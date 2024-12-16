Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент» ОС «МСВСфера», подтвердила совместимость с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистен

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM). Успешные ре

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise ь» (ГК «СКБ Контур») подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты т

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise МБК» подтвердили совместимость и корректность работы почтового сервера Tegu и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Сотрудничеств

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома» ский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на совместимость с геоинформационной системой «Аксиома». Интеграция продуктов

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за

«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров ферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку довере

Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline) ли совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом.

«Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass «Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотруднич

ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт» oftline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит предприятиям созда

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер» В 2024 г. «Инферит ОС» (входит в ГК Softline), российский разработчик операционных систем «МСВСфера», объявил о подтверждении совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с линейкой оте

Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» (ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера Angie Pro. Благодаря интеграции этих продуктов заказчики пол

«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt line) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали работу отечественной ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt. Совместимость решений открывает Enterprise-заказчик

Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz ссийский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с ИИ-платформой для корпоративных коммуникаций SaluteJazz. Теперь российские госу

Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) Компания «Фродекс» объявила о начале поддержки операционной системы «МСВСфера» 9 (ГК Softline) в своем продукте Vulns.io Enterprise VM - системе для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Интеграция двух

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра») информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструкту

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап» уктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это со

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения

«Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение отвечает стратегии ГК Softline в части предложения клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-техноло

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» Подтверждена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает ра

ОС «МСВСфера» и серверы «Инферит» (ГК Softline): новая эра отечественных корпоративных ИТ-решений Российская ОС «МСВСфера» прошла тестирование на всей линейке серверов «Инферит Техника». Данный результат на

ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и «Шаркс Датацентр» объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с платформой виртуализации SharxBase. Это сотрудничество открывает новые возможности для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых ЦОД на базе отечественных решений. Об этом

ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager По результатам тестирования, проведенного российским ИТ-вендором «Инферит» и компанией ispmanager, ОС «МСВСфера» стала первой и единственной отечественной операционной системой, совместимой с популярной панелью управления веб-серверами и сайтами ispmanager. В рамках тестирования специалисты кома

«Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера» Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана упростить, ускорить и автоматизировать процесс перехода на следующую версию операционной системы. Она поможет пользователям как при миграции на ОС «МСВ

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит» т» (ГК Softline) объявил об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с моделями персональных компьютеров производства «Инферит Техника». «Инферит» прове

ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия Операционная система «МСВСфера», за развитие и поддержку которой отвечает «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инфери

ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией» ) и «Росплатформа» объявили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и системы серверной виртуализации «Р-Виртуализация». Проведенные испытания

«Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами водитель печатающей техники, объявили о завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 и линейки устройств Pantum. Об этом CNews сообщили представители Softline. Россий

ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) с сервисом PRO32 Connect для удаленного под

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization перационных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization перационных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфер

Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store ных систем «Инферит ОС» теперь можно приобрести в официальном интернет-магазине Softline Store. ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «МСВСфера Сервер» 9 подходят для использования как в государственных

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и серверного оборудования Hiper ферит» (ГК Софтлайн) и компания Hiper подтвердили совместимость и корректность работы продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13). Расширяя экосистему

ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру

«Инферит» (ГК Softline) предлагает российские программно-аппаратные комплексы на базе ноутбуков «Инферит Техника» и ОС «МСВСфера АРМ» 9 ит ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость ноутбуков с собственной операционной системой «МСВСфера АРМ» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полност

«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» а базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной системы для бо

«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос» крупных государственных и корпоративных заказчиков, подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с решениями «Цитрос». Проведенные испытания подтвердили совместимость и корректно

Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец» ерсонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-решением «Стахановец». Интеграция продуктов открывает дополнительные возмож