Технологический центр исследования безопасности ядра Linux создан на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России в целях реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году. Главная задача Технологического центра – повышение уровня безопасности отечественных Linux-систем. В рамках работы Технологического центра запланирован ряд взаимосвязанных активностей, в числе которых:

Разработка методик применения лучших практик разработки безопасного ПО к ядру Linux.

Поддержка ветки ядра, к которой систематически применяются эти методики.

Доработка ядра Linux с целью повышения его безопасности.

Разработка патчей по устранению уязвимостей в ядре Linux.

Наполнение БДУ ФСТЭК России сведениями об уязвимостях ядра Linux.

Подготовка рекомендаций по безопасному использованию ядра.

Подготовка отечественных специалистов, участвующих в разработке ядра Linux.

