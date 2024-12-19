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Ростех РТ-Иридиум DeepMail


Почтовая система DeepMail для Windows, Android (Астра, Ред ОС, Базальт), Linux, web-версии.  DeepMail - собственная разработка, являющегося  аналогом  Microsoft Outlook.  Реализованы функции криптозащиты PKI (шифрование, электронная подпись) и встроенная защита от спама.


19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
13.12.2024 DeepMail отмечена наградой CNews 1
08.11.2024 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей: доступно новое решение от разработчика «Иридиум» 1
08.11.2024 «Иридиум» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов 1
15.10.2024 Что мешает российским компаниям переходить на российские почтовые клиенты? 1
30.09.2024 10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы 1
25.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024 1
26.08.2024 Интегратор Ferrum IT Group объединил 10 российских ИT-решений в единый ПАК 1
10.07.2024 «РТ-Иридиум» представила обновленную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потере связи 1
22.05.2024 «Ростех» представил отечественную платформу виртуализации на замену импортным решениям 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Broadcom - VMware 2359 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии 2 2
Microsoft Corporation 24625 2
8213 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 8 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Blink 39 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Google LLC 11775 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Merlion - Мерлион 793 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Альфа-Банк 1769 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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