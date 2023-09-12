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OASIS ODF, ODT, XODT, ODP OpenDocument Format OASIS Open Document Format for Office Application открытый формат документов для офисных приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.09.2023
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Новинка рынка: NTSS ODF PROF от российского производителя – экономия места с повышенной плотностью портов
Группа компаний EMILINK объявила о запуске в продажу шкафов высокой плотности NTSS ODF PROF со 100% локализацией производства в России. Универсальное решение коммутации ВОЛС предназначено для сращивания и коммутации большого количества оптических волокон, что позволит значите
|04.10.2019
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Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice
ни странно, обеспечивают рассылаемым троянцам эффективное прикрытие. Файл формата .odt (или, шире, .odf — OpenDocument Format) представляет собой ZIP-архив: он включает в себя файловую иерархию
|17.12.2014
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Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice
В веб-приложениях Google Docs, Sheets и Slides появилась поддержка стандарта ODF. Теперь пользователи могут открывать, редактировать и сохранять файлы с расширениями .odt
|13.03.2012
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Еврокомиссия вновь поддержала ODF
енции Хоакина Альмуниа (Joakin Almunia) рассмотреть возможность использования Open Document Format (ODF) в качестве стандартного формата обмена документами внутри госучреждений Европы. Помимо э
|20.06.2011
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Правительство Венгрии переходит на ODF
тельство в информационном обществе» министр представил проект закона, предписывающего использование ODF. Нитрай также заявил, что министерство планирует перевести на Open Source образовательные
|02.06.2011
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В России устранен еще один барьер на пути СПО: нацстандарт ODF вступил в действие
2011 г. в России вступил в действие национальный стандарт открытых офисных приложений OpenDocument (ODF). Теперь при общении с государственными органами гражданин может использовать документы,
|14.01.2011
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Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД
В первых откликах на на принятие ГОСТа на стандарт ODF было больше эйфории по поводу открывающихся перспектив для свободного ПО, чем рационального технического анализа. Несомненно, наличие стандарта будет способствовать распространению свободно
|24.12.2010
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Формат ODF стал в России национальным стандартом
агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300 – 2010 “Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v.1.0”. В соответствии с приказом, стандарт вступает в действие с 1 июня 2011 года. Новый российский ГОСТ идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 26300:2006. Как сообщается в п
|17.03.2010
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ODF: не все так быстро
но исследование, посвященное применению открытого стандарта офисных документов OpenDocument Format (ODF) в государственных органах власти. Большая часть опрошенных признала, что не готова к пер
|06.03.2009
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Microsoft подтверждает наличие поддержки ODF в новом пакете Office
Microsoft подтвердила свое намерение добавить в Office 2010 поддержку формата Open Document Format (ODF), используемого в OpenOffice, StarOffice, IBM Lotus Symphony и Google Docs. Поддержка
|10.11.2008
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IBM переведет Lotus Symphony на OpenOffice 3.0
своей долгосрочной заинтересованности в развитии открытого формата документов OpenDocument Format (ODF), представив перспективный план экспансии своего бесплатного пакета офисных приложений Lo
|06.11.2008
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IBM и Sun анонсировали создание ODF Toolkit Union
Корпорации IBM и Sun анонсировали создание проекта OpenDocument Format Union, призванного реализовать API для работы с документами в формате ODF, который позволит легко интегрировать их поддержку в сторонние приложения. Разработка ODF Toolkit будет основываться на исходном коде, внесенном в проект Sun, при этом его использова
|14.10.2008
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Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0
та формата OpenDocument - он уже поддерживает основной функционал готовящейся к выходу спецификации ODF 1.2, призванной в начале следующего года дополнить стандартизованный ISO ODF 1.0.
|21.07.2008
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НАТО поддержала ODF
IEC 26300:2006 (OpenDocument) в список стандартов обмена информацией, сообщает Heise Online. Помимо ODF, в этот список входят PDF 1.4, ASCII, форматы MS Office 200/XP, ряд форматов на основе XM
|24.06.2008
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Microsoft признала поражение в «битве форматов»
ическое взаимодействие с госсектором США, в своем выступлении на саммите Red Hat в Бостоне заявил: «ODF, безусловно, победил. […] Возможность реализовать поддержку ODF в середине цикла п
|23.05.2008
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ODF Alliance скептичен в отношении обещаний Microsoft
Организация ODF Alliance, занимающаяся продвижением свободного формата документов OpenDocument Format, со
|22.05.2008
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День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов
ication (XPS, аналог PDF), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода Service Pack 2 пользователи Office 2007 получат
|22.05.2008
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Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007
Paper Specification (XPS), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода нового пакета SP2 для Office 2007, документы во
|14.05.2008
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ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия
ent Format в качестве национального стандарта. Вслед за решением правительства ЮАР об использовании ODF в качестве стандарта для документооборота между государственными учреждениями и гражданам
|08.04.2008
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MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов
(OOXML) в качестве международного стандарта и считают, что дальнейшее развитие и совершенствование ODF (ISO/IEC 26300:2006) позволило бы раз и навсегда прекратить войну форматов, сделать реаль
|28.01.2008
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«Мобильные Инновации» поставили ODP-решение для МТС
ия «Мобильные Инновации» выиграла тендер, объявленный компанией «Мобильные ТелеСистемы» на поставку ODP-решения для национальной дистрибуции. Через полтора месяца «Мобильные Инновации» завершил
|28.11.2007
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Государственные органы РФ перейдут на формат офисных файлов ODF
рамках разработки комплекса основных стандартов в области проектирования, создания и внедрения государственных информационных систем». В результате выполненных работ была проведена миграция на формат ODF районной и муниципальной администраций, средних образовательных учреждений и медицинских учреждений города Алексин Тульской области. Результаты проведенной работы будут использованы для раз
|22.10.2007
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Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007
Компания Apple подтвердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages, сообщает BetaNews. Теперь пользователи Leopard смогут просматривать д
|05.09.2007
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Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft
предопределила проводимая во многих странах кампания по дискредитации OpenXML: «В ней активно участвовали и радикально настроенные приверженцы open source, и многие крупные корпорации, поддерживающие ODF, в частности IBM. Последней было внесено огромное количество замечаний к OpenXML, многие из которых, на наш взгляд, являются необоснованными, в результате чего многие национальные организац
|31.08.2007
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Россия: переход на открытые стандарты не состоялся
онце августа стало известно о том, что Россия якобы вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op
|29.08.2007
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Россия: правительство поддержит открытые стандарты
Россия вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op
|12.02.2007
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Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003
й бесплатно, позволяет осуществлять преобразование документов из форматов Microsoft Office в формат ODF и наоборот. «Теперь организации смогут переходить на формат документов ISO/IEC 26300 Open
|24.01.2007
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OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML
OpenOffice.org представила первую версию инструментария разработки приложений, работающих с документами в открытом формате ODF — ODF Toolkit. Пакет облегчит возможность встраивания функций работы с документами в приложения. «Например, — говорит менеджер сообщества OpenOffice Луи Суаре-Поттс (Louis Suarez-Pot
|28.06.2006
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Австралийские программисты научили MS Office сохранять документы в ODF
демо-версию подключаемого модуля для сохранения документов Microsoft Office в формате OpenDocument (ODF) для Open Office. Модуль O3, «Открытый открытый офис» (OpenOpenOffice), разрабатывался с
|11.05.2006
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Microsoft проиграла битву за офисный стандарт
европейцы, напротив, требуют мандата ISO перед принятием решения о внедрении какой-либо технологии. ODF — открытый стандарт, может использоваться без лицензирования. Он уже доступен. Все э
|20.04.2006
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Альянс OpenDocument вырос в четыре раза
льянса продвигают и усовершенствуют использование открытого формата документов для офисных пакетов (ODF, OpenDocument Format). Формат задуман как универсальный — не зависящий от платформ и
|29.03.2006
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Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument?
Microsoft вступила в Технический комитет INCITS/V1, играющий ключевую роль в ратификации открытого стандарта документов OpenDocument. Этот шаг удивил рынок и вызвал опасения по поводу того, что в качестве участницы корпорация будет затягивать процесс стандартизации конкурирующего формата. Компания отправила запр
|15.12.2005
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Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет
открытого стандарта документов Microsoft Office Open XML. IBM, продвигающая альтернативный стандарт ODF, голосовала против данного решения. «Вопросы, возникшие еще ранее, относительно разработк
|07.12.2005
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IBM поддержит OpenDocument
ет в начале следующего года установить поддержку открытого формата офисных документов OpenDocument (ODF) в программах для десктопов. Этот шаг должен помочь Голубому гиганту быстрее продвигаться
|02.12.2005
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IBM: Массачуссетс должен принять ODF
порации отказом властей штата Массачусетс (США) от перевода документооборота в формат OpenDocument (ODF). Sun также обратилась к властям штата. Ранее на этой неделе власти штата решили отменить
|25.05.2005
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Офисные документы подвели под единый стандарт
огут «прозрачно» взаимодействовать, т.е. работать над одним и тем же документом без потерь и искажения форматирования. Работа над стандартом «открытого документа» OASIS началась в 2002 году (название OpenDocument было принято несколько позже). В основу OpenDocument был положен формат, используемый в свободном офисном пакете OpenOffice и его закрытой версии, StarOffice. Однако никакой
|13.08.2002
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В справочнике ODP появился раздел "Дети и подростки"
Сегодня начал работать региональный раздел справочника ODP "Дети и подростки". В этом разделе размещаются ссылки на русскоязычные сайты, предназначенные для детей и подростков. Сайты, ориентированные на общую аудиторию, могут быть приняты в этот ра
OASIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 248 10
|Щеглов Петр 85 10
|Путин Владимир 3454 8
|Marcich Marino - Марчич Марино 7 7
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Смирнов Алексей 269 5
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
|Чеглаков Андрей 63 5
|Савюк Виктор 41 4
|Демидов Михаил 134 4
|Храмцовская Наталья 48 4
|Рамендик Михаил 19 4
|Шершульский Владислав 22 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Макаров Станислав 118 3
|Петросян Евгений 4 3
|Спирина Светлана 23 3
|Бегтин Иван 61 3
|Новодворский Алексей 114 3
|Фенюшин Евгений 26 3
|Басов Алексей 117 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Perens Bruce - Перенс Брюс 12 3
|Липич Григорий 65 2
|Алкснис Виктор 70 2
|Коротков Андрей 87 2
|Бодягин Иван 9 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Jones Pamela - Джонс Памела 9 2
|Паскаль Андрей 2 2
|Rhodin Mike - Родин Майк 4 2
|Иванов Герман 3 2
|Шевченко Наталья 2 2
|Иваница Владимир 6 2
|Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
|Назаренко Ирина 50 2
|Paoli Jean - Паоли Джин 7 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Кудрин Алексей 125 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
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