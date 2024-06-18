Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm

Российский «убийца» Microsoft PowerPoint вышел из бета-версии и стал полноценным коммерческим продуктом резервных копий для всех файлов, открытых в редакторе. Доступный интервал – до 120 минут. В «Моем офисе Частное Облако 3» появилась возможность редактирования в исходном документе файлов DOCX, XLSX, PPTX (текстовые, табличные документы и презентации Microsoft Office), ODT, ODS, ODP (аналогичные типы документов в открытом формате OpenDocument Format; ODF). Теперь документы сторонних формато

Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает дать людям с базовой компьютерной грамотностью удобный аналитический инструмент для обработки и визуализации данных, — комментирует основатель платформы Николай Попов, — Фактически мы вывели на рынок Power Point для данных. А это значит, что теперь у человека без навыков программирования и других специфичных знаний есть возможность самостоятельного анализа больших данных и обмена информатив

MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint ривать файлы с расширениями doc, xls и ppt, созданные в более ранних версиях Microsoft Word, Excel, PowerPoint или в редакторах документов других разработчиков, поддерживающих эти форматы – к п

В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint ной ОС. Программа поддерживает работу с популярными форматами файлов презентаций, в том числе PPTX (Microsoft PowerPoint), ODP (презентация в формате OpenDocument), XODP (расширение ODP). Ранее

«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода вместного редактирования. Пакет Microsoft Office включает похожий инструмент – редактор презентаций PowerPoint. Фото: «Новые облачные технологии» Новое приложение для редактирования презентаций

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs овых версий. Для замены Word предназначено приложение Writer, вместо Excel – редактор Calc, аналог PowerPoint – программа Impress. Есть инструмент для работы с графикой (Draw), базами данных (

Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint на официальном сайте Microsoft, поведение приложений Office изменится с выходом обновления 2203, выход предварительной (preview) версии которого намечен на апрель 2022 г. Оно затронет Access, Excel, PowerPoint, Visio и Word в составе как непрерывно обновляющейся версии Office (для подписчиков облачного сервиса Office 365), так и всех ныне поддерживаемых самостоятельных (приобретаемых раз и

Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office сообщил интернет-гигант в своем блоге. Теперь проект позволяет работать с документами Word, Excel и PowerPoint без предварительного их преобразования в другой формат, распознаваемый Google Docs

Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype Microsoft представил «живые» субтитры в Skype и PowerPoint, которые позволяют в режиме реального времени преобразовывать речь говорящего в текст и выводить его на экран. Эта возможность не только имеет большое значение для 466 млн человек в

Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!» во процессов будут атакованы «гремлином».«Гремлин», разработанный ЦРУ, каждые 30 секунд подвешивают PowerPoint, Internet Explorer и Firefox В документации приводятся два примера использования «

После официального обновления Microsoft перестало запускаться офисное приложение Microsoft пришлось отозвать обновление для офисного приложения PowerPoint, предназначенного для работы с презентациями, из-за возникшего вследствие его уста

Microsoft Office для iPhone, iPad и Android стал полностью бесплатным Microsoft выпустила универсальные мобильные приложения Microsoft Word, Excel и PowerPoint для iPad и iPhone и предоставила бесплатный доступ к их полной функциональности. Д

В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD лении в Google Docs Viewer поддержки 12 новых форматов, включая XLS и XLSX (Microsoft Excel), PPTX (PowerPoint), AI (Adobe Illustrator), PSD (Photoshop), DXF (Autodesk AutoCad) и других. Также

Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу вого (Microsoft Word) и табличного (Microsoft Excel) процессоров и редактора презентаций (Microsoft PowerPoint). В следующих релизах к ним прибавился редактор базы данных (Microsoft Access) и п

В смартфоны Nokia приходят Microsoft Word, Excel, PowerPoint и корпоративные средства связи ами Microsoft Office на своих смартфонах смогут владельцы устройств Nokia на базе Symbian (S60) во всем мире и из любого места. Согласно пресс-релизу, посредством мобильных приложений Microsoft Word, PowerPoint, Excel и OneNote пользователи смогут смотреть, редактировать, создавать и обмениваться документами. Пакет будет включать возможность корпоративного обмена мгновенными сообщениями, во

Google отправил PowerPoint в прошлое Docs, добавив в него инструмент для создания презентаций, по своему функционалу схожий с Microsoft PowerPoint. Конечно, новый инструмент будет доступен и в расширенной версии Google Docs - Goo

Google выпустил аналог PowerPoint ный комплект» онлайн-приложений, добавив инструмент для создания презентаций, аналогичный Microsoft PowerPoint, сообщает AP. Новая программа будет включена в состав бесплатного комплекта ПО - G

Google представит аналог PowerPoint Во вторник председатель и исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) анонсировал выпуск недостающего до «офисного комплекта» онлайнового приложения — аналога PowerPoint. Электронная почта, текстовый редактор и электронные таблицы уже входят в состав Google Docs & Spreadsheets. Приложение появится летом, сообщило агентство Associated Press. Приложени

Появился новый эксплойт для PowerPoint В сети появилась программа-эксплойт к новой критической уязвимости PowerPoint, обнаруженной спустя два дня после выхода обновлений Microsoft 10 октября, предупредили в компании. Сотрудники центра Microsoft Security Response сообщили в блоге о том, что уязвимос

Уязвимость PowerPoint активно используется хакерами icrosoft выпустила внеочередную заплатку к VML-сценариям в Internet Explorer, хакеры начали массовую рассылку и размещение на сайтах-ловушках эксплойтов к другой новой критической уязвимости — в PowerPoint, презентационном приложении Microsoft Office. Исследователи безопасности из McAfee получили уже два различных вредоносных файла PowerPoint, использующих уязвимость, сообщил пр

Появился новый троянец для PowerPoint В интернете появился троянец для Microsoft PowerPoint, использующий «уязвимость нулевого дня», еще не обнаруженную и не закрытую разрабо

Хакеры атакуют через "дыру" в PowerPoint При открытии зараженного файла формата РРТ (PowerPoint), приложенного к письму, пришедшему с Google GMail, на компьютер устанавливается к

В России представили вторую бету Office 2007 кие приложения Access, Communicator, Excel, InfoPath, Groove, OneNote, Outlook, Progect, Publisher, Powerpoint, SharePoint Designer, Visio, Word; серверы Groove Server, Forms Server, Project Se

Microsoft выпустил дополнение к PowerPoint 2003 oft выпустила финальную версию еще одного дополнения к этому популярному ПО, Microsoft Producer for PowerPoint 2003. Бесплатное расширение позволяет добавлять аудио- и видеоконтент к презентаци

Symbol Technologies выпустил промышленный КПК Symbol Technologies выпустил новейший карманный компьютер формата PDA – PPT 8800. Он предназначен для мобильных работников и менеджеров на производстве, которым требуется высокопроизводительный карманный компьютер, гораздо более надежный и долговечный, чем обычные

Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002 Корпорация Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002, надстройку для PowerPoint 2002 в Office XP, которая упрощает создание

В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов Excel и Power Point содержат функцию, которая помогает пользователю контролировать выполнение макросов и защищает компьютер от их автоматического выполнения. Каждый раз, когда в этих приложениях открыв

В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов Обнаружена серьезная проблема в системе безопасности Microsoft Excel и Power Point, касающаяся всех версий этих приложений, начиная c Оffice 97 и заканчивая недавно представленным Office ХР, сообщает "Лаборатория Касперского". Excel и Power Point содержат ф

Symantec предложила полный набор определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и макровируса O97M.Tristate Компания Symantec сообщила о готовности полного набора определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и универсального макровируса O97M.Tristate, поражающего приложения Microsoft Office. Новые определения вирусов можно загрузить во все антивирусные продукты Symantec через функцию Liv

CrystalGraphics разрабатывает набор плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint афики, анонсировала новую серию специализированных мультимедийных плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint. Transitions I поступит в продажу уже в июне. Transitions II уже можно приобрести

CrystalGraphics совместно с JVC выпустила plug-in PhotoActive FX для создания графических эффектов в PowerPoint 97 Компания CrystalGraphics совместно с JVC выпустила модуль plug-in PhotoActive FX для Microsoft PowerPoint 97, позволяющий добавлять в фотографии в презентациях PowerPoint сложные гр

CrystalGraphics и JVC выпустили плагин для Microsoft PowerPoint Компании CrystalGraphics и JVC представили PhotoActive FX, плагин для Microsoft PowerPoint 97 и 2000, который позволяет использовать дополнительные анимационные и статические эффекты в изображениях. Разработку плагина вела JVC, а издание осуществила CrystalGraphi