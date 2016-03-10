Получите все материалы CNews по ключевому слову
Teligent CompuTel Компьютел CompuTel System Management, CSM Компьютел систем менеджмент, КСМ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 17 дел, на cумму 127 709 067 429 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.03.2016
|
Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел»
ра, которая разместится в ЦОДе ФНС в Дубне.На контракт с начальной ценой в p456,5 млн претендовали «Компьютел систем менеджмент», «УСП Компьюлинк» и «ИБС Экспертиза» (входит в группу IBS). Еще
|26.01.2016
|
«К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда
Подрядчик для подсистемы АИС ПФР-2Компания «Компьютел систем менеджмент» (КСМ) стала победителем аукциона Пенсионного фонда РФ (ПФР) техо
|09.12.2013
|
«КомпьюТел» поставит Федеральному казначейству ИТ-оборудование и ПО на 575,2 млн руб.
правления общественными финансами «Электронный бюджет». Согласно данным, размещенным на официальном сайте для госзакупок РФ, всего поучаствовать в тендере изъявили желание три организации — компании «КомпьюТел», «Координата» и «Крок», которые, по итогам рассмотрения первых частей заявок, были допущены к торгам. Победителем аукциона «на понижение» стал «КомпьюТел», который предложил н
|16.09.2013
|
CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP
Российский системный интегратор CompuTel и консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности, сообщили о подписании соглашения о совместном оказании услуги «Оценка защищенности ERP-сис
|05.08.2011
|
«Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM
а IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компания «Сибур Холдинга». Систем
|11.07.2011
|
CompuTel займется разработкой корпоративных мобильных приложений на платформе Sybase Unwired Platform
Компания CompuTel получила авторизацию на решение Sybase Unwired Platform (SUP) от Sybase, входящей в группу компаний SAP. Платформа Sybase Unwired Platform позволяет создавать корпоративные мобильные п
|28.05.2008
|
CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000
Компания CompuTel, партнер Thales e-Security, начала поставки на российский рынок новой версии базового программного обеспечения версии 3.0 модулей безопасности HSM серии 8000 производства Thales e-Secu
|02.08.2005
|
InfoWatch и CompuTel стали партнерами
Компания InfoWatch, разработчик систем защиты предприятий от внутренних угроз, сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с системным интегратором CompuTel и присвоении ему официального статуса партнера уровня InfoWatch Security Integrator. Статус InfoWatch Security Integrator (IWSI) дает право компании CompuTel самостоятельно прим
|20.06.2002
|
CompuTel откроет учебный центр по продуктам IBM Tivoli
Сегодня компания CompuTel подписала контракт с IBM, получив право проводить курсы обучения по продуктам и технологиям IBM Tivoli. CompuTel получила статус Авторизованного учебного центра по программному
|16.05.2002
|
Подведены итоги конкурса "Альфа-Банк" на поставку и монтаж сетевого оборудования в Нижегородском отделении банка
рываемого Дочернего Банка ОАО "Альфа-Банк" в г. Казань с возможностью заключения договора на послегарантийное обслуживание. Победу в проведенном в ОАО "Альфа-Банк" открытом конкурсе одержала компания CompuTel. Победитель конкурса займется поставками компьютерного и сетевого оборудования, системного программного обеспечения, проведением работ по монтажу структурированной кабельной системы, у
|12.04.2002
|
CompuTel и Visionael подписали соглашение
Подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве между CompuTel и Visionael. Благодаря прямым партнерским отношениям с Visionael компания CompuTel расширяет предложение по системам управления информационной инфраструктурой, включив в него ре
|01.11.2001
|
CompuTel получила лицензии ФАПСИ в области средств защиты информации в международных платежных системах
Компания CompuTel получилa 2 лицензии ФАПСИ на распространение и обслуживание шифровальных средств. В соответствии с первой лицензией компании CompuTel предоставляется право осуществлять: 1. Прод
Teligent и организации, системы, технологии, персоны:
|Саввин Антон 18 4
|Васин Василий 35 4
|Чернышев Антон 3 3
|Ананьев Дмитрий 83 3
|Иванов Алексей 163 3
|Копейкин Алексей 16 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Муравлев Александр 15 2
|Мякишева Марина 84 2
|Куликовский Сергей 9 2
|Аксенов Евгений 20 2
|Потоцкий Михаил 15 2
|Митин Сергей 8 2
|Голубева Виктория 4 2
|Иванов Герман 3 2
|Кузина Ирина 2 2
|Качан Владимир 2 2
|Голубцов Вадим 2 2
|Метелин Арсений 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Растопшин Павел 54 2
|Бирюков Александр 6 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Каминский Алексей 7 1
|Руднев Александр 10 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Николаева Наталья 21 1
|Ким Игорь 4 1
|Дегтева Елена 15 1
|Исайченко Дмитрий 11 1
|Головин Сергей 13 1
|Чернов Дмитрий 20 1
|Лобанов Максим 49 1
|Золотницкий Филипп 11 1
|Артюхов Александр 19 1
|Федоренко Михаил 10 1
|Элькин Григорий 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
|Открытые системы ИД 176 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.