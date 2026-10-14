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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФАНО РФ Федеральное агентство научных организаций

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Свидание электронов: в МФТИ впервые зафиксировали эффект группировки при туннелировании через атом 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 2
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 1
05.07.2018 На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги? 2
27.06.2018 ИТ в нейрохирургии: что актуально для высокотехнологичной отрасли 1
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза 2
26.12.2017 ВЭБ и «Росэлектроника» будут совместно разрабатывать проекты в сфере высоких технологий 1
02.06.2017 IBM расширяет сотрудничество с российскими компаниями в сфере управления цифровой трансформацией 3
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 3
27.01.2017 Скандально сгоревшая библиотека РАН воюет с ФАС, чтобы избавиться от неугодных ИТ-поставщиков 3
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 3
17.11.2016 ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве 2
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 4
17.06.2016 IBM и ФАНО России согласовали дорожную карту совместных исследований 4
16.06.2016 Россия и Китай начнут производство робота-хирурга 1
13.04.2016 Новосибирские учёные готовят лучший в мире аэрогель 2
09.03.2016 Платформа для подводных роботов получила право на минигрант «Сколково» в размере 5 млн руб. 3
26.02.2016 «Право.ru» запустил сервис для автоматизации работы юридических департаментов 1
29.01.2016 31 января откроется зимняя школа Открытого университета «Сколково» 1
18.06.2015 IBM и ФАНО договорились о подготовке инфраструктуры для совместных исследований 6
26.05.2015 Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского упростил расчет зарплаты с помощью «Первого БИТа» 2
23.01.2015 ИТ-кластер «Сколково»: Азия — ключевое для нас направление 1
28.10.2014 ИТ-инфраструктуру трех российских академий наук объединят «для оптимизации документооборота» 5
02.06.2014 Россия отключила американским военным наземные станции GPS 2
31.03.2014 ФАНО России запустило официальный сайт 4
10.02.2014 Правительство назвало научными приоритетами России киборгов и «интернет нового поколения» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 61

ФАНО РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11062 3
IBM - International Business Machines Corp 9719 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 2
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 28 1
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 27 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
РАН ДВО - ВЦ - Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 4 1
Алее Софтвер - Alee Software 10 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
Samsung Electronics 11153 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Dell EMC 5207 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
Microsoft Corporation 25886 1
Huawei 4724 1
Intel Corporation 12880 1
Autodesk 640 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 409 1
Nginx - Энджайникс 211 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 993 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 226 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 75 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
Nvidia Corp 4108 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 1
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 2
РВК - Российская венчурная компания 572 2
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Phystech Ventures 14 1
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Газпром ПАО 1498 1
Газпром нефть 748 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 509 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5479 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1566 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1933 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1582 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1310 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 775 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 732 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 309 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7980 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26473 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28622 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6921 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14198 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10308 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24038 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7623 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13157 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27037 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34007 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24810 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1423 3
Электронная библиотека - Electronic Library 268 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10073 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1858 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22838 3
Оцифровка - Digitization 5281 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14139 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7871 3
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 274 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1272 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1768 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1237 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2787 2
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 110 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 2
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 169 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 2
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5090 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1672 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6867 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4172 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3740 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2573 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 868 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1471 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 925 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 2 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
РАН ИСП - Svace - SAST-сканер, статический анализатор - Svacer - платформа управления предупреждениями 22 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 45 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 1
Роскосмос - РКС - ЕТРИС ДЗЗ - Единая территориально-распределенная информационная система 1 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
ПравоТех АО - Casebook API 6 1
Linux OS 11680 1
Microsoft Office 4241 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 951 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5874 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 564 1
Bending Spoons - Evernote 200 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 207 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 262 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 717 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Intel Xeon E 197 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Котюков Михаил 11 6
Иванов Герман 3 3
Качан Владимир 2 2
Путин Владимир 3477 2
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Корнильев Кирилл 65 1
Лимаренко Валерий 19 1
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Кабанихин Сергей 1 1
Городецкий Владимир 4 1
Цветкова Ирина 1 1
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Muttoni Antonio - Муттони Антонио 1 1
Parkinson Brad - Паркинсон Брэд 1 1
Sharuk Michel - Шарук Мишел 2 1
Николаев Егор 1 1
Харций Марианна 1 1
Орловский Виктор 408 1
Дмитриев Кирилл 121 1
Богачев Игорь 183 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Ильяшенко Александр 1 1
Кулешов Александр 29 1
Пелевин Алексей 13 1
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Шифрин Михаил 8 1
Бетелин Владимир 8 1
Бобков Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Брыкин Арсений 57 1
Шабанов Борис 9 1
Яковлев Вадим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 3
Земля - планета Солнечной системы 10920 3
Европа Восточная 3140 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14873 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1263 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3386 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1725 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4946 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3248 2
Швейцария - Цюрих 280 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1037 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3388 2
Европа 25035 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 1
Южная Корея - Республика 7115 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Япония 13860 1
Россия - УФО - Свердловская область 2007 1
Индия - Bharat 5920 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4561 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1484 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3637 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2108 1
Бразилия - Федеративная Республика 2535 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 263 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1107 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2919 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2338 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1498 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1841 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58572 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2317 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 4
Образование в России 2983 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4476 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 4
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6697 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 3
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Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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