ЦФО - Брянская область 353 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4029 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 351 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Реестр обязательных требований 79 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1959 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
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Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 167 10
РАН - Российская академия наук 1881 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 2
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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