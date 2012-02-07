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Средиземное море Средиземноморье

Средиземное море - Средиземноморье

«Берег Средиземного моря», 1890. Левитан Исаак Ильич «Берег Средиземного моря», 1890. Левитан Исаак Ильич
«Берег Средиземного моря», 1890. Левитан Исаак Ильич

СОБЫТИЯ


07.02.2012 В Средиземном море найдены водоросли-тысячелетники

Ученые обнаружили подводные луга "морской травы" Посидонии возрастом в тысячи лет, о чем говорит генетическая идентичность отдельных особей, произрастающих в километрах друг от друга на дне Средиземного моря. Посидония может производить потомство несколькими способами. "Она может размножаться половым путем, проходя через этап цветения с последующим перемешиванием мужского и женско
18.11.2010 Акулы попали Средиземное море по ошибке

лые акулы, возвращаясь в Австралию, по ошибке завернули в Гибралтарский пролив, и с тех пор живут в Средиземном море. Так утверждает британский морской биолог Лесли Нобль (Leslie Noble) из Унив
25.09.2009 Два истребителя ВМС Франции упали в Средиземное море

Два многоцелевых истребителя Rafale ВМС Франции столкнулись в воздухе и упали в Средиземное море у берегов страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел над морем в 30 км от г.Перпиньян, расположенного поблизости от французско-испанской границы. Самолеты в
26.02.2009 Отряд боевых кораблей Северного флота прошёл в Средиземное море

ли Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» прошли через Суэцкий канал и продолжили выполнение задач длительного плавания в Средиземном море.
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море

Адмирал Чабаненко», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Николай Чикер». В Средиземном море к ним подключается отряд Черноморского флота в составе ракетного крейсера «М
19.07.2007 Средиземное море способно порождать ураганы

Германия), глобальное потепление может привести к тому, что ураганы станут регулярными в акватории Средиземного моря. В настоящее время ураганы в Атлантике характерны для более низких широт, о
17.08.2006 Изменения климата сформировали облик Альп

тором, способствовавшим формированию характерного облика Альпийских гор, было резкое падение уровня Средиземного моря. Предполагается, что это случилось около 6 млн. лет назад. Как правило, гор
17.08.2006 Изменения климата сформировали облик Альп

тором, способствовавшим формированию характерного облика Альпийских гор, было резкое падение уровня Средиземного моря. Предполагается, что это случилось около 6 млн. лет назад. Как правило, гор
25.05.2001 Nortel Networks получила заказ на оптическое оборудование для подводной кабельной сети в Средиземном море

Компания Nortel Networks выиграла заказ на поставку оборудования начинающей французской компании Blue Country Networks, которая намерена создать сеть связи, проходящую по дну Средиземного моря. Первый этап поставок по контракту оценивается в $15 млн. Nortel поставит системы OPTera 1600 и OPTera 400 для оптических линий связи. Прокладку кабеля осуществит компания Nor
02.02.2001 Израильская Bezeq совместно с американской TyCom проложит подводный кабель стоимостью $400 млн. в Средиземном море

Израильская компания Bezeq International, дочернее предприятие Bezeq Telecom, сформировала совместное предприятие с американской TyCom по прокладке подводного оптоволоконного кабеля в Средиземном море, сообщила totaltele.com. Bezeq International инвестирует в проект $80 млн. (общая стоимость проекта $400 млн.). Кабельная сеть с пропускной способностью 1 Тбит/с соединит Итали
05.06.2000 Компания Fusion начала проект Onesea по прокладке подводного кабеля связи в Средиземном море

ть должна обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет для клиентов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. На первом этапе проекта под названием Onesea будет проложен отрезок сети в западной части Средиземного моря (между Европой и Северной Африкой). Затем сеть будет продлена на Ближний Восток, затем в Индию и далее в Азию. Строительство предполагают закончить в 2002 г. Fusion проводит п

Публикаций - 204, упоминаний - 233

Средиземное море и организации, системы, технологии, персоны:

Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 21
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 13
Monte Cristo Games 20 11
Бука - Buka Entertaiment 493 9
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
Ubisoft Romania 19 7
Thales - Gemalto 189 7
9594 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Firaxis Games 36 5
EA - Electronic Arts 1317 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 5
2K Games 215 5
Microsoft Corporation 25775 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Iron Lore Entertainment - Iron Lore Studios 11 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Google LLC 12690 3
Tyco International 85 2
Telecom Italia Sparkle 8 2
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 2
Xbow Software 4 2
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 2
Ростелеком 10948 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Sony 6739 2
Deutsche Telekom 954 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
OLS - Original Live Systems 11 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Nvidia Corp 4002 2
Atari 159 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
KrIT - КРИТ 35 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
Best Way 53 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 6
MODIS - Одежда 3000 58 4
Chevrolet 42 2
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Ferrari NV 159 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Stellantis PSA - Opel 34 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 1
Koenigsegg Automotive 11 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Stavros Demosthenous 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Bravofly Group 2 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
Окская судоверфь 4 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Eco Shipping - Эко Шиппинг 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Торий НПП 47 1
Carrefour 23 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Правительство Ливана 6 4
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 21 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 3
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 3
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
ArabSat - Hellas Sat Consortium 8 2
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 2
Thales - Gemalto Ezio - Todos AB 11 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Amazon Scout 38 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 2
Xbow GM Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 3 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Apple iPod video 49 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
DEPO Computers - Depo BPaaS 5 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 1
Nintendo Wii Mario Kart 36 1
ASI COSMO-SkyMed - Constellation of Small Satellites for Mediterranean Basin Observation - группировка малых спутников для наблюдений в Средиземноморском бассейне 2 1
iRiver S 15 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
DEPO Computers - Depo Cloud 10 1
FreePik 1841 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - MareNostrum 9 1
Nortel OPTera - Nortel OPTera Connect - Nortel OPTera Metro - Nortel OPTera Long Haul 25 1
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 21
Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 6
Vega Ricardo - Вега Рикардо 5 5
Путин Владимир 3454 4
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
Kassinos Adonis - Кассинос Адонис 3 2
Cambriel Philippe - Камбриель Филипп 2 2
Boero Vittorio - Боеро Витторио 3 2
Steiner Achim - Штейнер Ахим 3 2
Осипов Сергей 43 2
Скобелев Игорь 6 1
Потехина Ирина 19 1
Сергеев Игорь 4 1
Вильфанд Роман 3 1
Налепов Роман 21 1
Ferras Zalt - Феррас Залт 1 1
Максимов Николай 2 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Лановенко Сергей 3 1
Казачков Дмитрий 8 1
Колотилин Дмитрий 1 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
Valentin Klaus - Валентин Клаус 1 1
Ali Mustafa - Али Мустафа 1 1
Cantale Gaetan - Канталь Гаэтан 2 1
Szpakiewicz Jacek - Шпакевич Яцек 1 1
Miller James - Миллер Джеймс 2 1
Москалев Евгений 9 1
Федотенков Александр 1 1
Давыдовская Екатерина 4 1
Artzy Michal - Арци Михала 1 1
Španel Marek - Шпанел Марек 2 1
Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 1
Бубнов Иван 5 1
Corson Dan - Корсон Дэн 2 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Rogers John - Роджерс Джон 12 1
Артыков Дамир 2 1
Лукашевич Вадим 2 1
Борзых Олег 2 1
Европа 24964 66
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Франция - Французская Республика 8177 28
Азия - Азиатский регион 5920 26
Италия - Итальянская Республика 4508 25
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Африка - Африканский регион 3641 24
Ближний Восток 3154 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Турция - Турецкая республика 2620 20
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Египет - Арабская Республика 1100 17
Израиль 2856 16
Греция - Греческая Республика 1017 15
Испания - Королевство 3840 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Европа Восточная 3138 12
Кипр - Республика 636 12
Ливан - Ливанская Республика 201 12
Мировой океан - World Ocean 528 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Индия - Bharat 5870 10
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 8
Ливия 153 8
Украина 7928 7
Швеция - Королевство 3782 6
Америка - Американский регион 2206 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Тунис - Тунисская Республика 171 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Америка Южная 884 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 13
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 13
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 11
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 84 11
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 6
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 6
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
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Металлы - Золото - Gold 1251 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
AP - Associated Press 2007 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
The Register - The Register Hardware 1784 3
Nature 832 3
Phys.org 972 3
Total Telecom 613 2
Die Welt 80 1
Journal of Archaeological Science 4 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
France 24 12 1
The Observer 40 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
Le Figaro 20 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
Медуза - Meduza 48 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Telegraph 199 1
Российская газета 290 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
New Scientist 1448 1
Le Monde 30 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
Washington Profile 142 1
Liberty Media 71 1
Euronews - телеканал 52 1
LiveScience 154 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
University of Haifa - Хайфский университет 8 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
University of Aberdeen - Абердинский университет - Университет Абердина 9 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
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UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
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TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
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E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
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