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Microsoft Office PowerPoint ppt-pptx-pptm
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.06.2024
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Российский «убийца» Microsoft PowerPoint вышел из бета-версии и стал полноценным коммерческим продуктом
резервных копий для всех файлов, открытых в редакторе. Доступный интервал – до 120 минут. В «Моем офисе Частное Облако 3» появилась возможность редактирования в исходном документе файлов DOCX, XLSX, PPTX (текстовые, табличные документы и презентации Microsoft Office), ODT, ODS, ODP (аналогичные типы документов в открытом формате OpenDocument Format; ODF). Теперь документы сторонних формато
|17.10.2023
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Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает
дать людям с базовой компьютерной грамотностью удобный аналитический инструмент для обработки и визуализации данных, — комментирует основатель платформы Николай Попов, — Фактически мы вывели на рынок Power Point для данных. А это значит, что теперь у человека без навыков программирования и других специфичных знаний есть возможность самостоятельного анализа больших данных и обмена информатив
|11.10.2023
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MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint
ривать файлы с расширениями doc, xls и ppt, созданные в более ранних версиях Microsoft Word, Excel, PowerPoint или в редакторах документов других разработчиков, поддерживающих эти форматы – к п
|31.07.2023
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В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint
ной ОС. Программа поддерживает работу с популярными форматами файлов презентаций, в том числе PPTX (Microsoft PowerPoint), ODP (презентация в формате OpenDocument), XODP (расширение ODP). Ранее
|31.01.2023
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«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода
вместного редактирования. Пакет Microsoft Office включает похожий инструмент – редактор презентаций PowerPoint. Фото: «Новые облачные технологии» Новое приложение для редактирования презентаций
|15.04.2022
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Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs
овых версий. Для замены Word предназначено приложение Writer, вместо Excel – редактор Calc, аналог PowerPoint – программа Impress. Есть инструмент для работы с графикой (Draw), базами данных (
|08.02.2022
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Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint
на официальном сайте Microsoft, поведение приложений Office изменится с выходом обновления 2203, выход предварительной (preview) версии которого намечен на апрель 2022 г. Оно затронет Access, Excel, PowerPoint, Visio и Word в составе как непрерывно обновляющейся версии Office (для подписчиков облачного сервиса Office 365), так и всех ныне поддерживаемых самостоятельных (приобретаемых раз и
|11.04.2019
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Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office
сообщил интернет-гигант в своем блоге. Теперь проект позволяет работать с документами Word, Excel и PowerPoint без предварительного их преобразования в другой формат, распознаваемый Google Docs
|04.12.2018
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Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype
Microsoft представил «живые» субтитры в Skype и PowerPoint, которые позволяют в режиме реального времени преобразовывать речь говорящего в текст и выводить его на экран. Эта возможность не только имеет большое значение для 466 млн человек в
|17.05.2017
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Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!»
во процессов будут атакованы «гремлином».«Гремлин», разработанный ЦРУ, каждые 30 секунд подвешивают PowerPoint, Internet Explorer и Firefox В документации приводятся два примера использования «
|16.02.2015
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После официального обновления Microsoft перестало запускаться офисное приложение
Microsoft пришлось отозвать обновление для офисного приложения PowerPoint, предназначенного для работы с презентациями, из-за возникшего вследствие его уста
|06.11.2014
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Microsoft Office для iPhone, iPad и Android стал полностью бесплатным
Microsoft выпустила универсальные мобильные приложения Microsoft Word, Excel и PowerPoint для iPad и iPhone и предоставила бесплатный доступ к их полной функциональности. Д
|21.02.2011
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В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD
лении в Google Docs Viewer поддержки 12 новых форматов, включая XLS и XLSX (Microsoft Excel), PPTX (PowerPoint), AI (Adobe Illustrator), PSD (Photoshop), DXF (Autodesk AutoCad) и других. Также
|20.04.2010
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Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу
вого (Microsoft Word) и табличного (Microsoft Excel) процессоров и редактора презентаций (Microsoft PowerPoint). В следующих релизах к ним прибавился редактор базы данных (Microsoft Access) и п
|13.08.2009
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В смартфоны Nokia приходят Microsoft Word, Excel, PowerPoint и корпоративные средства связи
ами Microsoft Office на своих смартфонах смогут владельцы устройств Nokia на базе Symbian (S60) во всем мире и из любого места. Согласно пресс-релизу, посредством мобильных приложений Microsoft Word, PowerPoint, Excel и OneNote пользователи смогут смотреть, редактировать, создавать и обмениваться документами. Пакет будет включать возможность корпоративного обмена мгновенными сообщениями, во
|18.09.2007
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Google отправил PowerPoint в прошлое
Docs, добавив в него инструмент для создания презентаций, по своему функционалу схожий с Microsoft PowerPoint. Конечно, новый инструмент будет доступен и в расширенной версии Google Docs - Goo
|18.09.2007
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Google выпустил аналог PowerPoint
ный комплект» онлайн-приложений, добавив инструмент для создания презентаций, аналогичный Microsoft PowerPoint, сообщает AP. Новая программа будет включена в состав бесплатного комплекта ПО - G
|18.04.2007
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Google представит аналог PowerPoint
Во вторник председатель и исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) анонсировал выпуск недостающего до «офисного комплекта» онлайнового приложения — аналога PowerPoint. Электронная почта, текстовый редактор и электронные таблицы уже входят в состав Google Docs & Spreadsheets. Приложение появится летом, сообщило агентство Associated Press. Приложени
|17.10.2006
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Появился новый эксплойт для PowerPoint
В сети появилась программа-эксплойт к новой критической уязвимости PowerPoint, обнаруженной спустя два дня после выхода обновлений Microsoft 10 октября, предупредили в компании. Сотрудники центра Microsoft Security Response сообщили в блоге о том, что уязвимос
|03.10.2006
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Уязвимость PowerPoint активно используется хакерами
icrosoft выпустила внеочередную заплатку к VML-сценариям в Internet Explorer, хакеры начали массовую рассылку и размещение на сайтах-ловушках эксплойтов к другой новой критической уязвимости — в PowerPoint, презентационном приложении Microsoft Office. Исследователи безопасности из McAfee получили уже два различных вредоносных файла PowerPoint, использующих уязвимость, сообщил пр
|24.08.2006
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Появился новый троянец для PowerPoint
В интернете появился троянец для Microsoft PowerPoint, использующий «уязвимость нулевого дня», еще не обнаруженную и не закрытую разрабо
|20.07.2006
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Хакеры атакуют через "дыру" в PowerPoint
При открытии зараженного файла формата РРТ (PowerPoint), приложенного к письму, пришедшему с Google GMail, на компьютер устанавливается к
|01.06.2006
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В России представили вторую бету Office 2007
кие приложения Access, Communicator, Excel, InfoPath, Groove, OneNote, Outlook, Progect, Publisher, Powerpoint, SharePoint Designer, Visio, Word; серверы Groove Server, Forms Server, Project Se
|22.10.2003
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Microsoft выпустил дополнение к PowerPoint 2003
oft выпустила финальную версию еще одного дополнения к этому популярному ПО, Microsoft Producer for PowerPoint 2003. Бесплатное расширение позволяет добавлять аудио- и видеоконтент к презентаци
|29.01.2003
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Symbol Technologies выпустил промышленный КПК
Symbol Technologies выпустил новейший карманный компьютер формата PDA – PPT 8800. Он предназначен для мобильных работников и менеджеров на производстве, которым требуется высокопроизводительный карманный компьютер, гораздо более надежный и долговечный, чем обычные
|25.01.2002
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Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002
Корпорация Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002, надстройку для PowerPoint 2002 в Office XP, которая упрощает создание
|08.10.2001
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В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов
Excel и Power Point содержат функцию, которая помогает пользователю контролировать выполнение макросов и защищает компьютер от их автоматического выполнения. Каждый раз, когда в этих приложениях открыв
|08.10.2001
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В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов
Обнаружена серьезная проблема в системе безопасности Microsoft Excel и Power Point, касающаяся всех версий этих приложений, начиная c Оffice 97 и заканчивая недавно представленным Office ХР, сообщает "Лаборатория Касперского". Excel и Power Point содержат ф
|25.05.1999
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Symantec предложила полный набор определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и макровируса O97M.Tristate
Компания Symantec сообщила о готовности полного набора определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и универсального макровируса O97M.Tristate, поражающего приложения Microsoft Office. Новые определения вирусов можно загрузить во все антивирусные продукты Symantec через функцию Liv
|20.05.1999
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CrystalGraphics разрабатывает набор плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint
афики, анонсировала новую серию специализированных мультимедийных плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint. Transitions I поступит в продажу уже в июне. Transitions II уже можно приобрести
|06.05.1999
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CrystalGraphics совместно с JVC выпустила plug-in PhotoActive FX для создания графических эффектов в PowerPoint 97
Компания CrystalGraphics совместно с JVC выпустила модуль plug-in PhotoActive FX для Microsoft PowerPoint 97, позволяющий добавлять в фотографии в презентациях PowerPoint сложные гр
|30.04.1999
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CrystalGraphics и JVC выпустили плагин для Microsoft PowerPoint
Компании CrystalGraphics и JVC представили PhotoActive FX, плагин для Microsoft PowerPoint 97 и 2000, который позволяет использовать дополнительные анимационные и статические эффекты в изображениях. Разработку плагина вела JVC, а издание осуществила CrystalGraphi
|05.01.1999
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Обнаружен первый вирус, заражающий файлы Microsoft PowerPoint
абораторией Касперского" информации, обнаружен первый вирус, заражающий файлы-презентации Microsoft PowerPoint. Как и прочие вирусы, заражающие приложения MS Office, он представляет собой макро
Microsoft Office PowerPoint и организации, системы, технологии, персоны:
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