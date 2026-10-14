Индексная книга (каталог) CNews*
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ФАНО РФ Федеральное агентство научных организаций
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 61
ФАНО РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
|ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
|Котюков Михаил 11 6
|Иванов Герман 3 3
|Качан Владимир 2 2
|Путин Владимир 3477 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Гонноченко Алексей 8 1
|Медведев Алексей 29 1
|Корнильев Кирилл 65 1
|Лимаренко Валерий 19 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Кабанихин Сергей 1 1
|Городецкий Владимир 4 1
|Цветкова Ирина 1 1
|Пивикова Ольга 1 1
|Muttoni Antonio - Муттони Антонио 1 1
|Parkinson Brad - Паркинсон Брэд 1 1
|Sharuk Michel - Шарук Мишел 2 1
|Николаев Егор 1 1
|Харций Марианна 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Дмитриев Кирилл 121 1
|Богачев Игорь 183 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Ильяшенко Александр 1 1
|Кулешов Александр 29 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Савин Геннадий 13 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Бобков Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Шабанов Борис 9 1
|Яковлев Вадим 6 1
|CNews Мишень 188 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
|IBM Research 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.