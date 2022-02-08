Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75076
ИКТ 7030
Организации 5071
Ведомства 1257
Ассоциации 571
Технологии 2689
Системы 15689
Персоны 25027
География 1352
Статьи 940
Пресса 793
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 775

Microsoft Office PowerPoint ppt-pptx-pptm



08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office
04.12.2018 Microsoft представил «живые» субтитры в PowerPoint и Skype
17.05.2017 Новый троян ЦРУ мешает работать пользователям PowerPoint, «потому что они этого заслуживают!»
16.02.2015 После официального обновления Microsoft перестало запускаться офисное приложение
06.11.2014 Microsoft Office для iPhone, iPad и Android стал полностью бесплатным
21.02.2011 В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD
20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу
13.08.2009 В смартфоны Nokia приходят Microsoft Word, Excel, PowerPoint и корпоративные средства связи
18.09.2007 Google отправил PowerPoint в прошлое
18.09.2007 Google выпустил аналог PowerPoint
18.04.2007 Google представит аналог PowerPoint
17.10.2006 Появился новый эксплойт для PowerPoint
03.10.2006 Уязвимость PowerPoint активно используется хакерами
24.08.2006 Появился новый троянец для PowerPoint
20.07.2006 Хакеры атакуют через "дыру" в PowerPoint
01.06.2006 В России представили вторую бету Office 2007
22.10.2003 Microsoft выпустил дополнение к PowerPoint 2003
29.01.2003 Symbol Technologies выпустил промышленный КПК
25.01.2002 Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002
08.10.2001 В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов
08.10.2001 В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов
25.05.1999 Symantec предложила полный набор определений для обнаружения и обезвреживания вирусов PowerPoint и макровируса O97M.Tristate
20.05.1999 CrystalGraphics разрабатывает набор плагинов PowerPlugs для Microsoft PowerPoint
06.05.1999 CrystalGraphics совместно с JVC выпустила plug-in PhotoActive FX для создания графических эффектов в PowerPoint 97
30.04.1999 CrystalGraphics и JVC выпустили плагин для Microsoft PowerPoint
05.01.1999 Обнаружен первый вирус, заражающий файлы Microsoft PowerPoint

Публикаций - 642, упоминаний - 712

Microsoft Office PowerPoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22476 326
Google LLC 10316 56
Apple Inc 10673 52
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 37
Intel Corporation 11251 31
Samsung Electronics 9325 26
HP Inc. 5306 23
Meta Platforms - Facebook 4262 20
Oracle Corporation 6026 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 16
Adobe Systems 1440 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1098 14
Twitter 2483 13
Dell EMC 4727 13
1С-Битрикс - Bitrix 440 13
1С-ИжТиСи 5415 12
Sony 6141 12
IBM - International Business Machines Corp 8934 12
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 12
6025 12
Yandex - Яндекс 5002 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 11
VK - Mail.ru Group 3049 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2826 10
HP - Hewlett-Packard 3567 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 9
LG Electronics 3369 9
HTC Corporation 1424 9
HP - palmOne - Handspring 294 9
Lenovo Motorola 3459 8
Nvidia Corp 3115 8
Программный продукт ГК 3951 8
Toshiba Corporation 2830 8
Amazon Inc - Amazon.com 2646 8
SAP SE 4580 8
АйТи 1173 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1825 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 7
Softline - Софтлайн 1868 7
Oracle - Sun Microsystems 2176 7
Carl Zeiss 294 9
Открытие ФК 2657 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 369 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 6
LinkedIn 557 5
Лента - Сеть розничной торговли 881 4
АТАК - сеть магазинов 2946 3
Почта России ПАО 1853 3
Связной ГК 1177 3
Открытие ФК - Росгосстрах 265 2
Getty Images 25 2
Boeing 956 2
L’Oreal 53 2
Ренессанс Страхование 83 2
Ростех - Вертолеты России 146 2
Согласие СК 1077 2
РЖД - Российские железные дороги 1457 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
BMW Group 392 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1857 2
АльфаСтрахование СГ 239 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Магнит - Сеть магазинов 442 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 1
Альфа-Банк 1470 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1058 1
Warner Bros. International Television Distribution 265 1
Swisdorn 11 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
Visa International 1802 1
eBay Inc 1576 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Газпром ПАО 1000 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Дикси - Сеть магазинов 108 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 1
Hyundai Motor 316 1
X5 Group - Пятёрочка 309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 5
Правительство РФ 8171 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 2
Счётная палата РФ 624 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 552 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 783 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 198 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 202 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 126 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Правительство Москвы 1629 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 19 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 292 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 1
МВД РФ Управление К 93 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
ASF - Apache Software Foundation 98 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 77
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 73
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 71
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 67
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 40
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1226 35
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 33
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 32
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3394 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4256 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3454 24
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1175 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8780 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 21
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4425 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 6119 21
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО 410 21
Сервер - Серверные платформы 10468 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2336 19
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3517 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3676 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4351 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 18
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 938 18
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1575 18
QWERTY-клавиатура 1435 17
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 195 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3101 17
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1405 16
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 165 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 16
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 15
Microsoft Office 3239 480
Microsoft Windows 10 11643 157
Microsoft Outlook 1240 150
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1586 129
Microsoft Office Word 625 112
Microsoft Office 365 834 103
Microsoft OneNote - Microsoft Office OneNote 168 99
Google Android 11952 83
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 408 78
Apple iOS 6419 65
Microsoft Office Excel 812 58
Microsoft SharePoint Products and Technologies 766 52
Microsoft Edge - браузер 1890 47
Apple Mac - Apple Macintosh 2653 44
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 41
Apple iPad 3657 40
Linux OS 7656 39
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 38
Microsoft Skype 1937 37
Microsoft Exchange 1217 35
Microsoft Windows Phone OS 1546 34
Apple macOS X - Rhapsody 1493 32
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1318 27
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 26
Microsoft Office 2010 116 26
Nokia Symbian OS 1388 25
Apache OpenOffice 448 24
Microsoft Windows 2085 24
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 23
Microsoft Office Services and Web Apps 36 21
Microsoft Windows Live 205 21
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 21
Adobe Acrobat Reader 280 21
Google Chrome - браузер 1270 20
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1734 20
Google Gmail 801 20
Microsoft Office 2007 178 19
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 224 18
Microsoft Windows 7 1779 18
Microsoft SharePoint Server 600 17
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 10
Исанин Антон 9311 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
Ксенин Алекс 311 5
Орлик Сергей 73 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 4
Прянишников Николай 285 4
Чубайс Анатолий 193 3
Никитин Николай 19 3
Сорокин Андрей 18 3
Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Комиссаров Дмитрий 192 2
Липич Григорий 65 2
Артамонова Анна 182 2
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 2
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
Тихвинский Никита 12 2
Якимчук Сергей 28 2
Путин Владимир 2539 2
Усков Юрий 5 2
Белоусов Сергей 233 2
Лаптева Марина 114 2
Кузьменко Павел 40 2
White Julia - Уайт Джулия 5 2
Родионов Михаил 44 1
Борченко Павел 9 1
Блинов Михаил 73 1
Парфентьев Алексей 46 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Петров Михаил 104 1
Зайцев Евгений 11 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Носов Михаил 17 1
Определенов Владимир 20 1
TM Roh - Тэ Мун Ро 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 180
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 29
Германия - Федеративная Республика 8849 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 21
Япония 10019 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 15
Украина 6194 12
Франция - Французская Республика 5638 10
Италия - Итальянская Республика 3296 10
Южная Корея - Республика 4341 10
Европа 12132 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 9
Испания - Королевство 2901 9
США - Нью-Йорк 2612 8
Индия - Республика 4257 7
Канада 3294 7
Беларусь - Белоруссия 3512 7
Казахстан - Республика 4458 6
Австралия - Австралийский Союз 2783 6
Китай - Тайвань 2089 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 6
Америка 2009 5
Португалия - Португальская Республика 785 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 5
Азия - Азиатский регион 3794 4
Америка Северная 2648 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1422 3
Россия - СФО - Новосибирск 3264 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 3
Польша - Республика 1556 3
Финляндия - Финляндская Республика 1791 3
Европа Восточная 2924 3
Испания - Каталония - Барселона 707 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Турция - Турецкая республика 1704 3
США - Калифорния 3379 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 9
Английский язык 746 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 6
Образование в России 452 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2745 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 4
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7686 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 114 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 3
Эргономика 793 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 3
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1301 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 846 2
Мошенничество - Махинации 2058 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми 358 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 2
Ctrl 68 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1632 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 804 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 512 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 499 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
Blacklist - Чёрный список 70 1
Человеческий фактор 1075 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - Офисное пространство 85 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 245 1
Бизнес-акселератор 292 1
CNews - ZOOM.CNews 1555 13
The Verge - Издание 482 13
ZDnet 584 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
The Register 1286 5
VNUNet.com 201 4
CNET - Издание 1580 4
Associated Press 1975 3
InformationWeek 231 3
MacWorld 136 3
NYT - The New York Times 956 3
DigiTimes - Издание 1284 3
WikiLeaks 113 3
Engadget - Блог о технологиях 410 2
AppleInsider 384 2
ComputerWorld 139 2
Silicon 459 2
EWeek 179 2
Mashable 366 2
Bloomberg 1009 2
Ars Technica 363 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Re/code 40 1
Neowin 45 1
FT - Financial Times 1117 1
РС Рro 87 1
cw360 84 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
The Globe and Mail 71 1
Korea Times 129 1
CNews - Soft.CNews 30 1
IDG - International Data Group 96 1
Mercury News 37 1
CBS MarketWatch 305 1
The Economist 43 1
InfoSync 29 1
allNetDevices 125 1
PCPro 53 1
Fortune 196 1
IDC - International Data Corporation 4666 14
Gartner 3301 12
Forrester Research 810 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 2
PCMark 103 2
500 Startups 4447 1
Aberdeen Group 48 1
Fortune Global 1000 50 1
Fortune Global 100 138 1
In-Stat/MDR 63 1
Mobile Research Group 65 1
NPD Group 140 1
eMarketer 200 1
Net Applications 114 1
Harris Interactive 83 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
NPD DisplaySearch 282 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 1
Markets&Markets Research 97 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Juniper Research 467 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 229 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 54 2
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 373 1
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 15 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
Softline - Академия АйТи 55 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4896 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 756 5
100+ Forum Russia 9971 3
Microsoft Ignite 31 3
CeBIT 454 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 3
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3306 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
Docflow 123 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
Microsoft Build - конференция 35 1
РИФ - Российский Интернет Форум 45 1
InAVation Awards 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
Рождество Христово 57 1
LinuxWorld 53 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Samsung Unpacked 25 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Microsoft Inspire 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1457 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»