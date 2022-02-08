Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Office PowerPoint ppt-pptx-pptm
Публикаций - 642, упоминаний - 712
Microsoft Office PowerPoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1555 13
|The Verge - Издание 482 13
|ZDnet 584 10
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
|The Register 1286 5
|VNUNet.com 201 4
|CNET - Издание 1580 4
|Associated Press 1975 3
|InformationWeek 231 3
|MacWorld 136 3
|NYT - The New York Times 956 3
|DigiTimes - Издание 1284 3
|WikiLeaks 113 3
|Engadget - Блог о технологиях 410 2
|AppleInsider 384 2
|ComputerWorld 139 2
|Silicon 459 2
|EWeek 179 2
|Mashable 366 2
|Bloomberg 1009 2
|Ars Technica 363 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Re/code 40 1
|Neowin 45 1
|FT - Financial Times 1117 1
|РС Рro 87 1
|cw360 84 1
|CNews RND - R&D.CNews 2112 1
|The Globe and Mail 71 1
|Korea Times 129 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|IDG - International Data Group 96 1
|Mercury News 37 1
|CBS MarketWatch 305 1
|The Economist 43 1
|InfoSync 29 1
|allNetDevices 125 1
|PCPro 53 1
|Fortune 196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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