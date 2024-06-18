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Microsoft Office PowerPoint ppt-pptx-pptm

Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.06.2024 Российский «убийца» Microsoft PowerPoint вышел из бета-версии и стал полноценным коммерческим продуктом

резервных копий для всех файлов, открытых в редакторе. Доступный интервал – до 120 минут. В «Моем офисе Частное Облако 3» появилась возможность редактирования в исходном документе файлов DOCX, XLSX, PPTX (текстовые, табличные документы и презентации Microsoft Office), ODT, ODS, ODP (аналогичные типы документов в открытом формате OpenDocument Format; ODF). Теперь документы сторонних формато
17.10.2023 Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает

дать людям с базовой компьютерной грамотностью удобный аналитический инструмент для обработки и визуализации данных, — комментирует основатель платформы Николай Попов, — Фактически мы вывели на рынок Power Point для данных. А это значит, что теперь у человека без навыков программирования и других специфичных знаний есть возможность самостоятельного анализа больших данных и обмена информатив
11.10.2023 MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

ривать файлы с расширениями doc, xls и ppt, созданные в более ранних версиях Microsoft Word, Excel, PowerPoint или в редакторах документов других разработчиков, поддерживающих эти форматы – к п
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint

ной ОС. Программа поддерживает работу с популярными форматами файлов презентаций, в том числе PPTX (Microsoft PowerPoint), ODP (презентация в формате OpenDocument), XODP (расширение ODP). Ранее
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

вместного редактирования. Пакет Microsoft Office включает похожий инструмент – редактор презентаций PowerPoint. Фото: «Новые облачные технологии» Новое приложение для редактирования презентаций
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

овых версий.  Для замены Word предназначено приложение Writer, вместо Excel – редактор Calc, аналог PowerPoint – программа Impress. Есть инструмент для работы с графикой (Draw), базами данных (
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint

на официальном сайте Microsoft, поведение приложений Office изменится с выходом обновления 2203, выход предварительной (preview) версии которого намечен на апрель 2022 г. Оно затронет Access, Excel, PowerPoint, Visio и Word в составе как непрерывно обновляющейся версии Office (для подписчиков облачного сервиса Office 365), так и всех ныне поддерживаемых самостоятельных (приобретаемых раз и
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office

сообщил интернет-гигант в своем блоге. Теперь проект позволяет работать с документами Word, Excel и PowerPoint без предварительного их преобразования в другой формат, распознаваемый Google Docs
04.12.2018 Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype

Microsoft представил «живые» субтитры в Skype и PowerPoint, которые позволяют в режиме реального времени преобразовывать речь говорящего в текст и выводить его на экран. Эта возможность не только имеет большое значение для 466 млн человек в

17.05.2017 Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!»

во процессов будут атакованы «гремлином».«Гремлин», разработанный ЦРУ, каждые 30 секунд подвешивают PowerPoint, Internet Explorer и Firefox В документации приводятся два примера использования «
16.02.2015 После официального обновления Microsoft перестало запускаться офисное приложение

Microsoft пришлось отозвать обновление для офисного приложения PowerPoint, предназначенного для работы с презентациями, из-за возникшего вследствие его уста
06.11.2014 Microsoft Office для iPhone, iPad и Android стал полностью бесплатным

Microsoft выпустила универсальные мобильные приложения Microsoft Word, Excel и PowerPoint для iPad и iPhone и предоставила бесплатный доступ к их полной функциональности. Д
21.02.2011 В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD

лении в Google Docs Viewer поддержки 12 новых форматов, включая XLS и XLSX (Microsoft Excel), PPTX (PowerPoint), AI (Adobe Illustrator), PSD (Photoshop), DXF (Autodesk AutoCad) и других. Также

20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу

вого (Microsoft Word) и табличного (Microsoft Excel) процессоров и редактора презентаций (Microsoft PowerPoint). В следующих релизах к ним прибавился редактор базы данных (Microsoft Access) и п
13.08.2009 В смартфоны Nokia приходят Microsoft Word, Excel, PowerPoint и корпоративные средства связи

ами Microsoft Office на своих смартфонах смогут владельцы устройств Nokia на базе Symbian (S60) во всем мире и из любого места. Согласно пресс-релизу, посредством мобильных приложений Microsoft Word, PowerPoint, Excel и OneNote пользователи смогут смотреть, редактировать, создавать и обмениваться документами. Пакет будет включать возможность корпоративного обмена мгновенными сообщениями, во
18.09.2007 Google отправил PowerPoint в прошлое

Docs, добавив в него инструмент для создания презентаций, по своему функционалу схожий с Microsoft PowerPoint. Конечно, новый инструмент будет доступен и в расширенной версии Google Docs - Goo
18.09.2007 Google выпустил аналог PowerPoint

ный комплект» онлайн-приложений, добавив инструмент для создания презентаций, аналогичный Microsoft PowerPoint, сообщает AP. Новая программа будет включена в состав бесплатного комплекта ПО - G
18.04.2007 Google представит аналог PowerPoint

Во вторник председатель и исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) анонсировал выпуск недостающего до «офисного комплекта» онлайнового приложения — аналога PowerPoint. Электронная почта, текстовый редактор и электронные таблицы уже входят в состав Google Docs & Spreadsheets. Приложение появится летом, сообщило агентство Associated Press. Приложени
17.10.2006 Появился новый эксплойт для PowerPoint

В сети появилась программа-эксплойт к новой критической уязвимости PowerPoint, обнаруженной спустя два дня после выхода обновлений Microsoft 10 октября, предупредили в компании. Сотрудники центра Microsoft Security Response сообщили в блоге о том, что уязвимос
03.10.2006 Уязвимость PowerPoint активно используется хакерами

icrosoft выпустила внеочередную заплатку к VML-сценариям в Internet Explorer, хакеры начали массовую рассылку и размещение на сайтах-ловушках эксплойтов к другой новой критической уязвимости — в PowerPoint, презентационном приложении Microsoft Office. Исследователи безопасности из McAfee получили уже два различных вредоносных файла PowerPoint, использующих уязвимость, сообщил пр
24.08.2006 Появился новый троянец для PowerPoint

В интернете появился троянец для Microsoft PowerPoint, использующий «уязвимость нулевого дня», еще не обнаруженную и не закрытую разрабо
20.07.2006 Хакеры атакуют через "дыру" в PowerPoint

При открытии зараженного файла формата РРТ (PowerPoint), приложенного к письму, пришедшему с Google GMail, на компьютер устанавливается к
01.06.2006 В России представили вторую бету Office 2007

кие приложения Access, Communicator, Excel, InfoPath, Groove, OneNote, Outlook, Progect, Publisher, Powerpoint, SharePoint Designer, Visio, Word; серверы Groove Server, Forms Server, Project Se
22.10.2003 Microsoft выпустил дополнение к PowerPoint 2003

oft выпустила финальную версию еще одного дополнения к этому популярному ПО, Microsoft Producer for PowerPoint 2003. Бесплатное расширение позволяет добавлять аудио- и видеоконтент к презентаци
29.01.2003 Symbol Technologies выпустил промышленный КПК

Symbol Technologies выпустил новейший карманный компьютер формата PDA – PPT 8800. Он предназначен для мобильных работников и менеджеров на производстве, которым требуется высокопроизводительный карманный компьютер, гораздо более надежный и долговечный, чем обычные

25.01.2002 Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002

Корпорация Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002, надстройку для PowerPoint 2002 в Office XP, которая упрощает создание
08.10.2001 В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов

Excel и Power Point содержат функцию, которая помогает пользователю контролировать выполнение макросов и защищает компьютер от их автоматического выполнения. Каждый раз, когда в этих приложениях открыв
08.10.2001 В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов

Обнаружена серьезная проблема в системе безопасности Microsoft Excel и Power Point, касающаяся всех версий этих приложений, начиная c Оffice 97 и заканчивая недавно представленным Office ХР, сообщает "Лаборатория Касперского". Excel и Power Point содержат ф
25.05.1999 Symantec предложила полный набор определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и макровируса O97M.Tristate

Компания Symantec сообщила о готовности полного набора определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и универсального макровируса O97M.Tristate, поражающего приложения Microsoft Office. Новые определения вирусов можно загрузить во все антивирусные продукты Symantec через функцию Liv
20.05.1999 CrystalGraphics разрабатывает набор плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint

афики, анонсировала новую серию специализированных мультимедийных плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint. Transitions I поступит в продажу уже в июне. Transitions II уже можно приобрести

06.05.1999 CrystalGraphics совместно с JVC выпустила plug-in PhotoActive FX для создания графических эффектов в PowerPoint 97

Компания CrystalGraphics совместно с JVC выпустила модуль plug-in PhotoActive FX для Microsoft PowerPoint 97, позволяющий добавлять в фотографии в презентациях PowerPoint сложные гр
30.04.1999 CrystalGraphics и JVC выпустили плагин для Microsoft PowerPoint

Компании CrystalGraphics и JVC представили PhotoActive FX, плагин для Microsoft PowerPoint 97 и 2000, который позволяет использовать дополнительные анимационные и статические эффекты в изображениях. Разработку плагина вела JVC, а издание осуществила CrystalGraphi
05.01.1999 Обнаружен первый вирус, заражающий файлы Microsoft PowerPoint

абораторией Касперского" информации, обнаружен первый вирус, заражающий файлы-презентации Microsoft PowerPoint. Как и прочие вирусы, заражающие приложения MS Office, он представляет собой макро

Публикаций - 857, упоминаний - 997

Microsoft Office PowerPoint и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 421
Google LLC 12688 96
Apple Inc 13154 72
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 49
Intel Corporation 12811 42
Samsung Electronics 11064 34
9594 27
HP Inc. 5883 26
Adobe Systems 1597 25
Oracle Corporation 7074 24
Dropbox 527 21
Yandex - Яндекс 9216 21
Meta Platforms - Facebook 4621 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
Новые облачные технологии (НОТ) 485 19
Sony 6739 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Nvidia Corp 4002 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Dell EMC 5180 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 15
Ростелеком 10948 14
X Corp - Twitter 2938 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
SAP SE 5601 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
LG Electronics 3735 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 12
HTC Corporation 1512 12
Promt - Промт 323 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
Softline - Софтлайн 3743 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Lenovo Motorola 3566 10
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Carl Zeiss AG 307 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Почта России ПАО 2370 6
Связной ГК 1401 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Альфа-Банк 1979 4
Visa International 1993 4
Boeing 1031 3
Евросеть 1421 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Абсолют Банк 249 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
КонсультантПлюс 161 2
Getty Images 29 2
L’Oreal 58 2
Группа Самолет 106 2
Alaska Airlines 14 2
Белый Ветер 365 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
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Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
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Russian Open Source Foundation 8 1
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 59
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 55
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 50
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 49
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 47
Microsoft Office 4170 584
Microsoft Windows 16882 265
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 237
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 217
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