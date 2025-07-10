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Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и семейства офисных приложений «Р7-Офис»

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость и корректность работы операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и семейства офисных приложений «Р7-Офис».

«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, успешно завершил одностороннее тестирование на совместимость собственной операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и пакета офисных приложений «Р7-Офис».

Проведенные испытания подтвердили корректную и стабильную работу всех компонентов офисного пакета под управлением «МСВСфера АРМ 9». Это значит, что заказчики «МСВСферы АРМ» (версии ОС для рабочего места) смогут использовать привычные приложения для работы с текстом, таблицами и презентациями от «Р7-Офис» без снижения производительности. Также им будет доступен полный функционал по созданию и редактированию документов в форматах docx, xlsx, pptx, odt, rtf и других.

«Р7-Офис» представляет собой полноценную среду для совместной работы с широким набором модулей. Помимо офисных приложений, в нее входят мессенджер, сервис видеоконференцсвязи, облачное хранилище, почтовый клиент и другие сервисы.

Операционная система «МСВСфера АРМ» является российской альтернативой зарубежным пользовательским ОС, таким как Windows и macOS. Благодаря привычному интерфейсу пользователи быстро адаптируются к системе и могут сразу приступать к работе. «МСВСфера АРМ» совместима со многим отечественным ПО для разных отраслей, а интеграция с облачными сервисами расширяет ее функциональность, предоставляя доступ к инструментам для хранения данных, документооборота и совместной работы.

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«Офисный пакет — неотъемлемая часть любого рабочего места, поэтому мы стремимся предоставить пользователям широкий выбор среди лучших отечественных решений. Подтверждение совместимости "Р7-Офис" с ОС "МСВСфера АРМ 9" не только расширяет возможности для импортозамещения, но и гарантирует автономность российского ИТ-стека. Теперь заказчики, переходящие на нашу платформу, могут быть уверены в бесшовной работе с документами и сохранении привычных бизнес-процессов», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

Протестированная версия «Р7-Офис» уже доступна пользователям ОС «МСВСфера АРМ 9».

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