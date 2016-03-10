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Индексная книга (каталог) CNews*
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Teligent CompuTel Компьютел CompuTel System Management, CSM Компьютел систем менеджмент, КСМ

Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 127 709 067 429 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 127 709 067 429 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 8 119 592 439 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 5 018 235 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел»

ра, которая разместится в ЦОДе ФНС в Дубне.На контракт с начальной ценой в p456,5 млн претендовали «Компьютел систем менеджмент», «УСП Компьюлинк» и «ИБС Экспертиза» (входит в группу IBS). Еще

26.01.2016 «К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда

Подрядчик для подсистемы АИС ПФР-2Компания «Компьютел систем менеджмент» (КСМ) стала победителем аукциона Пенсионного фонда РФ (ПФР) техо
09.12.2013 «КомпьюТел» поставит Федеральному казначейству ИТ-оборудование и ПО на 575,2 млн руб.

правления общественными финансами «Электронный бюджет». Согласно данным, размещенным на официальном сайте для госзакупок РФ, всего поучаствовать в тендере изъявили желание три организации — компании «КомпьюТел», «Координата» и «Крок», которые, по итогам рассмотрения первых частей заявок, были допущены к торгам. Победителем аукциона «на понижение» стал «КомпьюТел», который предложил н
16.09.2013 CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP

Российский системный интегратор CompuTel и консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности, сообщили о подписании соглашения о совместном оказании услуги «Оценка защищенности ERP-сис
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM

а IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компания «Сибур Холдинга». Систем
11.07.2011 CompuTel займется разработкой корпоративных мобильных приложений на платформе Sybase Unwired Platform

Компания CompuTel получила авторизацию на решение Sybase Unwired Platform (SUP) от Sybase, входящей в группу компаний SAP. Платформа Sybase Unwired Platform позволяет создавать корпоративные мобильные п
28.05.2008 CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000

Компания CompuTel, партнер Thales e-Security, начала поставки на российский рынок новой версии базового программного обеспечения версии 3.0 модулей безопасности HSM серии 8000 производства Thales e-Secu
02.08.2005 InfoWatch и CompuTel стали партнерами

Компания InfoWatch, разработчик систем защиты предприятий от внутренних угроз, сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с системным интегратором CompuTel и присвоении ему официального статуса партнера уровня InfoWatch Security Integrator. Статус InfoWatch Security Integrator (IWSI) дает право компании CompuTel самостоятельно прим
20.06.2002 CompuTel откроет учебный центр по продуктам IBM Tivoli

Сегодня компания CompuTel подписала контракт с IBM, получив право проводить курсы обучения по продуктам и технологиям IBM Tivoli. CompuTel получила статус Авторизованного учебного центра по программному

16.05.2002 Подведены итоги конкурса "Альфа-Банк" на поставку и монтаж сетевого оборудования в Нижегородском отделении банка

рываемого Дочернего Банка ОАО "Альфа-Банк" в г. Казань с возможностью заключения договора на послегарантийное обслуживание. Победу в проведенном в ОАО "Альфа-Банк" открытом конкурсе одержала компания CompuTel. Победитель конкурса займется поставками компьютерного и сетевого оборудования, системного программного обеспечения, проведением работ по монтажу структурированной кабельной системы, у
12.04.2002 CompuTel и Visionael подписали соглашение

Подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве между CompuTel и Visionael. Благодаря прямым партнерским отношениям с Visionael компания CompuTel расширяет предложение по системам управления информационной инфраструктурой, включив в него ре
01.11.2001 CompuTel получила лицензии ФАПСИ в области средств защиты информации в международных платежных системах

Компания CompuTel получилa 2 лицензии ФАПСИ на распространение и обслуживание шифровальных средств. В соответствии с первой лицензией компании CompuTel предоставляется право осуществлять: 1. Прод

Публикаций - 69, упоминаний - 93

Teligent и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
SAP SE 5601 9
Oracle Corporation 7074 9
Крок - Croc 1964 9
Microsoft Corporation 25775 8
9594 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 7
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
Инверсия - Инверсия НПФ 156 7
Бифит - Bifit 91 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
RedSys - РедСис 74 6
Ростелеком 10948 5
ПрограмБанк 98 4
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 4
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 4
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 4
Квадриум - Quadrium 18 4
Альтер Системы 10 4
Aplex Technology 14 4
KPMG 278 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 4
Promt - Промт 323 4
Seiko Epson Corporation 908 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 8
КонсультантПлюс 161 4
Оникс Капитал 17 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Visa International 1993 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Русский стандарт Банк 509 3
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 2
ЦентрОбувь ТД 29 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
American Express - Amex 338 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Fidelity 45 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Тендер-инжиниринг 1 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Ренова - Энергопром Менеджмент 4 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
Ralieva Management LTD - Ралиева Менеджмент ЛТД 2 1
Федеральное казначейство России 1949 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
Infosan Storage Association 2 1
ГосИнформСистемы 160 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Android 15244 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Apple iPhone 6 4861 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 3 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
BSC GEMINI 13 2
BSC Msc 4 2
СБС-Агро АКБ - Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Apache Hadoop 470 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
СКАУТ Безопасное вождение 28 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
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Чернышев Антон 3 3
Ананьев Дмитрий 83 3
Иванов Алексей 163 3
Копейкин Алексей 16 3
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Муравлев Александр 15 2
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Аксенов Евгений 20 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
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Азия - Азиатский регион 5920 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
США - Калифорния 4829 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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