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Softline Инферит Инферит ОС МСВСфера

Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера


16.12.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»

ОС «МСВСфера», подтвердила совместимость с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистен
13.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»

ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM). Успешные ре
12.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise

ь» (ГК «СКБ Контур») подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты т
05.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise

МБК» подтвердили совместимость и корректность работы почтового сервера Tegu и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Сотрудничеств
04.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома»

ский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на совместимость с геоинформационной системой «Аксиома». Интеграция продуктов
02.12.2024 ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9

Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за
26.11.2024 «Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров

ферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку довере
19.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

ли совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом.

06.11.2024 «Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass

«Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотруднич
05.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)
05.11.2024 ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт»

oftline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит предприятиям созда
01.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер»

В 2024 г. «Инферит ОС» (входит в ГК Softline), российский разработчик операционных систем «МСВСфера», объявил о подтверждении совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с линейкой оте
31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9»

(ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера Angie Pro. Благодаря интеграции этих продуктов заказчики пол
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

line) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчик
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz

ссийский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с ИИ-платформой для корпоративных коммуникаций SaluteJazz. Теперь российские госу
16.10.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Компания «Фродекс» объявила о начале поддержки операционной системы «МСВСфера» 9 (ГК Softline) в своем продукте Vulns.io Enterprise VM - системе для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Интеграция двух
08.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)

информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструкту
01.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»

уктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это со
26.09.2024 «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения

24.09.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux

Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-техноло
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D»

Подтверждена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает ра
18.09.2024 ОС «МСВСфера» и серверы «Инферит» (ГК Softline): новая эра отечественных корпоративных ИТ-решений

Российская ОС «МСВСфера» прошла тестирование на всей линейке серверов «Инферит Техника». Данный результат на
10.09.2024 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и «Шаркс Датацентр» объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с платформой виртуализации SharxBase. Это сотрудничество открывает новые возможности для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых ЦОД на базе отечественных решений. Об этом

09.09.2024 ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager

По результатам тестирования, проведенного российским ИТ-вендором «Инферит» и компанией ispmanager, ОС «МСВСфера» стала первой и единственной отечественной операционной системой, совместимой с популярной панелью управления веб-серверами и сайтами ispmanager. В рамках тестирования специалисты кома
06.09.2024 «Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»

Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана упростить, ускорить и автоматизировать процесс перехода на следующую версию операционной системы. Она поможет пользователям как при миграции на ОС «МСВ
05.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит»

т» (ГК Softline) объявил об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с моделями персональных компьютеров производства «Инферит Техника». «Инферит» прове
30.08.2024 ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия

Операционная система «МСВСфера», за развитие и поддержку которой отвечает «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инфери
29.08.2024 ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией»

) и «Росплатформа» объявили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и системы серверной виртуализации «Р-Виртуализация». Проведенные испытания
27.08.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами

водитель печатающей техники, объявили о завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 и линейки устройств Pantum. Об этом CNews сообщили представители Softline. Россий
22.08.2024 ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования

Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) с сервисом PRO32 Connect для удаленного под
19.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

перационных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред
09.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

перационных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфер
08.07.2024 Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store

ных систем «Инферит ОС» теперь можно приобрести в официальном интернет-магазине Softline Store. ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «МСВСфера Сервер» 9 подходят для использования как в государственных
28.06.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и серверного оборудования Hiper

ферит» (ГК Софтлайн) и компания Hiper подтвердили совместимость и корректность работы продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13). Расширяя экосистему

24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн»)

Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру
19.06.2024 «Инферит» (ГК Softline) предлагает российские программно-аппаратные комплексы на базе ноутбуков «Инферит Техника» и ОС «МСВСфера АРМ» 9

ит ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость ноутбуков с собственной операционной системой «МСВСфера АРМ» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полност
31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»

а базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной системы для бо
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»

крупных государственных и корпоративных заказчиков, подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с решениями «Цитрос». Проведенные испытания подтвердили совместимость и корректно
29.05.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец»

ерсонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-решением «Стахановец». Интеграция продуктов открывает дополнительные возмож
28.05.2024 «Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9

т ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость моноблоков с собственной операционной системой «МСВСфера» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полностью р

Публикаций - 99, упоминаний - 222

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

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Red Hat 1305 13
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 68
Linux OS 9936 64
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 36
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 27
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 25
NVision Барьер 648 18
Microsoft Windows 15656 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 9
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Microsoft Office 3734 5
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 5
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 5
Apple macOS 2059 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 4
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 4
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 4
TmaxSoft Tibero DBMS 44 4
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 4
Softline - DeskWork 117 4
Softline - WorkFlowSoft 64 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 3
БизнесИнтерСофт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
Ispmanager - ИСПменеджер 22 3
Softline - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa 12 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Мирзоев Мурад 20 18
Баранов Дмитрий 24 15
Залманова Александра 8 5
Козлов Евгений 34 4
Епишин Олег 16 4
Швецов Александр 9 4
Смирнов Алексей 243 3
Массух Илья 231 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Козлов Михаил 174 3
Рябчиков Владимир 3 3
Мантуров Максим 11 3
Боровиков Игорь 128 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Путин Владимир 3171 2
Комиссаров Дмитрий 223 2
Яппаров Тагир 102 2
Сушкевич Антон 66 2
Вайнштейн Виктор 34 2
Тагиев Аркадий 14 2
Липатов Виталий 10 2
Соломатина Елена 2 2
Соколов Кирилл 29 2
Гуляев Андрей 6 2
Зинин Игорь 5 2
Андриевский Сергей 13 2
Кадомский Вячеслав 45 2
Фокин Максим 4 2
Богомолов Федор 5 2
Казак Максим 162 1
Ковнир Евгений 75 1
Щеголев Игорь 698 1
Соколов Алексей 134 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Бартунов Олег 47 1
Черногоров Андрей 65 1
Милашевский Игорь 19 1
Архангельский Александр 7 1
Воронин Алексей 17 1
Рева Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 95
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Казахстан - Республика 5525 2
Европа Восточная 3075 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Нидерланды 3517 1
Америка Латинская 1812 1
Ближний Восток 2943 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Италия - Милан 161 1
Ирландия - Республика 1010 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Индия - Bharat 5432 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 41 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 64
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 7
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Ведомости 996 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 5
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 10
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 4
РАН - Российская академия наук 1870 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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