Ростех РТ-Иридиум DeepMail
Почтовая система DeepMail для Windows, Android (Астра, Ред ОС, Базальт), Linux, web-версии. DeepMail - собственная разработка, являющегося аналогом Microsoft Outlook. Реализованы функции криптозащиты PKI (шифрование, электронная подпись) и встроенная защита от спама.
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Шарипов Тимур 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Белозеров Олег 28 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Денисенко Юлия 6 1
|Парипа Дмитрий 1 1
|Шарашкин Андрей 2 1
|Герфурт Юлия 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Савосина Юлия 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
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