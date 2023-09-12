Новинка рынка: NTSS ODF PROF от российского производителя – экономия места с повышенной плотностью портов Группа компаний EMILINK объявила о запуске в продажу шкафов высокой плотности NTSS ODF PROF со 100% локализацией производства в России. Универсальное решение коммутации ВОЛС предназначено для сращивания и коммутации большого количества оптических волокон, что позволит значите

Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice ни странно, обеспечивают рассылаемым троянцам эффективное прикрытие. Файл формата .odt (или, шире, .odf — OpenDocument Format) представляет собой ZIP-архив: он включает в себя файловую иерархию

Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice В веб-приложениях Google Docs, Sheets и Slides появилась поддержка стандарта ODF. Теперь пользователи могут открывать, редактировать и сохранять файлы с расширениями .odt

Еврокомиссия вновь поддержала ODF енции Хоакина Альмуниа (Joakin Almunia) рассмотреть возможность использования Open Document Format (ODF) в качестве стандартного формата обмена документами внутри госучреждений Европы. Помимо э

Правительство Венгрии переходит на ODF тельство в информационном обществе» министр представил проект закона, предписывающего использование ODF. Нитрай также заявил, что министерство планирует перевести на Open Source образовательные

В России устранен еще один барьер на пути СПО: нацстандарт ODF вступил в действие 2011 г. в России вступил в действие национальный стандарт открытых офисных приложений OpenDocument (ODF). Теперь при общении с государственными органами гражданин может использовать документы,

Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД В первых откликах на на принятие ГОСТа на стандарт ODF было больше эйфории по поводу открывающихся перспектив для свободного ПО, чем рационального технического анализа. Несомненно, наличие стандарта будет способствовать распространению свободно

Формат ODF стал в России национальным стандартом агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300 – 2010 “Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v.1.0”. В соответствии с приказом, стандарт вступает в действие с 1 июня 2011 года. Новый российский ГОСТ идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 26300:2006. Как сообщается в п

ODF: не все так быстро но исследование, посвященное применению открытого стандарта офисных документов OpenDocument Format (ODF) в государственных органах власти. Большая часть опрошенных признала, что не готова к пер

Microsoft подтверждает наличие поддержки ODF в новом пакете Office Microsoft подтвердила свое намерение добавить в Office 2010 поддержку формата Open Document Format (ODF), используемого в OpenOffice, StarOffice, IBM Lotus Symphony и Google Docs. Поддержка

IBM переведет Lotus Symphony на OpenOffice 3.0 своей долгосрочной заинтересованности в развитии открытого формата документов OpenDocument Format (ODF), представив перспективный план экспансии своего бесплатного пакета офисных приложений Lo

IBM и Sun анонсировали создание ODF Toolkit Union Корпорации IBM и Sun анонсировали создание проекта OpenDocument Format Union, призванного реализовать API для работы с документами в формате ODF, который позволит легко интегрировать их поддержку в сторонние приложения. Разработка ODF Toolkit будет основываться на исходном коде, внесенном в проект Sun, при этом его использова

Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0 та формата OpenDocument - он уже поддерживает основной функционал готовящейся к выходу спецификации ODF 1.2, призванной в начале следующего года дополнить стандартизованный ISO ODF 1.0.

НАТО поддержала ODF IEC 26300:2006 (OpenDocument) в список стандартов обмена информацией, сообщает Heise Online. Помимо ODF, в этот список входят PDF 1.4, ASCII, форматы MS Office 200/XP, ряд форматов на основе XM

Microsoft признала поражение в «битве форматов» ическое взаимодействие с госсектором США, в своем выступлении на саммите Red Hat в Бостоне заявил: «ODF, безусловно, победил. […] Возможность реализовать поддержку ODF в середине цикла п

ODF Alliance скептичен в отношении обещаний Microsoft Организация ODF Alliance, занимающаяся продвижением свободного формата документов OpenDocument Format, со

День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов ication (XPS, аналог PDF), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода Service Pack 2 пользователи Office 2007 получат

Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007 Paper Specification (XPS), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода нового пакета SP2 для Office 2007, документы во

ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия ent Format в качестве национального стандарта. Вслед за решением правительства ЮАР об использовании ODF в качестве стандарта для документооборота между государственными учреждениями и гражданам

MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов (OOXML) в качестве международного стандарта и считают, что дальнейшее развитие и совершенствование ODF (ISO/IEC 26300:2006) позволило бы раз и навсегда прекратить войну форматов, сделать реаль

«Мобильные Инновации» поставили ODP-решение для МТС ия «Мобильные Инновации» выиграла тендер, объявленный компанией «Мобильные ТелеСистемы» на поставку ODP-решения для национальной дистрибуции. Через полтора месяца «Мобильные Инновации» завершил

Государственные органы РФ перейдут на формат офисных файлов ODF рамках разработки комплекса основных стандартов в области проектирования, создания и внедрения государственных информационных систем». В результате выполненных работ была проведена миграция на формат ODF районной и муниципальной администраций, средних образовательных учреждений и медицинских учреждений города Алексин Тульской области. Результаты проведенной работы будут использованы для раз

Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007 Компания Apple подтвердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages, сообщает BetaNews. Теперь пользователи Leopard смогут просматривать д

Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft предопределила проводимая во многих странах кампания по дискредитации OpenXML: «В ней активно участвовали и радикально настроенные приверженцы open source, и многие крупные корпорации, поддерживающие ODF, в частности IBM. Последней было внесено огромное количество замечаний к OpenXML, многие из которых, на наш взгляд, являются необоснованными, в результате чего многие национальные организац

Россия: переход на открытые стандарты не состоялся онце августа стало известно о том, что Россия якобы вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op

Россия: правительство поддержит открытые стандарты Россия вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op

Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003 й бесплатно, позволяет осуществлять преобразование документов из форматов Microsoft Office в формат ODF и наоборот. «Теперь организации смогут переходить на формат документов ISO/IEC 26300 Open

OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML OpenOffice.org представила первую версию инструментария разработки приложений, работающих с документами в открытом формате ODF — ODF Toolkit. Пакет облегчит возможность встраивания функций работы с документами в приложения. «Например, — говорит менеджер сообщества OpenOffice Луи Суаре-Поттс (Louis Suarez-Pot

Австралийские программисты научили MS Office сохранять документы в ODF демо-версию подключаемого модуля для сохранения документов Microsoft Office в формате OpenDocument (ODF) для Open Office. Модуль O3, «Открытый открытый офис» (OpenOpenOffice), разрабатывался с

Microsoft проиграла битву за офисный стандарт европейцы, напротив, требуют мандата ISO перед принятием решения о внедрении какой-либо технологии. ODF — открытый стандарт, может использоваться без лицензирования. Он уже доступен. Все э

Альянс OpenDocument вырос в четыре раза льянса продвигают и усовершенствуют использование открытого формата документов для офисных пакетов (ODF, OpenDocument Format). Формат задуман как универсальный — не зависящий от платформ и

Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument? Microsoft вступила в Технический комитет INCITS/V1, играющий ключевую роль в ратификации открытого стандарта документов OpenDocument. Этот шаг удивил рынок и вызвал опасения по поводу того, что в качестве участницы корпорация будет затягивать процесс стандартизации конкурирующего формата. Компания отправила запр

Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет открытого стандарта документов Microsoft Office Open XML. IBM, продвигающая альтернативный стандарт ODF, голосовала против данного решения. «Вопросы, возникшие еще ранее, относительно разработк

IBM поддержит OpenDocument ет в начале следующего года установить поддержку открытого формата офисных документов OpenDocument (ODF) в программах для десктопов. Этот шаг должен помочь Голубому гиганту быстрее продвигаться

IBM: Массачуссетс должен принять ODF порации отказом властей штата Массачусетс (США) от перевода документооборота в формат OpenDocument (ODF). Sun также обратилась к властям штата. Ранее на этой неделе власти штата решили отменить

Офисные документы подвели под единый стандарт огут «прозрачно» взаимодействовать, т.е. работать над одним и тем же документом без потерь и искажения форматирования. Работа над стандартом «открытого документа» OASIS началась в 2002 году (название OpenDocument было принято несколько позже). В основу OpenDocument был положен формат, используемый в свободном офисном пакете OpenOffice и его закрытой версии, StarOffice. Однако никакой