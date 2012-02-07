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Средиземное море Средиземноморье
СОБЫТИЯ
|07.02.2012
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В Средиземном море найдены водоросли-тысячелетники
Ученые обнаружили подводные луга "морской травы" Посидонии возрастом в тысячи лет, о чем говорит генетическая идентичность отдельных особей, произрастающих в километрах друг от друга на дне Средиземного моря. Посидония может производить потомство несколькими способами. "Она может размножаться половым путем, проходя через этап цветения с последующим перемешиванием мужского и женско
|18.11.2010
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Акулы попали Средиземное море по ошибке
лые акулы, возвращаясь в Австралию, по ошибке завернули в Гибралтарский пролив, и с тех пор живут в Средиземном море. Так утверждает британский морской биолог Лесли Нобль (Leslie Noble) из Унив
|25.09.2009
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Два истребителя ВМС Франции упали в Средиземное море
Два многоцелевых истребителя Rafale ВМС Франции столкнулись в воздухе и упали в Средиземное море у берегов страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел над морем в 30 км от г.Перпиньян, расположенного поблизости от французско-испанской границы. Самолеты в
|26.02.2009
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Отряд боевых кораблей Северного флота прошёл в Средиземное море
ли Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» прошли через Суэцкий канал и продолжили выполнение задач длительного плавания в Средиземном море.
|06.12.2007
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Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море
Адмирал Чабаненко», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Николай Чикер». В Средиземном море к ним подключается отряд Черноморского флота в составе ракетного крейсера «М
|19.07.2007
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Средиземное море способно порождать ураганы
Германия), глобальное потепление может привести к тому, что ураганы станут регулярными в акватории Средиземного моря. В настоящее время ураганы в Атлантике характерны для более низких широт, о
|17.08.2006
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Изменения климата сформировали облик Альп
тором, способствовавшим формированию характерного облика Альпийских гор, было резкое падение уровня Средиземного моря. Предполагается, что это случилось около 6 млн. лет назад. Как правило, гор
|17.08.2006
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Изменения климата сформировали облик Альп
тором, способствовавшим формированию характерного облика Альпийских гор, было резкое падение уровня Средиземного моря. Предполагается, что это случилось около 6 млн. лет назад. Как правило, гор
|25.05.2001
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Nortel Networks получила заказ на оптическое оборудование для подводной кабельной сети в Средиземном море
Компания Nortel Networks выиграла заказ на поставку оборудования начинающей французской компании Blue Country Networks, которая намерена создать сеть связи, проходящую по дну Средиземного моря. Первый этап поставок по контракту оценивается в $15 млн. Nortel поставит системы OPTera 1600 и OPTera 400 для оптических линий связи. Прокладку кабеля осуществит компания Nor
|02.02.2001
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Израильская Bezeq совместно с американской TyCom проложит подводный кабель стоимостью $400 млн. в Средиземном море
Израильская компания Bezeq International, дочернее предприятие Bezeq Telecom, сформировала совместное предприятие с американской TyCom по прокладке подводного оптоволоконного кабеля в Средиземном море, сообщила totaltele.com. Bezeq International инвестирует в проект $80 млн. (общая стоимость проекта $400 млн.). Кабельная сеть с пропускной способностью 1 Тбит/с соединит Итали
|05.06.2000
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Компания Fusion начала проект Onesea по прокладке подводного кабеля связи в Средиземном море
ть должна обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет для клиентов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. На первом этапе проекта под названием Onesea будет проложен отрезок сети в западной части Средиземного моря (между Европой и Северной Африкой). Затем сеть будет продлена на Ближний Восток, затем в Индию и далее в Азию. Строительство предполагают закончить в 2002 г. Fusion проводит п
Средиземное море и организации, системы, технологии, персоны:
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