Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

OASIS ODF, ODT, XODT, ODP OpenDocument Format OASIS Open Document Format for Office Application открытый формат документов для офисных приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.09.2023 Новинка рынка: NTSS ODF PROF от российского производителя – экономия места с повышенной плотностью портов

Группа компаний EMILINK объявила о запуске в продажу шкафов высокой плотности NTSS ODF PROF со 100% локализацией производства в России. Универсальное решение коммутации ВОЛС предназначено для сращивания и коммутации большого количества оптических волокон, что позволит значите
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice

ни странно, обеспечивают рассылаемым троянцам эффективное прикрытие. Файл формата .odt (или, шире, .odf — OpenDocument Format) представляет собой ZIP-архив: он включает в себя файловую иерархию
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice

В веб-приложениях Google Docs, Sheets и Slides появилась поддержка стандарта ODF. Теперь пользователи могут открывать, редактировать и сохранять файлы с расширениями .odt
13.03.2012 Еврокомиссия вновь поддержала ODF

енции Хоакина Альмуниа (Joakin Almunia) рассмотреть возможность использования Open Document Format (ODF) в качестве стандартного формата обмена документами внутри госучреждений Европы. Помимо э
20.06.2011 Правительство Венгрии переходит на ODF

тельство в информационном обществе» министр представил проект закона, предписывающего использование ODF. Нитрай также заявил, что министерство планирует перевести на Open Source образовательные
02.06.2011 В России устранен еще один барьер на пути СПО: нацстандарт ODF вступил в действие

2011 г. в России вступил в действие национальный стандарт открытых офисных приложений OpenDocument (ODF). Теперь при общении с государственными органами гражданин может использовать документы,

14.01.2011 Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД

В первых откликах на на принятие ГОСТа на стандарт ODF было больше эйфории по поводу открывающихся перспектив для свободного ПО, чем рационального технического анализа. Несомненно, наличие стандарта будет способствовать распространению свободно
24.12.2010 Формат ODF стал в России национальным стандартом

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300 – 2010 “Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v.1.0”. В соответствии с приказом, стандарт вступает в действие с 1 июня 2011 года. Новый российский ГОСТ идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 26300:2006. Как сообщается в п
17.03.2010 ODF: не все так быстро

но исследование, посвященное применению открытого стандарта офисных документов OpenDocument Format (ODF) в государственных органах власти. Большая часть опрошенных признала, что не готова к пер
06.03.2009 Microsoft подтверждает наличие поддержки ODF в новом пакете Office

Microsoft подтвердила свое намерение добавить в Office 2010 поддержку формата Open Document Format (ODF), используемого в OpenOffice, StarOffice, IBM Lotus Symphony и Google Docs. Поддержка

10.11.2008 IBM переведет Lotus Symphony на OpenOffice 3.0

своей долгосрочной заинтересованности в развитии открытого формата документов OpenDocument Format (ODF), представив перспективный план экспансии своего бесплатного пакета офисных приложений Lo
06.11.2008 IBM и Sun анонсировали создание ODF Toolkit Union

Корпорации IBM и Sun анонсировали создание проекта OpenDocument Format Union, призванного реализовать API для работы с документами в формате ODF, который позволит легко интегрировать их поддержку в сторонние приложения. Разработка ODF Toolkit будет основываться на исходном коде, внесенном в проект Sun, при этом его использова
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0

та формата OpenDocument - он уже поддерживает основной функционал готовящейся к выходу спецификации ODF 1.2, призванной в начале следующего года дополнить стандартизованный ISO ODF 1.0.

21.07.2008 НАТО поддержала ODF

IEC 26300:2006 (OpenDocument) в список стандартов обмена информацией, сообщает Heise Online. Помимо ODF, в этот список входят PDF 1.4, ASCII, форматы MS Office 200/XP, ряд форматов на основе XM
24.06.2008 Microsoft признала поражение в «битве форматов»

ическое взаимодействие с госсектором США, в своем выступлении на саммите Red Hat в Бостоне заявил: «ODF, безусловно, победил. […] Возможность реализовать поддержку ODF в середине цикла п
23.05.2008 ODF Alliance скептичен в отношении обещаний Microsoft

Организация ODF Alliance, занимающаяся продвижением свободного формата документов OpenDocument Format, со
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов

ication (XPS, аналог PDF), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода Service Pack 2 пользователи Office 2007 получат

22.05.2008 Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007

Paper Specification (XPS), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода нового пакета SP2 для Office 2007, документы во

14.05.2008 ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия

ent Format в качестве национального стандарта. Вслед за решением правительства ЮАР об использовании ODF в качестве стандарта для документооборота между государственными учреждениями и гражданам
08.04.2008 MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов

(OOXML) в качестве международного стандарта и считают, что дальнейшее развитие и совершенствование ODF (ISO/IEC 26300:2006) позволило бы раз и навсегда прекратить войну форматов, сделать реаль
28.01.2008 «Мобильные Инновации» поставили ODP-решение для МТС

ия «Мобильные Инновации» выиграла тендер, объявленный компанией «Мобильные ТелеСистемы» на поставку ODP-решения для национальной дистрибуции. Через полтора месяца «Мобильные Инновации» завершил
28.11.2007 Государственные органы РФ перейдут на формат офисных файлов ODF

рамках разработки комплекса основных стандартов в области проектирования, создания и внедрения государственных информационных систем». В результате выполненных работ была проведена миграция на формат ODF районной и муниципальной администраций, средних образовательных учреждений и медицинских учреждений города Алексин Тульской области. Результаты проведенной работы будут использованы для раз
22.10.2007 Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007

Компания Apple подтвердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages, сообщает BetaNews. Теперь пользователи Leopard смогут просматривать д
05.09.2007 Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft

предопределила проводимая во многих странах кампания по дискредитации OpenXML: «В ней активно участвовали и радикально настроенные приверженцы open source, и многие крупные корпорации, поддерживающие ODF, в частности IBM. Последней было внесено огромное количество замечаний к OpenXML, многие из которых, на наш взгляд, являются необоснованными, в результате чего многие национальные организац
31.08.2007 Россия: переход на открытые стандарты не состоялся

онце августа стало известно о том, что Россия якобы вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op
29.08.2007 Россия: правительство поддержит открытые стандарты

Россия вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op
12.02.2007 Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003

й бесплатно, позволяет осуществлять преобразование документов из форматов Microsoft Office в формат ODF и наоборот. «Теперь организации смогут переходить на формат документов ISO/IEC 26300 Open
24.01.2007 OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML

OpenOffice.org представила первую версию инструментария разработки приложений, работающих с документами в открытом формате ODFODF Toolkit. Пакет облегчит возможность встраивания функций работы с документами в приложения. «Например, — говорит менеджер сообщества OpenOffice Луи Суаре-Поттс (Louis Suarez-Pot
28.06.2006 Австралийские программисты научили MS Office сохранять документы в ODF

демо-версию подключаемого модуля для сохранения документов Microsoft Office в формате OpenDocument (ODF) для Open Office. Модуль O3, «Открытый открытый офис» (OpenOpenOffice), разрабатывался с 
11.05.2006 Microsoft проиграла битву за офисный стандарт

европейцы, напротив, требуют мандата ISO перед принятием решения о внедрении какой-либо технологии. ODF — открытый стандарт, может использоваться без лицензирования. Он уже доступен. Все э
20.04.2006 Альянс OpenDocument вырос в четыре раза

льянса продвигают и усовершенствуют использование открытого формата документов для офисных пакетов (ODF, OpenDocument Format). Формат задуман как универсальный — не зависящий от платформ и
29.03.2006 Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument?

Microsoft вступила в Технический комитет INCITS/V1, играющий ключевую роль в ратификации открытого стандарта документов OpenDocument. Этот шаг удивил рынок и вызвал опасения по поводу того, что в качестве участницы корпорация будет затягивать процесс стандартизации конкурирующего формата. Компания отправила запр
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет

открытого стандарта документов Microsoft Office Open XML. IBM, продвигающая альтернативный стандарт ODF, голосовала против данного решения. «Вопросы, возникшие еще ранее, относительно разработк
07.12.2005 IBM поддержит OpenDocument

ет в начале следующего года установить поддержку открытого формата офисных документов OpenDocument (ODF) в программах для десктопов. Этот шаг должен помочь Голубому гиганту быстрее продвигаться
02.12.2005 IBM: Массачуссетс должен принять ODF

порации отказом властей штата Массачусетс (США) от перевода документооборота в формат OpenDocument (ODF). Sun также обратилась к властям штата. Ранее на этой неделе власти штата решили отменить
25.05.2005 Офисные документы подвели под единый стандарт

огут «прозрачно» взаимодействовать, т.е. работать над одним и тем же документом без потерь и искажения форматирования. Работа над стандартом «открытого документа» OASIS началась в 2002 году (название OpenDocument было принято несколько позже). В основу OpenDocument был положен формат, используемый в свободном офисном пакете OpenOffice и его закрытой версии, StarOffice. Однако никакой
13.08.2002 В справочнике ODP появился раздел "Дети и подростки"

Сегодня начал работать региональный раздел справочника ODP "Дети и подростки". В этом разделе размещаются ссылки на русскоязычные сайты, предназначенные для детей и подростков. Сайты, ориентированные на общую аудиторию, могут быть приняты в этот ра

Публикаций - 270, упоминаний - 399

OASIS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 129
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
Google LLC 12690 39
Новые облачные технологии (НОТ) 485 25
Apple Inc 13156 21
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Red Hat 1378 16
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 14
Oracle Corporation 7074 13
TDF - The Document Foundation 46 12
Ростелеком 10948 12
Adobe Systems 1597 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
9594 10
Intel Corporation 12811 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Системы документооборота 522 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
SAP SE 5601 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Telegram Group 2940 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Promt - Промт 323 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 4
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 4
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Cisco Systems 5372 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Toshiba Corporation 2980 4
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Россети Ленэнерго 1699 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Алемар 9 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
Резонанс НПП 407 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
Англиканство - Англиканская церковь 9 1
CIArb - Chartered Institute of Arbitrators - Уставной институт арбитров - Королевский институт арбитров 1 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 1
Хабаровскуправтодор КГКУ - Хабаровское управление автомобильных дорог 1 1
Hallmark 19 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
Wex - криптобиржа 8 1
Eastman Chemical 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 42
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Eclipse Foundation 26 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
LATA - Latvian Open Technology Association - Латвийская ассоциация открытых технологий 1 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 103
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 92
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 58
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 40
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 39
Стандартизация - Standardization 2339 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 29
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 16
Электронный документ - Electronic document 1579 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Microsoft Office 4170 119
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 100
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 97
Apache OpenOffice 490 85
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 78
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 78
Linux OS 11533 76
Microsoft Windows 16882 75
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 65
Новые облачные технологии - МойОфис 958 43
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 36
Microsoft Office 2007 265 30
Google Android 15244 29
Apple macOS 2419 28
Apple iOS 8583 26
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 22
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 20
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 16
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 15
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 15
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 15
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 15
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 14
Apache OpenOffice Writer 53 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
НКТ - Р7-Офис 543 13
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 13
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 13
Apache OpenOffice Impress 29 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 12
Microsoft Office 365 1042 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 11
Microsoft Windows 7 2007 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 31 10
Комиссаров Дмитрий 248 10
Щеглов Петр 85 10
Путин Владимир 3454 8
Marcich Marino - Марчич Марино 7 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Смирнов Алексей 269 5
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
Чеглаков Андрей 63 5
Савюк Виктор 41 4
Демидов Михаил 134 4
Храмцовская Наталья 48 4
Рамендик Михаил 19 4
Шершульский Владислав 22 4
Кирсанов Алексей 24 4
Макаров Станислав 118 3
Петросян Евгений 4 3
Спирина Светлана 23 3
Бегтин Иван 61 3
Новодворский Алексей 114 3
Фенюшин Евгений 26 3
Басов Алексей 117 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 3
Липич Григорий 65 2
Алкснис Виктор 70 2
Коротков Андрей 87 2
Бодягин Иван 9 2
Кузьменко Павел 40 2
Jones Pamela - Джонс Памела 9 2
Паскаль Андрей 2 2
Rhodin Mike - Родин Майк 4 2
Иванов Герман 3 2
Шевченко Наталья 2 2
Иваница Владимир 6 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Назаренко Ирина 50 2
Paoli Jean - Паоли Джин 7 2
Мельникова Анастасия 440 2
Кудрин Алексей 125 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 126
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Европа 24964 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Франция - Французская Республика 8177 13
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
США - Массачусетс 517 11
Индия - Bharat 5870 10
Испания - Королевство 3840 10
Дания - Королевство 1337 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Нидерланды 3746 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Швеция - Королевство 3782 6
Бельгия - Королевство 1192 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Португалия - Португальская Республика 956 5
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Украина 7928 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 36
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Английский язык 7030 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Groklaw 20 5
BetaNews 50 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
BleepingComputer - Издание 458 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ars Technica 450 2
AP - Associated Press 2007 2
Neowin 217 1
ComputerWorld 144 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
РС Рro 91 1
PCPro 53 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Fortune 211 1
TechRadar 97 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 834 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Fortune Global 500 295 2
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
A2:Research 13 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
British Library - Британская библиотека 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Infosecurity - выставка 63 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще