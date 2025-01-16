Налепов Роман
Налепов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Слободин Виталий 17 6
|Тульчинский Станислав 57 4
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Белоусова Виктория 3 3
|Саматов Константин 5 3
|Варзега Максим 6 2
|Тараторин Александр 58 2
|Бурлаков Павел 2 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Полькин Василий 3 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Галкин Николай 104 2
|Леонов Алексей 79 2
|Григоренко Вадим 40 2
|Батай Илья 55 2
|Замаруев Владимир 40 2
|Карпунин Алексей 49 2
|Натрусов Артем 284 2
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Эскин Сергей 38 1
|Волков Роман 18 1
|Урусов Виктор 127 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Кирпинский Владислав 3 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Суслов Андрей 12 1
|Колотилин Дмитрий 1 1
|Тугарев Артем 8 1
|Эжаева Аэлита 1 1
|Шуняев Николай 1 1
|Радыгин Андрей 2 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Демидов Сергей 127 1
|Войтенков Артем 2 1
|Бондаренко Олег 1 1
|Чепурин Виталий 1 1
|N+1 - Издание 158 1
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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