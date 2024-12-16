Softline Инферит Инферит ОС МСВСфера
|16.12.2024
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»
ОС «МСВСфера», подтвердила совместимость с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистен
|13.12.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»
ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM). Успешные ре
|12.12.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise
ь» (ГК «СКБ Контур») подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты т
|05.12.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise
МБК» подтвердили совместимость и корректность работы почтового сервера Tegu и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Сотрудничеств
|04.12.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома»
ский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на совместимость с геоинформационной системой «Аксиома». Интеграция продуктов
|02.12.2024
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ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9
Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за
|26.11.2024
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«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров
ферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку довере
|19.11.2024
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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)
ли совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом.
|06.11.2024
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«Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass
«Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотруднич
|05.11.2024
|Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)
|05.11.2024
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ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт»
oftline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит предприятиям созда
|01.11.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер»
В 2024 г. «Инферит ОС» (входит в ГК Softline), российский разработчик операционных систем «МСВСфера», объявил о подтверждении совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с линейкой оте
|31.10.2024
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Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9»
(ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера Angie Pro. Благодаря интеграции этих продуктов заказчики пол
|25.10.2024
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«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt
line) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчик
|18.10.2024
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Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz
ссийский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с ИИ-платформой для корпоративных коммуникаций SaluteJazz. Теперь российские госу
|16.10.2024
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Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
Компания «Фродекс» объявила о начале поддержки операционной системы «МСВСфера» 9 (ГК Softline) в своем продукте Vulns.io Enterprise VM - системе для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Интеграция двух
|08.10.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)
информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструкту
|01.10.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»
уктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это со
|26.09.2024
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«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек
«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения
|24.09.2024
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«Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux
Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-техноло
|19.09.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D»
Подтверждена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает ра
|18.09.2024
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ОС «МСВСфера» и серверы «Инферит» (ГК Softline): новая эра отечественных корпоративных ИТ-решений
Российская ОС «МСВСфера» прошла тестирование на всей линейке серверов «Инферит Техника». Данный результат на
|10.09.2024
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ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и «Шаркс Датацентр» объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с платформой виртуализации SharxBase. Это сотрудничество открывает новые возможности для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых ЦОД на базе отечественных решений. Об этом
|09.09.2024
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ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager
По результатам тестирования, проведенного российским ИТ-вендором «Инферит» и компанией ispmanager, ОС «МСВСфера» стала первой и единственной отечественной операционной системой, совместимой с популярной панелью управления веб-серверами и сайтами ispmanager. В рамках тестирования специалисты кома
|06.09.2024
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«Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»
Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана упростить, ускорить и автоматизировать процесс перехода на следующую версию операционной системы. Она поможет пользователям как при миграции на ОС «МСВ
|05.09.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит»
т» (ГК Softline) объявил об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с моделями персональных компьютеров производства «Инферит Техника». «Инферит» прове
|30.08.2024
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ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия
Операционная система «МСВСфера», за развитие и поддержку которой отвечает «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инфери
|29.08.2024
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ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией»
) и «Росплатформа» объявили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и системы серверной виртуализации «Р-Виртуализация». Проведенные испытания
|27.08.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами
водитель печатающей техники, объявили о завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 и линейки устройств Pantum. Об этом CNews сообщили представители Softline. Россий
|22.08.2024
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ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования
Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) с сервисом PRO32 Connect для удаленного под
|19.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
перационных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред
|09.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
перационных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфер
|08.07.2024
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Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store
ных систем «Инферит ОС» теперь можно приобрести в официальном интернет-магазине Softline Store. ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «МСВСфера Сервер» 9 подходят для использования как в государственных
|28.06.2024
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и серверного оборудования Hiper
ферит» (ГК Софтлайн) и компания Hiper подтвердили совместимость и корректность работы продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13). Расширяя экосистему
|24.06.2024
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ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн»)
Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру
|19.06.2024
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«Инферит» (ГК Softline) предлагает российские программно-аппаратные комплексы на базе ноутбуков «Инферит Техника» и ОС «МСВСфера АРМ» 9
ит ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость ноутбуков с собственной операционной системой «МСВСфера АРМ» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полност
|31.05.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»
а базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной системы для бо
|30.05.2024
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«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»
крупных государственных и корпоративных заказчиков, подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с решениями «Цитрос». Проведенные испытания подтвердили совместимость и корректно
|29.05.2024
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Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец»
ерсонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-решением «Стахановец». Интеграция продуктов открывает дополнительные возмож
|28.05.2024
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«Инферит» развивает экосистему: техника вендора совместима с новой версией ОС «МСВСфера» 9
т ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость моноблоков с собственной операционной системой «МСВСфера» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полностью р
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирзоев Мурад 20 18
|Баранов Дмитрий 24 15
|Залманова Александра 8 5
|Козлов Евгений 34 4
|Епишин Олег 16 4
|Швецов Александр 9 4
|Смирнов Алексей 243 3
|Массух Илья 231 3
|Подбуцкий Георгий 44 3
|Козлов Михаил 174 3
|Рябчиков Владимир 3 3
|Мантуров Максим 11 3
|Боровиков Игорь 128 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Путин Владимир 3171 2
|Комиссаров Дмитрий 223 2
|Яппаров Тагир 102 2
|Сушкевич Антон 66 2
|Вайнштейн Виктор 34 2
|Тагиев Аркадий 14 2
|Липатов Виталий 10 2
|Соломатина Елена 2 2
|Соколов Кирилл 29 2
|Гуляев Андрей 6 2
|Зинин Игорь 5 2
|Андриевский Сергей 13 2
|Кадомский Вячеслав 45 2
|Фокин Максим 4 2
|Богомолов Федор 5 2
|Казак Максим 162 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Соколов Алексей 134 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Бартунов Олег 47 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Милашевский Игорь 19 1
|Архангельский Александр 7 1
|Воронин Алексей 17 1
|Рева Андрей 9 1
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