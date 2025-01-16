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Индексная книга (каталог) CNews*
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Налепов Роман



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
11.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
08.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
25.10.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
10.07.2023 ГК «Основа» разместила платформу интеллектуального строительного контроля Terra 360 в облаке Cloud․ru 2
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 2
30.01.2023 ГК «Основа» оцифровала исполнительную документацию 1
24.02.2014 Depo создала облачную ИТ-инфраструктуру для Yacht Voyage 1
08.10.2013 Depo Computers представила новые услуги Depo Cloud 1
17.04.2013 Depo запустила облачную бизнес-платформу Depo BPaaS 1
29.09.2011 Depo совместно с NetApp представит новое решение для построения «облаков» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Налепов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 4
Microsoft Corporation 24623 3
8213 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Broadcom - VMware 2359 2
Selectel - Селектел 385 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 2
Телеком Биржа 18 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
Git in sky - Жить в небе 10 2
NetApp - Network Appliance 636 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Flant - Флант 95 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Аметист Групп - Синтек 4 1
ARTW - АРТВ 6 1
Rukki - Рукки 2 1
TeamViewer 119 1
Основа Холдинг ГК 25 8
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 8
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 8
Альфа-Банк 1769 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Группа Самолет 72 2
Скопинфарм 7 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Кофемания 51 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Фора Банк 55 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Ингосстрах СПАО 421 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 7
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 5
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Okdesk - Облачные Решения 51 5
DEPO Computers - Depo Cloud 10 3
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 3
Google Android 13994 2
DEPO Computers - Depo Storm 69 2
DEPO Computers - Depo BPaaS 5 2
Microsoft Windows 15656 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Apple iOS 7809 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
Amethyst Group - BuildDocs 2 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Citrix VDI 13 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 1
IBA SCDC - Smart Cloud for Data Centers 1 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Apple macOS 2058 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
ProjectLibre 2 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Naumen Project Ruler 9 1
Слободин Виталий 17 6
Тульчинский Станислав 57 4
Герфурт Юлия 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Белоусова Виктория 3 3
Саматов Константин 5 3
Варзега Максим 6 2
Тараторин Александр 58 2
Бурлаков Павел 2 2
Мураховский Эдуард 38 2
Полькин Василий 3 2
Кононов Вячеслав 2 2
Гребеник Геннадий 38 2
Шайдулов Рустам 3 2
Галкин Николай 104 2
Леонов Алексей 79 2
Григоренко Вадим 40 2
Батай Илья 55 2
Замаруев Владимир 40 2
Карпунин Алексей 49 2
Натрусов Артем 284 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Эскин Сергей 38 1
Волков Роман 18 1
Урусов Виктор 127 1
Дмитриев Владимир 37 1
Кирпинский Владислав 3 1
Карпенко Владимир 26 1
Арибжанов Наиль 5 1
Суслов Андрей 12 1
Колотилин Дмитрий 1 1
Тугарев Артем 8 1
Эжаева Аэлита 1 1
Шуняев Николай 1 1
Радыгин Андрей 2 1
Якоб Дмитрий 15 1
Демидов Сергей 127 1
Войтенков Артем 2 1
Бондаренко Олег 1 1
Чепурин Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Черногория 127 1
Средиземное море - Средиземноморье 199 1
Средиземное море - Адриатическое море - Адриатика 7 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
Импортозамещение - параллельный импорт 480 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
N+1 - Издание 158 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 14
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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